CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Programul partidelor de astăzi al echipelor româneşti în Cupele Europene la volei - LIGA CAMPIONILOR, feminin, ora 19.00: Dinamo Bucureşti - ASPTT Mulhouse (Franţa), ora 20.00: Schweriner SC (Germania) - CSV 2004 Tomis Constanţa; masculin, ora 21.30: PGE Skra Belchatow (Polonia) - CVM Tomis Constanţa. CUPA CEV, sferturi de finală, manşa tur, feminin, ora 20.00: SES Calais (Franţa) - Ştiinţa Bacău. CUPA CHALLENGE, 16-imi de finală, manşa tur, masculin, ora 18.00: Unirea Dej - Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia), ora 19.00: Stroitel Minsk (Belarus) - Dinamo Bucureşti. Rezultatele înregistrate ieri - LIGA CAMPIONILOR, masculin: Remat Zalău - Asseco Resovia Rzeszow (Polonia) 0:3 (24:26, 24:26, 22:25). CUPA CHALLENGE, 16-imi de finală, manşa tur, feminin: Sliedrecht Sport (Olanda) - CSM Bucureşti 0:3 (23:25, 13:25, 22:25).

LN DE BASCHET MASCULIN

Programul etapei a 11-a din Liga Naţională de baschet masculin - astăzi: U. Cluj - CSM Bucureşti (ora 17.30, în direct la Digi Sport 2), CSU Atlassib Sibiu - BC Timba Timişoara (ora 18.00), Dinamo Bucureşti - CSS Giurgiu (ora 18.00), Energia Rovinari - SCM Craiova (ora 19.00), CSM Oradea - BC Tg. Mureş (ora 19.15, Digi Sport 2); vineri: BC Timişoara - CSM Ploieşti (ora 18.00). Partidele BC Miercurea Ciuc - Gaz Metan Mediaş 86-109 şi BCM Piteşti - BC Farul Constanţa 96-74 au avut loc pe 24 octombrie. Clasament: 1. CSM Oradea 19p, 2. Mediaş 18p, 3. Tg. Mureş 17p, 4. CSM Bucureşti 17p, 5. Rovinari 17p, ... 14. Miercurea Ciuc 12p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 11p, 16. Dinamo 10p.

GAZ METAN MEDIAŞ, ÎN OPTIMILE FIBA EUROCHALLENGE

Echipa de baschet masculin Gaz Metan Mediaş s-a calificat, ieri, pe teren propriu, în optimile de finală ale FIBA Eurochallenge, după ce a învins formaţia Tartu Rock, scor 81-58 (38-31), în penultimul meci din Grupa D. Cu nouă puncte obţinute în patru partide, formaţia ardeleană a obţinut calificarea în optimile de finală ale competiţiei, indiferent de rezultatul din ultima partidă şi este prima echipă românească masculină care atinge această performanţă în noul format al FIBA Eurochallenge. În meciurile anterioare, Gaz Metan Mediaş a obţinut următoarele rezultate: 88-86 cu Khimik, 70-68 cu Tartu Rock, 92-89 şi 79-83cu JDA Dijon. Gaz Metan Mediaş a disputat şi un tur preliminar, în care a eliminat formaţia rusă Ural Ekaterinburg. Jucătorii antrenaţi de Marcel Ţenter vor mai juca un singur meci în Grupa D, în deplasare, cu Khimik, în 11 decembrie. Primele două clasate din fiecare dintre cele opt grupe se vor califica în optimi, fază care se va disputa sub forma a patru grupe de câte patru echipe. La fel, şi de aici, primele două clasate vor atinge sferturile de finală, care se vor derula sub formă de play-off, în sistemul “cel mai bun trei dintre meciuri”. Vor urma semifinalele şi finalele în cadrul Turneului Final Four. Turneul final al ediţiei precedente a avut loc la Debrecen (Ungaria), câştigătoarea fiind Beşiktaş Istanbul.

MARIAN SIMION, ANTRENOR AL LOTULUI NAŢIONAL DE BOX

Biroul Federal al FR de Box a stabilit noile colective tehnice ale loturilor naţionale, Marian Simion fiind pus în fruntea celui de seniori, şi a stabilit o adunare generală extraordinară pentru alegerea unui nou Birou Federal, pe 25 ianuarie 2013. La şedinţă au fost prezenţi preşedintele Leonard Doroftei, Vasile Cîtea, Niculae Constantinescu, Valentin Vrînceanu, Nicolae Iancu, Ioan Damian, Silviu Mureşean, Adrian Lăcătuş, Marian Simion, Victor Vladu, Relu Auraş şi Titi Tudor. La lotul naţional de juniori a fost numit Tudor, iar pentru cel feminin a fost confirmat Adrian Lăcătuş. La lotul naţional de tineret, Auraş şi Vrînceanu se vor ocupa de întocmirea planificărilor şi a burselor olimpice.

