UN FOTBALIST ROMÂN A DECEDAT ÎN ITALIA DUPĂ UN MECI DE AMATORI

Fotbalistul român Cristinel Aurelian Cazacu, în vârstă de 32 de ani, a decedat, sâmbătă, după ce a jucat într-un meci de amatori din Italia, informează cotidianul La Nazione. Cazacu a fost introdus pe teren la pauză, dar cu zece minute înainte de final a căzut pe teren. Românul s-a ridicat, i-a cerut antrenorului să-l schimbe şi a urmărit finalul întâlnirii de pe banca de rezerve. După meci, jucătorii au plecat de la stadion, iar fotbalistul român a leşinat în drum spre casă. El a decedat la puţin timp după ce a fost transportat de coechipieri la spital. Cristinel Aurelian Cazacu, în vârstă de 32 de ani, era căsătorit şi avea un băiat de 8 ani.

ALEXANDRU MAXIM A SEMNAT CU STEAUA

Finanţatorul FC Steaua Bucureşti, Gigi Becali, a declarat, sâmbătă, că gruparea din Bd-ul Ghencea a obţinut serviciile fotbalistului Alexandru Maxim, de la Pandurii Tg. Jiu. „Maxim a semnat cu Steaua. El va primi opt mii de euro pe lună, dar îi va creşte salariul în funcţie de evoluţiile sale. La fel am făcut şi cu Gardoş sau Rusescu. Are 22 de ani, este copil încă. Să vedem dacă va confirma la Steaua”, a spus Gigi Becali. În schimbul mijlocaşului în vârstă de 22 de ani, Gigi Becali a cedat la Pandurii şi trei jucători: Mihai Răduţ, Adi Rocha şi portarul Răzvan Stanca, iar Pandurii va mai primi şi un procent de douăzeci la sută dintr-un eventual transfer, dar nu mai puţin de 500.000 euro. Totuşi, Alexandru Maxim se va alătura grupării din Ghencea abia la finalul sezonului.

UN NOU SUCCES PENTRU MIRCEA REDNIC

Formaţia Standard Liege, antrenată de Mircea Rednic, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu 2-0 (Ezekiel 39, Batshuayi 76), echipa Mechelen, într-un meci din etapa a 20-a a campionatului Belgiei. În urma acestei victorii, Standard Liege a urcat pe locul 3 în clasament, cu 35 de puncte.

HUUB STEVENS, DEMIS DE SCHALKE ‘04

Clubul Schalke ‘04 Gelsenkirchen a decis să renunţe la serviciile tehnicianului olandez Huub Stevens, după ce formaţia germană a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-3, de SC Freiburg, în etapa a 17-a din Bundesliga. „În ultimele opt meciuri, echipa a câştigat doar cinci puncte şi se află pe locul şapte”, se arată în comunicatul clubului din Gelsenkirchen. În vârstă de 59 de ani, Stevens antrena pe Schalke din septembrie 2011. Huub Stevens va fi înlocuit de Jens Keller, antrenorul echipei under-17, pentru ultimul meci al anului, programat marţi, cu FSV Mainz, în optimile Cupei Germaniei. La Schalke ‘04 este legitimat şi atacantul român Ciprian Marica.

FIFA BĂNUIEŞTE MAI MULTE MECIURI AMICALE DE BLAT

Meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială de fotbal din 2010, disputate de Africa de Sud, ţara care a găzduit competiţia internaţională, au fost obiectul unor pariuri trucate, conform unui raport al FIFA, a anunţat, sâmbătă, Federaţia Sud-africană de Fotbal (SAFA). Instigatorul fraudei este Wilson Raj Perumal, om de afaceri din Singapore condamnat deja pentru fapte similare, în special în Finlanda, în 2011. Perumal folosea o firmă care avea ca scop declarat participarea la dezvoltarea fotbalului, dar care în realitate contribuia la coruperea federaţiei sud-africane în scopul aranjării meciurilor amicale ale echipei naţionale. „Perumal şi 4U au abordat SAFA înainte de Cupa Mondială şi i-au propus un ajutor pentru dezvoltarea arbitrajului. Oferta includea punerea la dispoziţie a arbitrilor acreditaţi de FIFA pentru meciurile de pregătire pentru CM 2010”, a menţionat forul sud-african. În meciurile amicale dinaintea CM, naţionala Africii de Sud s-a impus cu scorul de 5-0 în faţa Guatemalei, cu 2-1 în faţa Columbiei şi cu 4-0 în faţa Thailandei, după care a remizat cu Bulgaria, scor 1-1. Aceste jocuri au provocat suspiciuni în perioada respectivă, din cauza penalty-urilor controversate, în special partidele cu Guatemala şi Columbia.

