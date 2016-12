LC LA HANDBAL MASCULIN

Rezultate din etapa a 7-a a Ligii Campionilor la handbal masculin - GRUPA A: RK Partizan - Chekhovskie Medvedi 27-31, HSV Hamburg - Real Ademar Leon 32-26, Montpellier Agglomeration HB - SG Flensburg-Handewitt 25-27. Clasament: 1. Medvedi 11p (golaveraj: 222-194), 2. Hamburg 11p (207-189), 3. Flensburg 10p, 4. Montpellier 5p, 5. Ademar 3p, 6. Partizan 2p; GRUPA B: HCM Constanţa - IK Savehof 28-23, Celje Pivovarna Lasko - MKB Veszprem KC 19-24, THW Kiel - BM Atletico Madrid 31-27. Clasament: 1. Veszprem 14p, 2. Kiel 10p, 3. Madrid 6p, 4. Celje 4p (168-189), 5. HCM Constanţa 4p (169-200), 6. Savehof (198-229); GRUPA C: HC Metalurg - Chambery Savoie Handball 26-21, St. Petersburg HC - Gorenje Velenje 25-32, Bjerringbro-Silkeborg - KS Vive Targi Kielce 25-34. Clasament: 1. Kielce 14p, 2. Gorenje 10p (207-175), 3. Metalurg 10p (186-160), 4. Silkeborg 6p, 5. Petersburg 2p, 6. Chambery 0p; GRUPA D: Pick Szeged - HC Croaţia Osiguranje Zagreb 26-24, FC Barcelona Intersport - Kadetten Schaffhausen 36-25, HC Dinamo Minsk - Fuchse Berlin 31-24. Clasament: 1. Barcelona 14p, 2. Berlin 10p, 3. Minsk 9p, 4. Szeged 4p, 5. Croaşia 3p, 6. Kadetten 2p.

AIBA A RIDICAT SUSPENDAREA PROVIZORIE A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE BOX

Asociaţia Internaţională a Boxului Amator (AIBA) a ridicat suspendarea provizorie a Federaţiei Române de Box. „AIBA este încântată să anunţe că, în urma alegerii lui Leonard Doroftei ca preşedinte al Federaţiei Române de Box, proces desfăşurat conform statutelor AIBA pe 23 noiembrie, biroul Comitetului Executiv al AIBA a decis pe 29 noiembrie să anuleze excluderea provizorie a Federaţiei Române de Box, AIBA recunoscând alegerile şi noul preşedinte”, se arată într-un comunicat dat publicităţii pe site-ul oficial al forului mondial. AIBA a primit şi o confirmare din partea preşedintei Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, Carmen Tocală, că FR Box va fi responsabilă pentru boxul amator şi boxul profesionist cu Doroftei ca preşedinte. „Cei de la AIBA cred că eu pot face lucruri bune pentru boxul românesc. Am reuşit să deblocăm cele 23 de burse olimpice de la COSR. Vom începe în forţă, iar cele 23 de burse înseamnă enorm. Putem face două centre olimpice acum, cu aceşti bani, unul la Reşiţa şi unul la Bacău, unde avem doi oameni de bază, Francisc Vaştag şi Relu Auraş. Trebuie să o luăm de jos, de la copii şi juniori, şi să clădim”, a declarat Doroftei. Pe 14 decembrie va avea loc Adunarea Generală pentru modificarea statutului federaţiei.

OCTAVIAN MORARIU, REALES VICEPREŞEDINTE AL FIRA

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Octavian Morariu, a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al Asociaţiei Europene de Rugby (FIRA-AER), în cadrul Adunării Generale a forului continental care a avut loc la Paris. Cu aceeaşi ocazie, Octavian Morariu a fost desemnat reprezentantul FIRA-AER în Comitetul Director al Federaţiei Internaţionale de Rugby (IRB). Alegerile pentru preşedinţia (FIRA-AER) au fost câştigate de francezul Jean-Claude Baque, reales pentru un mandat de patru ani.

