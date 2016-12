RECORD DE PUNCTE ÎN UCL PENTRU CFR

Chiar dacă nu a reuşit să treacă de faza grupelor Ligii Campionilor, CFR Cluj a devenit, în urma victoriei cu Manchester United, echipa din România care a izbutit cel mai bun punctaj în faza grupelor în UCL, zece, după ce Unirea Urziceni acumulase opt puncte în ediţia 2009-2010. Totodată, CFR este prima echipă din România care a încheiat această fază cu golaveraj pozitiv, fiind a doua formaţie, după Unirea Urziceni, care a obţinut puncte de la toate partenerele de grupă. CFR a devenit a treia echipă, după Steaua în 2006-2007 şi Unirea Urziceni în 2009-2010, care, din grupele Champions League, accede în fazele eliminatorii ale Cupei UEFA sau UEFA Europa League. CFR este a doua echipă românească învingătoare pe terenul unei formaţii engleze, după Universitatea Craiova, 2-0 cu Leeds United pe 7 noiembrie 1979. Este pentru prima oară când Manchester United pierde în faţa unei echipe româneşti, până la acest meci izbutind cinci victorii din tot atâtea posibile (câte două cu Dinamo Bucureşti şi Oţelul Galaţi şi una cu CFR Cluj).

RAŢ L-A DEPĂŞIT PE HAGI

Recordul de meciuri în Cupele Europene al unui jucător român, 95, era deţinut de Hagi din 1999. Miercuri seară, în partida Şahtior Doneţk - Juventus Torino, scor 0-1, din ultima etapă a Grupei E a Ligii Campionilor, Răzvan Raţ a jucat pentru gazde cea de-a 96-a partidă în Cupele Europene, având mari şanse să devină primul român cu 100 de meciuri în aceste competiţii.

MESSI A SUFERIT O CONTUZIE LA GENUNCHIUL STÂNG

Atacantul formaţiei FC Barcelona, Lionel Messi, accidentat la genunchi şi scos pe targă la finalul meciului din Liga Campionilor cu Benfica Lisabona, scor 0-0, a fost victima unei „contuzii în partea exterioară a genunchiului stâng”, a anunţat Barcelona pe contul de Twitter, subliniind că argentinianul va fi supus unor noi teste. Miercuri, Messi a intrat pe teren după o oră de joc, cu obiectivul de a bate recordul germanului Gerd Muller, de 85 de goluri marcate într-un an. El a ieşit pe targă în min. 85, după un contact cu portarul Artur. Ieri, Messi s-a antrenat în sala de forţă, a anunţat clubul catalan. Messi va mai fi supus unor investigaţii medicale şi va urma un program de fizioterapie. Sâmbătă, Messi se va antrena cu echipa şi atunci se va decide dacă va face deplasarea la Sevilla, pentru meciul de campionat cu Betis, programat duminică, de la ora 22.00.

ULTIMUL MECI ÎN TRIBUNĂ PENTRU CONTE

Suspendat pentru că nu a denunţat fapte de corupţie de pe când o antrena pe Siena, Antonio Conte a urmărit ultimul său meci în tribune la Doneţk, unde echipa sa, Juventus Torino, a juca în Liga Campionilor cu Şahtior, formaţie antrenată de românul Mircea Lucescu. Antrenorul lui Juventus, campioană în sezonul trecut în Italia, va reveni pe bancă duminică, în Serie A, împotriva lui Palermo. Juventus a învins pe Şahtior cu 1-0 şi a obţinut calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

ORAŞELE CARE VOR GĂZDUI EURO 2020 VOR FI ALESE ÎN PRIMĂVARA ANULUI 2014

Secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, a declarat, ieri, după ce Comitetul Executiv al forului european a optat pentru ca ediţia din 2020 a Campionatului European să se desfăşoare în mai multe ţări, că oraşele care vor găzdui competiţia vor fi alese în primăvara anului 2014. „Nu pot să spun câte oraşe şi câte ţări vor fi. Dacă proiectul va fi gata în ianuarie, va fi aprobat în ianuarie. Dacă nu, acest lucru se va întâmpla la Comitetul Executiv din 23 martie. Apoi, va mai dura un an. Oraşele vor fi alese în primăvara anului 2014, cu şase ani înainte de turneu”, a spus Infantino. Pe 7 noiembrie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat că a trimis o scrisoare de intenţie la UEFA pentru ca Bucureştiul să găzduiască, alături de alte 12 oraşe din Europa, meciuri la EURO 2020, an în care se vor împlini 60 de ani de la înfiinţarea competiţiei. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a lansat, pe 30 iunie 2012, ideea unui turneu final al Campionatului European organizat în 2020 în 12 sau 13 oraşe din toată Europa. Singura care s-a opus acestui proiect a fost Turcia, care îşi dorea să găzduiască EURO 2020, dar şi Jocurile Olimpice în acelaşi an.

