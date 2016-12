PATRU MEDALII PENTRU CONSTĂNŢENI LA CN DE LUPTE PENTRU COPII

La sfârşitul săptămânii trecute, la Satu Mare, a avut loc faza finală a Campionatelor Naţionale de lupte greco-romane pentru copii, competiţie la care au participat sportivi născuţi între 1997 şi 1999. Luptătorii legitimaţi la cluburi constănţene au urcat de patru ori pe podium, însă niciunul nu a reuşit să devină campion naţional. CS Farul Constanţa (antrenori Vasile Duşu şi Gheorghe Grigore) are trei medaliaţi. Fraţii gemeni Nicolae Boantă (42 kg) şi George Boantă (47 kg) au cucerit medalia de argint la categoriile respective, iar Răzvan Arnăutu (32 kg) a luat bronzul. Tot cu medalie de bronz s-a întors de la Satu Mare şi Lucian Stroe (66 kg), de la CSŞ Medgidia (antrenor Daniel Toader). Andrei Şandru (73 kg), de la Farul, şi Cătălin Crăciun (59 kg), de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin), s-au clasat pe locul 5.

LUPTĂTORUL DORIN PÎRVAN, ÎNVINGĂTOR ÎN TURNEUL DE LA CHIŞINĂU

Trei luptători constănţeni, doi dintre ei de la LPS “Nicolae Rotaru” şi unul de la CS Farul, au participat săptămâna trecută, împreună cu lotul naţional de juniori al României, la un puternic turneu internaţional de lupte greco-romane organizat la Chişinău. Cea mai bună comportare a avut-o Dorin Pîrvan (LPS), care a câştigat toate meciurile la categoria 84 kg. Flavius Moise (LPS, 60 kg) şi Laurenţiu Gîţu (CS Farul, 84 kg), care sunt cadeţi încă, au câştigat primul meci, apoi au fost învinşi în al doilea şi nu s-au clasat.

DINAMO BUCUREŞTI, ÎNFRÂNGERE ÎN CUPA CEV LA VOLEI MASCULIN

Echipa de volei masculin Dinamo Bucureşti a fost învinsă, ieri, în Sala “Lucian Grigorescu” din Bucureşti, de formaţia olandeză la Landstede Zwolle, în manşa tur a 16-lor de finală ale Cupei CEV. Landstede Zwolle s-a impus cu 3:0 (34-32, 26:24, 25:20), după 86 de minute de joc efectiv. Primul set a durat 33 de minute, iar setul secund, 30 de minute. Manşa retur va avea loc în Olanda, pe 31 octombrie. Câştigătoarea dublei manşe dintre Dinamo şi Zwolle se va califica în optimile de finală ale competiţiei, în care va întâlni câştigătoarea din confruntarea dintre Delecta Bydgoszcz (Polonia) şi Halkbank Ankara (Istanbul).

HĂNESCU A RATAT CALIFICAREA ÎN TURUL SECUND LA BASEL

Tenismanul Victor Hănescu, locul 59 ATP şi ajuns pe tabloul principal din postura lucky-loser, a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea al turneului de la Basel (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 1.934.300 de euro. Hănescu a fost învins, în primul tur, cu 6-3, 7-6 (7/3), după o oră şi 27 de minute, de australianul Matthew Ebden, poziţia 115 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Basel, Hănescu nu va primi niciun punct ATP, dar va încasa un cec în valoare de 9.765 de euro.

