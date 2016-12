CHIRICHEŞ VA AJUNGE LA AC MILAN

Steaua Bucureşti a decis să accepte oferta clubului AC Milan pentru Vlad Chiricheş, conform căreia fotbalistul ar urma să fie împrumutat până la finalul sezonului la gruparea italiană, cu opţiune de cumpărare pentru şapte milioane de euro, informează Corriere dello Sport. „Chiricheş va fi prima lovitură din ianuarie a Milanului. Fundaşul central român al Stelei va veni sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare fixată la şapte milioane de euro”, a anunţat cotidianul italian.

ASTAFEI ŞI VANCEA AU SEMNAT CU OŢELUL GALAŢI

Fotbaliştii Victoraş Astafei şi Cosmin Vancea au fost achiziţionaţi de gruparea Oţelul Galaţi, ei semnând contracte pe trei ani şi jumătate, respectiv doi ani şi jumătate, a anunţat clubul din Liga 1, vineri, pe site-ul oficial. Astafei a fost transferat de la FCM Tg. Mureş pentru 200.000 de euro plus TVA. El a jucat în prima parte a sezonului pentru Gaz Metan Mediaş, sub formă de împrumut. Vancea a fost achiziţionat de Oţelul din postura de jucător liber de contract. Vancea a marcat cinci goluri pentru CS Turnu Severin.

MECI AL AMINTIRILOR LA CHIAJNA

Vineri seară, în Sala Sporturilor din Chiajna, s-a disputat un meci al amintirilor între foste glorii ale fotbalului românesc şi trei invitaţi din Italia, Giancarlo Antognoni, Venturin şi Bianchi. Partida a fost câştigată de “Galbeni”, 7-6 în duelul cu “Albii”. Golurile au fost marcate de Giancarlo Antognoni 3, Gino Iorgulescu 2, Gică Popescu şi Romulus Chihaia, respectiv Ilie Stan 2, Bianchi, Didi Prodan, Giorgio Venturin şi Ioan Andone (din lovitură de la 7m). Au arbitrat: Ion Crăciunescu (în prima repriză) şi Rică Răducanu (repriza a II-a). Au evoluat - “Galbenii”: Bogdan Stelea, Ilie Balaci, Giancarlo Antognoni, Miodrag Belodedici, Gică Popescu, Tudorel Stoica, Gino Iorgulescu, Tom Cristea, Romulus Chihaia şi Ion Crăciunescu; “Albii”: Dumitru Moraru, Lazăr, Ioan Andone, Didi Prodan, Giorgio Venturin, Bianchi, Ilie Stan, Liţă Dumitru, Florin Răducioiu şi Rodion Cămădaru. Antrenori: Mircea Rădulescu şi Rică Răducanu.

DESCHIDEREA ŞI FINALA CM DE FOTBAL DIN 2018, PE STADIONUL “LUJNIKI”, DIN MOSCOVA

Stadionul “Lujniki”, din Moscova, va găzdui meciul de deschidere, o semifinală şi finala Cupei Mondiale din 2018, competiţie ce va avea loc în Rusia, iar la Sankt-Petersburg se va disputa a doua semifinală, a anunţat FIFA, vineri, la finalul Comitetului Executiv. Stadionul “Lujniki”, construit în 1956 şi cu o capacitate de peste 78.000 de locuri, va trebui să fie ori renovată, ori distrus şi reconstruit, după Campionatele Mondiale de atletism din august 2013. În ceea ce priveşte ediţia 2017 a Cupei Confederaţiilor, tot din Rusia, meciurile se vor disputa pe patru stadioane: trei arene ale CM, din Kazan, Soci şi Sankt-Petersburg, precum şi stadionul echipei Spartak Moscova. Soci va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 şi Kazan Universiada din 2013.

FIFA NU POATE VERIFICA GOLURILE LUI CHITALU

FIFA a anunţat că se află în incapacitatea de a verifica afirmaţiile oficialilor zambieni, conform cărora recordul privind numărul de goluri marcate într-un an calendaristic îi aparţine lui Godfrey Chitalu şi nu argentinianului Lionel Messi. „Mulţumim pentru întrebările legate de Godfrey Chitalu. Statisticile noastre oficiale sunt limitate la competiţiile FIFA, astfel că nu putem verifica acest posibil record”, a precizat serviciul de comunicare al forului mondial, pe Twitter. Federaţia Zambiană de Fotbal afirmase că recordul nu îi aparţine nici lui Messi (FC Barcelona) şi nici brazilianului Zico, după cum susţine clubul Flamengo, ci zambianului Godfrey Chitalu. Conform statisticienilor zambieni, Chitalu a marcat 49 de goluri în campionat şi 58 în Cupă şi în meciurile internaţionale, în perioada 23 ianuarie - 10 decembrie 1972. Godfrey Chitalu, devenit antrenor, a decedat alături de întreaga echipă naţională zambiană în 1993, când avionul care îi transporta s-a prăbuşit în Gabon. Miercuri, clubul Flamengo a afirmat că recordul de goluri marcate într-un an îi aparţine lui Zico (89 de goluri înscrise în 1979). Messi a reuşit duminica trecută o dublă în partida cu Betis Sevilla şi a ajuns la cota 86 de goluri în 2012, unul mai mult decât Gerd Muller în 1972. Miercuri, Messi a mai marcat de două ori într-un meci din Cupa Spaniei şi a ajuns la cota 88 de reuşite în acest an.

