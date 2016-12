SUPORTERII FARULUI AU TRAS UN NOU SEMNAL DE ALARMĂ

FC Farul Constanţa, formaţia fanion a fotbalului constănţean, traversează o perioadă nefastă. Ocupanta ultimului loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul nu a fost părăsită de suporteri, care, după victoria de sâmbătă, de la Năvodari, 5-2 cu Săgeata, din ultima etapă a turului, au protestat în faţa sediului unei societăţi conduse de fostul patron al echipei, Gheorghe Bosînceanu. Suporterii Farului îi cer acestuia să renunţe la pretenţiile financiare, conform protocolului semnat în momentul plecării de la FC Farul, pentru a permite preluarea formaţiei de către alţi potenţiali investitori sau să revină la echipă. Suporterii Farului au anunţat că vor continua acţiunile de salvare a formaţiei favorite.

DAN PETRESCU “FACE MINUNI” CU DINAMO MOSCOVA

Formaţia Dinamo Moscova, antrenată de Dan Petrescu, a învins pe teren propriu, scor 3-0 (2-0), echipa Rubin Kazan, într-un meci jucat sâmbătă în etapa a 18-a a campionatului Rusiei. Golurile au fost înscrise de Iusupov, Dzsudzsak şi Kuranyi. Adrian Ropotan a fost rezervă la Dinamo Moscova. „Eram îngrijorat în legătură cu acest meci, astfel că ne-am pregătit foarte bine. Dedic această victorie suporterilor. A fost greu să câştigăm fără ei”, a declarat Dan Petrescu, făcând referire la faptul că jocul s-a disputat fără spectatori. Dinamo ocupă locul 9 în clasament, cu 27 de puncte, primele două locuri fiind ocupate de Anji Mahacikala şi ŢSKA Moscova, cu câte 40p.

CONFUZIE LA TRAGEREA LA SORŢI A CUPEI CONFEDERAŢIILOR

Maestrul culinar Alex Atala a provocat confuzie, sâmbătă, la tragerea la sorţi pentru Cupa Confederaţiilor, eveniment la care s-a aflat pe scenă alături de secretarul general al FIFA, Jerome Valcke. La tragerea la sorţi, naţiunea gazdă Brazilia şi campioana mondială Spania erau plasate automat în fruntea celor două grupe, A şi B, iar celelalte şase participante aveau locurile rămase. Singurele aspecte pentru care era necesar un plus de atenţie erau faptul că Italia trebuia să se afle în Grupa A, cu Brazilia, pentru a nu juca în aceeaşi grupă două echipe europene, şi că Uruguay, fiind din aceeaşi confederaţie cu Brazilia, nu trebuia să facă parte din Grupa A. Însă în momentul în care s-a tras numele Uruguayului, Alex Atala a extras o bilă din bolul pentru Grupa A, cu poziţia A3. Valcke a plasat Uruguayul pe poziţia a treia în Grupa B, dar ulterior acelaşi loc a ieşit pentru Tahiti, cu bila extrasă din bolul B. „Nu e bine aşa, Tahiti trebuie să fie pe B3“, a spus Valcke atunci când a realizat că s-a făcut o greşeală. Tahiti a fost plasată astfel în poziţia B3, iar Uruguay mutată pe B2. Reprezentativa Braziliei va evolua în Grupa A la Cupa Confederaţiilor, alături de Japonia, Mexic şi Italia, în timp ce campioana mondială Spania va juca în Grupa B, din care mai fac parte Uruguay, Tahiti şi următoarea campioană a Africii, conform tragerii la sorţi ce a avut loc sâmbătă. Cea de-a noua ediţie a Cupei Confederaţiilor va avea loc în Brazilia, în perioada 15-30 iunie 2013.

BRAGA A ELIMINAT FC PORTO DIN CUPA PORTUGALIEI

Echipa Sporting Braga, care face parte din Grupa H a Ligii Campionilor, alături de CFR Cluj, a eliminat formaţia FC Porto în optimile Cupei Portugaliei la fotbal, scor 2-1. FC Porto a deschis scorul prin Eliaquim Mangala (min. 13), iar Braga a egalat prin autogolul lui Danilo (min. 75). Golul victoriei a fost adus de Elder, în min. 80.

ÎNCĂ UN RECORD PENTRU MESSI ŞI FC BARCELONA

Sâmbătă seară, în campionatul Spaniei, FC Barcelona s-a impus cu 5-1 în faţa finalistei de anul trecut din Europa League, Athletic Bilbao, şi a stabilit un nou record în La Liga. Catalanii au cel mai bun start din istoria primei ligi spaniole, cu 13 victorii şi un egal în primele 14 etape, doborând astfel recordul lui Real Madrid din sezonul 1961-1962, cu 13 victorii şi o înfrângere. Mai mult, Lionel Messi a ajuns la a cincea ”dublă” consecutivă şi mai are nevoie de un singur gol pentru a egala recordul de 85 al lui Gerd Muller, reuşit în 1972.

PELLEGRINO, DEMIS DE VALENCIA

Clubul Valencia a anunţat că a pus capăt colaborării cu tehnicianul argentinian Mauricio Pellegrino, după înfrângerea din meciul de pe teren propriu cu Real Sociedad, scor 2-5. „După meci am avut un schimb de opinii, am discutat şi am hotărât să îl demitem pe antrenorul Mauricio Pellegrino. Am văzut rezultatele din deplasare ale echipei, dar încă nu luasem o decizie. Ne gândeam că echipa va reacţiona, că va arăta altceva decât a arătat la Malaga (n.r. - înfrângere cu scorul de 4-0). După analiza meciului din această seară şi având în vedere evoluţia lucrurilor, am decis să renunţăm la serviciile antrenorului“, a declarat preşedintele grupării, Manuel Llorente. Directorul sportiv Braulio Vazquez a precizat că deocamdată nu există o variantă pentru postul de antrenor. „Voro (n.r. - Salvador Gonzalez Marco, delegat al clubului) va prelua provizoriu conducerea tehnică“, a explicat el. Valencia ocupă locul 12 în clasamentul campionatului Spaniei, cu 18 puncte obţinute în 14 etape (5 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri).

