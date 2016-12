LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele partidelor din etapa a 13-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, sâmbătă: CF Brăila - FC Farul Constanţa 2-0, Săgeata Năvodari - Rapid CFR Suceava 2-2, Unirea Slobozia - Dinamo II Bucureşti 2-2, Chindia Tîrgovişte - ACS Buftea 2-3; duminică: CS Otopeni - FC Botoşani 2-2. Sportul Studenţesc Bucureşti, Delta Tulcea şi Dunărea Galaţi au stat. Clasament: 1. Sportul Studenţesc Bucureşti 21p (golaveraj: 20-10), 2. Delta Tulcea 20p (21-11), 3. SĂGEATA NĂVODARI 19p (21-13), 4. CS Otopeni 19p (17-13), 5. FC Botoşani 19p (16-12), 6. CF Brăila 19p (17-20), 7. Unirea Slobozia 14p (15-15), 8. Chindia Tîrgovişte 12p (16-16), 9. Rapid CFR Suceava 11p (10-14), 10. ACS Buftea 11p (15-22), 11. Dinamo II Bucureşti 10p (15-20), 12. Galaţi 9p (10-14), 13. FC FARUL CONSTANŢA 6p (8-21). Seria a II-a, vineri: FCM Tg. Mureş - Unirea Alba Iulia 2-0, FC Argeş - Corona Braşov 1-2; sâmbătă: FC Maramureş - UTA 2-1, CSM Rm. Vîlcea - FC Olt 0-0, Luceafărul Oradea - Damila Măciuca 1-1. FC Bihor şi CS Mioveni au stat. Meciul Voinţa Sibiu - ACS Poli Timişoara nu s-a jucat, gazdele anunţând că se retrag din campionat. Clasament: 1. CS Corona Braşov 24p, 2. ACS Poli Timişoara 20p, 3. Damila Măciuca 18p, 4. FCM Tg. Mureş 17p.

RUSUL SERGHEI KARASEV ARBITREAZĂ PE CFR ÎN LC

Arbitrul rus Serghei Karasev va conduce la centru meciul dintre CFR Cluj şi Sporting Braga, care va avea loc mâine, la Cluj-Napoca, de la ora 21.45, în etapa a cincea a Grupei H din Liga Campionilor. Karasev va fi ajutat de asistenţii Nikolai Golubev şi Tikhon Kalugin, în timp ce Anton Averianov va fi rezervă. Asistenţi suplimentari au fost desemnaţi Aleksei Nikolaev şi Maksim Layushkin.

PRIMUL EŞEC PENTRU ŞAHTIOR ÎN CAMPIONAT

Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu 2-0 (Shatskikh 35, Kobakhidze 90+3), de formaţia Arsenal Kiev, într-un meci din etapa a 16-a a campionatului Ucrainei, înregistrând prima sa înfrângere din actuala ediţie a competiţiei. Şahtior a rămas în inferioritate numerică în min. 48, când a fost eliminat Rakiţki. La echipa din Doneţk, Răzvan Raţ a fost integralist. Şahtior este lider în clasamentul campionatului ucrainean, cu 45 de puncte, fiind urmată de Dnepr, cu 31p.

MECIUL DINAMO MOSCOVA - ZENIT ST. PETERSBURG, SUSPENDAT

Portarul echipei Dinamo Moscova, Anton Shunin, a fost transportat la spital, sâmbătă, el având probleme cu vederea şi auzul, după ce o petardă a explodat în faţa sa, incident ce a dus la suspendarea meciului cu Zenit Sankt Petersburg. „A căzut ceva, m-am uitat în jos şi apoi petada a explodat în faţa mea. Am probleme cu auzul şi vederea. Merg la spital pentru investigaţii”, a anunţat fotbalistul. Medicul echipei antrenate de Dan Petrescu, Alexander Rezelov, a declarat că Shunin are corneea afectată: „Anton are o arsură la cornee, nu vede bine cu un ochi”. Mijlocaşul Christian Noboa a afirmat că Shunin era “în stare de şoc”. Meciul dintre echipa Dinamo Moscova şi formaţia Zenit Sankt Petersburg, contând pentru etapa a 16-a a campionatului Rusiei, a fost suspendat, sâmbătă, după ce portarul gazdelor, Anton Shunin, a fost lovit de o petardă aruncată din tribună, în min. 36 al jocului. În momentul suspendării partidei, scorul era 1-0 pentru Dinamo Moscova, golul fiind înscris de Vladimir Granat, în min. 27. Adrian Ropotan era rezervă la Dinamo Moscova în acest joc.