ADVERSARELE ROMÂNIEI ÎN PRELIMINARIILE CE DE HANDBAL JUNIOARE U-17 ŞI U-19

Echipele naţionalele de handbal junioare under-17 şi under-19 ale României şi-au aflat, ieri, adversarele din preliminariile Campionatului European din 2013, după tragerea la sorţi desfăşurată la Viena. În preliminariile CE under-17 de anul viitor, echipa României va întâlni, în Grupa a 2-a, reprezentativele Cehiei, Turciei şi Azerbaidjanului. Turneul final va avea loc în Polonia, în perioada 15-25 august 2013. Polonia este calificată direct ca naţiune gazdă. La turneul final se vor califica primele două clasate din grupele 1-7, respectiv prima clasată din grupa 8. Calificările se vor desfăşura sub formă de turnee, între 22-24 martie 2013. La under-19, România a fost repartizată în Grupa a 4-a şi se va duela cu selecţionatele Poloniei, Sloveniei şi Marii Britanii. Turneul final va avea loc în Danemarca, între 1-11 august 2013. Danemarca, în calitate de naţiune organizatoare, dar şi vicecampionă europeană la under-17, plus medaliata cu aur a competiţiei, Norvegia, şi medaliata cu bronz, Rusia, sunt calificate direct la turneul final. Pentru celelalte 13 locuri se vor lupta 28 de echipe, în şapte grupe, din care se califică primele două clasate (grupele 1-6), respectiv prima clasată (Grupa 7). La ambele trageri la sorţi, România a fost cap de serie.

ŞTIINŢA BACĂU - MACCABI LEZION, ÎN TURUL 3 AL CUPEI EHF LA HANDBAL MASCULIN

Echipa de handbal masculin Ştiinţa Bacău şi-a aflat, ieri, adversara din turul 3 al Cupei EHF, după tragerea la sorţi de la Viena. Handbaliştii antrenaţi de Eliodor Voica vor întâlni formaţia israeliană Maccabi Rishon Lezion, turul fiind programat la Bacău, pe 24 sau 25 noiembrie, iar returul va avea loc în deplasare, o săptămână mai târziu. Câştigătoarele dublei manşe din turul 3 se vor califica în faza grupelor, care va începe în 9-10 februarie 2013 şi din care se vor decide ulterior sfert-finalistele şi semifinalistele. Acestea vor juca, pentru prima dată, în sistemul Final Four, ca în Liga Campionilor, semifinalele şi finalele fiind programate în 18-19 mai 2013. La tragerea la sorţi de marţi, de la Viena, Ştiinţa Bacău a făcut parte din urna a doua valorică.

VIOREL SIMION ÎŞI PUNE ÎN JOC TITLUL WBC INTERNATIONAL

Pugilistul Viorel Simion, nr. 4 în clasamentul WBC al categoriei pană, îşi va pune în joc centura de campion WBC International pe 29 noiembrie, la Craiova, în cadrul celei de-a 7-a gale profesioniste organizate sub genericul ”Invincibilii”. Adversarul lui Simion este filipinezul Ryan Fermona, care va încerca să-l oprească pe pugilistul român din ascensiunea spre titlul mondial WBC. În cazul în care Viorel Simion va reuşi să-şi păstreze centura de campion internaţional, WBC l-ar putea desemna challenger obligatoriu pentru deţinătorul titlului mondial al categoriei pană. În aceeaşi gală vor mai boxa greii Bogdan Dinu, Lucian Bot şi Gabriel Flutur, ultimul debutând în boxul profesionist după ce a câştigat Gala Bodyguard la K1. Un alt debutant în boxul profesionist care va completa tabloul galei de la Craiova este semigreul Ionuţ Stanciu, fost campion mondial de juniori în boxul amator.

RADWANSKA A ÎNVINS-O PE KVITOVA LA TURNEUL CAMPIOANELOR

Jucătoarea poloneză de tenis Agnieszka Radwanska, cap de serie nr. 4, a învins-o, ieri, cu 6-3, 6-2, pe sportiva cehă Petra Kvitova, a cincea favorită a competiţiei, în primul meci din Grupa Albă de la Turneul Campioanelor de la Istanbul. Radwanska s-a impus după o oră şi 23 de minute. În celălalt meci din Grupa Albă disputat ieri, Maria Şarapova (Rusia, nr. 2) a învins-o, cu 6-3, 6-2, pe Sara Errani (Italia, nr. 7). Tot ieri, la Istanbul, jucătoarea americană de tenis Serena Williams, cap de serie nr. 3, a învins-o, cu 6-4, 6-1, pe sportiva germană Angelique Kerber, a cincea favorită a competiţiei, în primul meci din Grupa Roşie. Serena Williams s-a impus după o oră şi 18 minute.

