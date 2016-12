CROSUL “1 DECEMBRIE”, EDIŢIA A 13-A

Sâmbătă, la ora 10.00, din faţa statuii Victoria din Parcul Prefecturii, se va da startul ediţiei a 13-a a Crosului 1 Decembrie. Traseul pe care se va alerga: Strada Traian - Bd-ul Tomis - Bd-ul Ferdinand - str. Mircea Cel Bătrîn - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Tomis (în faţa Liceului Internaţional). Evenimentul este organizat de Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, în colaborare cu DJST Constanţa, Prefectura Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratul Şcolar Constanţa, Poliţia Rutieră Constanţa şi Şcoala Gimnazială Spectrum Constanţa. Competiţia este deschisă tuturor categoriilor de vârstă.

CHALLENGER TOUR FINALS LA TENIS DE CÂMP

Tenismanul Adrian Ungur, locul 112 ATP, a fost învins, joi seară, cu 7-6 (8/6), 6-2, de brazilianul Thiago Alves (nr. 131 mondial), în ultimul meci din Grupa A a turneului Challenger Tour Finals de la Sao Paulo (Brazilia), turneu dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Ungur obţinuse calificarea în semifinale de miercuri, când a înregistrat a doua victorie din grupă, scor 4-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5) cu argentinianul Guido Pella, poziţia 124 în clasamentul mondial. În primul meci, Ungur s-a impus, marţi, în faţa spaniolului spaniolul Ruben Ramirez Hidalgo (96 ATP), scor 6-4, 4-6, 6-2. În semifinalele Challenger Tour Finals a acces şi Victor Hănescu. Ungur va juca în penultimul act al competiţiei cu slovenul Aljaz Bedene, locul 98 ATP, iar Hănescu îl va întâlni pe argentinianul Guido Pella (nr. 124 mondial).

AUTOCARUL NAŢIONALEI FEMININE DE HANDBAL, IMPLICAT ÎNTR-O SIMPLĂ COLIZIUNE

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Cristian Gaţu, a declarat, vineri, că autocarul naţionalei feminine a fost implicat într-o simplă coliziune cu un alt autovehicul, în drumul spre sala în care era programat un meci-test cu Serbia. Echipa României se află la Pancevo, unde a susţinut, vineri seară, după închiderea ediţiei, un meci-test cu Serbia, înaintea participării la CE din Serbia. După meciul amical cu Serbia, reprezentativa tricoloră se va cantona la Vrşeţ, unde va disputa partidele oficiale din Grupa D, cu Rusia (4 decembrie), Islanda (5 decembrie) şi Muntenegru (7 decembrie).

VIOREL SIMION ŞI-A APĂRAT CU SUCCES CENTURA WBC INTERNATIONAL

Pugilistul român Viorel Simion şi-a apărat cu succes centura de campion WBC International la categoria pană, după ce l-a învins pe filipinezul Ryan Sermona prin KO tehnic în repriza a patra, joi seară, în cadrul galei profesioniste de box “Invincibilii VII” desfăşurată în Sala Polivalentă din Craiova. Simion a câştigat toate cele 16 meciuri disputate ca profesionist (7 prin KO), în timp ce Sermona are 14 victorii (8 prin KO) şi 4 înfrângeri (2 KO). Românul a câştigat după ce Sermona s-a accidentat la picior şi nu a mai putut continua lupta în repriza a patra. Toţi cei şase boxeri români au câştigat meciurile din cadrul galei de la Craiova, Ciprian Apollo (Apodăresei) şi Ionuţ Stanciu fiind la debut. Bogdan Dinu a reuşit o victorie prin KO, a şasea în nouă meciuri la profesionişti, Lucian Bot a ajuns la 16 victorii (4 înfrângeri), iar Romeo Păun are acum 4 victorii (13 eşecuri).

CSM SATU MARE, ELIMINATĂ DIN FIBA EUROCUP

Vicecampioana României la baschet feminin, CSM Satu Mare, a fost învinsă pe teren propriu de formaţia rusă Chevakata Vologda, scor 74-77 (37-39), în ultimul meci din Grupa A din FIBA Eurocup şi a ratat calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Rezultatele obţinute de echipa antrenată de Dan Fleşeriu în Grupa A sunt următoarele: 41-84 şi 67-77 cu BLMA, 38-74 şi 74-77 cu Chevakata şi 57-46 şi 86-73 cu SISU. Competiţia se derulează cu 30 de echipe, împărţite în opt grupe, primele două clasate din fiecare dintre acestea urmând să se califice în optimile de finală. CSM Satu Mare a acumulat opt puncte şi a încheiat pe locul 3, după BLMA şi Chevakata, ambele cu 11 puncte şi calificate în optimi.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Alte şapte echipe au obţinut calificarea matematică în faza următoare a Euroligii de baschet masculin după partidele disputate joi seară - Real Madrid, Panathinaikos Atena şi BC Khimki - în Grupa A, Maccabi Tel Aviv şi Alba Berlin - în Grupa B, Olympiacos Pireu şi Anadolu Efes Istanbul - în Grupa C. În ultimele trei partide jucate joi seară s-au înregistrat rezultatele - Grupa C: Caja Laboral - EA7 Emporio Armani Milano 64-62; Grupa D: Brose Baskets Bamberg - CSKA Moscova 89-97 şi Partizan Belgrad - Lietuvos Rytas 75-74. Vineri seară s-au jucat următoarele partide - Grupa A: Real Madrid - Fenerbahce Istanbul; Grupa B: Montepaschi Siena - Unicaja Malaga; Grupa C: Zalgirius Kaunas - Olympiacos Pireu 63-77; Grupa D: Beşiktaş Istanbul - FC Barcelona 48-78.

