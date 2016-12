SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL, PE 17 APRILIE ŞI 22 MAI 2013

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a declarat, ieri, că membrii Comitetului Executiv al FRF au aprobat ca ambele manşe ale semifinalelor Cupei României să se dispute în 2013, la solicitarea cluburilor Oţelul Galaţi şi CFR Cluj. Manşa tur a semifinalelor ar fi trebuit să se joace în această săptămână. Partida Oţelul Galaţi - Petrolul Ploieşti era programată miercuri, iar CFR Cluj - Astra urma să aibă loc joi. Conform deciziei de luni a Comitetului Executiv al FRF, turul semifinalelor Cupei României va avea loc pe 17 aprilie, iar returul, pe 22 mai. Finala se va disputa pe 1 iunie. În ceea ce priveşte amânarea etapei a 20-a a Ligii 1 la fotbal, Mircea Sandu a spus că nu a primit nicio solicitare. Mai multe grupări din Liga 1 doresc amânarea partidelor rămase de disputat în acest an pentru 2013, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Astăzi, Liga Profesionistă de Fotbal va anunţa dacă etapa a 20-a se va mai disputa la sfârşitul acestei săptămâni.

RAPID, OFICIAL ÎN INSOLVENŢĂ

Ieri, Tribunalul Bucureşti a decis că FC Rapid Bucureşti a intrat oficial în procesul de insolvenţă. Aceeaşi instanţă va numi şi un administrator judiciar care va conduce clubul. FC Rapid se confruntă cu mari probleme financiare, atît jucătorii cît şi angajaţii clubului fiind neplătiţi de mai multe luni, însă clubul mai are datorii şi către alte societăţi. Toate aceastea însumează suma de 29,4 milioane de euro, dintre care 21 de milioane de euro sunt doar către George Copos şi firmele acestuia. Din momentul în care Rapidul va ieşi din insolvenţă, clubul va mai fi suspendat un an din Cupele Europene.

PROBLEME ÎN LIGA 1

FC Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti, Gloria Bistriţa, U. Cluj, FC Braşov, CS Turnu Severin şi Gaz Metan Mediaş sunt cele şapte echipe din Liga 1 la fotbal care sunt în pericol de a nu putea începe sezonul 2013-2014, conform unui raport prezentat de preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, în cadrul Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal. Preşedintele Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România, Dumitru Costin, a declarat, ieri, că în funcţie de numărul echipelor care nu vor putea începe viitorul sezon se va decide şi schimbarea sistemului competiţional la primele trei eşaloane din fotbalul românesc. Preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, declarase săptămâna trecută că sunt opt-nouă echipe în situaţii financiare dificile, fără însă a le nominaliza, şi că este posibil ca din vara anului viitor să rămână doar 14 echipe în Liga 1.

MESSI A DOBORÂT RECORDUL LUI GERD MULLER

Duminică, după ce a izbutit o dublă în partida cu Betis Sevilla, atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a doborât recordul de goluri marcate într-un an deţinut de germanul Gerd Muller, 85 de reuşite în anul 1972. Cu cele două goluri din meciul cu Betis, Messi a ajuns la cota 86 în acest an. Messi, în vârstă de 25 de ani, a devenit în sezonul trecut golgeterul cel mai prolific din campionatul spaniol, cu 50 de reuşite, dar şi cel mai bun marcator din istoria Barcelonei, devansându-l pe Cesar Rodriguez, atacantul catalanilor din anii 40-50. Messi ar putea evolua pe Naţional Arena din Bucureşti pe 14 martie 2014, dată la care se va disputa, conform Federaţiei Române de Fotbal, amicalul România - Argentina, programat iniţial pe 10 august 2011, dar suspendat de Asociaţia de Fotbal din Argentina (AFA).

MESSI ESTE UN JUCĂTOR URIAŞ

Atacantul german Ger Muller s-a declarat bucuros că recordul său de 85 de goluri într-un an, vechi de 40 de ani, a fost depăşit, duminică seară, de un jucător “uriaş” precum argentinianul Lionel Messi. „Recordul meu de 85 de goluri în 60 de meciuri, care data din 1972, a fost bătut de cel mai bun jucător din lume, Lionel Messi, şi sunt foarte fericit pentru el”, a declarat Gerd Muller, care l-a calificat pe argentinian drept un “jucător incredibil, un uriaş, un băiat foarte simpatic şi un profesionist”. La doar 25 de ani, atacantul echipei FC Barcelona a reuşit 86 de goluri în 2012, datorită “dublei” din meciul cu Betis Sevilla, din etapa a 16-a a campionatului Spaniei. „Sper că va mai marca în acest an şi că recordul său va dura următorii 40 de ani”, a adăugat Muller, care a precizat că Messi are un singur defect: “nu joacă la Bayern Munchen”. La 67 de ani, Muller rămâne cel mai bun marcator din istoria Bundesligii, cu 365 de goluri în 427 de meciuri, dar recordul său de goluri în naţională (68) este aproape de a fi bătut de Miroslav Klose (67).

POLIŢIA CAUTĂ AGRESORUL LUI RIO FERDINAND

Poliţia engleză căuta luni persoana care l-a rănit pe jucătorul echipei Manchester United, Rio Ferdinand, după ce l-a lovit cu o monedă în faţă la meciul cu Manchester City din campionatul Angliei. Fundaşul englez a fost lovit la arcadă, în ultimele minute ale meciului, şi a fost nevoit să părăsească terenul cu faţa plină de sânge. „În ciuda unei rivalităţi feroce şi a unei mari tensiuni, nu a existat niciun incident major. Totodată, noi continuăm să facem o anchetă despre moneda aruncată şi suntem hotărâţi să aducem autorul în faţa justiţiei”, a declarat Steve Howard. Forţele de ordine au arestat 13 persoane, pentru diverse motive. Un spectator a intrat pe teren în ultimele minute, iar un alt bărbat a fost implicat într-un incident cu caracter rasist.

