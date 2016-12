CSV 2004 TOMIS ŞI-A AMÂNAT MECIUL DE LA PITEŞTI

La sfârşitul acestei săptămâni, CSV 2004 Tomis Constanţa urma să joace în deplasare cu Argeş Volei Piteşti, în etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei feminin. Clubul argeşean are însă grave probleme financiare, care îi pun în pericol continuitatea în primul eşalon, astfel că a solicitat Federaţiei Române de Volei amânarea meciului contra campioanei României, pentru a încerca să rezolve câte ceva. Partida a fost reprogramată pentru data de 18 decembrie, astfel că jucătoarele antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe pot pregăti în linişte meciul de miercuri, cu Dinamo Kazan, din deplasare, din Liga Campionilor. Sâmbătă, în etapa a 7-a din Divizia A1 la volei feminin, se joacă partidele SCM U. Craiova - CSM Sibiu (ora 16.00), Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti (ora 17.00) şi CS Volei Alba-Blaj - CSM Lugoj (ora 18.00), iar meciurile Unic Piatra Neamţ - U. Cluj (ora 13.00, în direct pe Digi Sport 3) şi CSM Bucureşti - CSU Tg. Mureş (ora 18.00) vor avea loc duminică. Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 17p (setaveraj: 18:2); 2. Dinamo Bucureşti 15p (16:6); 3. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 13p (15:6); 4. CS Volei Alba-Blaj 12p (14:10); 5. CSM Bucureşti 11p (12:8); 6. SCM U. Craiova 10p (12:10); 7. Unic Piatra Neamţ 9p (9:11); 8. CSU Medicina Tg. Mureş 7p (11:13); 9. CSM Lugoj 6p (8:13); 10. CSM Sibiu 6p (7:13); 11. U. Cluj 2p (6:18); 12. Argeş Volei Piteşti 0p (0:18).

SIMONA AMÂNAR A NĂSCUT O FETIŢĂ

Fosta gimnastă Simona Amânar a născut o fetiţă, joi, într-un spital privat din Timişoara, care poartă numele Ştefania Teodora. Cu o greutate de 3,010 kg la naştere, Ştefania Teodora a primit nota zece şi este al doilea copil al fostei sportive constănţene. Amânar a declarat că naşterea fetiţei a fost mai uşoară comparativ cu aducerea pe lume a primului ei copil. Simona Amânar şi soţul ei, Cosmin Tabără, mai au un băiat, Alexandru Iosif, în vârstă de zece ani.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

Programul echipelor româneşti în cupele europene la handbal feminin - Liga Campionilor, Grupa A: Oltchim Rm. Vîlcea - Buxtehuder (ora 19.00, în direct la Digi Sport 1), Grupa B: Gyor Audi - U. Jolidon Cluj (ora 17.00, Digi Sport 1); Cupa EHF, turul 3, retur, sâmbătă, ora 11.00: Dunărea Brăila - Kuban Krasnodar (în tur: 22-28).

LOREDANA OHÂI, MEDALIE DE BRONZ LA CE DE JUDO TINERET

Sportiva Loredana Ohâi a cucerit, vineri, medalia de bronz la categoria 57 kg, la Campionatul European de tineret de la Praga. Loredana Ohâi a debutat în concurs în Grupa A, pe care a şi câştigat-o, cu victorii în faţa sportivelor Diana Kiskel (Lituania) şi Manon Durbach (Luxemburg). Au urmat semifinalele, în care judoka tricoloră a fost învinsă de olandeza Juul Franssen, câştigătoarea ulterioară a medaliei de aur, iar în recalificări, Ohâi a trecut de poloneza Agata Perenc, cucerind bronzul european. Tot vineri, Diana Kovacs (cat. 48 kg), Alexandra Florian şi Ioana Matei (cat. 52 kg) au fost eliminate în recalificări, în luptele pentru medaliile de bronz. La masculin, Remus Lazea a pierdut şi el în recalificări (cat. 66 kg), în timp ce Claudiu Lazea şi Cosmin Lăzărean (60 kg) şi Cătălin Brătulescu (66 kg) au fost eliminaţi din primele tururi.