BRAZILIA S-A IMPUS PENTRU A CINCEA OARĂ LA CUPA MONDIALĂ LA FUTSAL

Echipa naţională de futsal a Braziliei a câştigat pentru a cincea oară în istorie Cupa Mondială, care s-a desfăşurat în Thailanda, după ce a învins, duminică, în finală, la Bangkok, cu 3-2, după prelungiri, reprezentativa Spaniei. Golurile sud-americanilor au fost marcate de Neto (24’11” şi 49’41”) şi Falcao (36’18”), în timp ce pentru europeni au înscris Torras (29’55”) şi Aicardo (30’56”). Brazilia s-a mai impus la ediţiile din 1989, 1992, 1996 şi 2008. Celelalte două ediţii ale Cupei Mondiale de futsal au fost câştigate de Spania în 2000 şi 2004. În finala mică a Cupei Mondiale, selecţionata Italiei a învins, cu 3-0 (0-0), formaţia Columbiei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Romano (27’53”) şi Fortino (32’32” şi 39’57”).

UN FOTBALIST DE LA MONTPELLIER A LOVIT UN JURNALIST

Fotbalistul echipei Montpellier, Cyril Jeunechamp, a lovit în faţă un jurnalist al cotidianului L’Equipe, după meciul de campionat cu Valenciennes, jucat sâmbătă seară şi încheiat cu scorul de 1-1. Potrivit France Football, jurnalistul a avut o discuţie aprinsă cu portarul echipei Montpellier, Geoffrey Jourdren, iar apoi a fost chemat de Jeunechamp în sala de conferinţe, unde a fost ameninţat şi lovit. Jeunechamp, nemulţumit de un articol apărut în cursul săptămânii în ziarul francez, a fost oprit de mai mulţi coechipieri. Delegatul ligii franceze i-a informat pe oficialii de la Montpellier că va depune o plângere în acest caz.

INTER MILANO NU VA CUMPĂRA NICIUN JUCĂTOR ÎN IANUARIE

Clubul Internazionale Milano, la care este legitimat fundaşul Cristian Chivu, a anunţat că nu va achiziţiona niciun jucător în perioada de transferuri din iarnă, deoarece se află în criză economică, la fel ca “multe alte sectoare”. „Motivul este acelaşi ca în multe alte sectoare, traversăm o criză economică”, a declarat, duminică, directorul tehnic al grupării italiene, Mario Branca. Inter a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputată cu Cagliari, în etapa a 13-a a campionatului Italiei, şi ocupă locul secund în clasament, cu 28 de puncte, în timp ce liderul Juventus are 32 de puncte. „Nu contează doar locul în clasament. Sunt şi alţi factori”, a mai spus Branca.

Al-AHLY, PENTRU A ŞAPTEA OARĂ CÂŞTIGĂTOARE A LC AFRICII

Echipa egipteană Al-Ahly a câştigat pentru a şaptea oară Liga Campionilor Africii, sâmbătă, după ce a învins deţinătoarea titlului, Esperance Tunis, scor 2-1 (Mohamed Nagy 43, Waleed Soliman 62 / Yannick Ndjeng 84), la Rades, în manşa secundă a finalei competiţiei. Cele două echipe au remizat în prima manşă, scor 1-1, pe 4 noiembrie. Echipa Al-Ahly a mai câştigat Liga Campionilor Africii în 1982, 1987, 2001, 2005, 2006 şi 2008.

LIPPI A REUŞIT EVENTUL ÎN CHINA

Antrenorul italian Marcello Lippi a reuşit eventul în China cu echipa Guangzhou Evergrande, pe care o antrenează din luna mai. După ce a reuşit să-şi păstreze titlul de campioană a Chinei în urmă cu două săptămâni, echipa Guangzhou Evergrande a câştigat şi cupa, în urma victoriei din meciul cu Guizhou Renhe, scor 4-2, în returul finalei. În tur, scorul a fost 1-1. Marcelo Lippi este antrenorul care a condus naţionala Italiei la titlul mondial din 2006.

ERIKSSON, CANDIDAT PENTRU POSTUL DE ANTRENOR AL ECHIPEI TSV 1860 MUNCHEN

Suedezul Sven-Goran Eriksson, fost selecţioner al Angliei, este candidat pentru postul de antrenor al echipei Munchen 1860, după ce gruparea din a doua ligă germană şi-a demis antrenorul în urma înfrângerii cu FC Koln, a anunţat cotidianul Bild. „Nu este exclus ca Eriksson să devină antrenor la TSV 1860 Munchen”, a declarat Hamada Iraki, reprezentantul şeicului Hasan Adbullah Ismaik, care deţine 60% din acţiunile grupării. Eriksson s-a aflat în tribună la meciul de pe “Allianz Arena:, fiind invitat de Iraki şi a asistat la înfrângerea care a dus la despărţirea de antrenorul Rainer Maurer. La 64 de ani, Eriksson are o carte de vizită foarte bogată, după ce a pregătit echipele Manchester City, Lazio şi AS Roma, Benfica Lisabona, naţionalele Angliei şi Mexicului şi Coasta de Fildeş.

