TECĂU, VICTORIE LA TURNEUL CAMPIONILOR LA TENIS

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 4, care ratase deja calificarea în semifinale, a câştigat, vineri seară, ultimul meci susţinut în Grupa B la Turneul Campionilor de la Londra, învingând, cu 6-3, 7-5, cuplul format din britanicul Jonathan Marray şi danezul Frederik Nielsen, cap de serie nr. 8. Tecău şi Lindstedt şi-au luat astfel revanşa în faţa lui Marray şi Nielsen, care i-au învins în în finala de la Wimbledon în acest an. A fost o victorie de onoare pentru Tecău şi Lindstedt, acesta fiind ultimul meci disputat împreună. După o colaborare de trei ani, Tecău şi Lindstedt au anunţat că se vor despărţi după turneul de la Londra, din sezonul următor constănţeanul clasat pe locul 8 în clasamentul ATP de dublu urmând să facă pereche cu belarusul Max Mîrnîi. Alături de Marray şi Nielsen, în semifinalele Turneului Campionilor s-a calificat şi perechea indiană Mahesh Bhupathi / Rohan Bopanna, cap de serie nr. 5, după ce a învins, cu 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 10-5, după o oră şi 54 de minute, în ultima etapă a Grupei B, cuplul Max Mîrnîi / Daniel Nestor (Belarus / Canada), cap de serie nr. 2. În întrecerea de simplu, sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, s-a calificat în semifinale, după ce a trecut, vineri, cu 6-3, 7-6 (8/6), după o oră şi 37 de minute, de cehul Tomas Berdych, cap de serie nr. 5, într-un meci din ultima etapă a Grupei A. Djokovic a încheiat grupa cu trei victorii, ocupând primul loc. În celălalt meci al Grupei A, vineri seară, după închiderea ediţiei, s-au întâlnit britanicul Andy Murray, al treilea favorit al competiţiei, şi francezul Jo-Wildried Tsonga, cap de serie nr. 7. Britanicul avea nevoie să câştige un set pentru a se califica în semifinale, în timp ce francezului îi trebuie o victorie în minimum de seturi.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

Programul echipelor româneşti în cupele europene la handbal feminin - Liga Campionilor, etapa a 5-a, sâmbătă, Grupa A: Hypo NO - Oltchim Rm. Vîlcea (ora 18.00, în direct la Digi Sport 1); Grupa B: U. Jolidon Cluj - RK Krim Mercator (ora 16.30, Digi Sport 1); Cupa Cupelor, turul 3, ambele manşe în Spania: Balomano Bera Bera - HC Danubius Galaţi (sâmbătă - ora 19.30 şi duminică - ora 14.00); Cupa EHF, turul 3, manşa tur: HC Kuban Krasnodar - HC Dunărea Brăila (duminică, ora 17.30). Tot în Cupa EHF, HC Zalău va disputa, sâmbătă, în Islanda, la Reykavik, de la ora 19.00, cu Valur, meciul retur din turul 3 al Cupei EHF. Partida tur s-a desfăşurat vineri seară, după închiderea ediţiei, tot în Islanda.

MECI-TEST DE RUGBY ÎNTRE ROMÂNIA ŞI JAPONIA

Sâmbătă, de la ora 16.00 (în direct pe TVR 1), pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti va avea loc meciul-test de rugby dintre reprezentativele României şi Japoniei. Antrenorul Haralambie Dumitraş, care este ajutat de directorul tehnic Lybb Howells, a anunţat numele celor 15 tricolori din echipa de start: Fercu - Lemnaru, Cazan, Gal, Botezatu - Filip, Surugiu - Macovei (cpt.), Lucaci, Rus - Sirbe, Ursache - Pungea, Turaşvili, Tamba. Pe lista de rezerve se află şi rugbystul constănţean Constantin Gheară, de la RCJ Farul, iar din lotul lărgit mai fac parte Cristian Cornei, Cristian Munteanu şi Adrian Apostol. Partida va fi arbitrată de o brigadă avându-l la centru pe sud-africanul Jaco Peyper, ajutat de francezii Christophe Berdos şi Stephan Pomarede.

