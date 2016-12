ANGLIA A REMIZAT ÎN POLONIA

Aseară, la Varşovia, în Grupa H a preliminariilor CM de fotbal din 2014, s-a desfăşurat întâlnirea Polonia - Anglia, amânată marţi seară din cauza terenului devenit impracticabil în urma ploii torenţiale de la Varşovia. Partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Anglia a deschis scorul prin Rooney, în min. 31, iar gazdele au egalat prin Glik, în min. 70. Clasament Grupa H: 1. Anglia 8p, 2. Muntenegru 7p, 3. Polonia 5p, 4. Moldova 4p, 5. Ucraina 2p, 6. San Marino 0p. În ultimul meci disputat marţi seară, în Grupa F, Portugalia a remizat pe teren propriu, scor 1-1 (Helder Postiga 79 / McGinn 30), cu Irlanda de Nord. Clasament Grupa F: 1. Rusia 12p, 2. Israel 7p (10-5), 3. Portugalia 7p (6-3), 4. Irlanda de Nord 2p, 5. Azerbaidjan 1p (1-5), 6. Luxemburg 1p (2-12).

LOW NU ARE NICIO EXPLICAŢIE PENTRU REMIZA CU SUEDIA

Selecţionerul german Joachim Low a declarat că nu reuşeşte să “găsească o explicaţie”, după ce echipa sa a remizat, scor 4-4 (Klose 8, 15, Mertesacker 39, Ozil 56 / Ibrahimovici 62, Lustig 64, Elmander 76, Elm 90+3), cu Suedia, la Berlin, în preliminariile CM de fotbal din 2014, în contextul în care a condus cu 4-0. „Nu reuşesc să găsesc nicio explicaţie. Să laşi să-şi scape un avantaj de 4-0 în mod normal nu este posibil. Am fost absolut excelenţi timp de 60 de minte, în organizare, în jocul de pase, am controlat totul. O oră suedezii n-au fost în teren, deşi aveau jucători la Ibrahimovici sau Elmander. La pauză, suedezii au trimis în teren doi jucători proaspeţi care au adus suflu echipei. Ei nu aveau nimic de pierdut, iar la al doilea gol au găsit motivaţia şi şi-au spus că se pot apropia. Noi am devenit îngrijoraţi, iar ei mai puternici. Suntem dezamăgiţi. În vestiar este o linişte de mormânt. Toate lumea s-a aruncat pe scaune şi tace”, a spus Low, care speră că, în timp, din acest meci se va putea învăţa: „Este o lecţie pentru viitor. Echipa nu a fost hotărâtă, nu este vina unui singur jucător. Am pierdut baloane uşor şi nu am mai jucat ca înainte. Nu am fost capabili să restabilim ordinea în joc în ultimele 30 de minute. Îmi va fi foarte greu să dorm”. Selecţionata Germaniei a încheiat la egalitate, scor 4-4, meciul susţinut, marţi seară, la Berlin, în compania Suediei, în preliminariile CM 2014.

FOTBALUL CANADIAN, UMILIT ÎN PRELIMINARIILE CM 2014

Reprezentativa Canadei a suferit o înfrângere umilitoare, 1-8 în deplasare cu Honduras, într-un meci disputat marţi în faza a doua a preliminariilor CM de fotbal, Zona Americii de Nord, Centrale şi Caraibelor. În urma acestui rezultat, canadienii au ratat calificarea la turneul final. Canada nu a mai participat la o ediţie a CM din 1986, iar înaintea meciului cu Honduras avea nevoie de un rezultat de egalitate pentru a se califica în faza a treia a preliminariilor. În poarta oaspeţilor s-a aflat fostul goalkeeper al formaţiei CFR Cluj, Lars Hirschfeld, iar atacantul Tosaint Ricketts, fost la Politehnica Timişoara, a evoluat tot meciul. Pentru gazde, Carlo Costly, fost jucător la FC Vaslui, a marcat trei goluri. Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât înaintea partidei selecţionata canadiană nu primise decât trei goluri în 11 meciuri disputate în această campanie de calificare! Alături de Honduras şi Panama, au mai obţinut calificarea în ultima fază a preliminariilor Costa Rica, Jamaica, Mexic şi SUA. Aceste şase formaţii vor disputa un campionat tur-retur după care primele trei clasate vor obţine calificarea la turneul final din Brazilia. Echipa de pe locul 4 va juca baraj de calificare cu învingătoarea zonei Oceania.