A DOUA VICTORIE PENTRU ROMÂNIA LA CM DE POLO TINERET

Selecţionata României a învins dramatic formaţia Uzbekistanului, cu scorul de 9-8 (3-3, 3-1, 3-2, 0-2), într-un meci disputat luni în Grupa C a Campionatului Mondial de polo pentru tineret de la Perth (Australia), după ce adversarii au irosit un penalty în ultimele secunde. Mihnea Gheorghe (5 goluri), Cătălin Alexa (2) şi Alexandru Sfîrle (2) au marcat pentru România. În alt meci, Grecia a surclasat Iranul cu 16-5. După trei partide, România are 4 puncte şi ocupă locul secund în grupă, după Grecia, care este lider cu 6p. Marţi, România va întâlni Trinidad & Tobago.

BRONZ PENTRU ROMÂNIA ÎN PRIMA ZI A CE DE HALTERE PENTRU JUNIORI ŞI TINERET

Sportivul român Marian Daniel Albu a cucerit medalia de bronz la stilul aruncat în limitele categoriei 56 kg, în prima zi a Campionatelor Europene de juniori şi tineret de la Eilat (Israel). Albu a reuşit să ridice 123 kg, fiind devansat de spaniolul Josue Brachi, 136 kg, şi de bulgarul Todor Cenkov, 136 kg, departajaţi de greutatea corporală. Pe locul 5 s-a clasat alt român, Daniel Florin Vizitiu, cu 121 kg. La smuls, Vizitiu s-a clasat pe 4, cu 98 kg, după ce a ratat o încercare, iar Albu a terminat pe 5, cu 96 kg, după două tentative eşuate. La total, Vizitiu s-a clasat pe locul 4, cu 219 kg (greutate de 55,10 kg), iar Albu pe 5, tot cu 219 kg (55,50 kg). România are în total 19 participanţi la Europene.

NUŢA OLARU A CÂŞTIGAT MARATONUL DE LA LAS VEGAS

Atleta Nuţa Olaru, în vârstă de 42 de ani, a câştigat, duminică noaptea, maratonul de la Las Vegas, parcurgând cei 42 km în două ore, 51 de minute şi 31 de secunde. Olaru le-a devansat, la feminin, pe americancele Andrian Neal (2:51.33) şi Dani Fischer (2:59.20). Per total, Nuţa Olaru a terminat cursa pe locul 12, după 11 competitori la masculin. Proba masculină a fost câştigată de kenyanul Jonathan Ndambuki, care a încheiat cursa în două ore, 32 de minute şi 24 de secunde. La maraton au participat 3.209 de persoane, între care 1.152 de femei.

CIUCANII AU URCAT PE LOCUL SECUND ÎN LIGA MOL LA HOCHEI

HSC Miercurea Ciuc a urcat pe poziţia secundă în clasamentul Ligii MOL la hochei pe gheaţă, după ce a câştigat cu 4-1 (2-0, 1-0, 1-1) meciul cu Ferencvaros-ESMTK, disputat duminică seară pe teren propriu. Ede Mihaly a punctat de trei ori pentru harghiteni, celălalt gol fiind opera lui Lubomir Hurtaj. În alt meci, Corona Braşov a dispus de Miskolci Jegesmedvek cu scorul de 6-2 (3-0, 2-2, 1-0) şi rămâne în cursa de calificare pentru semifinale. Au înscris pentru gazde: Joshua Bonar - 2 goluri, Evgheni Pisarenko, Attila Borsos, Csanad Virag şi Zsolt Peter- câte unul. În clasament, conduce detaşat Dab.Docler, cu 69 de puncte (26 de jocuri), urmată de HSC Miercurea Ciuc 48p (26j), Miskolci Jegesmedvek 47p (27j), HC Nove Zamky 42p (26j), ASC Corona Braşov 36p (25j), Ferencvaros-ESMTK 22p (28j) şi Ujpesti TE 15p (28j).

