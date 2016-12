BUZBUCHI, IANCU, GAVRA, VAŞTAG ŞI PUŢANU POT REVENI LA ECHIPA NAŢIONALĂ

În urma unei decizii a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, întrunit miercuri seară, s-a decis ca jucătorii suspendaţi de la lotul naţional Under 19, în urma scandalului izbucnit în Serbia, în primăvara acestui an, să fie reprimiţi la lotul reprezentativ. Printre cei zece jucători suspendaţi, cinci provin de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”: Alexandru Buzbuchi, Andrei Vaştag, Ionuţ Puţanu, Gabriel Iancu şi Cristian Gavra. Ceilaţi cinci sunt Ştefan Popescu (Cesena), Laurenţiu Brănescu (Juventus Torino), Alin Dobrosavlevici (Dinamo II), Al. Ioniţă (Rapid) şi Leonard Manole (Dinamo II Bucureşti). Jucătorilor li s-a imputat faptul că au consumat băuturi alcoolice în cantonament şi că s-au fotografiat alături de un personaj controversat în Serbia, Ratko Buturovic.

NAŢIONALA UNDER 16 A REMIZAT CU MOLDOVA

Echipa naţională de fotbal juniori Under 16 a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, a doua partidă amicală disputată la Chişinău cu selecţionata similară a Republicii Moldova. Din echipa de start a României au făcut parte şi cinci juniori ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”: portarul Arpad Tordai, fundaşii Cristian Manea, Victor Rogoza şi Dragoş Nedelcu şi atacantul Alexandru Stoica. Iată echipa de start utilizată de antrenorii Ştefan Iovan (coordonator) şi Adrian Bumbescu (principal): Tordai - Rogozea, Cr. Manea, Nedelcu, Pham (67 Fl. Marin) - Vâlceanu, Buştei (65 Hasnaş), Târcoveanu (41 Iuga) - A. Manea, Stoica, Ruja (60 Morar). În primul amical disputat marţi, selecţionata României a învins Moldova, cu 3-1.

ACADEMIA HAGI, ÎN TURNEUL LOCURILOR 5-8 LA “ORIENTAL PEARLS”

Academia Hagi 2000 a disputat, ieri, ultimul meci din faza grupelor la turneul internaţional “Oriental Pearls”, competiţie adresată sportivilor născuţi după 1 ianuarie 1999 şi care se desfăşoară în Turcia. Echipa pregătită de Doru Carali a pierdut, scor 1-2 (1-1), meciul împotriva formaţiei ruse Smertin School Barnaul 2000. Golul constănţean a fost înscris de Paul Sabangeanu, în min. 3, echipa rusă punctând în min. 1 şi 50. Au evoluat pentru constănţeni: Popa - Ilie, Leca, Ignat, Sefer, Gherghiceanu, Oană, Penescu, Gîndac, Halep, Sabangeanu. Au mai jucat: Ghiţă, Calu, Antochi şi Onişa. În urma acestui rezultat, Academia Hagi va întâlni în semifinala turneului pentru locurile 5-8 pe Galatasaray Istanbul 1999, astăzi, de la ora 10.10.

STOIAN A MARCAT PRIMUL SĂU GOL ÎN SERIE A

Mijlocaşul Adrian Stoian a marcat primul său gol în Serie A, în partida pe care echipa sa, Chievo Verona, a câştigat-o pe teren propriu, scor 2-0, în faţa formaţiei Pescara, în etapa a 10-a din campionatul Italiei. În meciul de miercuri, Stoian a intrat pe teren în minutul 63 şi a înscris golul doi al formaţiei din Verona în minutul 76. Fundaşul Paul Papp a fost rezervă la Chievo. Primul gol al veronezilor l-a marcat Luciano, în minutul 75, din penalty.

REDNIC A DEBUTAT CU O VICTORIE LA STANDARD LIEGE

Antrenorul Mircea Rednic a debutat cu o victorie pe banca tehnică a echipei Standard Liege, 2-0 în deplasare cu RC Genk, într-un meci din etapa a 13-a a campionatului Belgiei. Golurile partidei jucate miercuri seară au fost marcate de Batshuayi (46) şi Seijas (90+3). În urma acestei victorii, Standard Liege a urcat pe locul 7 în clasament, cu 19 puncte.

BOGDAN STANCU A ÎNSCRIS PENTRU ORDUSPOR

Atacantul Bogdan Stancu a marcat un gol în partida pe care echipa sa, Orduspor, a câştigat-o, ieri, pe teren propriu, cu 3-0 (0-0), în faţa formaţiei Sancaktepe Belediye Istanbul, din Liga a treia, în turul al treilea al Cupei Turciei. Stancu a înscris golul al doilea al învingătorilor, în min. 73. Celelalte goluri au fost marcate de Yetişmiş (min. 48-autogol) şi Yelken (min. 88). Orduspor s-a calificat în faza următoare a competiţiei în urma acestui rezultat.

CHELSEA A ELIMINAT-O PE MANCHESTER UNITED, ÎN OPTIMILE CUPEI LIGII ANGLIEI

Echipa Manchester United, adversara formaţiei CFR Cluj în Grupa H a Ligii Campionilor, a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei la fotbal, după ce a fost învinsă, miercuri seară, în deplasare, cu 5-4 (David Luiz 31-pen., Cahill 52, Hazard 90+4-pen., Sturridge 97, Ramires 116 / Giggs 22, 120-pen., J. Hernandez 43, Nani 59) - după prelungiri, de formaţia Chelsea Londra. Au evoluat - Chelsea Londra (antrenor Roberto Di Matteo): Cech - Azpilicueta, Cahill, David Luiz, Bertrand - Romeu (71 Oscar), Obi Mikel (46 Ramires), Moses, Mata - Piazon (55 Hazard), Sturridge; Manchester United (antrenor Alex Ferguson): Lindegaard - Rafael, Wootton, M. Keane, Buttner (46 Powell) - Nani, Fletcher, Anderson (81 Tunnicliffe), Giggs - J. Hernandez, Welbeck (100 Macheda).

