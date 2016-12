BUTE ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU SHOWTIME

Colaborarea dintre boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, şi canalul american de televiziune cu plată Showtime s-a încheiat săptămâna trecută, cu acordul părţilor. Relaţia cu Showtime s-a degradat după ce Ken Hershman a trecut la HBO în urmă cu un an, noul responsabil cu sportul de la Showtime, Stephen Espinoza, nefiind în termeni buni cu promotorul canadian Interbox. Showtime a refuzat să difuzeze în direct meciul dintre Lucian Bute şi Carl Froch, câştigat de britanic prin KO tehnic, şi l-a preferat pe Andre Ward, dar acesta nu a dorit să lupte cu Bute la începutul anului. Încheierea contractului înseamnă pentru Lucian pierderea unei burse foarte mari, suma pentru cele trei meciuri prevăzute în contract fiind de 6 milioane de dolari. Bute va boxa pe 3 noiembrie cu rusul Denis Gracev, iar meciul va fi transmis de modestul canal Wealth TV. Interbox îşi doreşte ca Bute să câştige în faţa rusului, iar apoi să urmeze meciul revanşă cu Carl Froch, la HBO.

IFTIMOAIE REVINE ÎN RING LA SUPERKOMBAT CRAIOVA

Veteranul Ionuţ Iftimoaie va urca din nou în ring, după o pauză de un an, urmând să-l înfrunte pe americanul James “The Beast” Wilson într-un super-fight din cadrul galei Superkombat Final Elimination Craiova, care va inaugura Sala Polivalentă, pe 10 noiembrie. Iftimoaie (34 de ani), care i-a învins în cariera sa pe Freddy Kemayo, Petar Majstorovic şi Serghei Gur, a declarat că importanţa galei de la Craiova l-a convins să lupte din nou. Wilson, un american de 115 kg, a participat cu succes la K-1 Los Angeles şi la K-1 Final 16 Tokyo, unde a terminat la egalitate cu legendarul Rick Roufus. Gala Superkombat Final Elimination Craiova, programată pe 10 noiembrie, va fi transmisă în direct în 75 de ţări de pe patru continente prin intermediul Eurosport.

UN BASCHETBALSIT ROMÂN DE 15 ANI VA SEMNA CU UNICAJA MALAGA

Clubul de baschet masculin BC Mureş a anunţat că jucătorul Rareş Uţă, campion la under “15“ cu formaţia ardeleană şi component al naţionalei României “under 16“ va semna un contract cu formaţia de primă ligă spaniolă Unicaja Malaga, care evoluează şi în Euroligă. Rareş Uţă, 15 ani, este legitimat şi la LPS Mureş. El a participat, luna trecută, la un turneu în Spania, iar în urma evoluţiilor sale a fost ofertat de mai multe echipe iberice, Fuenlabrada, Murcia, Aristos, Sevilla şi Unicaja Malaga. În urma negocierilor, Uţă a ales Unicaja Malaga, echipă care investeşte foarte mult în tinerii jucători.

TURNEUL CAMPIOANELOR LA TENIS

Jucătoarea rusă Maria Şarapova, locul 2 WTA, a învins-o, miercuri seară, cu 5-7, 7-5, 7-5, pe sportiva poloneză Agnieszka Radwanska, locul 4 WTA, într-o partidă din cadrul Grupei Albe a Turneului Campioanelor care se desfăşoară la Istanbul, turneu dotat cu premii în valoare totală de 4,9 milioane de dolari.. Şarapova a înregistrat două victorii şi conduce în clasamentul provizoriu al grupei. Ieri, tot în Grupa Albă, s-a disputat întâlnirea dintre Sara Errani (Italia, locul 7 WTA), învinsă în primul meci de Şarapova, şi Samantha Stosur (Australia), locul 9 WTA. . Stosur a înlocuit-o după primul tur pe Petra Kvitova (Cehia), locul 6 WTA, care a suferit o bronşită. Kvitova, deţinătoarea titlului, fusese învinsă în prima partidă de Radwanska. Tot ieri s-au desfăşurat meciurile din Grupa Roşie: Victoria Azarenka (Belarus, locul 1 WTA) - Serena Williams (SUA, locul 3 WTA) 4-6, 4-6 şi Angelique Kerber (Germania, locul 5 WTA) - Na Li (China, locul 8) 4-6, 3-6. Serena Williams a ocupat primul loc în grupă cu trei victorii şi s-a calificat în semifinale, în timp ce Kerber a fost eliminată, suferind al treilea eşec în grupă. Meciul decisiv pentru locul secund se va disputa între Victoria Azarenka şi chinezoaica Na Li, ambele cu câte o victorie şi o înfrângere.