BECKHAM A CÂŞTIGAT TITLUL ÎN MLS

Englezul David Beckham a câştigat, sâmbătă, al doilea titlu consecutiv de campion în Liga nord-americană de fotbal (MLS), la ultimul său meci cu Los Angeles Galaxy, care a trecut în finală de Dynamo Houston, scor 3-1. Los Angeles a câştigat deja titlul în 2011, după ce a învins tot pe Houston în finală, scor 1-0. Beckham a anunţat în urmă cu câteva zile că acesta va fi ultimul său meci în MLS, unde a venit în 2007. În cinci sezoane şi jumătate, fostul jucător al echipelor Manchester United şi Real Madrid a disputat trei finale (2009, 2011, 2012).

FOST FOTBALIST DECEDAT LA 27 DE ANI

Fostul fotbalist Mitchell Cole, cumnatul internaţionalului englez Joe Cole, retras din activitate anul trecut din cauza unei afecţiuni cardiace, a încetat din viaţă, la doar 27 de ani. Mitchell Cole, care a evoluat de-a lungul carierei la echipe ca Stevenage şi Oxford United, era căsătorit cu sora lui Joe Cole, Charly. El s-a retras din fotbalul profesionist în februarie 2011, când s-a descoperit că suferă de cardiomiopatie hipertrofică, afecţiune ce constă în îngroşarea muşchiului cardiac. Anul trecut, într-un interviu acordat cotidianului The Sun, Mitchell Cole spunea că riscă să moară dacă mai joacă: „În fiecare an câţiva fotbalişti mor din această cauză. Specialiştii mi-au spus că în fiecare zi există un risc de unu la sută să mor, iar sportul măreşte la patru la sută acest risc. Apoi mi-au oferit cifrele şi mi-au arătat imaginile cu inima mea. Am fost şocat“. Deşi s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut, Cole a mai evoluat în câteva meciuri, ca semiprofesionist. În martie, după ce l-a văzut pe Fabrice Muamba suferind un stop cardiac la un meci, el a renunţat definitiv la fotbal.

WENGER NU VREA MAI MULTE ECHIPE ÎN LC

Tehnicianul formaţiei Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat că nu este convins de planul UEFA privind mărirea numărului echipelor participante în Liga Campionilor de la 32 la 64, precizând că un astfel de format ar crea probleme şi ar face ca nivelul competiţiei să scadă. „Nu sunt convins, deoarece deja sunt probleme privind audienţa, în faza grupelor. Cred că ar fi mai multe probleme şi că nivelul ar fi mai scăzut. Ar însemna crearea unui campionat european complet. Ar fi şi în detrimentul ligilor naţionale şi ar putea face să scadă interesul faţă de fazele finale ale LC. Ar fi o ligă europeană“, a afirmat Wenger pentru site-ul oficial al clubului Arsenal. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat în această săptămână că forul continental plănuieşte o reformă a cupelor europene pentru 2015, mai ales că există zvonuri că Liga Europa ar urma să fie desfiinţată.

RECORD NEGATIV PENTRU RAFAEL BENITEZ

Rafael Benitez este foarte contestat de când a fost numit antrenor la Chelsea Londra, iar la meciul cu West Ham United a stabilit un record negativ ruşinos pentru un tehnician care stă pe banca unei deţinătoare a trofeului Ligii Campionilor. Odată cu înfrângerea de sâmbătă, scor 1-3, spaniolul a devenit primul antrenor al lui Chelsea din ”era Abramovici” care nu a reuşit nicio victorie în primele trei meciuri de la instalare. Înaintea acestui eşec, echipa lui Benitez remizase cu Manchester City şi Fulham, 0-0 de fiecare dată. Ceilalţi antrenori ai lui Chelsea din ”era Abramovici” reuşiseră cel puţin un succes: trei victorii pentru Jose Mourinho, Guus Hiddink şi Carlo Ancelotti, câte două victorii şi un egal pentru Claudio Ranieri, Luiz Felipe Scolari şi Andre Villas-Boas, o victorie, o înfrângere şi un egal pentru Avram Grant şi Roberto di Matteo.

FINAL DE SEZON PENTRU BADSTUBER

Fotbalistul echipei Bayern Munchen, Holger Badstuber, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul drept, la meciul de sâmbătă cu Borussia Dortmund, din campionatul Germaniei. Badstuber s-a accidentat în prima repriză a partidei, fiind scos de pe teren cu targa, în min. 37. El ar putea fi indisponibil cel puţin şase luni. Meciul din etapa a 15-a a campionatului Germaniei s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

CARROLL LIPSEŞTE CIRCA OPT SĂPTĂMÂNI

Internaţionalul englez al echipei West Ham United, Andy Carroll, va fi indisponibil între şase şi opt săptămâni, din cauza unei accidentări la genunchi suferită la meciul de miercuri cu Manchester United. „Nu ne aşteptam ca situaţia să fie atât de gravă. Andy va lipsi între şase şi opt săptămâni”, a declarat antrenorul Sam Allardyce. Carroll, împrumutat de FC Liverpool clubului West Ham în luna august, a înscris un singur gol în cele zece meciuri pe care le-a disputat de la începutul sezonului. El a mai fost indisponibil o lună, din cauza unei accidentări la ischio-gambieri.