INCIDENTE LA FINALUL MECIULUI PSG - OLYMPIQUE MARSEILLE

Mai multe incidente au avut loc, miercuri seară, la finalul meciului câştigat de Paris Saint-Germain în faţa echipei Olympique Marseille, scor 2-0, în Cupa Ligii Franţei, în urma acestora fiind arestaţi zece fani parizieni, informează La Provence. Potrivit sursei citate, la partida de la Paris au fost prezenţi 202 suporteri ai echipei oaspete. La finalul meciului, fanii parizieni au început să îi insulte pe cei din Marsilia şi să arunce cu fumigene. În plus, ei au atacat cu pietre autocarul jucătorilor de la Olympique Marseille şi un autocar cu suporteri. Aceştia din urmă au coborât din vehiculul care avea două geamuri sparte pentru a se confrunta cu fanii parizieni. Conform unui martor, a izbucnit o bătaie în plină stradă. După ce s-au calmat, suporterii oaspeţi şi-au continuat drumul şi au părăsit oraşul Paris fără să fie escortaţi de poliţie, forţele de ordine fiind de asemenea atacate. Niciun suporter nu a fost rănit, însă zece fani parizieni au fost arestaţi.

16 FANI ARESTAŢI DUPĂ MECIUL HANNOVER ‘96 - DYNAMO DRESDA

Poliţia germană a arestat 16 suporteri în urma incidentelor de la meciul Hannover ‘96 - Dynamo Dresda, disputat, miercuri, în Cupa Germaniei, violenţele fiind soldate cu mai mulţi răniţi. Hannover, care a disputat partida pe teren propriu, s-a calificat în turul al treilea al competiţiei după executarea loviturilor de departajare. Aproximativ 300 de suporteri ai formaţiei Dynamo Dresda s-au înfruntat cu forţele de ordine, atât înainte de începerea meciului cât şi după fluierul final, când au invadat terenul, dezamăgiţi de înfrângere. „Am reuşit să stăpânim situaţia, însă, din păcate, unii suporteri ai echipei Dynamo nu au urmat instrucţiunile poliţiei şi nu au făcut nimic pentru a-şi crea o imagine mai bună”, a declarat Bernd Kirschning, reprezentant al poliţiei din Hanovra. Dresda se poate aştepta la sancţiuni dure din partea Federaţiei Germane de Fotbal (DFB). În octombrie 2011 au mai avut loc incidente, la un meci de Cupă cu Borussia Dortmund, iar clubul Dynamo Dresda a fost amendat atunci cu 100.000 de euro şi exclus din competiţie. În februarie 2012, echipa a fost reprimită în Cupa Germaniei.

HENNING BERG VA ANTRENA ECHIPA BLACKBURN ROVERS

Norvegianul Henning Berg a fost numit antrenor al echipei engleze de ligă secundă Blackburn Rovers, unde a evoluat timp de şapte sezoane ca jucător, a anunţat clubul din nord-vestul Angliei. Fostul internaţional norvegian, în vârstă de 43 de ani, a câştigat titlul de campion al Angliei cu Blackburn, în 1995, apoi a mers la Manchester United în 1997 şi a revenit la Rovers în perioada 2000-2003, pentru ca să-şi încheie cariera la Glasgow Rangers. Berg a mai antrenat echipele Lyn Oslo şi Lillestrom. Blackburn a retrogradat din Premier League la finalul sezonului trecut.

DENISOV, REPRIMIT ÎN LOTUL LUI ZENIT

Mijlocaşul Igor Denisov, care a protestat faţă de sumele de transfer şi salariile noilor săi coechipieri Hulk şi Axel Witsel, a fost reprimit în lotul echipei Zenit Sankt Petersburg. „Am avut timp să realizez ce înseamnă succesul. Comportamentul meu a fost incorect în această situaţie, am fost luat de val. Îmi pare rău că nu am putut să-mi ajut colegii. Am un contract bun la Zenit şi vreau să-l duc cu bine la sfârşit. Am crescut şi am devenit profesionist la Zenit şi vreau să-mi ajut echipa”, a declarat Denisov (28 de ani) pentru site-ul oficial al grupării ruse. El a fost exclus din lot pe 24 septembrie, alături de atacantul Aleksandr Kerjakov, după ce amândoi au criticat politica de transferuri şi salariile foarte mari pe care le-au primit noii lor coechipieri, Hulk şi Witsel. Kerjakov şi-a cerut scuze la puţin timp după incident şi a revenit la prima echipă după o săptămână. Hulk şi Witsel au fost achiziţionaţi la începutul lunii septembrie prin intermediul sponsorului Gazprom, care a cheltuit aproape 100 de milioane de euro pe transferuri. Hulk câştigă 6,5 milioane de euro pe an, iar Witsel aproape 3 milioane de euro pe an.

S-AU DECIS SFERTURILE DE FINALĂ ÎN CUPA LIGII ANGLIEI

Chelsea Londra va întâlni formaţia Leeds United, din liga a doua, pe 19 decembrie, în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei. Celelalte partide din sferturi, care se vor disputa pe 10 decembrie, sunt următoarele: Bradford City (D4) - Arsenal Londra; Norwich City - Aston Villa; Swansea City - Middlesbrough (D2).