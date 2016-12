OŢELUL VREA SĂ JOACE CU PETROLUL ANUL VIITOR

Clubul Oţelul Galaţi a solicitat Federaţiei Române de Fotbal şi Ligii Profesioniste de Fotbal reprogramarea manşei tur a semifinalelor Cupei României Timişoreana, respectiv a etapei a 20-a a Ligii 1, pentru primăvara anului viitor, informează site-ul oficial al grupării moldovene. Director general al grupării gălăţene, Narcis Răducan, a motivat solicitările prin problemele de lot cu care se confruntă antrenorul Viorel Tănase. Prima manşă a semifinalelor Cupei României-Timişoreana, în cadrul căreia Oţelul Galaţi întâlneşte pe teren propriu Petrolul Ploieşti, este programată pe 12 decembrie. De asemenea, conform programării Ligii Profesioniste de Fotbal, în etapa a 20-a a Ligii 1, formaţia moldoveană întâlneşte la Galaţi tot echipa ploieşteană, pe 16 decembrie.

VIDIC AR PUTEA REVENI ÎN MECIUL CU CFR

Tehnicianul echipei Manchester United, Alex Ferguson, a declarat că fotbalistul Nemanja Vidic, operat la genunchi în septembrie, ar putea reveni pe teren în meciul de miercuri, cu CFR Cluj, din grupele Ligii Campionilor, informează site-ul oficial al clubului englez. „Cred că în ultimul an şi jumătate a jucat doar 10 sau 12 meciuri (n.r. - 13 din octombrie 2011). Cea mai bună cale pentru noi este să îl ascultăm pe Vida. Are experienţa necesară pentru a şti ce este mai bun pentru el şi când este momentul potrivit să revină. A început să se antreneze săptămâna asta şi s-a descurcat bine. Nu a fost implicat în partea competitivă, dar cel puţin se antrenează din nou cu echipa. Ar fi frumos ca el să joace miercuri. Cred că îşi face treaba, dar are nevoie să joace”, a spus Ferguson. Pe 2 noiembrie, Ferguson estima că Vidic, căpitanul echipei Manchester United, ar putea fi indisponibil până la Crăciun. Fundaşul sârb a fost supus unei operaţii la genunchi în septembrie. Nemanja Vidic a lipsit în ultimele cinci luni ale sezonului trecut din cauza unei probleme la un ligament încrucişat. Manchester United şi CFR Cluj fac parte din Grupa H a Ligii Campionilor, alături de formaţiile Galatasaray Istanbul şi Sporting Braga. Echipa clujeană a fost învinsă, pe teren propriu, cu 2-1, de Manchester.

NANI VA FI INDISPONIBIL ÎNCĂ O LUNĂ

Internaţionalul portughez al echipei Manchester United, Nani, va fi indisponibil încă aproximativ o lună, din cauza unei accidentări la ischio-gambieri. „El este indisponibil, poate pentru o perioadă îndelungată, patru sau cinci săptămâni. În cazul accidentărilor la ischio-gambieri, este nevoie de timp pentru refacere”, a declarat vineri tehnicianul Alex Ferguson. Nani nu a mai evoluat de la meciul disputat de Manchester United pe 7 noiembrie, cu Sporting Braga, în Grupa H a Ligii Campionilor, grupă din care face parte şi CFR Cluj.

TERRY AR PUTEA REVENI PE TEREN LA CM AL CLUBURILOR

Fundaşul formaţiei Chelsea Londra, John Terry, ar putea reveni în competiţie la Campionatul Mondial de fotbal al cluburilor din Japonia, de la mijlocul lunii decembrie, a declarat, vineri, antrenorul Rafael Benitez. Căpitanul formaţiei Chelsea este absent de trei săptămâni, din cauza unei accidentări la genunchi, dar a revenit la antrenamente. „Depune eforturi. Vrea să fie implicat, dar mai are nevoie de puţin timp. Este o chestiune de încredere. Când va uita de problema la genunchi, atunci va fi pregătit”, a declarat spaniolul. Chelsea va juca primul meci la CM de fotbal al cluburilor pe 13 decembrie, cu sud-coreenii de la Ulsan Hyundai sau mexicanii de la Monterrey.

ZENIT VA APELA LA TAS ÎN CAZUL MECIULUI CU DINAMO MOSCOVA

Clubul Zenit Sankt Petersburg a anunţat că va apela la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a contesta sancţiunile decise după meciul cu echipa antrenată de Dan Petrescu, Dinamo Moscova, suspendat pe 17 noiembrie după ce portarul Anton Shunin a fost rănit de o petardă. „Zenit consideră că nu s-au analizat toate circumstanţele incidentului. Identitatea persoanei care a aruncat petarda nu a fost stabilită, astfel că nu poate fi dovedită legătura cu Zenit. Clubul nostru intenţionează să îşi justifice poziţia şi să facă apel la TAS”, a declarat un oficial al clubului rus. Federaţia Rusă de Fotbal a omologat partida cu scorul de 3-0 pentru Dinamo. Totodată, Zenit va juca două partide fără spectatori şi va plăti o amendă de 15.000 de euro. La rândul lor, gazdele vor evolua un meci fără spectatori şi vor plăti o penalitate de 14.500 de euro, pentru deficienţe de organziare.

