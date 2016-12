DOUĂ MEDALII PENTRU CS ATEMI KARATE LA CM DE KARATE WUKF

În perioada 10-15 octombrie, la Novi-Sad (Serbia), s-a desfăşurat Campionatul Mondial de Karate WUKF, competiţie la care Clubul Sportiv Atemi Karate din Constanţa a participat cu un lot format din nouă copii, cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani. Bilanţul sportivilor antrenaţi de Mihaela Borcănea a fost unul foarte bun. Teodora Fuduli a devenit campioană mondială la kata 9-10 ani, Robert Cîmpean a obţinut medalia de bronz la Kumite 13-14 ani, iar Andrei Hristodorescu Muşat a ocupat locul 5 la kumite 13-14 ani. Ceilalţi şase sportivi constănţeni s-au clasat între primii zece la categoriile la care au participat. La CM de Karate WUKF au fost prezenţi 2.000 de sportivi din întreaga lume, România participând cu un număr de 200 de copii. La final, în clasamentul general, delegaţia România s-a clasat pe primul loc în lume, cu 29 de medalii de aur cucerite.

CN DE KARATE SHOTOKAN AU LOC LA TUZLA

Timp de două zile, în perioada 20-21 octombrie, Sala Sporturilor din localitatea Tuzla va găzdui Campionatele Naţionale de karate shotokan la copii şi tineret. CS Constanţa Farul va fi reprezentat de patru sportivi, Livia Cotoban, Andreea Cotoban, Bianca Gorun şi Eric Soş, toţi multipli campioni europeni şi mondiali, antrenaţi de Valerian Ştefan. La întrecere va fi prezent şi preşedintele Federaţiei Române de Karate, Adrian Popescu Săcele, care deţine centura neagră cu 8 dani. Intrarea este liberă în ambele zile de concurs.

TREI CONSTĂNŢENI LA CN DE SPADĂ PENTRU SPERANŢE

În perioada 20-21 octombrie, la Bucureşti se vor desfăşura Campionatele Naţionale de scrimă la spadă pentru speranţe. La competiţie vor participa şi trei sportivi de la CS Farul, Gleb Nistor, Andrei Dogaru şi Nicolae Drăgoi, toţi pregătiţi de antrenorul Mihaela Ion.

HALEP, ÎNVINSĂ DE O JUCĂTOARE DE PE LOCUL 160 WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 48 WTA, a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 740.000 de dolari, fiind eliminată de o jucătoare de pe locul 160, la două zile după ce o depăşise, în primul tur, pe rusoaica Nadia Petrova (locul 13 WTA). Halep a fost învinsă, în turul al doilea, cu 6-1, 6-0, după o oră şi nouă minute, de Vesna Dolonc (Serbia), jucătoare venită din calificări. Pentru prezenţa în turul secund la Moscova, Halep va primi 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 10.350 de dolari. Marţi, Halep câştigase în faţa Nadiei Petrova, cap de serie nr. 6, cu 3-6, 7-5, 7-5, după trei ore şi opt minute de joc.

NICULESCU, ÎN SFERTURI ÎN LUXEMBURG

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 70 WTA, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului de la Luxembourg, dotat cu premii în valoare de 220.000 de dolari. Niculescu a învins-o în turul al doilea, cu 6-4, 6-2, pe sportiva germană Julia Goerges, cap de serie nr. 2 şi poziţia 19 în clasamentul mondial. Niculescu o va întâlni în sferturi pe Lucie Hradecka (Cehia, nr. 47 WTA). Pentru calificarea în sferturi, Niculescu va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 5.340 de dolari. În schimb, Sorana Cîrstea, locul 26 mondial şi favorita nr. 6, a ratat, ieri, calificarea în sferturi la Luxembourg, fiind învinsă, în turul secund, cu 7-6 (7/4), 6-1, de Ksenia Pervak (Kazahstan, 106 WTA). Pentru accederea în turul secund, Cîrstea va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.950 de dolari.

EUROLEAGUE DE BASCHET MASCULIN

Etapa a doua din Euroleague de baschet masculin programează ultimele cinci partide ale rundei, după următorul program - Grupa A: BC Khimki - Real Madrid, Olimpija Ljubljana - Fenerbahce Ulker; Grupa C: Cedevita Zagreb - EA7 Emporio Armani Milano, Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pireu, Caja Laboral - Zalgiris Kaunas. Pînă acum, în etapa a 2-a s-au înregistrat rezultatele - Grupa B: Asseco Prokom - Unicaja Malaga 75-77; Grupa D: Lietuvos Rytas - FC Barcelona Regal 49-67 şi Brose Baskets Bamberg - Beşiktaş Istanbul 71-86.

