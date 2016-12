CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, SFERTURI DE FINALĂ

Astăzi, de la ora 16.00, la sediul Federaţiei Române de Fotbal, va avea loc tragerea la sorţi a partidelor din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, care se vor desfăşura la sfârşitul acestei luni, pe 27, 28 şi 29 noiembrie, în funcţie de programul televizărilor. Conform deciziei Comitetului Executiv al FRF, din 5 aprilie 2012, din această fază a competiţiei se renunţă la capii de serie, astfel că cele opt formaţii calificate, Astra Giurgiu, Petrolul Ploieşti, Rapid Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, CFR Cluj, Concordia Chiajna, Oţelul Galaţi şi Dinamo Bucureşti, trebuie extrase dintr-o singură urnă. Meciurile din sferturi se desfăşoară în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul clubului stabilit prin tragere la sorţi. Tot azi se va decide şi programul semifinalelor (manşa tur este programată pe 12 decembrie, iar returul, pe 12 aprilie 2013).

NAŢIONALA DE FUTSAL VA ÎNTÂLNI SELECŢIONATA CATALUNYEI

Echipa naţională de fotbal în sală a României va susţine marţi şi miercuri, în Sala Polivalentă din Iaşi, două meciuri de verificare împotriva selecţionatei Catalunyei. Ambele jocuri vor începe la ora 18.00. Selecţionerul Sito Rivera a convocat 13 jucători pentru cele aceste partide: Vlad Iancu şi Laszlo Klein (ambii AS City’us Tg. Mureş) - portari; Cosmin Gherman, Robert Lupu, Florin Matei, Florin Ignat, Răzvan Radu, Csoma Alpar, Dumitru “Mimi” Stoica (toţi AS City’us Tg. Mureş), Marian Şotîrcă (SMART Bucureşti), Andrei Pînzaru (SPICOM Sfîntu Gheorghe), Gabriel Dobre şi Emil Răducu (ambii Tarxien Rainbows FC, Malta).

FLORENTIN MATEI, ÎN PROBE LA BASTIA

Mijlocaşul Florentin Matei, 19 ani, fost la Steaua Bucureşti, se află în probe la echipa din prima ligă franceză Bastia, informează cotidianul L’Equipe. Jucătorul român va încerca să-i impresioneze pe antrenorii clubului din Corsica până la finalul anului, când, în funcţie de impresia lăsată, ar putea semna un contract. Ultimul club la care a fost legitimat Matei a fost Cesena, pe vremea când la gruparea italiană evolua şi Adrian Mutu. El a mai jucat la Steaua Bucureşti şi la Unirea Urziceni, apoi s-a aflat în probe la Fiorentina şi la Eintracht Frankfurt.

HAŢEGAN VA ARBITRA MECIUL BAYERN MUNCHEN - LILLE DIN LC

Partida Bayern Munchen - OSC Lille, care se va disputa mâine, de la ora 21.45, în etapa a 4-a a Grupei F a Ligii Campionilor, va fi condusă la centru de o brigadă din România, avându-l la centru pe Ovidiu Haţegan. Acesta va fi ajutat de asistenţii Zoltan Szekely şi Octavian Şovre, în timp ce rezervă va fi Cristian Nica. Asistenţii suplimentari pentru meciul de pe “Allianz Arena” din Munchen vor fi Alexandru Tudor şi Cristian Balaj.

ARBITRII ECHIPELOR ROMÂNEŞTI DIN CUPELE EUROPENE

Meciul de miercuri dintre CFR Cluj şi Galatasaray Istanbul, din etapa a 4-a a Grupei H a Ligii Campionilor, va fi arbitrat de o brigadă din Scoţia. La centru se va afla William Collum, ajutat de asistenţii William Conquer şi Martin Cryans, în timp ce rezervă va fi Alan Mulvanny. Asistenţi suplimentari vor fi Steven McLean şi John Beaton. Meciul de joi, dintre Molde FK şi Steaua Bucureşti, din etapa a 4-a a Grupei E din UEFA Europa League, va fi condus de o brigadă din Ungaria. Istvan Vad se va afla la centru, ajutat de asistenţii Vencel Toth şi Istvan Albert, în timp ce rezervă va fi Zsolt Attila Szpisjak. Asistenţi suplimentari vor fi Tamas Bognar şi Mihaly Fabian.