ATANAS PETROV RĂMÂNE LA NAŢIONALA DE VOLEI FEMININ

Clubul CSM Bucureşti a reziliat de comun acord contractul cu Atanas Petrov, antrenorul principal al echipei de volei feminin, în urma rezultatelor slabe înregistrate în ultimele partide de formaţia din Capitală. În meciul de joi din Cupa Challenge, 3:1 cu VC Oudegem (Belgia), echipa a fost coordonată de Iulian Coiculescu, fostul secund al tehnicianului bulgar. Atanas Petrov, numit anul acesta şi în funcţia de antrenor principal al naţionalei feminine de senioare a României, în locul lui Darko Zakoc, nu va renunţa la mandatul de selecţioner.

GALĂ DE BOX PROFESIONIST LA GALAŢI

Sala Sporturilor din Galaţi va găzdui pe 22 februarie 2013 o gală de box în care greul Cristian Ciocan îşi va apăra titlul de campion european, versiunea WBO, şi care va fi transmisă pe Eurosport, a anunţat primarul Marius Stan. ,,Vom putea să promovăm oraşul Galaţi pe Eurosport, imagini din municipiul nostru urmând a fi difuzate înainte de începerea galei de box”, a spus Marius Stan, care a reamintit că greul Cristian Ciocan este gălăţean din comuna Pechea, ca şi fostul campion mondial la supermijlocie, Lucian Bute, de aceea este o onoare pentru municipiul Galaţi să organizeze o gală de box în judeţul natal al celor doi campioni.

PERECHEA MERGEA / MARX A RATAT CALIFICAREA ÎN FINALĂ, LA HELSINKI

Perechea Florin Mergea / Philipp Marx (România / Germania) a ratat, vineri, calificarea în finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Helsinki, dotat cu premii în valoare totală de 106.500 de euro. Mergea şi Marx au fost învinşi în semifinale, cu 6-4, 4-6, 10-5, de cuplul Mikhail Elgin / Igor Zelenay (Rusia/Slovacia), cap de serie nr. 4. Mergea şi Marx au obţinut un premiu de 2.300 de euro şi 45 de puncte ATP pentru disputarea semifinalei.

FC BARCELONA, SINGURA NEÎNVINSĂ ÎN EUROLIGĂ

Vineri seară s-au disputat ultimele partide, ambele din Grupa C, din etapa a şasea a Euroligii de baschet masculin, partide încheiate cu următoarele rezultate: Caja Laboral - Olympiacos Pireu 72-89 şi Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milano 77-71. După etapa a şasea o singură echipă a rămas neînvinsă - FC Barcelona, spaniolii reuşind astfel calificarea matematică în faza următoare.

FERRER A ADUS SPANIEI PRIMUL PUNCT ÎN FINALA CUPEI DAVIS

Echipa Spaniei conduce cu 1-0 în finala Cupei Davis, cu Cehia, ca urmare a victoriei obţinute, vineri, de David Ferrer (nr. 5 mondial) în faţa lui Radek Stepanek (locul 37 ATP), scor 6-3, 6-4, 6-4, în primul meci de simplu al întâlnirii de la Praga. În doilea meci s-au întâlnit, vineri seară, după închiderea ediţiei, cehul Tomas Berdych (nr. 6 mondial) şi spaniolul Nicolas Almagro (locul 11 ATP). Sâmbătă va avea loc partida de dublu, Ivo Minar / Lukas Rosol (Cehia) - Marcel Granollers / Marc Lopez (Spania), iar duminică sunt programate ultimele două meciuri ale finalei: Berdych (Cehia) - Ferrer (Spania) şi Stepanek (Cehia) - Almagro (Spania). Echipa Spaniei încearcă la Praga să câştige Cupa Davis pentru a patra oară în cinci ani. Cehia nu a câştigat niciodată această competiţie.