BROTHER A REZILIAT CONTRACTELE CU MONTPELLIER ŞI KARABATIC

Societatea informatică Brother a anunţat că a rupt înţelegerea cu clubul de handbal masculin Montpellier, precum şi contractul individual cu Nikola Karabatic, în urma scandalului meciurilor trucate pentru pariuri. „Anunţăm încetarea sponsorizării clubului Montpellier. Această decizie a fost luată în deplină conformitate cu valorile de onestitate şi integritate ale societăţii. De asemenea, vom opri colaborarea cu anumiţi jucători, printre care şi cu Nikola Karabatic”, se arată în comunicatul societăţii Brother France. Filiala franceză a firmei japoneze avea contract cu formaţia din Montpellier de două ani şi ajuta clubul cu 300.000 de euro pe sezon. Nikola Karabatic a fost pus sub acuzare, la începutul lunii octombrie, la Montpellier, pentru escrocherie în cazul meciului trucat şi pus în libertate, la fel ca fratele său Luka, a anunţat avocatul jucătorilor, Jean-Marc Phung. Punerea în libertate a fost însoţită de o măsură de control judiciar prevăzând o cauţiune, a cărei valoare nu a fost comunicată de avocaţi. El nu are voie să aibă vreo întâlnire cu staful clubului şi cu alte persoane implicate în dosar, a precizat Phung. „Am pariat? Nu, nu am pariat. A pariat prietena mea? Da. M-a informat? Da. De ce a pariat? De doi ani urmăreşte echipa Montpellier. Ea ştia campionatul“, le-a spus jucătorul magistraţilor.

ALŢI DOI SPONSORI RENUNŢĂ LA COLABORAREA CU LANCE ARMSTRONG

Anheuser-Busch, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume, şi constructorul american de biciclete Trek au anunţat renunţarea la contractele pe care le aveau încheiate cu fostul rutier Lance Armstrong, acuzat de dopaj, la scurt timp după ce Nike a făcut acelaşi lucru. La fel ca Nike şi Anheuser-Busch, Trek a anunţat că va sprijini în continuare fundaţia fostului ciclist. Tot miercuri, Armstrong şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al Livestrong. În urmă cu o săptămână, USADA a publicat, pe site-ul său, dosarul cu peste 1.000 de pagini realizat în cazul Lance Armstrong, care conţine probe evidente şi mărturiile depuse de foşti coechipieri ai rutierului american, ce dovedesc că americanul crease un sistem complex de dopaj. USADA îl acuză pe fostul sportiv că a utilizat substanţe interzise, printre care EPO şi steroizi, precum şi transfuzii sanguine, de-a lungul carierei sale. Armstrong a fost deposedat de toate rezultatele sportive obţinute din 1998 până în prezent, între care se numără şi şapte victorii în Turul Franţei.

MARK CAVENDISH A SEMNAT UN CONTRACT CU OMEGA PHARMA

Echipa belgiană Omega Pharma a anunţat, ieri, că a obţinut serviciile britanicului Mark Cavendish, campion mondial în 2011 la ciclism pe şosea, rutierul semnând un contract valabil trei ani. „După un an în care am contribuit la succesele echipei Sky, am decis să mă alătur Omega Pharma, pentru a atinge alte obiective. Este o plăcere extraordinară să regăsesc prieteni alături de care am crescut şi sunt încântat de ideea de a concura alături de vechi amici şi de coechipieri, în una din cele mai bune echipe din lume”, a declarat sportivul britanic. Cavendish, care de-a lungul carierei a câştigat 23 de etape ale Turului Franţei, a concurat în acest sezon pentru echipa britanică Sky.

FĂRĂ ORDINE DE ECHIPĂ LA RED BULL

Mangerul Red Bull, Christian Horner, a declarat că nu îi va cere lui Mark Webber să-l ajute pe liderul clasamentului piloţilor Sebastian Vettel, considerând că australianul are încă şanse la titlul mondial deşi între cei doi coechipieri sunt 63 de puncte diferenţă, cu patru etape rămase de disputat. „Sebastian a trecut pe primul loc, dar Mark are încă şanse de a câştiga titlul. Cred că ar fi greşit să impunem ordine de echipă atât timp cât Mark are şanse matematice. Ei au demonstrat în Coreea de Sud că pot concura cu fair-play unul împotriva celuilalt, aşa că asta le vom cere în continuare”, a declarat Horner, potrivit SkySports. Germanul Sebastian Vettel (Red Bull) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Coreei de Sud, a 16-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, şi a devenit noul lider al ierarhiei piloţilor, având un avans de şase puncte faţă de principalul său rival, Fernando Alonso de la Ferrari, care a încheiat cursa pe locul 3, după Webber. Situaţia de la Red Bull este diferită de cea de la Ferrari, unde Alonso este “menajat” de colegul său, Felipe Massa. La Yeongam, brazilianul ar fi putut încerca să-l întreacă pe Alonso, însă a fost certat de la boxele scuderiei de câteva ori pentru că se apropiase prea mult de spaniol. Următoarea etapă a CM de Formula 1, Marele Premiu al Indiei, va avea loc pe 28 octombrie, pe circuitul de la New Delhi.

