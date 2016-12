FIFA CLUB WORLD CUP

Chelsea Londra este cea de-a doua semifinalistă a ediţiei a noua a FIFA Club World Cup, după ce a trecut, ieri, fără probleme, cu 3-1 (Juan Mata 17, Fernando Torres 46, Chavez 48-autogol / Nigris 90), de campioana CONCACAF, Monterrey CF (Mexic). Englezii au dominat meciul cu autoritate şi s-au impus fără probleme, apărarea mexicanilor fiind departe de ceea ce întâlneşti în Europa! Finalele competiţiei vor avea loc duminică, după următorul program: Al-Ahly SC - Monterrey CF (ora 9.30) şi Corinthians - Chelsea Londra (ora 12.30). Ambele partide vor fi transmise în direct de TVR 2.

SUSPICIUNI DE ARANJAMENT ÎN PRIVINŢA A CINCI MECIURI ÎN LIGA A II-A

Ofiţerul de integritate al Federaţiei Române de Fotbal, Ioan Hurdubaie, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că UEFA a comunicat forului de la Bucureşti că există suspiciuni în privinţa a cinci meciuri din Liga a II-a din România, în cazul altor 14 jocuri suspectate rezultatul verificărilor fiind negativ. „În cele 14 luni de activitate, am solicitat structurii de integritate a UEFA informaţii privind 19 meciuri din prima şi a doua ligă, care au prezentat unele suspiciuni şi ca urmare a verificărilor efectuate ni s-a comunicat că în 14 jocuri rezultatul a fost negativ, în sensul că nu au existat suspiciuni, iar la cinci meciuri rezultatul a fost pozitiv”, a spus Hurdubaie, care a precizat că trei dintre jocuri s-au disputat în 2010 şi unul în aprilie 2012, fără să precizeze însă care este al cincilea meci în cazul căruia există suspiciuni: „Au fost trei meciuri în 2010, Arieşul Turda - UTA, FC Botoşani - FC Snagov, Steaua II Bucureşti - FC Snagov şi un meci în aprilie 2012, Callatis Mangalia - FC Viitorul Constanţa”. Hurdubaie a mai spus că în afara partidelor menţionate, UEFA a mai informat FRF cu privire la meciurile Gaz Metan Severin - FC Oradea, din septembrie 2011, Gloria Bistriţa - Pandurii Tg. Jiu, din 7 octombrie, şi FC Brăila - FC Farul Constanţa, din 17 noiembrie. „Din verificările efectuate nu au rezultat elemente deosebite din care să rezulte necesitatea luării unor măsuri disciplinare”, a adăugat Hurdubaie.

CLAUDIU NICULESCU, AUDIAT ÎN DOSARUL TRANSFERURILOR DE FOTBALIŞTI DE LA U. CLUJ

Fostul jucător şi antrenor al echipei Universitatea Cluj, Claudiu Niculescu, a fost audiat, ieri, timp de peste patru ore, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Cluj, în calitate de martor, în dosarul privind prejudicierea clubului de fotbal Universitatea Cluj cu suma de 11 milioane de euro prin transferul unor jucători de la acest club la Petrolul Ploieşti. Claudiu Niculescu, în prezent antrenor la FC Bihor, în Liga a II-a, a fost citat în calitate de martor în acest dosar. La ieşirea de la audieri, Claudiu Niculescu a afirmat că a primit înştiinţare, s-a prezentat de bunăvoie la DIICOT şi nu are alte declaraţii de făcut.

MUTU A MARCAT PENTRU AJACCIO

Atacantul Adrian Mutu a marcat un gol în meciul câştigat, miercuri, de Ajaccio, scor 2-0, pe teren propriu, în faţa echipei Reims, în etapa a 17-a a campionatului Franţei. Mutu, care a jucat până în min. 70, a marcat în min. 30 şi a primit un cartonaş galben în min. 50. Celălalt gol pentru Ajaccio a fost înscris de Tacalfred, în min. 77, în propria poartă.

REAL MADRID, ÎNFRÂNGERE ÎN CUPA SPANIEI

Formaţia Real Madrid a fost învinsă, miercuri seară, în deplasare, cu 2-1 (Bermejo 55, Bustos 77 / Cristiano Ronaldo 86), de echipa Celta Vigo, în prima manşă a optimilor de finală ale Cupei Spaniei. Antrenorul Jose Mourinho a declarat, după această înfrângere, că unii jucători l-au dezamăgit, precizând că Raphael Varane, accidentat, a făcut mai mult decât alţi fotbalişti care erau apţi.

JUVENTUS TORINO, ÎN SFERTURILE CUPEI ITALIEI

Formaţia Juventus Torino s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei, după ce a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu 1-0 (Giovinco 56), echipa Cagliari, în optimile de finală ale competiţiei. Acest meci a marcat revenirea antrenorului Antonio Conte pe stadionul echipei Juventus după patru luni de suspendare în scandalul meciurilor trucate “Calcioscommesse”. Într-un alt meci din optimile Cupei Italiei, Catania a învins formaţia Parma, în urma loviturilor de departajare, scor 5-4, şi a acces în sferturi. Marţi seară, AS Roma a trecut de Atalanta, scor 3-0 (Pjanic 21, Osvaldo 31, Destro 51). Meciul AC Milan - Reggina (D2) s-a disputat aseară, după închiderea ediţiei, întâlnirea Internazionale Milano - Hellas Verona (D2) este programată pe 18 decembrie, iar partidele Lazio Roma - AC Siena, Udinese - Fiorentina şi SSC Napoli - Bologna se vor disputa pe 19 decembrie.

