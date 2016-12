DĂNĂLACHE, GOLGETERUL CAMPIONATULUI CHINEI

Atacantul român Cristian Dănălache a cucerit titlul de golgeter al campionatului de fotbal al Chinei, cu 23 de goluri marcate pentru vicecampioana Jiangsu Guoxin Sainty, cu care va evolua în grupele Ligii Campionilor Asiei. Dănălache (30 ani), fost jucător la CS Otopeni, UTA, Unirea Urziceni, Al-Ettifaq (Arabia Saudită) şi Bnei Sakhnin (Israel), evoluează la Jiangsu din 2011, iar în acest sezon a reuşit să înscrie 23 de goluri în 28 de partide. În clasamentul final, Guangzhou Evergrande a ocupat primul loc, cucerind titlul de campioană cu 58 de puncte, urmată de Jiangsu Guoxin Sainty - 54p şi Beijing Guoan - 48p. Tianjin Teda, echipa lui Lucian Goian, a ocupat locul 8, cu 40p, Shanghai Shenhua, echipa lui Didier Drogba şi Nicolas Anelka s-a clasat pe 9, cu 38p, iar Liaoning Whowin, echipa lui Pablo Brandan, a terminat pe 10, cu 36p.

FINALA FEMININĂ A LIGII CAMPIONILOR, PE “STAMFORD BRIDGE”

Finala feminină a Ligii Campionilor de fotbal va avea loc pe Stadionul “Stamford Bridge” din Londra, arena pe care îşi dispută meciurile campioana masculină a Europei, Chelsea, în ziua de 23 mai 2013. Astfel, Londra va găzdui pentru a doua oară ultimul act al acestei competiţii, după ce în 2001 finala s-a disputat pe Craven Cottage, terenul echipei Fulham. Finala competiţiei masculine va avea loc tot în capitala Angliei, două zile mai târziu, pe Stadionul “Wembley”. Săptămâna această sunt programate partidele retur din optimile de finală ale competiţiei, fază în care este calificată şi Olimpia Cluj. Campioana României a pierdut meciul tur, scor 1-4, cu Torres (Italia), iar returul va avea loc joi, pe Cluj Arena.

RONALDO, EROUL LUI MESSI

Atacantul argentinian al formaţiei FC Barcelona, Lionel Messi, considerat cel mai bun fotbalist din lume, a dezvăluit că fostul star brazilian Ronaldo a fost “eroul” său, conform unui interviu acordat publicaţiei Four Four Two. „Ronaldo (n.r. - brazilianul Ronaldo Luis Nazario de Lima, nu portughezul Cristiano Ronaldo) a fost eroul meu. Îmi plăcea să urmăresc jucători precum Zidane, Ronaldinho şi Rivaldo, dar Ronaldo a fost cel mai bun marcator pe care l-am văzut. Era atât de rapid încât putea marca din nimic şi nu am văzut pe altcineva care să lovească balonul mai bine ca el”, a spus Messi, în numărul din noiembrie al revistei engleze. Messi, în vârstă de 25 de ani, a crescut în vremea în care Ronaldo, acum în vârstă de 36 de ani, care a jucat la FC Barcelona, Inter Milano sau Real Madrid, era considerat cel mai bun fotbalist din lume. Cei doi jucători au câştigat fiecare de câte trei ori “Balonul de Aur”.

SIR ALEX FERGUSON A ÎMPLINIT 26 DE ANI DE CÂND ANTRENEAZĂ MANCHESTER UNITED

Scoţianul Sir Alex Ferguson a împlinit, ieri, 26 de ani, de când a preluat postul de antrenor al grupării engleze Manchester United, perioadă în care a reuşit să câştige 37 de trofee pe plan intern şi internaţional, informează The Guardian. Alex Ferguson, în vârstă de 70 de ani, a fost numit la conducerea tehnică a celor de la Manchester United pe 6 noiembrie 1986, iar primul trofeu cucerit alături de “diavolii roşii” a fost la finalul sezonului 1989-1990, Cupa Angliei. În istoria de 26 de ani ca manager al celor de la United, Ferguson a obţinut 12 titluri de campion, cinci Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii, zece Supercupe ale Angliei, două Ligi ale Campionilor, o Cupă a Cupelor, o Supercupă a Europei, o Cupă Intercontinentală şi un Campionat Mondial al cluburilor. Primul titlu de campion al Angliei obţinut de Manchester United la sfârşitul sezonului 1992-93 a fost cucerit la 26 de ani de la precedenta performanţă (1966-67). Ca antrenor la United, Ferguson şi-a început cariera cu o înfrângere, 0-2 la Oxford United şi o remiză cu Norwich City. Prima victorie a obţinut-o pe 22 noiembrie 1986, împotriva celor de la QPR. Ca jucător, Ferguson a evoluat pe postul de atacant la echipele Queen’s Park (1957-1960), St. Johnstone (1960-64), Dumferline Athletic (1964-67), Glasgow Rangers (1967-69), Falkirk (1969-1973) şi Ayr United (1973-74). Alex Ferguson a mai antrenat în carieră pe East Stirlingshire (1974), St. Mirren (1974-78), Aberdeen (1978-1986) şi echipa naţională a Scoţiei (1985-86). În cele peste 1.450 de meciuri la Manchester United, Alex Ferguson a obţinut 871 de victorii, 330 de remize şi 260 de înfrângeri.

