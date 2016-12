LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor din etapa a 13-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Săgeata Năvodari - Rapid CFR Suceava, Unirea Slobozia - Dinamo II Bucureşti, Chindia Tîrgovişte - ACS Buftea; ora 13.00: CF Brăila - FC Farul Constanţa (în direct la Dolce Sport 2); duminică, ora 11.00: CS Otopeni - FC Botoşani. Sportul Studenţesc Bucureşti, Delta Tulcea şi Dunărea Galaţi stau. Clasament: 1. Sportul Studenţesc Bucureşti 21p (golaveraj: 20-10), 2. Delta Tulcea 20p (21-11), 3. SĂGEATA NĂVODARI 18p (19-11), 4. CS Otopeni 18p (15-11), 5. FC Botoşani 18p (14-10), 6. CF Brăila 16p (15-20), 7. Unirea Slobozia 13p (13-13), 8. Chindia Tîrgovişte 12p (14-13), 9. Rapid CFR Suceava 10p (9-12), 10. Galaţi 9p (10-14), 11. Dinamo II Bucureşti 9p (13-18), 12. ACS Buftea 8p (12-120), 13. FC FARUL CONSTANŢA 6p (8-19). Seria a II-a, sâmbătă, ora 11.00: FC Maramureş - UTA, CSM Rm. Vîlcea - FC Olt, Luceafărul Oradea - Damila Măciuca. Meciurile FCM Tg. Mureş - Unirea Alba Iulia 2-0 şi FC Argeş - Corona Braşov 1-2 s-au disputat vineri. FC Bihor şi CS Mioveni stau. Meciul Voinţa Sibiu - ACS Poli Timişoara nu se jaocă, gazdele anunţând că se retrag din campionat. Clasament: 1. CS Corona Braşov 24p, 2. ACS Poli Timişoara 20p (18-8), 3. FCM Tg. Mureş 17p (14-10), 4. Damila Măciuca 17p (13-10).

REZULTATELE ETAPEI A 12-A ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Vineri s-au disputat cinci meciuri contând pentru etapa a 12-a din Liga a III-a la fotbal. Iată rezultatele înregistrate în Seria a 2-a: Gloria Buzău - Eolica Baia 6-2 (Bîrsănel 5, C. Manea 22, 37, 45, Perca 24, Fl. Alexandru 68 - Şt. Ciobanu 71-pen, 75); Sportul Studenţesc II Bucureşti - Rapid II Bucureşti 2-8; Metaloglobus Bucureşti - Dunărea Călăraşi 4-2; Rapid Feteşti - Juventus Bucureşti 2-1; ACS Titu - Victoria Chirnogi 2-2. Meciul Viitorul Axintele - CSM Focşani se joacă sâmbătă, de la ora 14.00. CSM Rm. Sărat a stat. Clasament: 1. Axintele 28p/11j (golaveraj 30-5); 2. Rapid II 23p/11j (33-13); 3. Rm. Sărat 21p/11j (20-13); ... 11. Baia 10p/11j (16-28).

SPANIA ŞI BRAZILIA VOR JUCA FINALA CM DE FUTSAL

Reprezentativele Spaniei şi Braziliei se vor întâlni duminică, la Bangkok, în finala Campionatului Mondial de futsal. Spania s-a calificat în finală după ce a învins Italia cu 4-1 şi va încerca să obţină al treilea titlu mondial, după cele din 2000 şi 2004. Într-o reeditare a finalei din 2008, spaniolii vor întâlni Brazilia, deţinătoarea titlului şi cvadruplă campioană mondială (1989, 1992, 1996, 2008), care a trecut în semifinală de Columbia cu 3-1.