ARGENTINA RĂMÂNE LIDER ÎN PRELIMINARILE CM 2014, ZONA AMSUD

Rezultate înregistrate în partidele disputate marţi seară, în preliminariile sud-americane ale CM 2014: Bolivia - Uruguay 4-1 (Saucedo 5, 50, 55, Mojica 26 - Suarez 81); Paraguay - Peru 1-0 (Pablo Aguilar 52); Venezuela - Ecuador 1-1 (Arango 5 - Castillo 23); Chile - Argentina 1-2 (Gutierrez 90+1 - Messi 27, Higuain 30). Columbia a stat. Clasament: 1. Argentina 20p; 2. Ecuador 17p; 3. Columbia 16p/8j; 4. Venezuela 12p; 5. Uruguay 12p; 6. Chile 12p; 7. Bolivia 8p; 8. Peru 8p; 9. Paraguay 7p. Primele patru clasate vor obţine calificarea la turneul final din Brazilia. Echipa de pe locul 5 va juca baraj de calificare cu a 5-a clasată din zona asiatică.

SE CUNOSC PARTICIPANTELE LA CE DE TINERET DIN 2013

Echipa naţională de tineret a Franţei, care a câştigat grupa preliminară din care a făcut parte şi România, a ratat calificarea la Campionatul European de fotbal din 2013, după ce a fost învinsă în baraj, cu scorul de general de 5-4, de reprezentativa Norvegiei. Iată rezultatele consemnate în manşa retur din cadrul barajelor de calificare la turneul final: Rusia - Cehia 2-2 (în tur 2-0); Elveţia - Germania 1-3 (în tur 1-1); Suedia - Italia 2-3 (în tur 0-1); Serbia - Anglia 0-1 (în tur 0-1); Norvegia - Franţa 5-3 (în tur 0-1); Danemarca - Spania 1-3 (în tur 0-5); Olanda - Slovacia 2-0 (în tur 2-0). Rusia, Germania, Italia, Anglia, Norvegia, Spania şi Olanda s-au calificat la turneul final, alături de Israel, ţara gazdă. Turneul final va avea loc în perioada 5-18 iunie 2013. Tragerea la sorţi a fazei finale va avea loc pe 28 noiembrie.

