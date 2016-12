CN DE KUNG-FU, LA MANGALIA

Sâmbătă, 1 decembrie, la Centrul Sportiv “Callatis” din Mangalia, se va desfăşura Campionatul Naţional de Kung-Fu la probele “Taolu Tradiţional”, “Taichi Tradiţional Yang”, “Tuishou”, “Erjie-Gun Fight” şi luptă sportivă pe echipe în probele “Non-Contact Sanda” şi “Light-Fighting Sanda”, pentru copii 4 (6-7 ani), copii 3 (8-9 ani), copii 2 (10-11 ani), copii 1 mini-cadeţi (12-13 ani), cadeţi (14-15 ani), juniori (16-17 ani), tineret (16-20 ani), seniori (18-34 ani) şi old-boys (+35 ani), feminin şi masculin. Programul competiţiei - ora 13.00: deschiderea oficială; ora 13.15-16.00: probele de “Taolu Tradiţional”, “Taichi Tradiţional”, meciuri la “Tuishou” copii, mini-cadeţi, cadeţi, juniori, seniori, ora 6.00-16.30: pauză; ora 16.30-18.00: meciuri la “Erjie-Gun Fight” copii, mini-cadeţi, cadeţi, juniori, seniori; ora 18.00-19.30: meciuri la “Non-Contact Sanda” şi “Light-Fighting Sanda” pe echipe; ora 19.30-20.00: festivitatea de premiere. Din judeţul Constanţa vor participa sportivi de la următoarele cluburi: CS Marea Neagră Constanţa (preşedinte Florin Iordănoaia), CSU Neptun Constanţa (preşedinte Cornel Panait), CS Shaolin Callatis Mangalia (vicepreşedinte Costel Safta), CSA Axiopolis Sport Cernavodă (director Dan Petre), CS Noua Generaţie Mangalia (preşedinte Ciprian Broască) şi CS Panda Poarta Albă (preşedinte Mihai Cîju). Pentru sportivii de la probele tradiţionale acesta este un ultim test înaintea participării la Campionatul European de Kung-Fu, care se va desfăşura la Sofia (Bulgaria), pe 15 decembrie. Proba de luptă sportivă “Erjie-Gun Fight” este organizată pentru prima dată la un campionat naţional. “Erjie-Gun” (bastonul cu două segmente) este o armă chinezească redutabilă, dar ea este cunoscută mai mult cu numele japonez de “Nunchaku”. Sportivii se vor lupta cu o armă-imitaţie din cauciuc, cu echipamente de protecţie, această probă fiind una deosebit de spectaculoasă şi apreciată, atît de sportivi, cît şi de public. Campionatul este organizat de Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact şi Clubul Sportiv Shaolin Callatis Mangalia, cu sprijinul Consiliului Local Mangalia, al Asociaţiei Sportive Municipale Callatis Mangalia şi al Liceului Teoretic Callatis Mangalia. Intrarea la campionat este liberă!

REGATA “MOŞ NICOLAE” LA YACHTING ÎN SPAŢIUL VIRTUAL

Sâmbătă şi duminică, la Constanţa (strada Ion Lahovari nr. 158), Clubul Nautic Român şi Compania GMB Computers, în parteneriat cu Spitalul Privat ISIS, prin Asociaţia ISIS, va organiza ediţia a II-a a Regatei “Moş Nicolae” la yachting, competiţia din acest an urmând să se desfăşoare, în premieră, în spaţiul virtual. Va fi prima regată virtuală de yachting organizată în România pentru sportivii cluburilor de profil, de acum înainte pregătirea cu ajutorul simulatorului de navigaţie cu vele urmând să devină o etapă uzuală pentru sportivi în perioada sezonului rece. Conform organizatorilor, regata se va desfăşura pe echipamentele profesionale Stentec Sail Simulator 5 Deluxe produse de o renumită firmă olandeză de profil, competiţia fiind guvernată de Regulile de Cursă pentru Veliere ale Federaţiei Internaţionale de Yachting (ISAF) 2009-2012. Concursul este deschis pentru clasele competiţionale Optimist, Laser 4.7 şi Laser Radial. Sâmbătă va avea loc acomodarea participanţilor cu simulatoarele de navigaţie, iar duminică sunt programate şase curse, câştigătorii primelor trei locuri de la fiecare clasă competiţională urmând să fie premiaţi de partenerul Spitalul Privat ISIS, prin Asociaţia ISIS, promotor al proiectelor sociale destinate copiilor din municipiul şi judeţul Constanţa.