CIFRĂ DE AFACERI RECORD PENTRU BAYERN MUNCHEN

Clubul Bayern Munchen a înregistrat o cifră de afaceri record, de 332,2 milioane de euro, în sezonul 2011-2012, unul fără vreun trofeu cucerit, a anunţat, joi seară, gruparea germană. „Bayern Munchen are astăzi o bază economică solidă cum nu a avut niciodată în istoria sa de 112 ani”, a declarat Karl Hopfner, responsabilul financiar al clubului. Precedenta cifră de afaceri record, 312 milioane de euro, a fost înregistrată în 2009-2010, când Bayern a câştigat eventul în Germania şi a jucat finala Ligii Campionilor, pierdută în faţa echipei Inter Milano. În sezonul trecut, cifra de afaceri a bavarezilor a fost de numai 290,9 milioane de euro. Profitul operaţional Ebitda al grupării a fost de 69,3 milioane de euro, iar profitul după impozitare s-a ridicat la la 11,1 milioane de euro, cifre ce reprezintă de asemenea recorduri. Bayern a înregistrat profit pentru al 20-lea an consecutiv. Sezonul trecut, echipa antrenată de Jupp Heynckes a ocupat locul secund în campionat, după Borussia Dortmund, a pierdut finala Cupei Germaniei, tot în faţa celor de la Dortmund, dar şi ultimul act al Ligii Campionilor, în faţa formaţiei Chelsea, pe teren propriu. În pauza cometiţională de vară, Bayern a cheltuit 70 de milioane de euro pentru transferuri, sumă din care a plătit 40 de milioane de euro numai pentru achiziţionarea internaţionalului spaniol Javi Martinez. În acest sezon, echipa din Bavaria este lider în campionat, după ce a câştigat 10 din cele 11 partide jucate, acumulând 30 de puncte, şapte peste ocupanta locului al doilea, Schalke ’04 Gelsenkirchen. În aceste condiţii, preşedintele clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, a obţinut un nou mandat la conducerea grupării bavareze, după ce a primit 97,1% dintre voturile membrilor prezenţi la Adunarea Generală desfăşurată joi noapte, la Munchen. Fost jucător la Bayern Munchen în perioada 1970-1979, Hoeness, acum în vârstă de 60 de ani, se află la conducerea clubului din 2009, când l-a înlocuit pe Franz Beckenbauer. Karl Hopfner şi Schels Rudolf vor fi vicepreşedinţi.

ALEXIS SANCHEZ VA LIPSI PATRU SĂPTĂMÂNI

Atacantul chilian al echipei FC Barcelona, Alexis Sanchez, va fi indisponibil timp de patru săptămâni din cauza unei accidentări la piciorul drept, pe care a suferit-o în meciul amical de miercuri dintre Chile şi Serbia. „Sanchez a suferit o întindere a ligamentului extern de la glezna dreaptă şi ar putea lipsi între şapte şi opt meciuri”, a anunţat clubul catalan. Alexis Sanchez a jucat 15 meciuri în acest sezon, în toate competiţiile, şi a marcat un singur gol, împotriva echipei Benfica Lisabona (scor 2-0), în Liga Campionilor. Chile a pierdut cu 1-3 meciul cu Serbia, disputat la Saint Gall (Elveţia), rezultat care a dus la demiterea selecţionerului Claudio Borghi.

VICTOR VALDES, TATĂ PENTRU A DOUA OARĂ

Portarul echipei FC Barcelona, Victor Valdes, a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Yolanda Cardona a născut un băieţel care se va numi Kai. Al doilea copil al familiei Valdes poartă acelaşi nume ca primul fiu al fotbalistului englez Wayne Rooney. Victor Valdes şi Yolanda mai au un băieţel de trei ani, Dylan.