HULK RATEAZĂ MECIUL CU ANDERLECHT

Campioana Rusiei, Zenit Sankt Petersburg, nu va putea conta în meciul de miercuri cu Anderlecht Bruxelles, din etapa a 4-a a Grupei C a Ligii Campionilor pe serviciile atacantului brazilian Hulk, accidentat. În vârstă de 26 de ani, Hulk, venit de la FC Porto în luna septembrie pentru suma de 60 de milioane de euro, s-a accidentat la pulpă în meciul cu Rostov, din campionat, fiind înlocuit în min. 41. „Recuperarea lui Hulk ar urma să dureze până la două săptămâni”, a anunţat Zenit pe site-ul oficial.

THIAGO MESSI, SOCIO NUMĂRUL 2.888.152 LA NEWELL’S OLD BOYS

Thiago Messi, fiul fotbalistului al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a fost înscris la clubul Newell’s Old Boys ca socio 2.888.152, lucru anunţat de fanii argentinieni în stadion la meciul cu Godoy Cruz, scor 1-1, din prima ligă din Argentina, informează As. Fanii au afişat un banner pe care scria: “Bun venit Thiago Messi în lume...în lumea leproşilor. Socio numărul 2.888.152”. Fanii Newell’s sunt cunoscuţi drept “leproşii”, în timp ce rivalii de la Rosario Central au denumirea de “ticăloşii”. Aceste denumiri au apărut, conform legendei, după ce în urmă cu aproape un secol cele două echipe au decis să joace un amical în beneficiul bolnavilor de lepră. Cei de la Newell’s s-au prezentat la meci, însă cei de la Rosario Central au lipsit. Bannerul fanilor de la Newell’s (circa10.000) a fost desfăşurat în stadionul “Malvinas Argentinas de Mendoza”, din vestul ţării, unde joacă Godoy Cruz. Lionel Messi este fan al Newell’s şi a a făcut primii paşi ca fotbalist la centrul de formare al clubului, iar la 13 ani a ajuns la FC Barcelona.

ELFSBORG A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL SUEDIEI

Echipa IF Elfsborg a câştigat pentru a şasea oară în istorie campionatul Suediei, după ce a terminat la egalitate, duminică seară, cu Atvidabergs, scor 1-1, în etapa a 30-a, ultima a sezonului. Malmo FF, singura formaţie care avea şansa de a depăşi echipa Elfsborg în ultima etapă, a pierdut partida cu AIK Stockholm, scor 0-2. Formaţia din Malmo a ratat şi locul al doilea al clasamentului, fiind devansată de BK Hacken, care s-a impus, tot duminică, în faţa echipei GIF Sundsvall, scor 2-1. IF Elfsborg a încheiat sezonul cu 59 de puncte, Hacken, cu 57p şi Malmo FF, cu 56p. Elfsborg mai are în palmares cinci titluri naţionale (1935-36, 1938-39, 1939-40, 1961 şi 2006).

BABEL, JEFUIT ÎN TIMP CE JUCA PENTRU AJAX

Atacantul echipei Ajax Amsterdam, Ryan Babel, a fost victima hoţilor, sâmbătă seară, când juca un meci de campionat cu formaţia sa, a anunţat jucătorul pe Twitter, informaţie preluată de presa internaţională. „Totul s-a întâmplat în timpul meciului. Hoţii ştiau că nu era nimeni acasă”, a scris Babel pe Twitter. Pe lângă alte lucruri, hoţii i-au furat un automobil Audi RS3 de culoare neagră, cu număr de înmatriculare german. Jucătorul olandez a oferit o recompensă de 10.000 de euro pentru găsirea maşinii.

