LIGA A II-A LA FOTBAL

La finalul săptămâni trecute s-au disputat meciurile etapei a 10-a din Liga a II-a la fotbal. Rezultatele partidelor - Seria 1: FC Farul Constanţa - ACS Buftea 1-2, Delta Tulcea - Săgeata Năvodari 0-0, CS Otopeni - Sportul Studenţesc Bucureşti 2-1, Rapid CFR Suceava - CSM Unirea Slobozia 0-2, Dunărea Galaţi - Chindia Tîrgovişte 1-1. FC Botoşani, CF Brăila şi Dinamo II au stat. Clasament: 1. Sportul Studenţesc Bucureşti 21p (golaveraj: 20-5), 2. CS Otopeni 17p (14-10), 3. Delta Tulcea 16p (16-10), 4. SĂGEATA NĂVODARI 15p (17-10), 5. FC Botoşani 15p (12-8), 6. Rapid CFR Suceava 10p (9-11), 7. CF Brăila 10p (12-19), 8. Chindia Tîrgovişte 9p (9-9), 9. Unirea Slobozia 9p (11-12), 10. Galaţi 8p (8-11), 11. ACS Buftea 8p (10-16), 12. FC FARUL CONSTANŢA 6p (7-14), 13. Dinamo II Bucureşti 3p (6-15). Seria a II-a, sâmbătă: FC Maramureş - Voinţa Sibiu 1-0, Unirea Alba Iulia - Luceafărul Oradea 0-3; duminică: Corona Braşov - Damila Măciuca 4-1. Astăzi sun programate ultimele trei meciuri ale rundei - ora 15.00: ACS Poli Timişoara - FC Argeş Piteşti (Digi Sport 2); ora 17.00: CS Mioveni - CSM Rm. Vîlcea (Digi Sport 3); ora 19.00: UTA - FCM Tg. Mureş (Digi Sport 1). FC Bihor şi ALRO Slatina au stat. Clasament: 1. CS Corona Braşov 23p, 2. Damila Măciuca 17p, 3. ACS Poli Timişoara 16p (14-5), 4. FCM Tg. Mureş 16p (13-7).

ACADEMIA HAGI, LOCUL 3 LA “CHAMPIONS LEAGUE LUKOIL“

Academia Hagi 2000, pregătită de Doru Carali, a încheiat pe locul 3 turneul internaţional “Children Champions League Lukoil“, competiţie care s-a desfăşurat în Turcia, la Alanya, competiţie adresată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 2000.După ce pierduse semifinala cu Galatasaray Istanbul, scor 0-3, tinerii jucători constănţeni au întâlnit, în meciul pentru locurile 3-4, pe FC Minsk. Meciul a fost la discreţia elevilor lui Doru Carali, care s-au impus la final cu 3-0 (1-0), prin golurile lui Mihael Onişa (min.14) şi Paul Sabangeanu (min. 38 şi 50). Au evoluat: Comşa - Ilie (50 Leca), Ghiţă, Ignat, Sefer, Penescu (47 Calu), Oană (50 M. Paniţa), Bandula (25 Gherghiceanu), Sabangeanu, Halep, Onişa (47 Gîndac). Cu trei goluri marcate în competiţie, Paul Sabangeanu a primit trofeul acordat golgeterului “Children Champions League Lukoil“. Iată şi lotul de jucători care a intrat în posesia medaliilor de bronz: Mihai Popa, Sebastian Comşa - portari; Robert Ghiţă, Paul Sabangeanu, Marius Leca, Giani Gherghiceanu, Sebastian Ignat, Dimciu Halep, Mario Gîndac, Ilie Petrică, Rareş Oană, Dragoş Penescu, Mihael Onişa, Raini Bandula, Florin Antochi, Mihai Paniţa, Antonio Sefer, Mădălin Calu - jucători de câmp. Antrenor: Doru Carali. În finala mare: Galatasaray Istanbul - Certanovo Moscova 1-0.