MINUT DE RECULEGERE LA CM DE FOTBAL AL CLUBURILOR

Un minut de reculegere s-a ţinut, ieri, la meciul de deschidere al Campionatului Mondial de fotbal al cluburilor, dintre echipele Sanfrecce Hiroshima şi Auckland City, în memoria arbitrului olandez care a decedat săptămâna trecută după ce a fost bătut de câţiva jucători. Duminică, după fluierul final al unei partide dintre echipele de amatori Buitenboys şi Nieuw Sloten, câţiva fotbalişti de 15 şi 16 ani ai formaţiei oaspete l-au bătut pe unul dintre arbitrii asistenţi, Richard Nieuwenhuizen. Câteva ore mai târziu, bărbatul în vârstă de 41 de ani a decedat. Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, s-a declarat, marţi, profund şocat de “acest incident tragic” şi şi-a exprimat tristeţea într-o scrisoare adresată preşedintelui federaţiei olandeze, Michael van Praag. Echipa Sanfrecce Hiroshima (campioana Japoniei) a învins, joi, la Yokohama, cu 1-0 (Aoyama 66), formaţia Auckland City (Noua Zeelandă, campioana Oceaniei), în meciul de deschidere al CM de fotbal al cluburilor.

OBI MIKEL ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU CHESLEA

Mijlocaşul nigerian John Obi Mikel şi-a prelungit contractul cu Cheslea Londra, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2017. Internaţionalul nigerian, în vârstă de 25 de ani, a venit la Chelsea în 2006, de la formaţia norvegiană Lyn Oslo. Obi Mikel a câştigat cu Chelsea un titlu de campion, patru Cupe ale Angliei, o Cupă a Ligii Angliei şi Liga Campionilor în sezonul trecut.

REDUCERI DE PEDEPSE ÎN CAZUL CALCIOPOLI

Fostul administrator delegat al clubului Juventus Torino, Antonio Giraudo, condamnat la trei ani de închisoare de Tribunalul Penal din Napoli în cadrul procesului Calciopoli, privind scandalul meciurilor trucate din Italia, a primit o reducere a pedepsei, la un an şi opt luni. Procurorul general a decis să schimbe încadrarea lui Antonio Giraudo din fraudă sportivă în asociere la fraudă sportivă. Alte trei persoane implicate în acest caz şi care primiseră condamnări, foştii arbitri Tiziano Pieri (doi ani şi patru luni) şi Paolo Dondarini (doi ani), precum şi fostul preşedinte al sindicatului arbitrilor, Tullio Lanese (doi ani), au fost achitaţi. În primăvara anului 2006, înregistrările mai multor mii de convorbiri telefonice au arătat că numeroşi conducători de club, precum şi oficiali ai federaţiei italiene şi persoane însărcinate cu delegarea arbitrilor, au participat la manipularea a zeci de meciuri, mai ales în favoarea clubului Juventus Torino. Pe baza dosarului Calciopoli au fost acordate sancţiuni în plan sportiv, în 2006. Juventus a fost retrogradată în Serie B, cu nouă puncte penalizare, în timp ce Fiorentina, Reggina, AC Milan şi Lazio Roma au rămas în Serie A, dar cu 15, 11, 8 şi, respectiv, 3 puncte de penalizare.

MARIO BALOTELLI A DEVENIT TATĂ

Atacantul echipei Manchester City, Mario Balotelli, a devenit tată pentru prima oară, fosta sa logodnică Raffaella Fico născând, ieri, la Napoli, o fetiţă, informează Gazzetta dello Sport. Fetiţa, care va purta numele Pia, este de culoare, la fel ca tatăl ei, iar sursa citată notează că ea a fost înregistrată în acte cu numele Fico, după mama ei. Atacantul naţionalei Italiei se află în Anglia şi nu a asistat la naşterea fetiţei sale. Mario Balotelli, în vârstă de 22 de ani, şi Raffaella Fico, vedetă de televiziune şi fotomodel, au avut o relaţie tumultoasă, iar în acest moment sunt despărţiţi.

PRIMA MANŞĂ A FINALEI CUPEI SUDAMERICANE

Echipa argentiniană Tigre şi formaţia braziliană Sao Paulo au terminat la egalitate, scor 0-0, miercuri noapte, pe stadionul “La Bombonera” din Buenos Aires, în prima manşă a finalei Cupei Sudamericane. Cele două echipe au jucat timp de 75 de minute zece contra zece, ca urmare a eliminării jucătorilor Donatti (Tigre) - în min. 15 şi Luis Fabiano (Sao Paulo) - în min. 14. Manşa secundă a finalei va avea loc la 12 decembrie, pe stadionul “Morumbi” din Sao Paulo.