FOSTUL PREŞEDINTELE AL FEDERAŢIEI CROATE DE FOTBAL, ACUZAT DE HOMOFOBIE

Fostul preşedinte al Federaţiei Croate de Fotbal (HNS), Vlatko Markovic, va trebui să-şi ceară scuze public după ce a afirmat în 2010 că nu ar accepta niciodată jucători homosexuali în echipa naţională, a stabilit, ieri, Curtea Supremă din Croaţia. Potrivit avocatului activiştilor care luptă pentru drepturile homosexualilor, constituţi ca parte civilă, Markovic, care a părăsit conducerea HNS în luna iulie, nu va mai avea voie să facă declaraţii discriminatorii în mass-media. Curtea l-a obligat să-şi prezinte scuzele prin intermediul presei. Într-un interviu acordat publicaţiei Vecernji List, în 2010, Markovic a fost întrebat dacă a întâlnit vreun jucător de fotbal homosexual. „Nu, din fericire numai persoanele sănătoase joacă fotbal”, a răspuns oficialul. Ulterior, el s-a scuzat, afirmând că nu are “absolut nimic împotriva minorităţilor, nici faţă de cele cu înclinaţii homosexuale”. Pentru declaraţiile sale, Markovic, în vârstă de 75 de ani, a fost amendat cu suma de 10.000 de euro de către UEFA. Vlatko Markovic a condus federaţia de fotbal din 1998 şi până după EURO 2012, când a demisionat, fiind înlocuit de Davor Suker.

SORA ATACANTULUI BRAZILIAN HULK A FOST ELIBERATĂ

Sora mai mai mică a internaţionalului brazilian Hulk, fotbalist care a fost transferat în această vară de la FC Porto la Zenit Sankt Petersburg, pentru suma de 60 de milioane de euro, se află din nou alături de familie, după ce a fost victima unei presupuse răpiri, a anunţat poliţia militară. Angelica Aparecida Vieira, în vârstă de 22 de ani, “se află acum acasă”, la Campina Grande, în statul Paraiba (nord-est), potrivit lui Alecssandro Medeiros, comandant adjunct al poliţiei militare din regiune. Acesta nu a dezvăluit condiţiile eliberării tinerei, precizând că autorităţile încearcă să determine dacă într-adevăr este vorba de o răpire, aşa cum a anunţat în prima instanţă poliţia civilă, pe baza mărturiilor. „Noi vrem să vorbim cu ea şi să stabilim dacă a fost vorba de o răpire”, a declarat Medeiros. Potrivit unui martor, Angelica Aparecida Vieira se afla singură în maşină în faţa unui restaurant din Campina Grande, statul Paraiba (nord-estul Braziliei), când a fost răpită de indivizi înarmaţi. Hulk a fost informat de răpirea sorei sale. Jucătorul, accidentat, vineri, la meciul de campionat cu Rostov, ar putea fi indisponibil două săptămâni. Salariul anual de 6,5 milioane de euro pe care îl primeşte Hulk la Zenit a inflamat vestiarul echipei ruse, căpitanul formaţiei, Igor Denisov, fiind scos din lot la un moment dat după ce a criticat conducerea clubului pe această temă.

SELECŢIONERUL NAŢIONALEI SCOŢIEI A FOST DEMIS

Selecţionerul Scoţiei, Craig Levein, a fost demis din cauza rezultatelor proaste înregistrate sub conducerea sa, în ultimele 12 meciuri el obţinând doar trei victorii. Scoţia ocupă ultimul loc în grupa de calificare pentru CM 2014 şi nu a mai participat la o competiţie majoră din 1998, când a jucat la CM din Franţa. Decizia a fost luată luni, după o reuniune care a avut loc la sediul Federaţiei Scoţiene de Fotbal (SFA). Billy Stark a fost numit selecţioner interimar şi peste zece zile se va afla pe banca Scoţiei la un meci amical cu Luxemburg. Levein se afla la conducerea naţionalei scoţiene din 2009 şi este al şaptelea selecţioner al Scoţiei care îşi pierde postul după anul 2000. Gordon Strachan, fost antrenor la Celtic Glasgow, Coventry şi Middlesbrough, este considerat favorit pentru preluarea postului de selecţioner.

