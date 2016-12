SUCCES CONSTĂNŢEAN ÎN CUPA ROMÂNIEI LA TENIS DE MASĂ

La finalul săptămânii trecute, la Bistriţa, s-a desfăşurat Cupa României la tenis de masă, rezervată seniorilor. La masculin, victoria i-a revenit lui Alexandru Cazacu (CS 2004 Tomis Constanţa), care l-a învins în finală pe Alexandru Gheorghe (Vivasport Bucureşti), cu 3-1. Un alt constănţean, Cristian Grigore (CS 2004 Tomis Constanţa), s-a clasat pe locul 4, după ce a pierdut finala mică, 1-3 cu George Coroian (Electrica Sf. Gheorghe). În întrecerea feminină, Andreea Filip (CS Farul Constanţa) a terminat pe locul 4, obţinând patru victorii în faza finală a întrecerii, disputată după sistemul turneu.

TECĂU, PE LOCUL 9 ÎN IERARHIA ATP LA DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău este pe locul 9, cu 5.940 de puncte, în coborâre un loc, în clasamentul ATP la dublu din această săptămână, în timp ce Florin Mergea a urcat pe locul 87, cel mai bun din carieră, cu 919p, în ascensiune o poziţie. La simplu, Marius Copil a urcat pe locul 160, cu 347p, cea mai bună poziţie din cariera sa, după o ascensiune de trei locuri. În schimb, Victor Hănescu a coborât o poziţie, până pe locul 65 ATP, cu 743p, iar Adrian Ungur a căzut două locuri, până pe 113 ATP, cu 507p. Primele trei locuri sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 12.920p, 2. Roger Federer (Elveţia) 10.265p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 8.000p.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Programul de astăzi al echipelor româneşti în Cupele Europene la volei - la feminin, Cupa CEV, optimi de finală, manşa tur, ora 20.30: Volley Koniz (Elveţia) - Ştiinţa Bacău; la masculin, Cupa Challenge, turul al II-lea, manşa tur, ora 18.00: Unirea Dej - Studenti Tirana (Albania).

SFERTURILE CUPEI ROMÂNIEI LA RUGBY

Federaţia Română de Rugby a stabilit, prin tragere la sorţi, partidele din sferturile de finală ale Cupei României: CSM Ştiinţa Baia Mare - CSO Pantelimon, Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti, CSM Bucureşti - RCM Timişoara şi U. Cluj - RC Bîrlad. Primele trei partide sunt programate pe 17 noiembrie, iar ultima pe 18 noiembrie. Toate sferturile se vor juca pe teren neutru, la fel şi semifinalele din 24 noiembrie. Finala va avea loc pe 1 decembrie, la Baia Mare.

CANDIDAŢII LA PREŞEDINŢIA FR BOX

Biroul federal al Federaţiei Române de Box a validat în şedinţa sa de luni candidaturile lui Francisc Vaştag, Bogdănel Stoicescu, Vasile Cîtea, Relu Auraş, Leonard Doroftei şi Fănel Trandafir la preşedinţia forului naţional. În urma discuţiilor şi analizei forului de conducere al federaţiei, având în vedere că la funcţia de preşedinte nu puteau candida decât persoanele care erau membri ai biroului federal, s-a decis în unanimitate că prin sintagma “Birou Federal precedent” se înţelege orice Birou Federal anterior celui prezent, se arată într-un comunicat al FR Box. Dacă în urma acestei hotărâri au fost declaraţi validaţi şi eligibili cei şase menţionaţi anterior, candidaturile lui Marian Simion şi Titi Tudor au fost respinse, considerându-se ca nu au făcut parte din niciun Birou Federal precedent. În aceeaşi şedinţă s-a aprobat (8 voturi pentru, 1 abţinere, 1 vot împotrivă) ridicarea suspendării lui Vasile Cîtea, în urma memoriului înaintat de acesta către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. Biroul Federal a mai aprobat traducerea Statutului FR Box în limba engleză şi transmiterea sa către AIBA, desfăşurarea Campionatelor Naţionale Universitare la Bacău şi calendarul competiţional pe anul 2013. Adunarea Generală pentru alegerea preşedintelui a fost convocată pentru data de 23 noiembrie.

DJOKOVIC A CÂŞTIGAT TURNEUL CAMPIONILOR

Tenismanul sîrb Novak Djokovic, nr. 1 mondial, a câştigat, luni seară, Turneul Campionilor de la Londra, competiţie care a reunit cei mai buni opt jucători de tenis potrivit ierarhiei ATP pe 2012. Djokovic l-a învins în finală, cu 7-6 (8/6), 7-5, pe elveţianul Roger Federer, locul 2 ATP. Partida a durat două ore şi 15 minute şi a fost găzduită de O2 Arena din capitala Marii Britanii. Djokovic a primit un premiu de 1,76 de milioane de dolari şi 1.500 de puncte ATP, pentru parcursul său fără greşeală la această competiţie. În schimb, Federer, câştigătorul ediţiei din 2011, a primit 800.000 de dolari şi 800 de puncte ATP, el reuşind trei victorii în cinci meciuri.