MUTU A MARCAT PENTRU AJACCIO

Echipa AC Ajaccio, cu atacantul Adrian Mutu integralist, a terminat la egalitate, ieri, în deplasare, scor 4-4 (Belghazouani 1, Mutu 11, Eduardo 40, 45 / Lautoa 32, Aliadiere 46, 79, Sunu 90+4), cu formaţia FC Lorient, într-un meci din etapa a 10-a a campionatului francez. Mutu, care a marcat primul gol de la sosirea la Ajaccio, a primit şi un cartonaş galben în min. 35. Şi fundaşul Cristian Săpunaru a marcat primul său gol de la transferul la Real Zaragoza, înscriind în min. 45 al partidei cu FC Sevilla, scor 2-1 (H. Postiga 36, Săpunaru 45 / Medel 70), în etapa a 9-a a campionatului Spaniei. Săpunaru, care a fost integralist, a primit şi un cartonaş galben în min. 62.

MIRCEA REDNIC, ANTRENOR LA STANDARD LIEGE

Clubul Standard Liege a anunţat, pe site-ul oficial, că noul tehnician al echipei este Mircea Rednic, care a părăsit formaţia Petrolul Ploieşti şi a semnat sâmbătă un contract valabil până la finalul acestui sezon cu gruparea belgiană. Mircea Rednic l-a înlocuit pe Ron Jans. După 12 etape din campionatul Belgiei, Standard este pe locul 7, cu 16 puncte. Rednic a declarat că această revenire la clubul la care a evoluat ca jucător în perioada 1991-1996, câştigând o Cupă a Belgiei şi terminând de două ori pe locul secund, reprezintă un vis devenit realitate. Rednic a părăsit echipa Petrolul Ploieşti, vineri seară, după victoria cu FC Braşov, scor 1-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Finanţatorul Petrolului Ploieşti, Florian Walter, a declarat, sâmbătă seară, că în proporţie de nouăzeci la sută conducerea tehnică a Petrolului va fi preluată de fostul internaţional Cosmin Contra, ajutat de Laurenţiu Roşu.

O NOUĂ VICTORIE PENTRU DAN PETRESCU

Echipa Dinamo Moscova, antrenată de Dan Petrescu, a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Krîlia Sovietov Samara, într-un meci din etapa a 13-a a campionatului rus. Unicul gol al meciului a fost marcat de Kokorin, în min. 13. La Dinamo Moscova, mijlocaşul Adrian Ropotan a intrat pe teren în min. 85. În urma acestei victorii, Dinamo Moscova a urcat pe locul 11 în clasament, cu 15 puncte.

MESSI ARE MAI MULT DE 300 DE GOLURI MARCATE ÎN CARIERĂ

Vedeta echipei FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi, a trecut pragul a 300 de goluri marcate în carieră, după ce a înscris de două ori în meciul câştigat de catalani, scor 5-0, cu Rayo Vallecano. Messi a marcat sâmbătă seară golurile sale cu numerele 300 şi 301 (270 pentru FC Barcelona şi 31 pentru Argentina) în doar 419 meciuri. Argentinianul, cu 73 de goluri, s-a apropiat la două goluri de performanţa lui Pele, care a înscris 75 de goluri într-un an, 1959, în toate competiţiile. Recordul absolut este deţinut de germanul Gerd Muller, care în 1972 a marcat 85 goluri pentru Bayern Munchen şi pentru echipa RFG.

RECORD DE DURATĂ PENTRU UN MECI DIN PREMIER LEAGUE

Meciul dintre echipele Manchester City şi Swansea, câştigat sâmbătă de echipa lui Costel Pantilimon cu 1-0, a intrat în analele campionatului Angliei ca fiind cel mai lung din istoria Premier League. Partida a durat 102 minute şi 42 de secunde, fiind prelungită pentru că internaţionalul englez al gazdelor, Micah Richards, s-a accidentat grav la genunchi, în minutul 82, el fiind scos de pe teren cu targa şi sub asistenţă respiratorie. Ca urmare a acestei întreruperi, arbitrul a dictat 12 minute de prelungire.

