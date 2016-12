CN DE ÎNOT PENTRU SENIORI ŞI JUNIORI

În perioada 8-11 noiembrie, bazinul de 25 m din Hunedoara va găzdui Campionatele Naţionale de înot pentru seniori şi juniori I. La competiţie participă şi cinci înotători constănţeni, de la cluburile CS Farul şi Palatul Copiilor. De la CS Farul vor concura Dragoş Agache (antrenat de Gina Handrea), Antoanela Manac, Atila Abibula (antrenaţi de Veronica Macovei) şi Răzvan Grădinaru (antrenat de Anca Buzbuchi), iar de la Palatul Copiilor o singură sportivă, Paula Georgescu, antrenată de Veronica Macovei. Manac şi Agache sunt seniori, iar Georgescu, Abibula şi Grădinaru sunt juniori.

LN DE HANDBAL MASCULIN

Într-o partidă restantă din etapa a 6-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, disputată ieri, HC Odorhei a învins, pe teren propriu, cu 36-33, pe Bucovina Suceava. În urma acestui rezultat, clasamentul se prezintă astfel: 1. HCM CONSTANŢA 12p (golaveraj: 180-131), 2. CSM Bucureşti 9p (182-153), 3. ASC Potaissa 8p (192-173), 4. Ştiinţa Bacău 8p (161-149), 5. HC Odorhei 8p (194-192), 6. Caraş Severin 7p (149-135), 7. Poli Timişoara 6p (169-166), 8. Bucovina Suceava 4p (149-155), 9. Pandurii Tg. Jiu 4p (149-159), 10. CSM Ploieşti 2p (168-190), 11. Dinamo Bucureşti 2p (156-192), 12. U Cluj 2p (136-192).

COPIL, ÎN TURUL SECUND LA BRATISLAVA

Tenismanul Marius Copil, locul 163 ATP, s-a calificat în turul al doilea al turneului challenger de 110 puncte de la Bratislava (85.000 de euro premii), după ce l-a învins, cu 6-3, 3-6, 6-4, pe lituanianul Ricardas Berankis, cap de serie nr. 6 şi locul 92 ATP. În faza următoare, Copil va juca împotriva sportivului Uladzimir Ignatik din Belarus (locul 146 ATP). Calificarea în turul secund este recompensată cu nouă puncte ATP şi un cec în valoare de 1.460 de euro.

DJOKOVIC L-A ÎNVINS PE MURRAY

Sârbul Novak Djokovic, cap de serie nr. 1, l-a învins, ieri, pe britanicul Andy Murray, cap de serie nr. 3, scor 4-6, 6-3, 7-5, în cel de-al doilea meci din Grupa A a Turneului Campionilor la tenis care se desfăşoară la Londra. Djokovic, care l-a învins, luni, şi pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, ocupă primul loc în Grupa A. În ultimul său meci din grupă, Djokovic va juca, vineri, în compania cehului Tomas Berdych. Aseară, după închiderea ediţiei, tot în Grupa A, s-a disputat întâlnirea dintre Tomas Berdych (Cehia, locul 6 ATP) şi Jo-Wilfried Tsonga (Franţa, locul 8 ATP). Marţi seară, în Grupa B, spaniolul David Ferrer, locul 5 ATP, l-a învins, cu 6-3, 3-6, 6-4, pe argentinianul Juan Martin del Potro, locul 7 ATP, într-un meci care a durat două ore şi 16 minute.

FINAL DE TUR ÎN EUROLEAGUE

Etapa a cincea a Euroligii de baschet masculin, ultima a turului grupelor preliminare, programează marele derby al competiţie, meciul dintre cele două echipe neînvinse din Grupa D - CSKA Moscova şi FC Barcelona. Alături de aceste două echipe mai sunt neînvinse doar Zalgiris (revelaţia ediţiei) şi Maccabi. Astăzi sunt programate şase partide, alte şase meciuri urmând să se joace mâine. Programul de astăzi - Grupa A: Mapooro Cantu - Fenerbahce Istanbul; Grupa B: Elan Chalon - Unicaja Malaga, Alba Berlin - Maccabi Tel Aviv; Grupa C: EA7 Emporio Armani Milano - Olympiacos Pireu; Grupa D: CSKA Moscova - FC Barcelona, Lietuvos Rytas - Beşiktaş Istanbul.

TIGIEV A PIERDUT MEDALIA CUCERITĂ LA JO DE LA LONDRA

Luptătorul Soslan Tigiev din Uzbekistan a pierdut medalia de bronz cucerită la categoria 74 de kilograme la Jocurile Olimpice de la Londra, după ce a fost depistat dopat. În probele recoltate de la Tigiev, 29 de ani, medaliat cu argint la JO de la Beijing, au fost descoperite urme de metilhexamină, un stimulent interzis. Medalia de bronz îi va fi atribuită sportivului maghiar Gabor Hatos, care pierduse lupta cu Tigiev din finala pentru locul 3. Soslan Tigiev devine, astfel, al doilea sportiv care îşi pierde medalia obţinută la Londra după ce este depistat pozitiv. Nadzeia Ostapciuk din Belarus, campioană olimpică la aruncarea greutăţii, a fost descalificată după ce a fost găsită dopată cu metenolon.