PELE A PĂRĂSIT SPITALUL DUPĂ OPERAŢIA LA ŞOLD

Pele a părăsit joi spitalul din oraşul Sao Paulo unde a fost operat cu succes la şoldul drept la sfârşitul săptămânii trecute. Fostul fotbalist, care în octombrie a împlinit 72 de ani, a suferit sâmbătă o artroplastie totală, menită să redea mobilitatea şoldului. „Cred că voi fi gata pentru Mondialul din 2014”, a glumit fostul jucător al echipelor Santos şi Cosmos New York, triplu campion mondial cu Brazilia în 1958, 1962 şi 1970. Doctorul Roberto Dantas Queiroz, care a efectuat operaţia, a afirmat că Pele va rămâne în scaunul cu rotile în prima fază a procesului de recuperare şi că problemele sale la şold s-au datorat în mare măsură eforturilor depuse pe terenul de joc.

FOTBALISTUL VUKCEVIC A IEŞIT DIN COMĂ

Mijlocaşul german de origine croată Boris Vukcevic, rănit grav într-un accident de maşină în septembrie, s-a trezit din comă după 8 săptămâni, a anunţat clubul german de fotbal Hoffenheim. Jucătorul s-a trezit, este conştient câteva ore pe zi şi a comunicat cu familia sa. Vukcevic, în vârstă de 22 ani, a provocat accidentul, susţine poliţia, din cauza diabetului său. El s-a ciocnit frontal pe 28 septembrie cu un camion din cauza scăderii nivelului de zahăr din sânge. După accident, jucătorul a fost indus în comă artificială pentru a fi operat la cap.

FRATELE LUI BALOTELLI, LA O ECHIPĂ DIN A OPTA LIGĂ ENGLEZĂ

Fotbalistul Enoch Barwuah, fratele mai mic al internaţionalului italian al echipei Manchester City, Mario Balotelli, a semnat un contract cu gruparea Salford City, din Northern Premier League First Division North (a opta ligă engleză), informează site-ul oficial al clubului din Anglia. Salford City l-a achiziţionat pe Barwuah cu rezerva că fotbalistul în vârstă de 20 de ani urmează să primească, în cel mult două săptămâni, dreptul internaţional de a evolua. „Sunt foarte fericit că am semnat cu Salford. Vreau doar să joc fotbal. M-am antrenat cu ei ieri seară (n.r. - joi seară), mi-a plăcut, astfel că am semnat”, a declarat fratele lui Balotelli. Echipa Salford City ocupă locul 9 în clasamentul ligii a opta din Anglia. Mario Balotelli joacă la Manchester City din august 2010, când a fost transferat de la Internazionale Milano în schimbul sumei de aproximativ 24 de milioane de lire sterline.

CLUBUL ALEMANNIA AACHEN, ÎN FALIMENT

Clubul german Alemannia Aachen, care a evoluat în sezonul 2006-2007 în prima ligă germană, cu Laurenţiu Reghecampf în echipă, iar în prezent ocupă locul 17 în al treilea eşalon, a anunţat, vineri, că va solicita să i se declare falimentul. „Este cea mai tristă zi din istoria clubului”, a declarat preşedintele grupării, Meino Heyen, într-o conferinţă de presă susţinută la stadion, eveniment perturbat de aproximativ 50 de suporteri nemulţumiţi. Clubul german, care are un bilanţ negativ de 4,5 milioane de euro, va trebui să găsească resursele necesare pentru a încheia sezonul. „Casele sunt goale”, a declarat Michael Monig, oficial care este responsabil cu restructurarea financiară a clubului. „Am primit primele semnale privind potenţiali donatori. Obiectivul este, conform legislaţiei şi regulamentului federaţiei, reorganizarea şi reînceperea în liga regională”, a adăugat el. Retrogradarea echipei pare inevitabilă, chiar şi în cazul în care Alemannia Aachen ar obţine pe teren menţinerea în el treilea eşalon. Fondat în 1900, clubul Alemannia Aachen a fost vicecampion al Germaniei în 1969, finalist al Cupei Germaniei în 1953, 1965 şi 2004 şi în sezonul 2004-2005 a ajuns până în 16-imile de finală ale Cupei UEFA.