HĂNESCU ŞI UNGUR, ÎN SEMIFINALE LA CHALLENGE TOUR FINALS

Tenismanul Victor Hănescu, locul 64 ATP, s-a calificat în semifinale la Challenge Tour Finals de la Sao Paulo (Brazilia), turneu dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Hănescu l-a învins, miercuri seară, în al doilea meci din Grupa B, cu 6-3, 6-4, după o oră şi 32 de minute, pe italianul Paolo Lorenzi (63 ATP). Cu două victorii din tot atâtea meciuri, Hănescu şi-a asigurat calificarea în semifinale. În celălalt meci din Grupa B, slovenul Aljaz Bedene (98 ATP), a trecut, cu 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, de portughezul Gaston Elias (144 ATP). Aseară, în ultimul meci din Grupa B, Hănescu a pierdut confruntarea cu Elias, scor 6-3, 5-7, 3-6. Şi Adrian Ungur, locul 112 ATP, s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Challenge Tour Finals. Ungur l-a învins în al doilea meci din Grupa A, cu 4-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5), după două ore şi 27 de minute, pe argentinianul Guido Pella (124 ATP). Cu două victorii din tot atâtea meciuri, Ungur şi-a asigurat calificarea în penutlimul act al competiţiei. În celălalt meci din Grupa A, spaniolul Ruben Ramirez Hidalgo (96 ATP) a trecut, cu 6-3, 7-6 (7/3), de brazilianul Thiago Alves, care l-a înlocuit pe compatriotul său Thomaz Bellucci. În ultimul meci din Grupa A, Ungur l-a întâlnit, aseară, după închiderea ediţiei, pe Alves. Pentru performanţele reuşite până acest moment la Challenge Tour Finals, cei doi jucători români vor primi câte 30 de puncte ATP şi câte un cec în valoare de 18.900 de dolari.

ROMÂNIA - DANEMARCA, ÎN CUPA DAVIS, LA CLUJ-NAPOCA

Întâlnirea din Cupa Davis dintre România şi Danemarca, programată în perioada 1-3 februarie 2013, va avea loc la Cluj-Napoca, unde s-a disputat şi partida cu Finlanda, din luna septembrie a acestui an. Echipa României de Cupa Davis a învins Finlanda, scor 3-2, în confruntarea pentru menţinerea în Grupa I a Zonei Euro-africane, în luna septembrie. Federaţia Română de Tenis a luat în considerare să păstreze oraşul-gazdă, astfel că reprezentanţi ai forului naţional au fost, ieri, la Cluj-Napoca, pentru a inspecta sala şi a evalua noi amenajări care s-ar impune în vederea găzduirii partidei cu Danemarca, din 1-3 februarie 2013. Confruntarea dintre România şi Danemarca va conta pentru primul tur al Grupei I Euro-Africane. Câştigătoarea va juca, în perioada 5-7 aprilie, cu Olanda, pentru stabilirea echipei care va evolua în barajul de promovare în Grupa Mondială.

ICIM ARAD, A TREIA VICTORIE ÎN LIGA EUROPEI CENTRALE

Echipa de baschet feminin ICIM Arad a obţinut a treia victorie consecutivă în Grupa B a Ligii Europei Centrale (CEWL), 79-46 (36-23) cu formaţia cehă DSK Praga Basketball. Cu victoria de miercuri seară, reuşită în deplasare, ardelencele au acumulat şase puncte şi conduc în clasamentul Grupei B, după trei etape. La turneul final se vor califica primele două clasate din cele două grupe.

CSM ORADEA, ÎNVINSĂ ÎN LIGA CAMPIONILOR LA POLO

Campioana României la polo, CSM Oradea, a cedat cu scorul de 13-15, în deplasare, partida cu formaţia germană Spandau 04 Berlin din etapa a 5-a a grupei D a Ligii Campionilor. Tot miercuri s-a jucat şi meciul dintre Galatasaray Istanbul şi Szegedi VE, scor 4-6, în timp ce Partizan Belgrad a stat. După această etapă, ungurii de la Szeged conduc în clasamentul grupei, cu 12 puncte, urmaţi de Partizan Belgrad 7p, Galatasaray 4p, CSM Oradea şi Spandau 04 Berlin, câte 3p fiecare. Obiectivul campioanei României este trecerea de faza grupelor, care ar însemna o clasare în zona locurilor 1-4.