GEORGES LEEKENS, DEMIS DE LA FC BRUGES

FC Bruges, ocupanta locului 7 în campionatul Belgiei, cu 22 de puncte după 14 etape, a renunţat la serviciile antrenorului Georges Leekens, după a patra înfrângere consecutivă, informează site-ul oficial al grupării belgiene. Interimatul va fi asigurat de antrenorul echipei de tineret, Philippe Clement, după ce şi secundul lui Leeskens, Rudi Verkempinck, a decis să plece. Conform presei belgiene, FC Bruges va trebui să-i achite lui Leekens suma de trei milioane de euro pentru această demitere. În vârstă de 63 de ani, Leekens, fost selecţioner al Belgiei, era antrenor la FC Bruges din luna mai.

CLATTENBURG NU VA ARBITRA NICI LA SFÂRŞITUL ACESTEI SĂPTĂMÂNI

Arbitrul Mark Clattenburg, aflat în centrul unui scandal de rasism, fiind vizat de o plângere a clubului Chelsea Londra pentru limbaj nepotrivit faţă de un fotbalist, nu va fi delegat la niciun meci la sfârşitul acestei săptămâni, a anunţat liga engleză. Acesta este al doilea weekend consecutiv fără delegare pentru Clattenburg. „Eram pregătiţi să îl delegăm la sfârşitul săptămânii, dar după ce am discutat cu el cele două părţi au considerat că, în interesul lui Mark, este preferabil ca el să nu oficieze, pentru a ajuta federaţia engleză şi poliţia în anchetele lor”, a declarat şeful arbitrilor din Anglia, Mike Riley. Chelsea a depus plângere, pe 29 octombrie, pentru “limbaj nepotrivit” împotriva lui Mark Clattenburg, arbitrul partidei cu Manchester United, scor 2-3, din etapa a IX-a a campionatului Angliei. „Am depus plângere la delegatul Premier League pe tema limbajului nepotrivit utilizat de arbitru la adresa a doi jucători ai noştri (n.r. - John Obi Mikel şi Juan Mata), în două incidente diferite, în cursul meciului de duminică. Delegatul meciului va transmite plângerea Federaţiei Engleze (FA). Noi nu vom mai face alte comentarii”, a precizat Chelsea, într-un comunicat. Potrivit presei britanice, nigerianul John Obi Mikel îl acuză pe Clattenburg că i-a adresat injurii rasiste. Manchester United a învins pe Chelsea Londra, scor 3-2, într-un meci marcat de două mari greşeli de arbitraj: eliminarea lui Torres după un al doilea avertisment pentru simulare şi validarea ultimului gol, marcat de “Chicharito” Hernandez din poziţie de ofsaid.

RIVALDO A PLECAT DE LA ECHIPA ANGOLEZĂ KABUSCORP

Brazilianul Rivaldo a părăsit clubul Kabuscorp Sport Clube do Palanca, din prima ligă angoleză, unde evolua din luna ianuarie. Rivaldo a marcat 21 de goluri în campionatul angolez. Fostul internaţional brazilian, campion mondial în 2002, a părăsit la începutul lunii decembrie 2011 echipa FC Sao Paulo, dar a exclus atunci ideea de a se retrage. La 40 de ani, Rivaldo a fost cap de afiş în campionatul Angolei, ţară care suferă de plecarea în Europa a celor mai buni săi jucători. Rivaldo a declarat că a contat foarte mult în decizia sa faptul că în Angola, fostă colonie a Portugaliei, se vorbeşte limba portugheză. Rivaldo a jucat de-a lungul carierei atât în Brazilia cât şi în Spania (Deportivo La Coruna, FC Barcelona), Italia (AC Milan), Grecia (Olympiacos Pireu şi AEK Atena) şi Uzbekistan (Bunyodkor). Perioada sa de glorie a fost 1997-2003, când a câştigat Balonul de Aur şi titlul de cel mai bun jucător din lume al anului (1999), de două ori campionatul Spaniei (1998, 1999), Cupa Spaniei (1998), Cupa Italiei şi Liga Campionilor (2003).