FOSTUL JUCĂTOR DE TENIS BOB HEWITT, SUSPENDAT DIN HALL OF FAME

Fostul jucător australian Bob Hewitt a fost suspendat din „Hall of Fame-ul” tenisului, din cauza acuzaţiilor de abuz sexual asupra unor tinere pe care le-a antrenat, a anunţat ediţia online a cotidianului american Boston Globe. În vârstă de 72 de ani, Hewitt, nu a fost exclus din “galeria celebrităţilor”, deoarece el nu a fost condamnat de justiţie, a explicat directorul instituţiei cu sediul la Newport (Rhode Island, SUA), Mark Stenning. În urma anchetei efectuate de un avocat la cererea “Hall of Fame”, instituţia a decis să retragă placheta fostului campion de dublu, câştigător a 15 titluri de Grand Slam la masculin şi la mixt, între anii 1960 şi 1970, şi să şteargă toate referinţele cu numele său. Boston Globe a dezvăluit acuzaţiile în 2011, în urma mărturiilor a peste mai mult femei din Africa de Sud şi SUA, care susţin că au fost abuzate sexual de Hewitt, între anii ‘70 şi ‘90. Bob Hewitt este născut în Australia, dar are şi cetăţenia statului Africa de Sud, ţară în care locuieşte şi în care este cercetat pentru faptele sale.

PREMII ÎN LINGOURI ŞI MONEZI DE AUR LA MARATONUL “GEBRSELASSIE”

La prima ediţie a Maratonului “Haile Gebrselassie” se vor acorda participanţilor, prin tragere la sorţi, 12 monede de aur în greutate de câte o uncie fiecare, iar câştigătorii, atât la masculin, cât şi la feminin, primesc câte un lingou de aur de 12 uncii. Înscrierile la cea dintâi ediţie a Haile Gebrselassie Marathon, programată să se desfăşoare în octombrie 2013 în Etiopia, au început joi. La probele de alergare (maraton, semi-maraton şi 5.000 metri) pot participa doar 1.200 de atleţi şi 500 de însoţitori.

DOI PILOŢI AU MURIT ÎN MACAO

Un pilot de automobilism din Hong Kong şi unul de motociclism din Italia au murit, la câteva ore distanţă, în timpul calificărilor de vineri pentru competiţiile la care participau pe un circuit urban din Macao. Philipp Yau, în vârstă de 40 de ani, a pierdut controlul Chevrolet-ului Cruze pe care îl conducea, automobilul a lovit un zid de protecţie şi a luat foc, potrivit imaginilor transmise de televiziunea de Hong Kong. Pilotul a rămas blocat în maşină. Cu câteva ore înainte, italianul Luis Carreira, 35 de ani, a murit după ce a căzut într-un viraj al circuitului. Tot în această şedinţă de calificări pentru competiţia de motociclism, un alt italian, Stefano Bonetti, a fost victima unui accident, suferind mai multe fracturi. Grand Prix-ul găzduit de Macao este compus din mai multe curse care se desfăşoară pe durata a patru zile.

RECORD MONDIAL LA 800 M LIBER ÎN BAZIN SCURT

Sportiva franceză Camille Muffat, campioană olimpică la 400 m liber la Londra, a stabilit un record mondial în bazin scurt în proba de 800 m liber, cu timpul de opt minute, o secundă şi şase sutimi, vineri, la Campionatele Franţei de la Angers. Precedentul record (8:04.53) fusese stabilit de Alessia Filippi, la 12 decembrie 2008, la Campionatele Europene în bazin scurt de la Rijeka (Croaţia).

LEISEL JONES SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Înotătoarea australiană Leisel Jones, triplă campioană olimpică, şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională. Leisel Jones, în vârstă de 27 de ani, a câştigat în carieră nouă medalii olimpice, dintre care trei de aur: la 100 m bras la Beijing 2008 şi cu ştafeta australiană de 4x100 m mixt, atât la Atena 2004, cât şi la Beijing. Australianca s-a calificat şi pentru a patra ediţie a JO, în această vară, la Londra, unde a obţinut medalia de argint cu ştafeta de 4x100 m mixt şi a ocupat locul cinci la 100 m bras.