SERBIA, ACUZATĂ DE RASISM

Ministrul englez al Sporturilor, Hugh Robertson, a cerut oficial UEFA să sancţioneze sever Serbia pentru insultele rasiste pe care fanii le-au adresat jucătorilor din naţionala Albionului, în meciul retur din barajul de calificare la Campionatului European de tineret, disputat, marţi, la Krusevac. Potrivit AFP, victoria tinerilor englezi obţinută cu scorul de 1-0 le-a asigurat acestora calificarea la turneul final din Israel (5-18 iunie 2013), după ce câştigaseră şi meciul tur cu acelaşi scor. La finalul partidei, suporterii gazdelor au început să imite strigătele maimuţelor la adresa jucătorilor de culoare din echipa Angliei. Danny Rose, fundaşul echipei Sunderland, a fost eliminat după ce degajat nervos balonul, ca răspuns la provocările venite din tribune, gest ce a declanşat altercaţii între jucători, antrenori şi spectatori. Ministrul Robertson şi-a exprimat susţinererea pentru fedeaţia engleză, care a transmis un memoriu la UEFA. El i-a cerut în scris preşedintelui forului european, Michel Platini, să judece imediat incidentele de la Krusevac, precizând că aşteaptă “sancţiuni severe împotriva celor găsiţi vinovaţi de manifestări rasiste”. „Rasismul este inacceptabil sub toate formele sale şi trebuie eradicat”, a spus Robertson. „Trebuie să fie suspendaţi”, a afirmat Danny Rose, precizând că a fost lovit în cap de două pietre, în repriza secundă. „Am şutat balonul şi am fost eliminat. Nu înţeleg. Meciul se terminase deja. Când am părăsit terenul, fanii au imitat din nou strigătele maimulţelor, la fel cum au mai făcut şi înainte, începând din momentul în care am ieşit la încălzire”, a povestit fotbalistul. Ministrul sârb al Sporturilor, Alisa Marici, a “condamnat ferm”, ieri, “provocările şi insuletele” rasiste la adresa jucătorilor din naţionala Angliei în meciul cu Serbia din barajul CE de tineret, în timp ce federaţia de la Belgrad neagă faptul că ar fi avut loc manifestări rasiste la Krusevac.

PROBLEME LA NAŢIONALA DANEMARCEI

Selecţionerul Danemarcei, Morten Olsen, a anunţat că fundaşul Patrick Mtiliga, care a refuzat să se încălzească înainte de meciul cu Italia, de la Milano, deoarece nu era titular, nu va mai juca în echipa naţională. „Mtiliga a jucat ultimul său meci pentru Danemarca. El a refuzat să se încălzească înainte de meci deoarece era dezamăgit că nu este titular în locul lui Simon Poulsen, de la Sampdoria, lucru inacceptabil”, a spus Olsen după eşecul contra Italiei, scor 1-3. Mtiliga, fundaş de 21 de ani, are şase selecţii în naţională. El joacă la Nordsjaelland, campioana Danemarcei.

INTER ÎL VREA PE GIUSEPPE ROSSI ŞI ACCIDENTAT

În continuare accidentat după o ruptură la ligamentele încrucişate de la genunchiul drept suferită în luna aprilie, Giuseppe Rossi, a cărui revenire în competiţie este prevăzută pentru februarie 2013, continuă să prezinte interes pentru Internazionale Milano. „Inter este în continuare o opţiune posibilă pentru Giuseppe. S-a vorbit de diferitele opţiuni ale lui în Italia sau în străinătate şi este adevărat că Giuseppe este în mod special atras de acest nou proiect al lui Inter, care vrea să-şi regăsească locul în fruntea clasamentului cu un efectiv mai tânăr şi mai puţin scump”, a spus agentul jucătorului, Federico Pastorello. Aflat sub contract până în 2016 cu Villarreal, unde primeşte 2,5 milioane euro pe an, Giuseppe Rossi ar putea fi transferat în mercato de iarnă în schimbul unei indemnizaţii de 10 milioane euro.

ABIDAL SE ANTRENEAZĂ ALĂTURI DE JUCĂTORII ACCIDENTAŢI AI BARCELONEI

Eric Abidal, fundaşul francez al lui FC Barcelona, supus în luna aprilie unui transplant de ficat, a făcut noi progrese în privinţa recuperării şi s-a antrenat marţi alături de fotbaliştii accidentaţi ai echipei spaniole. Săptămâna trecută, Abidal a efectuat un stagiu montan de pregătire şi a lovit balonul pentru prima dată după operaţie, iar marţi s-a antrenat alături de jucătorii accidentaţi ai primei echipe a Barcei: Carles Puyol, Gerard Pique, Isaac Cuenca, Dani Alves şi Thiago Alcantara. Barca, fără internaţionalii convocaţi pentru meciurile interţări, s-a antrenat, după patru zile de pauză, cu un singur fotbalist de la prima echipă, Jonathan dos Santos, şi practic toţi componenţii formaţiei secunde.