LIGA A II-A LA FOTBAL

La finalul acestei săptămâni sunt programate meciurile etapei a 10-a din Liga a II-a la fotbal. Programul partidelor - Seria 1, ora 11.00: FC Farul Constanţa - ACS Buftea (în direct la TVR 2), Delta Tulcea - Săgeata Năvodari (Dolce Sport 2), CS Otopeni - Sportul Studenţesc Bucureşti, Rapid CFR Suceava - CSM Unirea Slobozia, Dunărea Galaţi - Chindia Tîrgovişte. FC Botoşani, CF Brăila şi Dinamo II stau. Clasament: 1. Sportul Studenţesc Bucureşti 21p (golaveraj: 19-3), 2. Delta Tulcea 15p (16-10), 3. FC Botoşani 15p (12-8), 4. SĂGEATA NĂVODARI 14p (17-10), 5. CS Otopeni 14p (12-9), 6. Rapid CFR Suceava 10p (9-9), 7. CF Brăila 10p (12-19), 8. Chindia Tîrgovişte 8p (8-8), 9. Galaţi 7p (7-10), 10. Unirea Slobozia 6p (9-12), 11. FC FARUL CONSTANŢA 6p (6-12), 12. ACS Buftea 5p (8-15), 13. Dinamo II Bucureşti 3p (6-15). Seria a II-a, sâmbătă, ora 11.00: FC Maramureş - Voinţa Sibiu; ora 13.00: Unirea Alba Iulia - Luceafărul Oradea (Dolce Sport 2); duminică, ora 11.00: Corona Braşov - Damila Măciuca (Digi Sport 2); luni, ora 15.00: ACS Poli Timişoara - FC Argeş Piteşti (Digi Sport 2); ora 17.00: CS Mioveni - CSM Rm. Vîlcea (Digi Sport 3); ora 19.00: UTA - FCM Tg. Mureş (Digi Sport 1). FC Bihor şi ALRO Slatina stau. Clasament: 1. CS Corona Braşov 20p, 2. Damila Măciuca 17p, 3. ACS Poli Timişoara 16p (14-5), 4. FCM Tg. Mureş 16p (13-7).

LIGA A III-A LA FOTBAL, ETAPA A 9-A

Vineri s-au disputat meciurile din cadrul etapei a 9-a din Liga a III-a la fotbal. Iată rezultatele din Seria a 2-a: Eolica Baia - Sportul Studenţesc II Bucureşti 5-3 (Cl. Dragu 7, 21, 44, Şt. Sandu 16, Boritz 35 - Băniţă 68, V. Iancu 73, Paţurcă 84); CSM Focşani - Rapid II Bucureşti 2-0; Dunărea Călăraşi - CSM Rm. Sărat 3-2; Juventus Bucureşti - Viitorul Axintele 0-2; ACS Titu - Gloria Buzău 1-1; Rapid Feteşti - Metaloglobus Bucureşti 2-1. Victoria Chirnogi a stat. Clasament: 1. Axintele 22p (golaveraj 24-4); 2. Rapid II 17p (21-11); 3. Rm. Sărat 17p (17-11);... 8. Baia 10p/8j (13-16).

ACADEMIA HAGI, ÎNVINSĂ ÎN SEMIFINALELE LIGII CAMPIONILOR LUKOIL

Echipa de juniori născuţi în anul 2000 a Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi a pierdut, vineri, semifinala Ligii Campionilor Lukoil, scor 0-3, în faţa formaţiei Galatasaray Istanbul. Pentru Academia Hagi 2000, antrenor Doru Carali, au evoluat următorii jucători: Comşa - Ghiţă, Leca (45 M.Paniţa), Ignat, Sefer - Gherghiceanu (30 Calu), Onişa (50 Bandula), Oană - Sabangeanu, Halep, Gîndac (30 Antochi).