NAŢIONALA DE POLO A IEŞIT DIN GRUPĂ LA CM DE TINERET

Selecţionata României a învins formaţia Trinidad & Tobago cu scorul de 14-5 (6-1, 3-0, 2-2, 3-2), într-un meci disputat marţi în Grupa C a Campionatului Mondial de polo pentru tineret de la Perth (Australia). Golurile echipei noastre au fost reuşite de Andrei Prioteasa şi Vlad Dragomirescu câte 3, Cătălin Alexa şi Bogdan Paleacu câte 2, Levente Vancsik, Alexandru Sfîrle, Mihnea Gheorghe şi Robert Gergely. În alt meci, Grecia a surclasat Uzbekistanul cu 26-5. România a încheiat pe locul secund în grupă, cu 6 puncte, devansată de Grecia, tot 6p, dar înaintea Iranului 2p, Uzbekistanului 2p şi Trinidad & Tobago 0p. România, care va sta în ultima etapă din faza grupelor, s-a calificat pentru faza eliminatorie a competiţiei şi va înfrunta echipa de pe locul 3 în Grupa B.

ALTE OPT MEDALII PENTRU ROMÂNI LA CE DE HALTERE

România a cucerit opt medalii, dintre care trei de aur, două de argint şi trei de bronz, în ziua a doua a Campionatelor Europene de haltere pentru juniori şi tineret U-23 de la Eilat (Israel). Juniorul Florin Ionuţ Croitoru a câştigat trei medalii de aur la categoria 62 kg, la smuls, aruncat şi total. La categoria tineret, Dana Berchi (53 kg) a luat trei medalii, două de argint şi una de bronz. Tot la tineret, în limitele categoriei 62 kg, Răzvan Nicoară a cucerit o medalie de bronz la smuls şi una la total.

ADRIAN UNGUR A REVENIT ÎN TOP 100 ATP

Tenismanul Adrian Ungur a revenit în Top 100 ATP, după ce a urcat 13 poziţii, până pe locul 99, cu 557 de puncte, în urma prezenţei în ultimul act al Challenger Tour Finals, de la Sao Paulo (Brazilia). Românul ieşise din Top 100 ATP la 1 octombrie şi a atins cea mai bună clasare în ierarhia jucătorilor profesionişti de tenis, locul 79, pe 11 iunie 2012. Victor Hănescu continuă să fie cel mai bine clasat român în ATP, pe locul 62, cu 753p, în urcare două poziţii, după ce în Brazilia a reuşit să ajungă în faza semifinalelor. În Top 200 ATP, mai figurează Marius Copil, pe locul 160, cu 347p.

LAURA-IOANA ANDREI, ÎNVINSĂ ÎN FINALA DIN ANTALYA

Jucătoarea de tenis Laura-Ioana Andrei, cap de serie nr. 3, a pierdut finala turneului ITF din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Românca a fost învinsă în ultimul act de Marie Benoit (Belgia), cu 6-3, 6-2. Laura-Ioana Andrei s-a calificat şi în finala probei de dublu, alături de sportiva Janina Toljan (Austria), cele două, cap de serie nr. 4, fiind învinse de perechea Eugenia Paşkova / Anastasia Vasilieva (Rusia / Ucraina), cap de serie nr. 1, cu 4-6 ,6-3, 10-2.

ARGENTINIANUL JUAN IGNACIO CHELA ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA

Tenismanul argentinian Juan Ignacio Chela, în vârstă de 33 de ani şi locul 176 ATP, şi-a anunţat retragerea din activitate. Chela a câştigat în cariera sa şase turnee de simplu, Ciudad de Mexico (2000), Amersfoort (2002), Estoril (2004), Acapulco (2007), Bucureşti şi Houston (ambele 2010), şi trei de dublu, Estoril şi Vina del Mar (ambele 2004) şi Bucureşti (2010), toate pe zgură. Chela a ajuns de trei ori în sferturile de finală ale unor de turnee de Grand Slam, la Roland Garros (2001 şi 2004) şi la US Open (2007). Tenismanul argentinian a înregistrat cea mai bună clasare în ierarhia ATP de simplu pe 9 august 2004, când a ocupat locul 15. Chela a câştigat în cariera sa 6.572.494 de dolari.

NADAL AR PUTEA RATA ŞI AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 4 mondial, aflat în plin proces de recuperare după accidentarea de la genunchi, se arată pesimist asupra participării la Australian Open din ianuarie, primul turneu de Mare Şlem al anului, şi va reveni cel mai probabil la turneul de la Abu Dhabi din februarie. „Este foarte improbabil să pot merge la Australian Open şi să câştig. Nu există miracole. Dacă pot, voi reveni la Abu Dhabi, muncesc pentru acest obiectiv. Obiectivul principal este să mă recuperez cât mai repede posibil, dar trebuie să ţin cont şi de cariera mea care nu se va încheia într-un an sau un an şi jumătate”, a declarat Nadal (26 de ani), care suferă de o tendinită cronică la genunchiul stâng, cunoscut ca sindromul Hoffa, o inflamare a ţesutului gras inter-rotulian. În acest an, Nadal a jucat ultima oară în turul secund la Wimbledon, când a fost eliminat neaşteptat de cehul Lukas Rosol.