MATS SUNDIN, JOE SAKICI ŞI PAVEL BURE, ÎN HALL OF FAME-UL NHL

Suedezul Mats Sundin, canadianul Joe Sakici şi rusul Pavel Bure au fost acceptaţi, luni noapte, în Hall of Fame-ul Ligii Profesioniste Nord-americane de Hochei pe Gheaţă (NHL). Mats Sundin a evoluat timp de 13 sezoane pentru Toronto Maple Leafs. Campion olimpic în 2006 cu Suedia, Sundin a reuşit 1.349 de puncte (564 de goluri şi 785 de pase decisive) în 1.346 de meciuri. Joe Sakici a câştigat Cupa Stanley (titlul de campion în NHL) alături de Colorado Avalanche, în 1996 şi 2001, club la care şi-a petrecut întreaga carieră. Sakici, desemnat cel mai un jucător în 2001 şi campion olimpic în 2002, s-a retras din carieră în 2009, după 20 de sezoane petrecute la gruparea din Denver unde a reuşit 625 de goluri şi 1.016 pase decisive, record în istoria clubului. Pavel Bure, supranumit “racheta rusească”, a avut o medie de 36,7 goluri pe sezon în NHL. Bure a evoluat timp de 12 ani în campionatul nord-american pentru Vancouver Canucks, Florida Panthers şi New York Rangers.

LANCE ARMSTRONG A DEMISIONAT DIN CA AL PROPRIEI SALE FUNDAŢII

Rutierul american Lance Armstrong a demisionat din Consiliul de Administraţie (CA) al Livestrong, fundaţia sa împotriva cancerului, după ce a renunţat luna trecută şi la funcţia de preşedinte al acesteia, ca urmare a dezvăluirilor legate de sistemul de dopaj pus la punct de el. În vârstă de 41 de ani, Armstrong a demisionat din CA al Livestrong pe 4 noiembrie, la aproape trei săptămâni după ce a renunţat şi la calitatea de preşedinte. Conform preşedintelui Livestrong, Jeff Garvey, Armstrong a luat această decizie pentru ca fundaţia să nu aibă de suferit în urma controverselor legate de cariera sa sportivă. Rutierul, care a fondat Livestrong în urmă cu 15 ani, nu a rupt total legătura cu fundaţia, “însă expunerea sa va fi redusă”, a menţionat Katherine McLane, reprezentantă a fundaţiei. Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) i-a retras lui Lance Armstrong cele şapte titluri din Turul Franţei, după raportul (USADA) în care rutierul texan era acuzat de dopaj sistematic. De asemenea, UCI a decis ca Lance Armstrong să dea înapoi toate primele de curse după anularea rezultatelor sale începând cu 1 august 1998. Pentru rezultatele sale din Turul Franţei, Lance Armstrong a primit 2,950 milioane de euro.

LINDSEY VONN, INTERNATĂ ÎN SPITAL

Schioarea americană Lindsey Vonn, de patru ori câştigătoare a Cupei Mondiale la schi alpin, a fost internată într-un spital din Vail, Colorado, suferind de o maladie neprecizată. Lewis Kay, purtătorul său de cuvânt, a refuzat să ofere detalii suplimentare privind starea de sănătate a campioanei olimpice la coborâre, care a fost nevoită să-şi anuleze participarea de vineri la un eveniment promoţional, deoarece nu s-a simţit bine. Ea a declarat forfait şi pentru proba de slalom special de la Levi (Finlanda), care a avut loc sâmbătă, alegând să se pregătească în vederea următoarei etape a Cupei Mondiale, cea de la Aspen (SUA), programată pe 24 şi 25 noiembrie.

ALONSO VA PARTICIPA LA O CURSĂ CARITABILĂ DE KARTING

Pilotul brazilian Felipe Massa a anunţat că spaniolul Fernando Alonso, coechipierul său de la echipa Ferrari, va participa la cursa caritabilă de karting pe care o organizează în fiecare an în Brazilia. Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, va concura în premieră la ”Internacional Challenge of the Stars”, eveniment care va avea loc în zilele de 12 şi 13 ianuarie la Florianopolis, oraş din sudul Braziliei. Massa a precizat că germanul Michael Schumacher, dublu câştigător al acestei curse caritabile, urmează să confirme la rândul său participarea la ediţia din acest an, alături de starul italian al motociclismului viteză, Valentino Rossi. Anul trecut, cursa de la Florianopolis a fost câştigată de spaniolul Jaime Alguersuari. La ediţia din 2011 au fost prezenţi, între alţii, Rubens Barrichello, Nelson Piquet jr., Jerome D’Ambrosio, Helio Castroneves şi Tony Kanaan. Sumele rezultate din vânzarea biletelor vor fi donate unor organizaţii locale de caritate.

ALLYSON FELIX ŞI ASHTON EATON SUNT ATLEŢII ANULUI ÎN SUA

Allyson Felix, multiplă campioană olimpică la Londra, şi Ashton Eaton, dublu recordman mondial, au fost desemnaţi atleţii anului 2012 în Statele Unite ale Americii, fiind recompensaţi de Federaţia americană de specialitate cu premiile “Jesse Owens”. Felix (26 ani), triplă campioană mondială la 200 m, a cucerit în această vară medaliile olimpice de aur la 200 m, 4x400 m şi 4x100 m. Cvadruplă câştigătoare a premiului “Jesse Owens”, ea a devenit cea mai rapidă femeie pe distanţa de 200 m, fiind înregistrată cu timpul de 21,69 la selecţiile olimpice de la Eugene (Oregon). În vârstă de 24 ani, Eaton a reuşit să impresioneze în acest an prin forma sa extraordinară, stabilind noi recorduri mondiale la heptatlon, cu ocazia Campionatelor Mondiale în sală, şi decatlon, în cadrul selecţiilor olimpice americane. El a devenit al doilea atlet din istorie care a depăşit bariera de 9.000 puncte la decatlon, doborând vechea performanţă a cehului Roman Sebrle, cu 9.036 puncte. La Olimpiada de la Londra, americanul a intrat în posesia titlului olimpic cu un total de 8.869 puncte. Felix şi Eaton vor intra în posesia premiilor pe 1 decembrie, în cadrul unei ceremonii organizate de federaţia americană la Daytona Beach (Florida).