SE REÎNFIINŢEAZĂ CAMPIONATUL URSS?

Liga Rusă de Fotbal analizează posibilitatea înfiinţării unui nou campionat, ce ar regrupa echipe din alte state ale fostei Uniuni Sovietice. „Mai multe cluburi din primul eşalon au cerut ligii să analizeze propunerea lor de înfiinţare a unui campionat de fotbal al Comunităţii Statelor Independente (CEI). Consider această idee interesantă şi justă. Liga va analiza acest proiect”, a anunţat preşedintele ligii, Serghei Priadkin. Din CEI fac parte ţările din fosta URSS, mai puţin trei state baltice şi Georgia. Ideea reînfiinţării unei ligi sovietice, campionat care a fost unul dintre cele mai bune din Europa până în 1991, este discutată din ce în ce mai mult în fostul spaţiu sovietic. UEFA a respins mult timp un astfel de proiect, dar forul european şi-a schimbat recent poziţia, aprobând ideea unui campionat ce regrupează echipele din ţările scandinave sau pe cele din ţările baltice. Proiectul are deja un susţinător important în Rusia: Alexei Miller, patronul Gazprom şi proprietarul clubului Zenit Sankt-Petersburg. El a avertizat că echipa sa ar putea părăsi campionatul Rusiei pentru a se alătura unei noi ligi care să reunească echipe din fosta URSS.

RAMON DIAZ VA FI ANTRENOR LA RIVER PLATE

Ramon Diaz a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei River Plate, la care îi succede tehnicianului Matias Almeyda, demis marţi din cauza rezultatelor mediocre. Diaz este bine cunoscut de suporterii echipei River Plate. El a fost jucător la această formaţie, în perioadele 1978-1981 şi 1991-1993 şi a antrenat echipa argentiniană între 1995 şi 1999, dar şi în intervalul 2001-2002. El a câştigat cu River Plate, ca antrenor, de cinci ori campionatul Argentinei, o dată Copa Libertadores (1996) şi Supercupa Americii în 1997. În actualul sezon, River Plate a acumulat 23 de puncte în 17 meciuri, obţinând doar cinci victorii.

SENEGALUL NU VA PUTEA JUCA UN AN PE STADIONUL DIN DAKAR

Senegalul nu va putea juca niciun meci internaţional timp de un an pe stadionul Leopold Sedar Senghor din Dakar, a decis Comisia de Disciplină a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), ca urmare a incidentelor ce au avut loc în luna octombrie. De asemenea, Senegalul va trebui să plătească o amendă de 100.000 dolari, din care jumătate în mai puţin de două luni. „Dacă într-un an nicio echipă a Senegalului, niciun club, niciun suporter nu va face să se vorbească despre el negativ, Senegalul nu va mai trebui să plătească restul sumei, şi anume 50.000 de dolari”, a explicat avocatul Guedel Ndiaye, membru al Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) şi mandatat de Federaţia Senegaleză de Fotbal (FSF) pentru a o apăra. Ndiaye a precizat că, deşi la prima vedere sancţiunea pare dură, nu este aşa. „CAF ar fi putut interzice Senegalului participarea la orice competiţie internaţională, iar astfel Senegalul nu ar fi participat la preliminariile CM 2014. Ar fi putut să interzică Senegalului să joace acasă, ar fi putut să oblige naţionala să joace cu porţile închise. Senegalul va putea juca în faţa fanilor săi, însă nu pe stadionul LSS”, a adăugat avocatul.

SCOLARI ÎŞI CERE SCUZE FAŢĂ DE BANCA NAŢIONALĂ A BRAZILIEI

Luiz Felipe Scolari, care a fost numit în fruntea naţionalei Braziliei, şi-a cerut scuze pentru polemica declanşată cu Banca Naţională, dar a precizat că nu-l înţelege pe Ronaldo, care a vorbit de un fotbal brazilian “cu un picior în groapă”. Joi, Scolari a declarat că jucătorii săi trebuie să se obişnuiască să lucreze sub presiune, în caz contrar putând să meargă să muncească la Banca Braziliei (Banco do Brasil). Instituţia financiară publică din Brazilia a calificat declaraţia lui Scolari drept un “comentariu nefericit”. „Banco do Brasil regretă comentariul nefericit al antrenorului Luis Felipe Scolari şi afirmă că are 116.000 de angajaţi care în fiecare zi poartă tricoul băncii, cu culorile Braziliei, şi muncesc cu devotament şi dăruire”, se arată într-un comunicat al băncii. „Este un comentariu făcut sub presiune, iar apoi s-a declanşat infernul pentru mine. Nu atac pe nimeni. Îmi cer scuze băncii. A fost un simplu comentariu despre situaţie, presiune, pe care o accept. Îmi cer scuze. Lucrez de treizeci de ani cu această bancă”, a explicat selecţionerul. În ceea ce priveşte declaraţia fostului internaţional Ronaldo, conform căruia fotbalul brazilian este “cu un picior în groapă”, cu Brazilia “într-unul din cele mai dificile momente din istorie”, Scolari a declarat: „Nu ştiu despre ce vorbeşte. Nu îl înţeleg. Poate ar trebui să-l întrebaţi pe el”.