SWANSEA, ÎN SEMIFINALELE CUPEI LIGII ANGLIEI

Formaţia Swansea City s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei, după ce a învins, miercuri seară, în sferturile de finală, pe teren propriu, cu 1-0 (Hines 81-autogol), echipa de ligă secundă Middlesbrough. Marţi, Arsenal Londra a fost eliminată din competiţie după ce a fost învinsă, cu 3-2, după executarea loviturilor de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar: Thompson 16 / Vermaelen 87), de formaţia Bradford, din liga a patra, iar Aston Villa a învins, în deplasare, cu 4-1 (Holman 21, Weimann 79, 85, Benteke 90 / Morisson 19), formaţia Norwich City. Meciul Leeds United (D2) - Chelsea Londra va avea loc pe 19 decembrie.

SAO PAULO A CÂŞTIGAT CUPA SUDAMERICANĂ, DUPĂ O MANŞĂ RETUR MARCATĂ DE VIOLENŢE

Echipa braziliană Sao Paulo a câştigat, miercuri, Cupa Sudamericană, după o manşă secundă a finalei cu Tigre oprită înainte de repriza a doua, la scorul de 2-0, formaţia argentiniană refuzând să reia jocul şi plângându-se de violenţa poliţiei din Brazilia. Acest incident survine la două săptămâni după tragerea la sorţi a Cupei Confederaţiilor, competiţie care va avea loc în perioada 15-30 iunie 2013, în Brazilia, şi care este considerată de mulţi o repetiţie pentru Cupa Mondială din 2014. Potrivit fotbalistului echipei Tigre, Lucas Orban, poliţia ar fi intrat în vestiar la pauză şi ar fi lovit jucătorii, după ce unul fusese chiar ameninţat cu arma de forţele de ordine. „Agenţii de securitate din Sao Paulo au intrat, ne-au lovit cu bastoanele, au scos un revolver şi l-au îndreptat spre portarul Damian Albil. Apoi, poliţia a venit şi a început să ne lovească”, a spus Orban. Mijlocaşul Martin Galmarini a declarat că “toată lumea era înarmată” şi că agenţii de pază din Sao Paulo i-au aşteptat pe jucători la intrarea în vestiar şi i-au ameninţat cu armele. Un responsabil al poliţiei militare braziliene, comandantul Gonzaga, a negat acuzaţiile fotbaliştilor. Gonzaga a menţionat că atunci când poliţia a intervenit era o bătaie generală între agenţii de pază de la stadion şi jucătorii şi staful echipei Tigre. „Nimeni nu era înarmat. Au fost răniţi de ambele părţi”, a spus Gonzaga pentru presa din Brazilia. Arbitrul chilian Enrique Osses a oprit definitiv meciul după ce argentinienii de la Tigre au refuzat să reia jocul după pauză, iar Confederaţia sud-americană (Conmebol) a înmânat trofeul echipei Sao Paulo. Şi în prima repriză au avut loc violenţe între jucătorii celor două echipe, după un fault asupra brazilianului Lucas Moura. Jocul a fost întrerupt pentru scurt timp înainte ca Moura să înscrie primul gol al meciului, în min. 23. A doua reuşită i-a aparţinut lui Osvaldo, în min. 28. În manşa tur, pe 5 decembrie, Tigre şi Sao Paulo au terminat la egalitate, scor 0-0.

GUINNESS A RECUNOSCUT RECORDUL LUI MESSI

Cartea recordurilor Guinness a recunoscut recordul fotbalistului argentinian Leo Messi, care a reuşit cele mai multe goluri într-un an calendaristic, 88. Cu două meciuri rămase de jucat pentru echipa sa în anul 2012, atacantul Barcelonei a depăşit deja recordul de 85 de goluri, deţinut de germanul Gerd Muller din 1972. Într-un comunicat dat publicităţii ieri, se precizează că Guinness, la unison cu FIFA, „ţine seama în polemicile iscate de această chestiune de faptul că Messi şi Muller au recordurile bazate pe date oficiale”. Messi a marcat până acum 58 de goluri în campionatul spaniol, 13 în Liga Campionilor, 7 în amicale, 5 în calificările pentru Mondialul din 2014, 3 în Cupa Spaniei şi 2 în Supercupă.