INCIDENTELE DE LA SAO PAULO, UN AVERTISMENT PENTRU ORGANIZATORII CM

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a calificat, sâmbătă, incidentele care au marcat manşa secundă a finalei Cupei Sudamericane, de la Sao Paulo, drept “un avertisment”, cu 18 luni înainte de Cupa Mondială din 2014, din Brazilia. „Ceea ce s-a întâmplat este un avertisment pentru organizatorii Cupei Mondiale”, a spus Blatter, la trei zile după incidentele care au dus la oprirea, după o repriză, a finalei retur a Cupei Sudamericane, dintre argentinienii de la Tigre şi brazilienii de la Sao Paulo: conflicte la vestiare, poliţia braziliană acuzată de violenţe, refuzul jucătorilor echipei Tigre de a reveni pe teren. Preşedintele FIFA, aflat la Tokyo pentru finala Campionatului Mondial al Cluburilor, a menţionat că securitatea de pe stadioane este “o prerogativă a poliţiei sau a armatei”. Echipa braziliană Sao Paulo a câştigat, miercuri, Cupa Sudamericană, după o manşă secundă a finalei cu Tigre oprită înainte de repriza a doua, la scorul de 2-0 (Moura 23, Osvaldo 28) pentru Sao Paulo, formaţia argentiniană refuzând să reia jocul şi plângându-se de violenţa poliţiei din Brazilia. În tur, pe 5 decembrie, Tigre şi Sao Paulo au terminat la egalitate, scor 0-0.

RONALDO A SLĂBIT 20 DE KILOGRAME!

Fostul fotbalist brazilian Ronaldo a slăbit vizibil şi a ajuns să cântărească 98 kg, faţă de 118 cât avea înainte de a începe dieta. După ani de zile în care s-a luptat cu kilogramele, brazilianul de 36 de ani arată aproape ca în zilele lui bune, pe vremea când juca fotbal. Ronaldo a început o cură de slăbire în septembrie, în cadrul unui show televizat în ţara natală, şi arată din ce în ce mai bine. De la 107 cm în talie, “Dinţosul” are acum 94 cm, iar procentajul de grăsime corporală a scăzut de la 25,5% la 18%. Misiune aproape îndeplinită pentru cel care a câştigat de două ori Balonul de Aur.

BECKHAM NEGOCIAZĂ CU AS MONACO

Varianta AS Monaco este încă viabilă pentru mijlocaşul englez David Beckham care, aflat sub contract cu Los Angeles până pe 31 decembrie 2012, va trebui în curând să anunţe noua sa destinaţie. Clubul monegasc speră şi se declară încrezător într-un răspuns pozitiv de la Beckham în 10 zile. Directorul AS Monaco, Tor-Kristian Karlsen, care a stabilit un prim contact cu jucătorul englez, conduce în prezent negocierile.

MANCHESTER CITY ŞI-A REDUS LA JUMĂTATE PIERDERILE ANUALE

Clubul Manchester City, la care este legitimat şi portarul Costel Pantilimon, a înregistrat în sezonul 2011-2012 pierderi de 97,8 milioane de lire sterline, jumătate faţă de sezonul precedent. La finalul sezonului 2010-2011, clubul controlat de un fond de investiţii din Abu Dhabi avea pierderi de 197,5 milioane de lire sterline. Cifra de afaceri a crescut de la 153,2 milioane de lire sterline la 231,1 milioane, înregistrându-se şi un progres al activităţilor comerciale (112,1 milioane de lire faţă de 57,8 milioane în 2010/2011). Suma obţinută din drepturile de televizare a fost de 88,2 milioane de lire sterline (68,8 milioane în 2010-2011), iar cea obţinută din vânzarea de bilete a fost de 30,9 milioane de lire (26,6 milioane). „Cifra de afaceri a depăşit pentru prima dată în istoria clubului pragul de 200 de milioane de lire, în timp ce pierderile s-au redus la jumătate într-un an”, se arată într-un comunicat al clubului Manchester City.

GALLETTI SE VA RECUPERA ACASĂ

Fotbalistul Luciano Galletti a primit acordul medicilor de la Institutul de Nefrologie din Buenos Aires pentru a se recupera acasă, după ce a fost internat timp de o săptămână pentru o infecţie survenită la două luni după transplantul de rinichi suferit, organul fiind donat de tatăl său. În perioada următoare, atacantul în vârstă de 32 de ani va trebui să-şi intensifice controalele la medic şi să menţină o activitate fizică moderată până la o nouă evaluare completă, luna viitoare. Galletti, care nu a mai jucat din 2009, pe când evolua la Olympiakos Pireu, a revenit la antrenamente timp de două săptămâni la clubul Estudiantes de la Plata, după o perioadă de recuperare post-operatorie. După ce a debutat la Estudiantes în 1996, Luciano Galletti a jucat la Napoli, Zaragoza, Atletico Madrid şi Olympiakos, precum şi în naţionala Argentinei.

PETER NDLOVU, ÎN STARE CRITICĂ DUPĂ UN ACCIDENT RUTIER

Fostul internaţional din Zimbabwe, Peter Ndlovu, în vârstă de 39 de ani, se află în stare critică după un accident rutier în Victoria Falls, în care au decedat fratele său şi o femeie. Ndlovu şi fratele său Adam (42 de ani), de asemenea fost fotbalist, se deplasau la un meci amical între Highlanders Legends şi o echipă din Victoria Falls, duminică dimineaţă, în momentul în care a avut loc accidentul. Automobilul a părăsit carosabilul şi a intrat într-un copac, în urma impactului decedând atât Adam, cât şi o pasageră. Peter Ndlovu, fost jucător al echipelor Coventry, Birmingham, Sheffield United şi Huddersfield, este în prezent antrenorul secund al naţionalei statului Zimbabwe şi antrenor principal al selecţionatei under 23. Ndlovu a fost selecţionat de 100 de ori în prima reprezentativă a ţării sale, în perioada 1991-2006.