ANGLIA, ÎN GRUPĂ CU AUSTRALIA ŞI ŢARA GALILOR LA CUPA MONDIALĂ DE RUGBY DIN 2015

Reprezentativa Angliei, gazda Cupei Mondiale de rugby din 2015, va face parte din Grupa A a competiţiei, alături de echipele Ţării Galilor şi Australiei, s-a stabilit, ieri, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Londra, informează The Guardian. În Grupa A vor mai evolua o reprezentantă a Oceaniei şi învingătoarea din play-off. În Grupa B se vor întâlni echipele Scoţiei, Africii de Sud, Samoa, Asia 1 şi America 2. În Grupa C se vor afla Noua Zeelandă, Argentina, Tonga, Europa 1 şi Africa 1. În Grupa D vor evolua Franţa, Irlanda, Italia, America 1 şi Europa 2. Startul Cupei Mondiale va avea loc la 18 septembrie 2015, finala urmând să aibă loc şase săptămâni mai târziu pe stadionul Twickenham. Pentru a se califica la Cupa Mondială din 2015, reprezentativa de rugby a României trebuie să se claseze pe unul dintre primele două locuri în sezonul 2013-2014 al Cupei Europei pe Naţiuni, iar în cazul în care va termina pe locul 3 va intra în recalificări. Reprezentativa României va putea face parte din Grupa A (Anglia, Australia, Ţara Galilor şi o reprezentantă a Oceaniei), Grupa C (Noua Zeelandă, Argentina, Tonga şi o echipă din Africa) sau Grupa D (Franţa, Irlanda, Italia şi o echipă din America).

PHILIPP BOY S-A RETRAS DIN ACTIVITATE

Gimnastul german Philipp Boy, în vârstă de 25 de ani, şi-a anunţat retragerea din competiţie în acest week-end, la Cupa Mondială de la Stuttgart. „Mă simt liber“, a declarat Boy în presa germană după anunţul retragerii. Philipp Boy este vicecampion mondial în 2010 şi 2011 şi campion european în 2011 la individual compus.

TED LIGETY A CÂŞTIGAT SLALOMUL URIAŞ DE LA BEAVER CREEK

Schiorul american Ted Ligety a câştigat proba de slalom uriaş desfăşurată duminică în staţiunea Beaver Creek din statul american Colorado şi contând pentru Cupa Mondială la schi alpin. Ligety a fost urmat de austriacul Marcel Hirscher, la o secundă şi 76 de sutimi, şi de italianul Davide Simoncelli, la 2 secunde şi 7 sutimi. În clasamentul Cupei Mondiale de slalom uriaş masculin, după 2 probe (din 8), conduce Ligety, cu 200 de puncte, urmat de Hirscher, cu 140p, şi de Manfred Moelgg (Italia), cu 130p. În clasamentul general al Cupei Mondiale, după 7 probe (din 36), lider este norvegianul Aksel Lund Svindal, cu 400p, urmat de Ligety cu 320p şi de Hirscher cu 220p.

MIKE TYSON ÎNŞELAT DE SOŢIE CU... BRAD PITT

Pugilistul american Mike Tyson a declarat într-un interviu recent că l-a surprins pe actorul Brad Pitt în pat cu prima lui soţie, Robin Givens, în 1989. Totodată, celebrul pugilist susţine că a fost “înfuriat la culme“ de acea descoperire. În vârstă de 46 de ani, Mike Tyson spune că, deşi se afla pe atunci în plin divorţ de Robin Givens, obişnuia să treacă în fiecare zi pe lânga casa în care locuia prima lui soţie, cu care întreţinea raporturi sexuale din când în când. Aceste “vizite” semi-conjugale au avut loc înainte ca renumitul pugilist să îşi contacteze avocaţii şi să ceară divorţul de Givens, despre care spunea că era “o ticăloasă care i-a furat banii”. Potrivit spuselor sale, Robin Givens a avut o aventură cu Brad Pitt - care pe atunci era un actor debutant - în 1989, înainte de finalizarea divorţului ei de Tyson. Mike Tyson şi Robin Givens au avut o căsătorie foarte scurtă, marcată de numeroase episoade de violenţe conjugale. Cei doi s-au căsătorit pe 7 februarie 1988, într-o perioadă în care averea lui Tyson era estimată la 50 de milioane de dolari. Robin Givens, absolventă a Universităţii Harvard, a cerut divorţul după trei luni de căsnicie, invocând violenţe conjugale. Divorţul lor a fost finalizat pe 14 februarie 1989, iar Robin Givens a primit, în urma unei înţelegeri, suma de 10 milioane de dolari.