KATARINA BULATOVIC, NOMINALIZATĂ LA TITLUL DE HANDBALISTA ANULUI 2012

Katarina Bulatovic, componentă a campioanei României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea şi a naţionalei Muntenegrului, este nominalizată la titlul de Jucătoarea anului 2012, titlu pe care l-a câştigat Cristina Neagu în urmă cu doi ani. Federaţia Internaţională de Handbal a anunţat, vineri, nominalizările la titlul de Jucătorul anului 2012, la feminin şi masculin. La feminin, printre cele cinci nominalizări se numără şi Katarina Bulatovic, golgetera campioanei Oltchim şi componentă a naţionalei Muntenegrului, cu care a cucerit medalia olimpică de argint, la Jocurile Olimpice de la Londra din acest an. Celelalte patru handbaliste nominalizate sunt Bojana Popovic, fostă coechipieră cu Bulatovic la Buducnost şi naţionala Muntenegrului, retrasă şi ea din activitate, Heidi Loke (Gyor ETO şi Norvegia), Andrea Penezic (Krim Ljubljana şi Croaţia) şi Alexandra do Nasimento (Hypo Viena şi Brazilia). În 2010, titlul similar la feminin a revenit Cristinei Neagu, coechipieră în prezent cu Katarina Bulatovic şi actualul căpitan al naţionalei României. La masculin, nominalizaţii sunt Kim Andersson (Suedia), Mikkel Hansen (Danemarca), Filip Jicha (Cehia), Daniel Narcisse (Franţa) şi Julen Aguinagalde (Spania). Titlurile pe anul 2012 se vor acorda după voturile pe care le vor exprima fanii şi reprezentanţii mass-media, în perioada 30 noiembrie şi 23 decembrie. În 2011, distincţiile au revenit jucătoarei Heidi Loke şi jucătorului Mikkel Hansen, ambii nominalizaţi şi în acest an. Câştigătorii vor primi câte 10.000 de euro, ceremonia fiind programată în luna ianuarie, în ultima zi a Campionatului Mondial de handbal masculin din Spania.

FERRARI A ACCEPTAT EXPLICAŢIILE FIA

Ferrari a anunţat, vineri, că acceptă explicaţiile FIA în cazul depăşirii efectuate de germanul Sebastian Vettel (Red Bull) în turul 4 al Marelui Premiu al Braziliei, considerând litigiul închis, informează autosport.com. La rândul lor, oficialii Red Bull s-au declarat mulţumiţi, dar nu surprinşi, de deznodământul în acestă dezbatere. Presa spaniolă a scris, miercuri, despre o înregistrare video care îl arată pe germanul Sebastian Vettel depăşind sub steaguri galbene la Marele Premiu al Braziliei, cursă în urma căreia a devenit pentru a treia oară campion mondial, şi că, potrivit regulamentului, Ferrari poate depune o contestaţie până vineri. Ferrari a cerut oficial Federaţiei Internaţionale de Automobilism să clarifice dacă germanul Sebastian Vettel l-a întrecut pe francezul Jean-Eric Vergne sub steaguri galbene, iar FIA a răspuns că depăşirea a fost regulamentară. Sebastian Vettel a devenit campion mondial pentru a treia oară consecutiv, după ce a ocupat locul 6 în ultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Braziliei, disputată duminică, cursa fiind câştigată de britanicul Jenson Button de la McLaren-Mercedes. Rivalul său la titlul mondial, spaniolul Fernando Alonso de la Ferrari, a terminat pe locul 2 la Interlagos şi pe aceeaşi poziţie în clasamentul general al piloţilor, la trei puncte de Vettel. Dacă ar fi fost găsit vinovat, germanul ar fi fost sancţionat cu o penalitate de 20 de secunde, care l-ar fi retrogradat de pe locul 6 pe locul 8. În această situaţie, Fernando Alonso ar fi devenit campion mondial având un punct mai mult decât rivalul său.

MARDY FISH RENUNŢĂ LA OPENUL AUSTRALIEI

Tenismanul american Mardy Fish se află în continuare în refacere după operaţia la care a fost supus pentru corijarea unei aritmii cardiace şi a anunţat că va reveni în circuit în februarie, la turneul de la San Jose, deci nu va participa la Openul Australiei din luna ianuarie. Fish (30 ani) a fost operat în luna mai şi a reluat între timp competiţia, însă a fost nevoit să renunţe la US Open înaintea meciului cu Roger Federer, din cauza palpitaţiilor. Potrivit agentului său, veştile sunt bune pentru jucător: „Sănătatea lui este din ce în ce mai bună şi a revenit pe teren. El va relua treptat antrenamentul de rutină”. Rămas al treilea jucător american, Fish nu are decât foarte puţine puncte de apărat în primele două luni ale anului 2013 şi ar trebui să revină cu un clasament în jurul locului 32.