SE RETRAGE DIN ACTIVITATE LA DOAR 26 DE ANI

Baschetbalistul american Tyler Morris, de la U. Mobitelco Cluj-Napoca, este nevoit să se retragă din activitatea de jucător din cauza unei noi accidentări suferite la genunchi, medicii recomandându-i să îşi oprească activitatea pentru a putea trăi normal. „Din cauza complicaţiilor apărute la genunchiul meu am decis să mă retrag din baschet. Din păcate este vorba de o nouă accidentare care nu are nicio legătură cu cea de anul trecut. Nimeni, nici eu şi nici clubul, nu am ştiut de această accidentare. Nu are nicio legătură cu operaţia de la ligamentele încrucişate, ci mai mult cu numeroasele intervenţii chirurgicale pe care le-am avut în ultimii ani. Cartilagiul genunchiului nu este refăcut. Am suferit mai multe intervenţii pentru reconstrucţia cartilagiului şi a ligamentelor, iar trei doctori diferiţi, doi din SUA şi unul din România mi-au recomandat să nu mai practic baschetul la acest nivel. Dacă aş evolua în continuare atunci mi-aş pune în pericol sănătatea în viitor, şansa de a fi un om normal care să poată susţine activităţi fizice“, a spus Morris, în cadrul unei conferinţe de presă.

BIAGGI SE RETRAGE DIN MOTOCICLISM

Campionul italian la motociclism Max Biaggi şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă la vârsta de 41 de ani, după ce a câştigat în cariera sa două titluri mondiale la Superbike (2010, 2012) şi patru la clasa 250cmc (între 1994 şi 1997). „Mă retrag ca un campion. După 20 de ani în care am făcut turul lumii pentru a încerca să-mi înving rivalii, este timpul pentru un alt Max Biaggi mai puţin cunoscut. Mă voi dedica înainte de toate familiei şi copiilor mei. Sunt foarte mulţumit de ce am realizat până în prezent, am cunoscut şi succese şi înfrângeri, dar nu mi-am pierdut niciodată pasiunea pentru acest sport, căruia i-am dat totul”, a declarat Biaggi, care a promis că va continua să lucreze sub o altă formă cu echipa sa, Aprilia. Biaggi a obţinut în cariera sa 29 de victorii la 250 cmc şi 13 la 500 cmc sau MotoGP, precum şi 13 la Superbike. El a fost de trei ori vicecampion mondial la clasa 500 cmc, în 1998, 2001 şi 2002. La începutul lunii octombrie, Max Biaggi, care a concurat pe o motocicletă Aprilia, a câştigat al doilea titlu mondial la Superbike.

ÎN NBA SUNT SANCŢIONATE SIMULĂRILE!

JJ Barea (Minnesota Timberwolves) şi Donald Sloan (Cleveland Cavaliers) sunt primii jucători din campionatul nord-american de baschet (NBA) care au fost sancţionaţi după introducerea noii reguli privind simularea. Astfel, arbitrii au estimat că jucătorii respectivi au simulat la meciurile jucate vineri. Ei au primit, apoi, un avertisment oficial din partea NBA. În meciul contra lui Sacramento Kings, Barea a exagerat impactul unui şoc cu Jimmer Fredette, agitând braţele în aer şi căzând pe spate. Sloan s-a izbit de Nazr Mohammed, de la Chicago Bulls, înainte de a pivota şi a se prăbuşi la podea, ridicând braţele. Potrivit acestei noi reguli, un jucător primeşte pentru o primă simulare un simplu avertisment, iar în caz de recidivă va plăti o amendă de 5.000 dolari, apoi 10.000, 15.000, 30.000 dolari. După a 5-a simulare, jucătorul va fi suspendat.

UCI VA ANCHETA CAZUL VINOKUROV - KOLOBNEV

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat deschiderea unei anchete cu privire la victoria kazahului Aleksandr Vinokurov, bănuit de înţelegere ilicită cu rusul Aleksandr Kolobnev, în 2010, în cea mai veche dintre cursele clasice, Liege-Bastogne-Liege. Cei doi alergători au fost convocaţi la sediul UCI de la Aigle (Elveţia), pentru a da explicaţii. Potrivit presei italiene, parchetul din Padova, care anchetează reţeaua de dopaj a doctorului Ferrari, a găsit un schimb de mesaje pe net între cei doi ciclişti, care ar pune în evidenţă un acord pentru ca Vinokurov să câştige cursa. Potrivit operaţiunilor bancare transmise de procurorul din Neuchatel (Elveţia), două cecuri de 100.000 şi 50.000 de euro ar fi fost transferate din contul kazahului în cel al rusului. Vinokurov (39 de ani) a pus capăt carierei sale în vara trecută, după ce a cucerit titlul olimpic la Londra (în compania unui columbian, pe care l-a învins în condiţii similare, atac decisiv cu 500 m înaintea liniei de sosire, celor de la Liege-Bastogne-Liege din 2010), urmând să devină în 2013 managerul formaţiei sale, Astana. Kolobnev (31 ani) concurează în continuare pentru Katiuşa.