MERGEA, ÎN FINALA DE DUBLU LA BRATISLAVA

Tenismanul Marius Copil, locul 163 ATP, a ratat, vineri, calificarea în semifinalele turneului challenger de la Bratislava (Slovacia), dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Copil a fost învins, în sferturile de finală, cu 7-5, 1-6, 6-3, după o oră şi 58 de minute, de germanul Bjorn Phau, cap de serie nr. 3 şi poziţia 81 în ierarhia mondială. Pentru performanţa reuşită la Bratislava, Copil va primi 20 de puncte ATP şi un cec în valoare de 2.480 de euro. La acelaşi turneu, perechea Florin Mergea / Philipp Marx (România / Germania) s-a calificat, vineri, în finala probei de dublu. Mergea şi Marx au învins, în semifinale, cu 6-3, 6-2, după 52 de minute, cuplul Jan Hajek / Lukas Lacko (Cehia / Slovacia). În finală, Mergea şi Marx vor întâlni perechea Lukas Dlouhy / Mihail Elgin (Cehia / Rusia). Pentru calificarea în finala de la Bratislava, Mergea şi Marx vor primi 65 de puncte ATP în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 3.100 de euro.

RALUCA OLARU, ÎN SEMIFINALE LA ASUNCION

Jucătoarea Raluca Olaru s-a calificat în semifinalele turneului ITF de la Asuncion (Paraguay), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, graţie victoriei, cu 6-3, 6-4, în faţa favoritei nr. 3, Chanel Simmonds (Africa de Sud). În penultimul act al probei de simplu, Olaru, cap de serie nr. 8, o va înfrunta pe Fernanda Brito (Chile), victorioasă, cu 6-1, 6-4, în disputa cu Camila Giangreco Campiz (Paraguay).

ARGINT PENTRU HALTEROFILUL SÎNCRĂIAN LA CM UNIVERSITARE

Sportivul român Gabriel Sîncrăian a cucerit medalia de argint la stilul smuls în limitele categoriei 85 kg, la Campionatele Mondiale Universitare de haltere de la Eilat (Israel). Sîncrăian a ridicat 162 kg la smuls, la fel ca şi rusul Artem Okulov, medaliat cu aur, dar acesta a cântărit mai puţin (82,45 kg faţă de 84,58 kg). La aruncat, Sîncrăian (care va împlini 24 de ani luna viitoare) s-a clasat pe locul 7, cu 180 kg, iar la total a terminat pe 4, cu 342 kg. La aceeaşi categorie, Mircea Flămînd a ocupat locul 14, cu 280 kg. La competiţie a participat şi constănţeanul Florin-Alin Olteanu (22 de ani), sportiv legitimat la Farul Constanţa. El a concurat la categoria 77 kg şi s-a clasat pe locul 10 la total, ridicând 125 kg la smuls (locul 10) şi 150 kg la aruncat (locul 11).

REMIZE ÎN A DOUA RUNDĂ A TURNEULUI REGILOR LA ŞAH

Partidele din a doua rundă a competiţiei internaţionale de şah Turneul Regilor, de la Bucureşti, s-au terminat remiză. Reprezentantul României, Liviu-Dieter Nisipeanu, cu piesele negre, a remizat cu italianul Fabiano Caruna, după 36 de mutări, iar Vasili Ivanciuk (Ucraina), cu piesele negre, a făcut remiză cu bulgarul Veselin Topalov, fost campion mondial, după o partidă maraton, cu 65 de mutări. Competiţia are şase runde, fiecare dintre cei patru şahişti jucând de două ori cu ceilalţi participanţi la turneu.