NICOLAE DOBRIN, OMAGIAT DE JUCĂTORII ECHIPEI FC ARGEŞ

Jucătorii divizionarei secunde FC Argeş l-au omagiat, vineri, pe fostul jucător şi antrenor al grupării piteştene, Nicolae Dobrin, care a decedat în urmă cu cinci ani. Vineri la prânz, lotul alb-violet condus de noul antrenor al echipei Iulian Crivac a fost întâmpinat la Cimitirul Eroilor de văduva lui Nicolae Dobrin, Gica Dobrin. S-au depus flori, s-au aprins lumânări, iar cei prezenţi s-au recules preţ de mai multe momente la mormântul celui care a fost Nicolae Dobrin. „Gicu este în fiecare zi prezent cu noi. Oriunde mergem se vorbeşte despre el. El e tot timpul în sufletul meu şi apare în visele mele. I-am spus că dacă fac ceva rău să îmi spună, dar până acum nu mi-a spus nimic. Ca în fiecare an, şi astăzi am venit cu toţii aici şi ne-am amintit de el. Au trecut foarte repede aceşti cinci ani. Parcă ieri era cu noi”, a spus Gica Dobrin. În lotul echipei FC Argeş venit la cimitir se află şi un jucător crescut la Şcoala de Fotbal “Nicolae Dobrin”, Dănuţ Ivănică, fotbalist selecţionat chiar de “Gâscan” pe vremea când acesta trăia. „Sunt mândru că am crescut la Şcoala lui Nea Gicu. Am avut de învăţat de la el şi este o mare pierdere pentru fotbalul românesc. Când jucăm ne gândim şi la Dobrin şi de multe ori asta ne dă aripi” a declarat Ivănică.

PICCOLO, ÎN ECHIPA ETAPEI A 3-A DIN UCL

Fundaşul italian al echipei CFR Cluj, Felice Piccolo, a fost inclus în echipa etapei a 3-a a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, după prestaţia avută în meciul jucat în deplasare cu Galatasaray Istanbul, scor 1-1. Componenţa echipei este următoarea: Fraser Forster (Celtic Glasgow) - Eliseu (Malaga), Michael Parkhurst (FC Nordsjaelland), Felice Piccolo (CFR Cluj), Efe Ambrose (Celtic Glasgow) - Joaquin (Malaga), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Christian Eriksen (Ajax Amsterdam) - Willian (Şahtior Doneţk), Roberto Soldado (FC Valencia), Alan (Sporting Braga).

LAMPARD VA FI INDISPONIBIL DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Mijlocaşul formaţiei Chelsea Londra, Frank Lampard, va fi indisponibil timp de două săptămâni, din cauza unei accidentări la pulpă, a anunţat, vineri, antrenorul Roberto Di Matteo. Internaţionalul englez, în vârstă de 34 de ani, s-a accidentat, marţi, în meciul din Liga Campionilor cu Şahtior Doneţk, scor 1-2. Lampard va rata astfel meciul de duminică, din campionatul Angliei, cu Manchester United.

BONIEK, ALES PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI POLONEZE DE FOTBAL

Fostul star al fotbalului polonez Zbigniew Boniek a fost ales, vineri, preşedinte al Federaţiei de Fotbal din Polonia (PZPN), la o lună după ce predecesorul şi fostul său coechipier Grzegorz Lato, extrem de criticat, s-a retras din cursă. Boniek, în vârstă de 56 de ani, a obţinut 61 din voturile celor 118 membri ai comitetului director la congresul PZPN, în faţa a cinci candidaţi. „Mulţumesc tuturor celor care au votat pentru mine. Şi celor care au votat pentru altcineva le transmit că Zbigniew Boniek este un preşedinte pentru toţi”, a declarat fostul jucător al echipei Juventus Torino. Predecesorul său Grzegorz Lato, ales în 2008, a decis în septembrie să nu se prezinte la alegeri, din cauza numeroaselor acuzaţii de corupţie şi după eliminarea Poloniei în faza grupelor la EURO 2012.