PROCURORUL FIGC A CERUT PENALIZAREA ECHIPEI NAPOLI CU UN PUNCT

Procurorul federal al Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Stefano Palazzi, a cerut, ieri, penalizarea echipei SSC Napoli cu un punct în actualul sezon pentru trucarea partidei cu Sampdoria Genova, pierdută în deplasare, cu scorul de 0-1, la 16 mai 2010, informează Corriere dello Sport. De asemenea, procurorul federal a cerut o amendă de 100.000 de euro pentru clubul napoletan. Procurorul federal a mai cerut o suspendare de trei ani şi trei luni pentru Matteo Gianello, care era al treilea portar la Napoli în perioada respectivă, şi câte nouă luni pentru jucătorii Paolo Cannavaro şi Gianluca Grava, ambii aflându-se încă în lotul formaţiei din Napoli. Meciul Sampdoria Genova - SSC Napoli, scor 1-0, disputat la 16 mai 2010, face parte din scandalul “Calcioscommesse” al meciurilor trucate din Italia. În cadrul scandalului “Calcioscommesse”, numeroşi fotbalişti au fost bănuiţi că au fost cumpăraţi de organizaţii de pariuri clandestine. Scandalul s-a soldat cu jucători anchetaţi sau arestaţi, printre care nume cunoscute din fotbalul italian, cum ar fi Stefano Mauri, căpitanul echipei Lazio Roma, care a fost închis pentru scurt timp în acest caz.

SERGIO RAMOS SPERĂ SĂ SE RETRAGĂ DE LA REAL MADRID

Fundaşul spaniol al echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a declarat, ieri, cu ocazia prezentării unei cărţi despre cariera sa, că speră se poată retrage de la formaţia madrilenă. „Sper să mă pot retrage într-o zi de la Real Madrid. Am 26 de ani, sunt la mijlocul carierei, sper să mai pot scrie o carte ca aceasta şi ca lumea să-şi aducă aminte de mine ca de un om de suflet, caracter şi pasiune”, a declarat campionul mondial şi european cu Spania. Sergio Ramos a venit la Real în 2005, de la FC Sevilla, reuşind să câştige trei titluri de campion al Spaniei şi Cupa Regelui cu madrilenii.

HENRY REVINE LA ARSENAL LONDRA

Atacantul francez Thierry Henry va reveni în această iarnă la Arsenal Londra, sub formă de împrumut de la New York Red Bulls. Conform Daily Mail, Henry ar putea juca pentru Arsenal începând de la meciul cu Swansea, programat pe 6 ianuarie, în Cupa Angliei, discuţiile dintre cele două cluburi fiind avansate. Antrenorul Arsene Wenger speră ca Henry să rămână la Arsenal până la finalul sezonului, însă New York Red Bulls vrea ca aracantul să revină în SUA în martie. Henry a mai evoluat la Arsenal în perioada 1999-2007 şi la începutul anului 2012, ultima dată tot sub formă de împrumut.

FABREGAS S-A ACCIDENTAT ŞI VA LIPSI O LUNĂ

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Cesc Fabregas, a suferit o ruptură musculară la coapsa stângă, la meciul cu Betis Sevilla, şi va fi indisponibil între trei şi patru săptămâni. „Jucătorul, care a fost înlocuit în minutul 9, a suferit o ruptură de biceps femural la coapsa stângă”, a anunţat site-ul oficial al FC Barcelona. Duminică seară, FC Barcelona a învins în deplasare pe Betis Sevilla cu 2-1, într-un meci din etapa a 15-a a campionatului Spaniei.

SELECŢIONERUL SLOVENIEI A FOST DEMIS

Selecţionerul Sloveniei, Slavisa Stojanovic, a fost demis de conducerea Federaţiei Slovene de Fotbal (NZS), ca urmare a parcursului slab al echipei în preliminariile CM 2014. Stojanovic, al cărui contract era valabil până la finalul anului 2013, a anunţat încetarea colaborării pe site-ul NZS, exprimându-şi regretul şi asumându-şi responsabilitatea pentru rezultatele slabe. Bilanţul său la conducerea naţionalei slovene cuprinde două victorii, două remize şi cinci înfrângeri. În preliminariile CM 2014, Slovenia ocupă locul 5 în grupa E, după Elveţia, Norvegia, Albania şi Islanda, înregistrând trei înfrângeri şi doar o victorie. Stojanovic, în vârstă de 43 de ani, era selecţionerul Sloveniei din octombrie 2011.

GAGO A SUFERIT O RUPTURĂ FIBRILARĂ

Fotbalistul echipei FC Valencia, Fernando Gago, a suferit o ruptură fibrilară la meciul de sâmbătă cu Osasuna Pamplona, scor 1-0, astfel că nu va mai putea evolua în acest an. „Rezonanţa magnetică a relevat că jucătorul are o ruptură fibrilară la aductor, la piciorul stâng. Zona prezintă un edem, iar de aceea se va urmări evoluţia stării jucătorului în următoarele zile, pentru a se stabili apoi perioada de indisponibilitate”, se arată în comunicatul clubului spaniol. Gago a intrat pe teren în min. 78 al meciului cu Osasuna şi a fost schimbat după doar şase minute.