HOCHEIŞTII ROMÂNI, ÎNVINŞI DE JAPONIA ÎN TURNEUL DE PRECALIFICARE LA JO 2014

Naţionala de hochei pe gheaţă a României a fost învinsă de Japonia cu scorul de 2-0 (1-0, 0-0, 1-0), vineri, în prima zi a turneului de precalificare la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci 2014, găzduit de Nikko (Japonia). În alt meci, Coreea de Sud a dispus cu 5-4 de Marea Britanie. Sâmbătă, România, echipă antrenată de canadianul Tom Skinner, va întâlni Marea Britanie, de la ora 7.00 (ora României), iar Japonia va înfrunta Coreea de Sud. Doar prima clasată se califică în faza următoare a preliminariilor.

FINAL DE TUR ÎN EUROLEAGUE

Vineri seară, în ultimele partide din etapa a cincea a Euroligii de baschet masculin (ultima a turului grupelor preliminare) s-au înregistrat rezultatele - Grupa A: Panathinaikos Atena - BC Khimki 67-79, Olimpija Ljubljana - Real Madrid 76-89; Grupa B: Asseco Prokom - Montepaschi Siena 66-101; Grupa C: Cedevita Zagreb - Caja Laboral 76-69, Anadolu Efes Istanbul - Zalgiris Kaunas 64-77.

ANTRENORUL MIKE BROWN A FOST DEMIS DE LA LOS ANGELES LAKERS

Antrenorul de baschet Mike Brown a fost demis, vineri, de la cârma echipei Los Angeles Lakers, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a anunţat Gazzetta dello Sport. Los Angeles Lakers, una dintre favoritele la titlu în acest sezon, a înregistrat patru înfrângeri în cinci meciuri disputate în actuala stagiune. Sursa citată notează că pe lista posibililor înlocuitori se află tehnicienii Mike D’Antoni, Jerry Sloan, Stan Van Gundy şi Nate McMillian. Mike Brown, în vârstă de 42 de ani, se afla pe banca tehnică a formaţiei din Los Angeles din 25 mai 2011, atunci când l-a înlocuit pe legendarul Phil Jackson.

FIA LE CERE PILOŢILOR SĂ NU MAI FOLOSEASCĂ UN LIMBAJ LICENŢIOS

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a trimis o scrisoare tuturor echipelor de Formula 1, în care le cere piloţilor să nu mai înjure în timpul activităţilor media de la Marile Premii, informează autosport.com. FIA a luat această decizie în urma plângerilor deţinătorilor de drepturi TV, după ce finlandezul Kimi Raikkonen şi germanul Sebastian Vettel au folosit un limbaj licenţios la festivitatea de premiere a Marelui Premiu al Emiratului Abu Dhabi. Autosport consideră că FIA a ţinut special să-i avertizeze pe sportivi înaintea Marelui Premiu al SUA, o ţară în care un astfel de limbaj nu este tolerat în transmisiile televizate. Postul britanic BBC a anunţat că a primit 22 de telefoane de la telespectatori nemulţumiţi de limbajul folosit de cei doi piloţi. Interviurile realizate la festivitatea de premiere au înlocuit obişnuitele conferinţe de presă, începând cu Marele Premiu al Marii Britanii, care a avut loc în luna iulie. Vettel şi-a cerut scuze pe site-ul său pentru înjurăturile “scăpate” pe podium. „Îmi pare nespus de rău pentru că am folosit cuvinte nepotrivite pe podium şi îmi cer scuze dacă am ofensat pe cineva care a urmărit festivitatea de premiere. Luat de val, nu am folosit cele mai potrivite cuvinte şi îmi cer scuze. Voi fi mai atent data viitoare”, a afirmat Vettel. Dublul campion mondial nu este la prima abatere de acest fel. În iunie, Vettel a participat la emisiunea “Late Show” prezentată de David Letterman şi a scăpat două înjurături în timpul programului.