UEFA A DICTAT SUSPENDĂRI DUPĂ MECIUL DE TINERET SERBIA - ANGLIA

UEFA a anunţat măsurile luate după incidentele de la meciul Serbia - Anglia, din preliminariile Campionatului European under 21 din 2013. Fotbaliştii Nikola Ninkovici şi Ognjen Mudrinski au fost suspendaţi câte un an, iar antrenorul portarilor Srdjan Maksimovici şi preparatorul fizic Andreja Milutinovici au primit suspendări de câte doi ani din orice activităţi de pe lângă echipele naţionale. Ei au fost pedepsiţi pentru că au „încălcat principiile de bază ale fair-play-ului”, la meciul cu Anglia, din 16 octombrie, de la Krusevac. La finalul partidei, suporterii gazdelor au început să imite strigătele maimuţelor la adresa jucătorilor de culoare din echipa Angliei. Danny Rose, fundaşul echipei Sunderland, a fost eliminat după ce a degajat nervos balonul, ca răspuns la provocările venite din tribune, gest ce a declanşat altercaţii între jucători, antrenori şi spectatori.

TREZEGUET VREA SĂ REVINĂ ÎN EUROPA

Fostul internaţional francez David Trezeguet (35 ani), atacantul echipei argentiniene River Plate, doreşte să revină în Europa, iar o posibilă destinaţie ar putea fi Palermo. Informaţia a fost confirmată de impresarul fotbalistului, Antonio Caliendo, care a recunoscut că a discutat cu oficialii clubului din Serie A. Transferul s-ar putea produce în luna ianuarie. Campion mondial şi european cu reprezentativa Franţei, David Trezeguet joacă la River Plate din luna februarie a acestui an, ajutând formaţia din Buenos Aires să revină în prima ligă a campionatului argentinian.

WOLFSBURG L-A DEMIS PE MAGATH

Antrenorul Felix Magath a fost demis de la conducerea tehnică a echipei VfL Wolfsburg, a anunţat ocupanta ultimului loc din campionatul Germaniei. Magath pierde şi funcţiile de director sportiv şi director general al clubului, devenind primul antrenor demis în acest sezon în Bundesliga. VfL Wolfsburg are patru înfrângeri consecutive şi zece goluri primite, fără să fi înscris vreunul, iar în clasament a strâns doar cinci puncte după opt etape.

MANCHESTER UNITED A RĂMAS O LUNĂ FĂRĂ KAGAWA

Antrenorul echipei Manchester United, Alex Ferguson, a declarat că mijlocaşul Shinji Kagawa va fi indisponibil între trei şi patru săptămâni din cauza unei accidentări la genunchi. Internaţionalul japonez s-a accidentat la meciul din Liga Campionilor cu Sporting Braga, scor 3-2, şi a fost înlocuit la pauză cu Nani. Kagawa va rata meciul din deplasare cu formaţia Sporting Braga, din etapa a 4-a a grupei H din Liga Campionilor. În schimb, fundaşul central Chris Smalling şi-a reluat antrenamentele după fractura de la picior.

ŞASE SUPORTERI AI LUI OLYMPIQUE MARSEILLE AU FOST ARESTAŢI

Şase suporteri ai echipei Olympique Marseille au fost arestaţi pentru că au folosit fumigene şi petarde la meciul din deplasare cu Borussia Monchengladbach, din etapa a 3-a a Grupei C din UEFA Europa League. Peste 1.200 de fani francezi au făcut deplasarea la Monchengladbach pentru a asista la meciul de joi, încheiat cu înfrângerea formaţiei favorite, scor 0-2. Înainte de începerea partidei, suporterii lui OM au aprins fumigene şi au aruncat cu petarde. De asemenea, fanii francezi au aruncat cu petarde şi în timpul meciului, fiind nemulţumiţi de rezultatul de pe tabelă.

BRUNO METSU, SUSPECT DE CANCER

Clubul Al-Wasl din Dubai a anunţat, vineri, plecarea antrenorului francez Bruno Metsu, care nu mai poate continua să antreneze din motive de sănătate. Într-un comunicat, Al-Wasl precizează că a acceptat această demisie, secundul lui Metsu, Gilles Morisseau, urmând să asigure interimatul. Bruno Metsu, care l-a înlocuit în iulie pe argentinianul Diego Maradona, este spitalizat la Dubai din 9 octombrie, iar, conform presei locale, el ar avea cancer. Metsu, care a câştigat cu naţionala Emiratelor Arabe Unite în ianuarie 2007 Cupa Golfului pe naţiuni, este foarte popular în această regiune. De la anunţul spitalizării sale, pe stadioanele din Emirate au apărut bannere de încurajare pentru tehnicianul francez.