ÎNCĂ UN FOST COLEG AL LUI ARMSTRONG A FOST DEPISTAT POZITIV CU EPO

Campionul Africii de Sud la ciclism, David George, fost coechipier al lui Lance Armstrong în perioada 1999-2000, a fost depistat pozitiv cu EPO, a anunţat Institutul sud-african pentru un sport fără dopaj. „Testul sangvin a arătat o posibilă manipulare a profilului, iar un test de urină cerut apoi s-a dovedit pozitiv cu EPO, substanţă interzisă”, a declarat şeful Institutului, Khalid Galant. George, în vârstă de 36 de ani, care a evoluat pentru echipa US Postal a lui Lance Armstrong la debutul carierei, a fost suspendat din toate competiţiile, în aşteptarea rezultatelor unei anchete independente.

SĂRITURILE DE LA MARE ÎNĂLŢIME, INCLUSE ÎN PROGRAMUL CM DE NATAŢIE

Salturile în apă de la mare înălţime vor fi incluse în programul Campionatelor Mondiale de nataţie de anul viitor, de la Barcelona (19 iulie-4 august), a anunţat directorul tehnic al Federaţiei Internaţionale de Nataţie (FIFA), mexicanul Jesus Mena. „Vom organiza o primă fază de clasificare în Australia în ianuarie, la care vor participa 18 concurenţi înscrişi pe circuit, iar cei mai valoroşi 10 dintre ei vor merge la Mondialul din Barcelona”, a spus Mena, medaliat cu bronz la platforma de 10 m la Seul, 1988.

SUSPENDATĂ DOI ANI PENTRU NERESPECTAREA CODULUI ANTIDOPING

Atleta Inga Abitova, specialistă în probele de fond, a fost suspendată doi ani pentru nerespectarea codului antidoping, a anunţat Federaţia Rusă de Atletism. Potrivit forului, au fost descoperite anomalii în profilul sangvin din paşaportul biologic al sportivei. Suspendarea lui Abitova este valabilă din 11 octombrie. Toate rezultatele pe care le-a obţinut atleta, după data de 10 octombrie 2009, au fost anulate, conform regulamentului IAAF. Inga Abitova, în vârstă de 30 de ani, a fost medaliată cu argint în proba de 10.000 m din cadrul Campionatelor Europene din 2010 şi a ocupat locul al doilea la maratonul de la Londra, în acelaşi an.

STADIONUL OLIMPIC DIN LONDRA NU VA FI REDESCHIS MAI DEVREME DE AUGUST 2015

Stadionul Olimpic, care a găzduit competiţiile de atletism precum şi ceremoniile de deschidere şi închidere la Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Londra, nu va fi redeschis mai devreme de august 2015, au anunţat administratorii bazei sportive, informează BBC. Directorul London Legacy Development Corporation, care se ocupă de administrarea bazei, Dennis Hone, a anunţat că planul iniţial era ca noul chiriaş să se mute în 2014, însă lucrările care trebuie efectuate depăşesc acest termen. Patru propuneri, printre care şi cea a clubului West Ham United sunt analizate pentru utilizarea ulterioară a arenei de aproape 500 de milioane de lire sterline (aproximativ 600 de milioane de euro). Oricine va câştiga licitaţia, stadionul va găzdui în continuare activităţi multiple, acesta urmând să găzduiască în 2017 Campionatele Mondiale de atletism din 2017. Hone doreşte ca stadionul să aibă o capacitate de circa 50.000 de locuri la mondialele de atletism.

SEBASTIAN COE, NOUL PREŞEDINTE AL COMITETULUI OLIMPIC BRITANIC

Fostul preşedinte al Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Londra, Sebastian Coe, a fost ales, ieri, la conducerea Comitetului Olimpic Britanic (BOA). Coe a fost ales în unanimitate în funcţia de preşedinte al BOA. Rivalul său, Richard Leman, preşedintele Federaţiei Britanice de Hochei pe Iarbă, şi-a retras candidatura luna trecută. Sebastian Coe, în vârstă de 56 de ani, campion olimpic în 1980 şi 1984, în proba de 1.500 metri, îi succede la conducerea BOA lui Colin Moyninhan, care a demisionat după JO din acest an, ediţie la care Marea Britanie a ocupat locul 3 în clasamentul pe medalii.