SE RETRAGE DAVID COULTHARD

Fostul pilot scoţian de Formula 1 David Coulthard, în vârstă de 41 de ani, îşi va anunţa duminică retragerea din activitatea sportivă şi totodată din campionatul german de turisme (DTM), după trei sezoane şi 33 de curse. Finala DTM 2012 va avea loc în week-end pe circuitul german Hockenheim, unde s-a disputat în iulie Grand Prix-ul Germaniei la Formula 1. Coulthard va participa deci pentru ultima oară la o cursă DTM la volanul bolidului său Mercedes-AMG, dar va rămâne un ambasador al mărcii germane, pe lângă alte activităţi. În 1997, pilotul scoţian a obţinut cu Mercedes, pe atunci furnizorul de motoare al echipei McLaren, prima sa victorie în Formula 1. Din 1994 până în 2008, Coulthard a disputat 246 de curse de Formula 1 şi a fost vicecampion mondial în 2001.

THAILANDA, APROAPE DE FORMULA 1

Autoritatea sportivă guvernamentală din Thailanda a anunţat că a ajuns la un acord de principiu pentru a găzdui un Mare Premiu de Formula 1 la Bangkok în 2014, dar negocierile continuă în legătură cu costurile de organizare. Guvernul de la Bangkok va finanţa în proporţie de 60 la sută costurile unui Mare Premiu, programat în noiembrie, iar restul vor veni de la sponsori, inclusiv Red Bull - companie deţinută jumătate de thailandezi - şi producătorul de bere Singha. „Odată finalizate negocierile cu sponsorii, vom aduce proiectul în faţa guvernului pentru discuţie şi aprobare. Vom semna actele doar dacă vom obţine aprobarea guvernului”, a precizat Kanokphand Chulakasem, guvernatorul Autorităţii Sporturilor din Thailanda. El a precizat că acest Mare Premiu va costa mai mult decât cel găzduit de Singapore, 1,2 miliarde de bahţi pe an (39,2 milioane dolari). S-au vehiculat mai multe locuri pentru circuitul de Formula 1: istoricul district guvernamental Rajdamnoen, în centrul capitalei Bangkok, zona portuară a oraşului, Klong Toei, sau suburbia de nord Muang Thong Thani.

LATVALA VA PILOTA PENTRU VOLKSWAGEN ÎN WRC

Pilotul finlandez Jari-Matti Latvala va concura pentru echipa Volkswagen, pe noul model Polo-R, începând cu ediţia 2013 a Campionatului Mondial de raliuri (WRC). În vârstă de 27 ani, Latvala a pilotat în ultimele cinci sezoane pentru echipa Ford, care şi-a anunţat retragerea din Mondialul de raliuri la finele lui 2012. El a luat startul până acum în 115 raliuri, înregistrând 7 victorii şi 31 de prezenţe pe podium. Finlandezul va fi coechipier la Volkswagen cu francezul Sebastien Ogier (28 ani), fostul pilot al echipei Citroen, care a participat anul acesta la mai multe curse cu modelul Skoda Fabia S2000, contribuind totodată la dezvoltarea noului Polo-R. Ediţia 2013 din World Rally Championship va debuta la jumătatea lunii ianuarie, cu Raliul Monte Carlo.

ÎNCĂ O FEMEIE LA VOLANUL UNUI MONOPOST DE FORMULA 1

Scoţiana Susie Wolff (29 de ani) a devenit a patra femeie în ultimii zece ani care a pilotat un monopost de Formula 1, după ce a rulat miercuri 100 km pe circuitul de la Silverstone (Marea Britanie). Wolff, pilot de încercare la Williams, a dedicat această experienţă Mariei de Villota, care şi-a pierdut ochiul drept într-un accident suferit cu monopostul său în luna iulie. De Villota a testat un monopost Lotus-Renault anul trecut, pe circuitul Paul Ricard de lângă Marsilia, iar în martie a devenit pilot de încercare la echipa Marussia, suferind accidentul teribil pe pista Duxford Airfield. Wolff, al cărei soţ este acţionar şi director la Williams, concurează în mod normal în campionatul german de turisme (DTM) şi a fost încântată să îşi realizeze visul. Puţine femei au pilotat monoposturi de Formula 1 în ultimii zece ani şi niciuna într-o cursă oficială. Înainte de Villota, care a testat şi pentru Renault în 2011, Katherine Legge (Marea Britanie) a condus un Minardi pe circuitul italian Vallelunga, în 2005, iar americanca Sarah Fisher a efectuat o demonstraţie cu un monopost McLaren la Indianapolis, la Grand Prix-ul din 2002. Ultima femeie care a participat la o cursă de Formula 1 a fost italianca Lella Lombardi, în 1976.