TXIKI BEGIRISTAIN, DIRECTOR SPORTIV LA MANCHESTER CITY

Spaniolul Txiki Begiristain a fost numit în funcţia de director sportiv al grupării Manchester City, el ocupând această funcţie şi la FC Barcelona în perioada 2003-2010. „Rolul său la Manchester City va fi acela de a-l sprijini pe antrenorul Roberto Mancini în ceea ce priveşte transferurile şi a gestiona prima echipă”, a notat clubul englez. Begiristain are 48 de ani şi se alătură la Manchester City lui Ferran Sorriano, fost responsabil la catalani, în prezent director general la clubul englez.

ECHIPA LUI MARCELO LIPPI ŞI-A ASIGURAT TITLUL ÎN CHINA

Echipa Guangzhou Evergrande, antrenată de Marcelo Lippi, şi-a asigurat câştigarea titlului de campioană a Chinei, după victoria obţinută sâmbătă pe teren propriu, 1-0 cu Liaoning Whovin, în etapa a 29-a, penultima a campionatului chinez. Guangzhou a învins datorită unui gol înscris în minutul 90+1 de Gao Lin. Echipa din Guangzhou are cinci puncte avans faţă de a doua clasată, formaţia Jiansu Sainty, la care evoluează Cristian Dănălache şi care a remizat sâmbătă, scor 0-0, cu Beijing Guoan. Dănălache este cel mai bun marcator al campionatului chinez, cu 24 de reuşite. Guangzhou are şansa de a realiza eventul în acest an, urmând să dispute şi finala Cupei Chinei, în noiembrie, cu Guizhou Renhe.

PREŞEDINTELE CLUBULUI BENFICA LISABONA A FOST REALES

Preşedintele Luis Filipe Vieira, care deţine postul din 2003, a fost reales în funcţia de preşedinte al clubului Benfica Lisabona. Vieira, în vârstă de 63 de ani, a obţinut 83,02% din voturile exprimate de cei 22.676 de membri cotizanţi ai clubului, faţă de 13,83% pentru adversarul său, Rui Rangel, un judecător în vârstă de 57 de ani. Într-un comunicat transmis bursei, conducerea clubului a confirmat că nu vrea să prelungească acordul de cedare a drepturilor de televizare, preferând ca partidele din campionat ale echipei să fie transmise de Benfica TV, canal creat în 2008 şi oferit de unii operatori prin cablu, începând cu sezonul 2013-2014. De când Luis Filipe Vieira conduce Benfica, clubul a câştigat de două ori titlul de campioană a Portugaliei, Cupa Portugaliei şi de patru ori Cupa Ligii.

INCIDENTE ÎN RD CONGO, ÎNAINTEA UNUI MECI DE FOTBAL

Cel puţin cinci persoane, doi poliţişti şi trei suporteri, au fost rănite grav înaintea unui meci de fotbal, anulat în cele din urmă, între două echipe din Lubumbashi (RD Congo). Cele două echipe urmau să joace pe stadionul Frederic Kibasa-Maliba din Lubumbashi, dar conform martorilor suporterii aruncau unii în ceilalţi cu diverse obiecte, înainte de ora programată pentru începerea meciului. Situaţia a degenerat şi poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene. În timp ce publicul fugea pentru a se feri de efectul gazelor, o poartă a cedat şi a căzut peste fanii echipei Lupopo, trei persoane fiind rănite grav. De asemenea, doi poliţişti au fost răniţi de pietrele aruncate de suporteri, unul la cap şi celălalt la picioare. Cei cinci răniţi grav au fost transportaţi la spitalul Sendwe, iar meciul contând pentru liga naţională a fost anulat.