PROBLEME PENTRU DEFENSIVA INTERULUI

Fundaşii formaţiei Internazionale Milano, Andrea Ranocchia şi Walter Samuel, s-au accidentat şi ar putea absenta circa trei săptămâni, a anunţat clubul italian pe site-ul oficial. Ranocchia a suferit o “leziune musculară la pulpa dreaptă, iar fundaşul argentinian la aductorul drept”, a anunţat Inter Milano pe site-ul oficial. Clubul nu a comunicat durata absenţei celor doi, care ar putea fi de “cel puţin trei săptămâni”, conform Gazzetta dello Sport de marţi. Românul Cristian Chivu fiind în continuare absent pentru trei sau patru săptămâni, antrenorul Andrea Stramaccioni i-ar putea înlocui cu argentinienii Matia Silvestre şi Esteban Cambiasso.

CLUBUL ALAVES, AMENDAT ŞI AVERTIZAT

Federaţia Spaniolă de Fotbal a amendat clubul Alaves, din a treia ligă, cu suma de 2.000 de euro, avertizându-l că riscă închiderea stadionului dacă vor mai fi aruncate obiecte în teren, aşa cum s-a întâmplat la meciul cu FC Barcelona, din Cupa Spaniei. Citând raportul arbitrul de la meciul tur din 16-imile Cupei Spaniei, câştigat de Barca, scor 3-0, pe 30 octombrie, federaţia a precizat că a sancţionat clubul local pentru “lansarea de numeroase obiecte din tribuna situată în spatele porţii echipei vizitatoare, unul dintre acestea - un rest de sandwich - lovindu-l pe portarul José Manuel Pinto, fără a-l răni”. Meciul retur dintre FC Barcelona şi Deportivo Alaves se va disputa pe “Camp Nou”, pe 28 noiembrie.

DROGBA ŞI YAYA TOURE, FAVORIŢI LA CÂŞTIGAREA TITLULUI DE FOTBALISTUL ANULUI ÎN AFRICA

Atacantul ivorian Didier Drogba, câştigător al Ligii Campionilor cu Chelsea Londra, şi compatriotul său Yaya Toure, campion al Angliei cu Manchester City în sezonul trecut, sunt principalii favoriţi la câştigarea titlului de fotbalist al anului 2012 în Africa. Drogba şi Toure figurează pe lista celor zece candidaţi la câştigarea trofeului, dată publicităţii de Confederaţia Africană de Fotbal (CAF), alături de alţi jucători cunoscuţi, între care nigerianul John Obi Mikel, camerunezul Alexandre Song, ivorianul Gervinho sau zambianul Chris Katongo, căpitanul câştigătoarei Cupei Africii pe Naţiuni ediţia 2012. Ceilalţi candidaţi sunt Andrew Ayew (Ghana), Demba Ba (Senegal), Pierre-Emerrick Aubameyang (Gabon) şi Younes Belhanda (Maroc). Lista va fi redusă la trei jucători înainte de stabilirea câştigătorului titlului de fotbalist al anului în Africa, pe care CAF îl va anunţa pe 20 decembrie, la Accra.

ADRIANO ŞI-A SUSPENDAT CARIERA SPORTIVĂ PÂNĂ ÎN 2013

Fostul internaţional brazilian Adriano Leite Ribeiro, în vârstă de 30 de ani, a anunţat că nu se va mai antrena cu Flamengo în acest sezon şi nici nu va mai juca fotbal, până în 2013. „Am luat această decizie nu doar pentru mine, ci şi gândindu-mă la Flamengo. Sunt aproape recuperat şi mai sunt puţine etape până la finalul campionatului. Clubul trebuie să se concentreze asupra luptei finale, iar eu asupra revenirii mele la capacitate maximă. Voi continua să muncesc cu mai multă dorinţă. Încă nu ştiu dacă voi fi la Rio, dar pot să afirm că în 2013 voi fi pregătit să revin pe teren. Le mulţumesc celor care se gândesc la mine. Subliniez, am luat această decizie gândindu-mă la toţi”, a precizat Adriano în comunicatul dat publicităţii. Adriano a făcut acest anunţ în contextul în care presa braziliană a scris că va fi concediat de Flamengo pentru că a lipsit de la încă un antrenament, în week-end. Conducerea clubului l-a avertizat în mod repetat pe fotbalist, după ce acesta nu a participat la mai multe activităţi ale echipei. Brazilianul a fost operat la piciorul stâng în 2011, când juca la Corinthians, şi în acest an a avut nevoie de altă operaţie. El nu a mai jucat niciun meci din luna martie. Din luna august, când a semnat un contract cu Flamengo, Adriano a lipsit de la şase antrenamente. Contracul lui Adriano cu Flamengo, valabil până în decembrie, prevede o clauză de reziliere pentru absenţe nejustificate.