JO DE LA LONDRA AU COSTAT CU 377 DE MILIOANE DE LIRE STERLINE MAI PUŢIN DECÂT S-A PREVĂZUT

Factura Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Londra este mai puţin ridicată decât s-a prevăzut, acest eveniment costând cu 377 de milioane de lire sterline (464 milioane de euro) mai puţin, conform ultimelor cifre comunicate, ieri, de Guvernul britanic. Un buget de 9,29 miliarde de lire fusese alocat în 2007 pentru construirea instalaţiilor olimpice şi organizarea JO. Această sumă a fost de aproape patru ori mai mare decât estimările făcute când Londra şi-a prezentat candidatura, în 2005. JO au costat 8,92 de miliarde de lire sterline, a anunţat, marţi, secretarul de stat pentru Sport, Hugh Robertson. „Este vorba de un succes formidabil în ceea ce priveşte gestiunea. Sunt convins că JO de la Londra din 2012 vor fi o referinţă în ceea ce priveşte gestionarea competiţiei olimpice şi paralimpice pe viitor”, a adăugat el, precizând că bugetul încă urmează să fie revizuit. Statul aşteaptă să primească o compensaţie financiară de la societatea de securitate G4S, care nu a putut furniza forţele de ordine pentru JO, ceea ce a obligat armata să desfăşoare trupe suplimentare. G4S a anunţat în august că ar putea avea o pierdere de 50 de milioane de lire sterline din cauza acestui fiasco. Pe de altă parte, circa 480 de milioane de lire sterline alocate pentru cheltuieli neprevăzute în timpul JO urmează să fie deblocate, iar alte 103 milioane de lire sterline sunt încă îngheţate, pentru a acoperi proiecte în curs, cum ar fi transformarea satului olimpic.

ANQUETIL, MERCKX, HINAULT ŞI INDURAIN ŞI-AU RECUPERAT RECORDUL DE VICTORII ÎN TURUL FRANŢEI

Foştii ciclişti Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault şi Miguel Indurain, toţi cvintupli câştigători în Turul Franţei, au redevenit deţinătorii recordului de succese finale în Marea Buclă, după anularea celor şapte victorii ale americanului Lance Armstrong. Francezul Anquetil a câştigat în 1957, 1961, 1962, 1963 şi 1964, belgianul Merckx în 1969, 1970, 1971, 1972 şi 1974, francezul Hinault în 1978, 1979, 1981, 1982 şi 1985, iar spaniolul Indurain între 1991 şi 1995. Armstrong a câştigat Marea Buclă între anii 1999 şi 2005, însă Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) i-a retras titlurile după raportul USADA în care rutierul texan era acuzat de dopaj sistematic.

ARMSTRONG NU MAI ESTE CAMPION NICI PE TWITTER...

Menţiunea „de şapte ori câştigător al Turului Franţei” a fost ştearsă din biografia de pe contul de Twitter al fostului ciclist Lance Armstrong, la câteva ore după ce UCI i-a retras oficial americanului palmaresul din Marea Buclă, în urma scandalului de dopaj în care este implicat. Acum, pe contul @lancearmstrong, fostul rutier se prezintă astfel: „Îmi cresc cei cinci copii. Lupt împotriva cancerului. Înot, merg cu bicicleta, alerg şi joc golf ori de câte ori pot”. Cu câteva ore înainte, linia biografică a lui Armstrong (41 de ani) era următoarea: „Tatăl a cinci copii minunaţi, septuplu câştigător al Turului Franţei, tot timpul luptător împotriva cancerului, triatlonist din când în când - LIVESTRONG!”. Cu excepţia acestei modificări operate pe Twitter, Armstrong nu a reacţionat la anunţul făcut luni de UCI.