PILOŢII DIN FORMULA 1 AU EFECTUAT 1.139 DE DEPĂŞIRI ÎN SEZONUL 2012

Cei 25 de piloţi au efectuat 1.139 de depăşiri în cele 20 de Mari Premii ale Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2012, şi s-au oprit de 957 de ori la standuri, conform statisticii efecuate de Pirelli. Cele mai puţine depăşiri, 12, s-au înregistrat la Monaco, iar cele mai multe, 147, la “finala” din Brazilia, în condiţii de ploaie, etapă în urma căreia germanul Sebastian Vettel (Red Bull) a devenit pentru a treia oară consecutiv campion mondial. Cele mai multe depăşiri pe o pistă uscată, 90, au avut loc la Marele Premiu al Chinei. Din cele 957 de treceri pe la boxele echipelor, 16 au fost provocate de penalizări (14 prin “drive through” şi două “stop and go”, cu oprire obligatorie de 10 sau 20 de secunde). În medie, s-au înregsitrat 47,9 opriri / cursă şi 1,9 opriri / pilot. La Marele Premiu al Malaysiei, de asemenea perturbat de ploaie, au avut loc 76 de treceri pe la boxe, cele mai multe, la polul opus situându-se MP al SUA, cu 24 de opriri. Cel mai rapid schimb de pneuri, 2,31 de secunde, a fost efectuat de mecanicii McLaren-Mercedes pentru Jenson Button, la Marele Premiu al Germaniei. În total, în 2012, au fost folosite peste 31.000 de pneuri în curse, dintre care 22.500 de slick-uri şi 9.300 de ploaie. În medie, un tren de pneuri pentru pistă uscată a fost folosit la 180 km. Viteza maximă atinsă a fost de 346 km / oră, la Marele Premiu al Italiei de la Monza. Un tren de pneuri de ploaie a fost folosit la 140 km.

PETTER SOLBERG, CAMPION MONDIAL LA RALIU ÎN 2003, SE RETRAGE DIN WRC

Pilotul norvegian Petter Solberg, campion mondial la raliu în 2003, a anunţat, ieri, într-un comunicat, că nu va mai evolua la cel mai înalt nivel şi va începe să “exploreze alte direcţii”, după 15 sezoane şi 118 curse în WRC, în care a obţinut 13 victorii. Solberg, în vârstă de 38 de ani, rezident monegasc, nu a mai câştigat din 2005, din Grecia şi Ţara Galilor. El a fost stopat, din 2004-2012, de reuşitele neîntrerupte ale francezului Sebastien Loeb, de nouă ori campion mondial cu Citroën şi câştigător a 76 de raliuri WRC. Norvegianul nu a reuşit să câştige nicio cursă în acest sezon şi a încheiat campionatul pe locul 5. În 15 sezoane de WRC, Solberg a încheiat de 15 ori pe locul doi şi de 24 de ori pe locul trei, fiind pe podium de 52 de ori. „Este foarte trist, mi-ar fi plăcut să mai continui încă vreo câţiva ani, dar realizez că nu va exista WRC pentru mine anul viitor. Am spus că sunt pregătit să evoluez gratuit, dar nu sunt pregătit să plătesc pentru a conduce. Nu înseamnă că nu mă veţi mai vedea în WRC, dar pentru moment cred că este cea mai bună decizie”, a explicat Solberg, fost campion de dans acrobatic, care a debutat la Raliul Suediei, în 1998. Solberg nu a precizat ce va face în 2013.

LEBRON JAMES, DESEMNAT SPORTIVUL ANULUI DE SPORT ILLUSTRATED

Baschetbalistul american al echipei Miami Heat, LeBron James, a fost desemnat sportivul anului 2012 de revista Sport Illustrated. James a câştigat în 2012 titlul de campion NBA cu Miami Heat şi medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Londra cu naţionala Statelor Unite. El a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului 2011-2012 în liga profesionistă nord-americană de baschet. În vârstă de 27 de ani, James a fost preferat de Sport Illustrated în faţa înotătorului american Michael Phelps şi a atletului jamaican Usain Bolt. Ultimul baschetbalist care a primit acest premiu a fost actualul coechipier al lui LeBron James la Miami Heat, Dwayne Wade, în 2006.

INDIA, SUSPENDATĂ DE COMITETUL INTERNAŢIONAL OLIMPIC

India a fost suspendată de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), care a apreciat că alegerile pentru Comitetului Naţional, programate astăzi, nu sunt în conformitate cu charta olimpică. „Această sancţiune este nejustificată şi este o decizie unilaterală. Ne vom întâlni mâine pentru a decide ce atitudine să adoptăm pe viitor”, a declarat Abhey Singh Chautala, preşedintele Comitetului Olimpic Indian. Pe 24 noiembrie, CIO şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu ingerinţa Guvernului indian în procesul electoral şi a informat Comitetul Olimpic local că va fi prezentată o propunere de suspendare la comisia executivă a organizaţiei, dacă “situaţia actuală nu este rectificată”. Comitetul Olimpic indian urmează să organizeze alegeri, miercuri, pentru înlocuirea fostului preşedinte Suresh Kalmadi, condamnat la închisoare pentru corupţie la Jocurile Commonwealth în 2010 de la New Delhi.