DEL PIERO A REUŞIT O DUBLĂ PENTRU SYDNEY FC

Fostul căpitan al lui Juventus Torino, Alessandro Del Piero, a înscris două goluri pentru Sydney FC în partida disputată în deplasare cu Brisbane Roar (2-4), însă echipa sa a înregistrat o nouă înfrângere în campionatul de fotbal al Australiei, a cincea în primele şapte etape ale sezonului. În urma acestui rezultat, Brisbane Roar, campioana en titre, a scăpat de ultima poziţie în clasament, urcând pe locul 6, în timp ce Sydney FC a coborât pe poziţia a 9-a (penultima). Săptămâna trecută, antrenorul lui Sydney FC, Ian Crook, şi-a prezentat demisia, interimatul la conducerea tehnică fiind asigurat de secundul Steve Corica.

TERRY VA FI INDISPONIBIL TREI SĂPTĂMÂNI

Fundaşul formaţiei Chelsea, John Terry, accidentat la genunchiul drept la meciul cu Liverpool de duminica trecută, va fi indisponibil trei săptămâni. „Nu este atât de grav pe cât credeam. Va fi o absenţă de trei săptămâni”, a anunţat antrenorul londonezilor, italianul Roberto di Matteo. Terry era suspectat că ar avea o problemă mai gravă la ligamente.

DRAGAN GEAICI VA FI GRAŢIAT

Preşedintele Serbiei, Tomislav Nikolic, îl va graţia pe legendarul fotbalist sârb Dragan Geaici, acuzat de o fraudă de milioane din transferurile de jucători de la Steaua Roşie Belgrad la cluburi europene. Cotidianul Danas arată că decizia privind graţierea va fi publicată în Monitorul Oficial în scurt timp, moment în care va intra în vigoare. Procuratura sârbă l-a inculpat pe Geaici în 2010, pentru abuz de putere şi sustragere de fonduri în timpul preşedinţiei la Steaua Roşie Belgrad (1998-2004). Acuzaţia îi vizează, de asemenea, şi alţi doi foşti conducători ai clubului belgrădean, precum şi o persoană care a girat operaţiunile financiare. Geaici, considerat cel mai bun fotbalist sârb în ultimii 50 de ani, a fost deţinut timp de cinci luni în 2008, în perioada anchetei. Finalul procesului penal este prevăzut pentru ianuarie, dar graţierea va fi efectivă chiar şi înainte de încheierea procedurii legale. Graţierea intervine într-o perioadă în care Guvernul urmează să anunţe un plan de ajutor pentru clubul-emblemă, iertându-l de mari datorii, precum şi înaintea creării unui grup de lucru, condus de fostul fotbalist, care va conduce Steaua Roşie până la alegerea noului preşedinte, cel mai probabil în decembrie. Presa scrie că Geaici ar putea fi candidat din nou pentru a conduce din funcţia de preşedinte Steaua Roşie Belgrad.

SCHWARZER, KAGAWA ŞI NAGATOMO, NOMINALIZAŢI LA TITLUL DE JUCĂTORUL ASIATIC AL ANULUI

Portarul australian al echipei Fulham, Mark Schwarzer, şi fotbaliştii japonezi Shinji Kagawa (Manchester United) şi Yuto Nagatomo (Internazionale Milano) au fost nominalizaţi la premiul pentru cel mai bun fotbalist asiatic al anului 2012, informează site-ul the-afc.com. Nominalizaţii la alte trei categorii ale fotbalului asiatic sunt următorii - cel mai bun jucător asiatic care evoluează într-un campionat de pe continent: Ali Karimi (Iran), Lee Keun-ho (Coreea de Sud), Lucas Neill (Australia), Mohsen Bengar (Iran) şi Zheng Zhi (China); cel mai bun “stranier” care evoluează într-un campionat asiatic: Bruno Correa (Brazilia) - Foolad Sepahan (Iran), Ricardo Oliveira (Brazilia) - Al Jazira (Emiratele Arabe Unite) şi Rogerio De Assis Silva Coutinho (Brazilia) - Kuwait SC (Kuwait); cea mai bună jucătoare asiatică: Aya Miyama (Japonia), Homare Sawa (Japonia) şi Yuki Ogimi (Japonia). Premiile vor fi decernate în cadrul unei gale care va avea loc pe 29 noiembrie, la Kuala Lumpur (Malaysia).