CHITALU A MARCAT MAI MULTE GOLURI DECÂT MESSI

Purtătorul de cuvânt al Federaţiei Zambiene de Fotbal, Eric Mwanza, a declarat, ieri, că fostul jucător zambian Godfrey Chitalu a marcat mai multe goluri decât argentinianul Lionel Messi într-un an calendaristic. Oficialul zambian a precizat că Godfrey Chitalu a marcat 107 goluri în perioada 23 ianuarie - 10 decembrie 1972, 49 în campionat şi 58 în meciuri internaţionale. Jurnaliştii zambieni Musonda Chibulu (Times of Zambia) şi Jerry Muchimba (Zambia Daily Mail) au publicat articole pe această temă, în care susţin că fotbalistul zambian a marcat 107 goluri în 1972, bazându-se pe documente din arhivele naţionale. Godfrey Chitalu a devenit selecţionerul naţionalei Zambiei şi a decedat în 1993, în urma accidentului aviatic din Gabon în care şi-au pierdut viaţa jucătorii naţionalei zambiene, precum şi preşedintele federaţiei din acea perioadă. Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, autorul unei duble în partida cu Betis Sevilla, a ajuns la cota 86 de goluri în 2012 şi a doborât, duminică, recordul de goluri marcat într-un an de germanul Gerd Muller, 85 de reuşite în anul 1972. Între timp, Messi a mai marcat două goluri într-un meci din Cupa Spaniei şi a ajuns la cota 88 de reuşite în acest an.

DUNGA, ANTRENOR LA INTERNACIONAL PORTO ALEGRE

Fostul selecţioner al Braziliei, Carlos Dunga, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Internacional Porto Alegre. Fostul mijlocaş, în vârstă de 49 de ani, nu a mai antrenat nicio echipă de la demisia din funcţia de selecţioner, după CM 2010, şi este pentru prima oară când se ocupă de pregătirea unei formaţii de club. Durata contractului său nu a fost dezvăluită. Dunga îi succede în funcţie lui Fernandao, demis luna trecută.

VERON RĂMÂNE ÎN FOTBAL

Fostul fotbalist argentinian Juan Sebastian Veron va ocupa funcţia de director sportiv la Estudiantes La Plata, echipă la care a jucat în perioada 2006-2012. Veron, care a evoluat la Parma, Lazio, Internazionale Milano, Chelsea Londra şi Manchester United, îl înlocuieşte în funcţie pe Daniel Romeo, care a renunţat la funcţie joia trecută.

HOLEBAS ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU OLYMPIACOS

Fundaşul internaţional grec Jose Holebas şi-a prelungit contractul cu Olympiacos Pireu până în 2016, a anunţat campioana Greciei, fără a oferi mai multe detalii. Potrivit presei, jucătorul în vârstă de 28 de ani, născut în Germania şi venit la Atena în 2010 de la Munchen 1860, ar primi un salariu anual de 600.000 de euro. Holebas a marcat un gol pentru Grecia, în zece meciuri.

UN FAN SINGURATIC A IMPRESIONAT ITALIA

Un fan al echipei Udinese a atras atenţia presei din Italia după ce a fost singurul suporter al formaţiei friulane la meciul cu Sampdoria, disputat luni, la Genova, în Serie A. Arrigo Brovedani, un comerciant de vinuri din Udine, se afla cu afaceri în Genova şi s-a gândit să asiste la meciul echipei sale favorite. Şi-a cumpărat bilet în sectorul galeriei oaspete, iar când a ajuns în tribună a constatat că este singurul suporter al celor de la Udinese. Era o seară friguroasă de luni şi, deşi nu se aştepta să găsească tribuna oaspeţilor plină, el miza pe faptul că vor mai fi acolo şi alţi fani ai formaţiei favorite. Oarecum miraţi, suporterii gazdelor l-au huiduit iniţial, dar după ce au constatat că zgomotul făcut de galeria oaspete provine de la o singură persoană l-au aplaudat pe Brovedani. Mai mult, stewarzii de pe stadion i-au adus cafea fierbinte fanului singuratic, iar oficialii clubului Sampdoria i-au dat un tricou al căpitanului Gastaldello. Suporterul le-a purtat noroc celor de la Udinese, care au câştigat meciul cu scorul de 2-0. Jucători friulani i-au dedicat victoria lui Brovedani şi l-au invitat să asiste de pe stadion la următorul meci, programat sâmbătă pe teren propriu.

POLIŢIA DIN BULGARIA A ARESTAT 11 FOTBALIŞTI PENTRU IMPLICARE ÎN PARIURI ILEGALE

Poliţia din Bulgaria a arestat 13 persoane, dintre care 11 fotbalişti, pentru implicare în pariuri ilegale şi a identificat alţi jucători care au participat la meciuri trucate, a anunţat, ieri, Ministerul de Interne din ţara vecină. Fotbaliştii arestaţi sunt legitimaţi la cele două cluburi din Burgas, Ceronomoreţ, ocupanta locului 4 în sezonul trecut, şi Neftokimik, din liga a doua. Celelalte două persoane arestate, ambele în vârstă de 26 de ani, şi doi dintre fotbalişti au fost acuzaţi de “organizarea ilegală de pariuri”. O nouă dispoziţie a codului penal prevede sancţiuni de până la şase ani de închisoare şi amendă de 5.000 de euro în astfel de cazuri. Ceilalţi nouă jucători au fost reţinuţi fiind suspectaţi că au participat la aceste pariuri ilegale. De asemenea, mai mulţi fotbalişti au fost interogaţi în această anchetă.