UN ALT COECHIPIER AL LUI ARMSTRONG RECUNOAŞTE CĂ S-A DOPAT

Un alt fost coechipier al americanului Lance Armstrong, norvegianul Steffen Kjaergaard, a recunoscut că s-a dopat cu EPO, sprijinind ideea că aceasta era o practică obişnuită în sânul formaţiei US Postal. Kjaergaard, care a concurat alături de Armstrong în Turul Franţei 2000 şi 2001, a explicat că a început să se dopeze din proprie iniţiativă în 1998, în timp ce evolua la echipa daneză Chicky World. El l-a contactat apoi pe medicul belgian George Mouton, supranumit “Doctorul Seringă”, pentru consiliere şi pentru a elimina riscurile de a fi depistat pozitiv. Fostul ciclist a continuat să se dopeze la echipa US Postal, al cărei lider era Lance Armstrong. „Totul era organizat de echipă”, a spus Kjaergaard. Norvegianul crede că mai mulţi membri ai echipei se dopau, dar a precizat că nu i-a văzut personal. Kjaergaard, 39 de ani, s-a retras în 2003, ultima echipă la care a evoluat fiind US Postal. El este acum director sportiv în cadrul Federaţiei Norvegiene de Ciclism, dar este de aşteptat să-şi piardă funcţia după ce a recunoscut că s-a dopat.

OSCAR PEREIRO CERE CONDUCERII UCI SĂ DEMISIONEZE

„Întreaga UCI să demisioneze!”, a cerut fostul ciclist spaniol Oscar Pereiro, câştigătorul Turului Franţei în 2006 în urma descalificării lui Floyd Landis pentru dopaj, după decizia Uniunii Cicliste Internaţionale de a-l şterge pe Lance Armstrong din palmaresul Turului Franţei. „După atâţia ani şi cu peste 10 milioane euro câştigaţi, faptul că Armstrong a fost sancţionat în urma mărturiilor foştilor coechipieri şi nu pe baza altor probe este frustrant”, a declarat Pereiro, care a câştigat la masa verde Turul 2006 cu echipa Caisse d\'Epargne. „Şi dacă acuzaţiile foştilor colegi ai lui Lance sunt exacte, iar rezultatele controalelor s-au dovedit negative înseamnă că şi UCI este implicată. Atunci întreaga UCI să demisioneze”, adaugă fostul ciclist, în vârstă de 35 ani. Pereiro a fost controlat pozitiv de două ori la salbutamol în Turul 2006, însă a fost imediat exonerat de Agenţia franceză de luptă împotriva dopajului, în urma prezentării unor certificate medicale. Fostul locotenent al lui Alejandro Valverde s-a retras din activitate la sfârşitul anului 2010, după un ultim sezon petrecut la echipa Astana, al cărei membru a fost şi Armstrong la revenirea sa în pluton, în 2009.

EUSKALTEL EUSKADI ANGAJEAZĂ ŞI CICLIŞTI STRĂINI

Echipa Euskaltel Euskadi a angajat opt ciclişti străini pentru sezonul 2013, punând capăt tradiţiei de 19 ani, de la crearea formaţiei, de a avea în rândurile sale numai rutieri născuţi sau formaţi în Ţara Bascilor. Printre cei 11 ciclişti recrutaţi pentru sezonul 2013, ce au fost prezentaţi într-o conferinţă de presă, figurează numărul 1 african în clasamentul UCI, marocanul Tarik Chaoufi, portughezul Ricardo Mestre, grecul Ioannis Tamouridis, rusul Alexander Serebriakov, slovenii Jure Kocjan şi Robert Vrecer, germanii Allemands Steffen Radochla şi Andre Schulze. Obiectivul echipei este de a acumula maximum de puncte UCI, pentru a putea beneficia în continuare de nivelul World Tour. Pe lângă cei opt străini, Euskaltel continuă să acorde încredere tinerilor rutieri basci, precum Jon Aberasturi şi Garikoitz Bravo, amândoi în vârstă de 23 de ani. Spaniolii Samuel Sanchez, Igor Anton şi Mikel Nieve vor rămâne liderii echipei, urmând să apere culorile Euskaltel la principalele trei competiţii, Turul Franţei, Turul Spaniei şi Turul Italiei.