JO JO DAN VA REVENI ÎN RING ÎN LUNA DECEMBRIE

Boxerul român Ionuţ Dan Ion, alias Jo Jo Dan, va urca din nou în ring, după mai bine de un an de pauză, în data de 19 decembrie, la Roseland Ballroom din New York, într-un meci de opt runde la categoria welter. Jo Jo Dan are 29 de victorii (16 prin KO) şi două eşecuri la profesionişti şi a rămas fără adversari în ultima perioadă, după ce doi boxeri pe care îi acceptase, Antonin Decarie şi Kevin Bizier, ambii de la Grupul Yvon Michel (GYM), au anulat meciurile cu pugilistul român. Veştile bune pentru Jo Jo Dan au apărut după ce a semnat un contract cu promotorul american Lou DiBella, pentru o perioadă de trei ani. Ionuţ Ion (31 ani) boxase ultima oară în Turcia, pe 26 noiembrie 2011, când a fost învins la puncte de turcul Selcuk Aydin, acelaşi care îi produsese şi prima înfrângere.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Astăzi sunt programate ultimele patru partide ale etapei a opta a Euroligii de baschet masculin, partide care mai pot aduce câteva calificate în faza următoare a competiţiei. Cu victorii îşi asigură calificarea Real Madrid, Montepaschi şi Olympiacos, în timp ce Zalgiris îşi asigură primul loc în grupă dacă învinge. Programul de astăzi - Grupa A: Real Madrid - Fenerbahce Istanbul; Grupa B: Montepaschi Siena - Unicaja Malaga; Grupa C: Zalgirius Kaunas - Olympiacos Pireu; Grupa D: Beşiktaş Istanbul - FC Barcelona. Aseară s-au jucat următoarele meciuri - Grupa A: BC Khimki - Mapooro Cantu 77-53, Panathinaikos Atena - Olimpija Ljubljana 80-72; Grupa B: Alba Berlin - Asseco Prokom 67-64, Maccabi Tel Aviv - Elan Chalon 78-73; Grupa C: Cedevita Zagreb - Anadolu Efes Istanbul 73-81, Caja Laboral - EA7 Emporio Armani Milano; Grupa D: Brose Baskets Bamberg - CSKA Moscova, Partizan Belgrad - Lietuvos Rytas.

SERENA WILLIAMS, JUCĂTOAREA DE TENIS A ANULUI

Sportiva americană Serena Williams a fost desemnată de WTA cea mai bună jucătoare de tenis a anului 2012, după ce a câştigat patru titluri majore la simplu. Williams, în vârstă de 31 de ani, a primit pentru a patra oară în carieră această distincţie, după ce a mai fost aleasă cea mai bună jucătoare în 2002, 2008 şi 2009. Sportiva americană, locul 3 în clasamentul WTA, a câştigat în 2012 două titluri de Grand Slam (Wimbledon şi US Open), Jocurile Olimpice de la Londra şi Turneul Campioanelor.

DEPĂŞIREA LUI VETTEL A FOST REGULAMENTARĂ

Federaţia Internaţională de Automobilism consideră că depăşirea efectuată de germanul Sebastian Vettel în turul 4 al Marelui Premiu al Braziliei a fost regulamentară, astfel că FIA nu va deschide o procedură disciplinară în acest caz, a declarat o sursă din cadrul FIA pentru autosport.com. Presa spaniolă a scris, miercuri, despre o înregistrare video care îl arată pe germanul Sebastian Vettel depăşind sub steaguri galbene la Marele Premiu al Braziliei, cursă în urma căreia a devenit pentru a treia oară campion mondial, şi că, potrivit regulamentului, Ferrari poate depune o contestaţie până vineri. Dacă ar fi fost găsit vinovat, germanul ar fi fost sancţionat cu o penalitate de 20 de secunde, care l-ar fi retrogradat de pe locul 6 pe locul 8. În această situaţie, Fernando Alonso, ocupantul locului secund în Brazilia, ar fi devenit campion mondial având un punct mai mult decât rivalul său. Vettel a devenit campion mondial pentru a treia oară consecutiv, după ce a ocupat locul 6 în ultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Braziliei, disputată duminică, cursa fiind câştigată de britanicul Jenson Button de la McLaren-Mercedes. Rivalul său la titlul mondial, spaniolul Fernando Alonso, de la Ferrari, a terminat pe locul 2 la Interlagos.