ZIDANE ŞI RONALDO ŞI-AU ALES ECHIPELE

Francezul Zinedine Zidane şi brazilianul Ronaldo şi-au ales echipele pentru cea de-a X-a ediţie a “Meciului împotriva sărăciei”, eveniment care va avea loc la Porto Alegre, cu participarea a 40 de vedete internaţionale, a anunţat Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), pe site-ul oficial. Meciul se va disputa pe “Gremio Arena”, pe 19 decembrie, şi va fi arbitrat de Pierluigi Collina. Ronaldo şi Zidane sunt ambasadori ai PNUD şi vor fi căpitanii celor două echipe la meciul amical organizat în scopul sensibilizării publicului cu privire la provocările dezvoltării globale şi strângerii de fonduri pentru proiecte de reducere a nivelului sărăciei în Brazilia şi Africa. Din echipa “Ronaldo şi prietenii” vor face parte, printre alţii, brazilienii Dida, Cafu, Zico, Denilson, Ronaldo, Neymar, Bebeto şi Romario, iar din formaţia “Zidane şi prietenii”, Vitor Baia (Portugalia), Emerson (Brazilia), Fernando Hierro (Spania), Michel Salgado (Spania), Fernando Couto (Portugalia), Juan Pablo Sorin (Argentina), Paolo Montero (Uruguay), Carlos Gamarra (Paraguay), Nakata (Japonia), Zinedine Zidane (Franţa), Deco (Portugalia), Santiago Solari (Argentina), Fredrik Ljungberg (Suedia), Riquelme (Argentina), Christian Karembeu (Franţa), Alex de Souza (Brazilia), Pedro Pauleta (Portugalia), Loco Abreu (Uruguay), Hulk (Brazilia), Falcao (Brazilia) şi Mario Jardel (Brazilia). Antrenorii celor două echipe vor fi brazilienii Carlos Alberto Parreira şi Luiz Felipe Scolari. Precedentele ediţii ale meciului împotriva sărăciei au avut loc la Basel (Elveţia), Madrid (Spania), Dusseldorf (Germania), Marsilia (Franţa), Malaga (Spania), Fez (Maroc), Lisabona (Portugalia), Atena (Grecia) şi Hamburg (Germania).

MECI DE RETRAGERE PENTRU BALLACK, LA LEIPZIG

Un meci de retragere pentru fostul căpitan al naţionalei Germaniei, Michael Ballack, va avea loc pe 5 iunie 2013, la Leipzig, la eveniment urmând să fie invitaţi, între alţii, tehnicianul Jose Mourinho şi fotbalistul Didier Drogba, informează cotidianul german Express. La partida din vara anului viitor, o echipă a lui Ballack va juca împotriva unei selecţionate mondiale, iar câştigurile vor reveni unei organizaţii caritabile. Printre invitaţii aşteptaţi la meci se numără foştii colegi de la Chelsea ai lui Ballack, Frank Lampard, Didier Drogba şi Ashley Cole, internaţionalii germani Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil şi Rene Adler, precum şi antrenorul Jose Mourinho. Michael Ballack, în vârstă de 36 de ani, şi-a încheiat cariera la începutul lunii octombrie, liber de contract de la expirarea înţelegerii cu Bayer Leverkusen, în luna iunie.

DATORIA CLUBURILOR DIN PRIMA LIGĂ DIN OLANDA A SCĂZUT

Datoria cumulată a celor 18 cluburi olandeze de primă ligă (Eredivisie) se ridică la 15,1 milioane de euro în sezonul trecut, fiind diminuată cu 57 la sută în raport cu exerciţiul precedent, a anunţat, joi seară, directorul Frank Rutten. Prezenţa fanilor pe stadioane a înregistrat o uşoară creştere, cu o medie de 19.511 de spectatori pe meci în 2011-2012. Transferurile au adus 12,8 milioane de euro cluburilor, cifra de afaceri totală fiind de 433 milioane de euro (+ 0,6%).

AC MILAN S-A CALIFICAT ÎN SFERTURILE CUPEI ITALIEI

Echipa AC Milan s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei, după ce a învins, joi seară, cu 3-0 (Yepes 51, Mbaye Niang 79, Pazzini 81), formaţia Reggina, din liga secundă. În sferturi, AC Milan va întâlni echipa Juventus Torino. Întâlnirea Internazionale Milano - Hellas Verona (D2) este programată pe 18 decembrie, iar meciurile Lazio Roma - AC Siena, Udinese - Fiorentina şi SSC Napoli - Bologna se vor disputa pe 19 decembrie.