NADAL NU VA EVOLUA LA PARIS-BERCY ŞI LA MASTERSUL DE LA LONDRA

Tenismanul spaniol Rafael Nadal nu va evolua la turneul Paris-Bercy, care începe luni, şi la Mastersul de la Londra, de săptămâna următoare, din cauza accidentării la genunchiul stâng. Această informaţie nu reprezintă o surpriză, chiar dacă numărul 4 mondial păstra speranţa de a reveni în competiţie înainte de finalul sezonului. Spaniolul nu a mai jucat din 28 iunie, de la înfrângerea din primul tur la Wimbledon în faţa cehului Lukas Rosol. Tenismanul în vârstă de 26 de ani suferă din primăvară de sindromul Hoffa, o inflamare a ţesutului gras interrotulian la genunchiul stâng.

CONTROL JUDICIAR RIDICAT ÎN CAZUL HANDBALIŞTILOR ECHIPEI MONTPELIER

Curtea de Apel din Montpellier a ridicat, ieri, controlul judiciar sub care s-au aflat jucători ai echipei de handbal, printre care se numără şi vedeta Nikola Karabatic, în cazul presupusului meci trucat pentru pariuri. Curtea a ridicat controlul judiciar şi în cazul prietenelor unor jucători, Geraldine Pillet şi Jennifer Priez, dar şi în cazul unor foşti handbalişti ai echipei Montpellier, transferaţi între timp la PSG. Pe 16 octombrie şi apoi pe 22 octombrie, avocaţii au cerut ridicarea a două componente ale controlului judiciar: cauţiunea echivalentă cu valoarea câştigurilor din pariurile incriminate şi interdicţia jucătorilor acuzaţi de a se întâlni între ei şi cu membrii clubului lor (ceilalţi handbalişti, staff tehnic, conducere). Săptămâna trecută, Parchetul general ceruse relaxarea măsurilor de control pentru a permite jucătorilor anchetaţi să intre în contact cu conducerea clubului. Decizia Curţii de Apel dă posibilitatea unor eventuale rezilieri ale contractelor jucătorilor, ceea ce nu era posibil până acum, din cauza interdicţiei handbaliştilor de a se întâlni cu oficialii grupării. Singurul handbalist anchetat în acest caz căuia i se ridicase interdicţia de a întâlni jucători şi alţi membri ai clubului a fost Dragan Gajic, care a negat faptul că ar fi pariat. El a fost convocat de conducerea clubului la o întâlnire prealabilă concedierii, programată pe 7 noiembrie. Decizi Curţii de Apel îi permite jucătorului să-şi recupereze cauţiunea care s-a ridicat la 11.600 de euro. Cauţiunile stabilite în cazul altor persoane anchetate sunt următoarele: 25.000 de euro - Luka Karabatic; 13.000 de euro - Jennifer Priez, 11.600 euro - Mladen Bojinovic şi Issam Tej; 9.000 euro - Samuel Honrubia; 4.500 euro - Nikola Karabatic; 4.400 euro - Geraldine Pillet.

PILOTUL SAFETY CAR-ULUI DIN FORMULA 1 NU ARE GÂNDURI DE RETRAGERE

Germanul Bernd Maylander, în vârstă de 41 de ani, care pilotează maşina de siguranţă pe toate circuitele din Campionatul Mondial de Formula 1, a declarat publicaţiei Kolner Express că nu are de gând să se retragă din activitate deocamdată, informează motorsport.com. Fost câştigător de curse în DTM, Maylander se află la volanul Safty Car-ului de 13 ani, din 2000, conducând maşina de siguranţă la toate cursele desfăşurate de atunci, cu o excepţie, Marele Premiu al Canadei din 2001, când, accidentat fiind, a fost înlocuit de Marcel Fassler. „În ultimii doi ani, am tot fost întrebat despre retragere din ce în ce mai des. Vremea trece pentru toată lumea, dar cred că mai pot face munca asta câţiva ani. Sunt încă în stare să călătoresc şi să conduc maşini la limită. Contractele mele sunt în desfăşurare şi prietena mea e chiar fericită că nu sunt tot timpul acasă”, a declarat Maylander. Bernd Maylander pilotează în Formula 1 un Mercedes SLS AMG de aproape 600 de cai putere, o maşină care, deşi foarte rapidă, este mai lentă cu 40-55 de secunde pe tur decât monoposturile pe care le are în spatele ei când se află pe pistă.

CEL MAI BUN ÎNOTĂTOR EUROPEAN AL ANULUI ESTE FRANCEZUL YANNICK AGNEL

Sportivul francez Yannick Agnel, dublu campion olimpic (200 m liber, 4x100 m liber) la Londra, a fost desemnat cel mai bun înotător european al anului 2012. Agnel, în vârstă de 20 de ani, i-a devansat pe ungurul Daniel Gyurta, campion olimpic la 200 m bras, şi pe un alt francez, Florent Manaudou, câştigător la 50 m liber. La feminin, olandeza Ranomi Kromowidjojo, dublă campioană olimpică (50 şi 100 m liber), a devansat-o pe sportiva franceză Camille Muffat, triplă medaliată la Londra (aur la 400 m liber, argint la 200 m liber şi bronz la 4x200 m). La acest vot au participat reprezentanţii celor 51 de membri LEN, oficiali şi jurnalişti europeni.