BENDTNER VA FI INDISPONIBIL DOUĂ LUNI

Atacantul danez al echipei Juventus Torino, Nicklas Bendtner, a suferit o leziune la aductorul stâng şi va fi indisponibil cel puţin două luni şi jumătate, informează France Football. Bendtner s-a accidentat în meciul câştigat de Juventus, scor 1-0, cu echipa Cagliari, în optimile de finală ale Cupei Italiei.

PORTARUL BRAD JONES ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU LIVERPOOL

Portarul australian Brad Jones şi-a prelungit contractul cu Liverpool, a anunţat clubul englez, fără a preciza durata noului acord. Brad Jones, în vârstă de 30 de ani, a evoluat de zece ori în acest sezon, ducând la 14 numărul meciurilor jucate de la transferul de la Middlesbrough în 2010. În iunie, managerul Brendan Rodgers îl anunţase pe Jones că nu face parte din proiectul său sportiv.

RAFA MARQUEZ PLEACĂ DE LA NEW YORK RED BULLS

Fundaşul Rafael Marquez, în vârstă de 33 de ani, căpitanul naţionalei Mexicului la Cupa Mondială din 2010, şi-a reziliat contractul cu New York Red Bulls “de comun acord”, a anunţat, joi, gruparea americană. Marquez a venit la New York în 2010 de la FC Barcelona, unde a evoluat şapte sezoane şi a câştigat Liga Campionilor în două rânduri (2006 şi 2009), Campionatul Mondial al cluburilor şi Supercupa Europei. „Decizia a fost luată în interesul ambelor părţi”, a declarat directorul sportiv al Red Bulls, Andy Roxburgh, care a adus un omagiu “unui jucător de calitate superioară”. Marquez a debutat la 17 ani la echipa mexicană Atlas şi a jucat patru sezoane la AS Monaco, înainte de a merge la FC Barcelona, în 2003.

SANCŢIUNI DUPĂ MECIUL DE TINERET SERBIA - ANGLIA

Comisia de Disciplină a UEFA a sancţionat mai mulţi jucători şi membri ai staff-ului tehnic din echipa under-21 a Serbiei, precum şi mai mulţi fotbalişti englezi, după incidentele de la meciul direct din 16 octombrie. La finalul partidei câştigate de Anglia cu 1-0, la Krusevac, suporterii gazdelor au început să imite strigătele maimuţelor la adresa jucătorilor de culoare din echipa Angliei. Danny Rose, fundaşul echipei Sunderland, a fost eliminat după ce a degajat nervos balonul, ca răspuns la provocările venite din tribune, gest ce a declanşat altercaţii între jucători, antrenori şi spectatori. Ca urmare a comportamentului nepotrivit al suporterilor, dar şi al jucătorilor, echipa de tineret a Serbiei va disputa un meci cu porţile închise, iar federaţia sârbă va plăti o amendă de 80.000 de euro. Comisia de Disciplină a decis şi suspendarea preparatorului fizic al echipei sârbe, Andreja Milunovic, şi a antrenorului secund, Predrag Katic, pentru doi ani din orice activitate legată de fotbal. Patru jucători sârbi şi doi englezi au primit suspendări pentru următoarele meciuri europene: Goran Causic (4), Ognjen Mudrinski (3), Filip Malbasic (3) şi Nikola Ninkovic (2), respectiv Steven Caulker (2) şi Thomas Ince (1). Federaţia Engleză a primit doar un avertisment.

LAMPARD AR PUTEA PLECA DE LA CHELSEA

Mijlocaşul englez Frank Lampard, în vârstă de 34 de ani, a evocat posibila plecare de la Chelsea. Contractul său expiră în iunie 2013 şi deocamdată nu au existtat discuţii pentru o prelungire, a declarat jucătorul la Yokohama, unde echipa engleză s-a calificat în finala Campionatului Mondial al cluburilor, după ce a trecut de mexicanii de la Monterrey (3-1). „Nu au existat discuţii privind o prelungire. Mingea este în terenul celor de la Chelsea. Sunt jucătorul echipei Chelsea, deci totul este foarte simplu. Am petrecut ani minunaţi... Poate că lucrurile nu durează mereu”, a declarat Lampard. Internaţionalul englez, care tocmai a revenit după o accidentare, a intrat în joc în min. 63 al meciului cu Monterrey.

WAMBACH A MARCAT 150 DE GOLURI PENTRU NAŢIONALA FEMININĂ A SUA

Atacanta Abby Wambach a atins cifra de 150 de goluri înscrise pentru echipa naţională feminină de fotbal a Statelor Unite, marcând de două ori în meciul amical câştigat cu 4-0 în faţa Chinei. Wambach, în vârstă de 32 de ani, se află la doar opt goluri de recordul în meciuri internaţionale (masculin şi feminin la un loc), care aparţine compatrioatei sale Mia Hamm (158 de goluri în 275 de selecţii, în perioada 1987-2004). La Houston, în faţa a 15.643 spectatori, Wambach a marcat al 149-lea său gol în min. 20, în timp ce al 150-lea l-a înscris în min. 63.