LIGA A III-A LA FOTBAL, ETAPA A 7-A

Astăzi, de la ora 15.00, va avea loc etapa a 7-a din Liga a III-a la fotbal. Iată partidele programate în Seria a 2-a: Victoria Chirnogi - CSM Focşani; Dunărea Călăraşi - Rapid II Bucureşti; Juventus Bucureşti - Sportul Studenţesc II Bucureşti (se joacă la Brăneşti); ACS Titu - CSM Rm. Sărat; Rapid Feteşti - Viitorul Axintele; Metaloglobus Bucureşti - Gloria Buzău (se joacă la Clinceni). Eolica Baia stă. Clasament: 1. Axintele 13p (golaveraj 19-4); 2. Rm. Sărat 13p (13-7); 3. Rapid II 11p (15-7); ... 7. Baia 7p (8-10).

CUPA “FRIENDS” LA MINIFOTBAL

La sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian) are loc etapa a 7-a contând pentru Cupa “Friends” la minifotbal, competiţie inclusă în Campionatul Naţional de minifotbal. Iată meciurile - sâmbătă: Expert Media Team - Crazy Team (ora 15.00); Tiki Taka - Detectors (16.00); Poarta 6 - Juventus (17.00); Store - Tomis Nord (18.00); Blue Team - Auto Garage (19.00); Palas - Arsenal Inel II (20.00); duminică: Easy - Victoria Cumpăna (13.00); Soveja - Cetăţenii (14.00); Cariocas - Black Sea (15.00); Dorally Mall - Club Auto Tomis (16.00); Triumf - FBT & Valea Dacilor (17.00); Km 4-5 - Excelsior (18.00); Macul Roşu - CFR (19.00); Tomis Juniors - Flamengo Boys (20.00).

ROONEY VA FI CĂPITANUL ANGLIEI ÎN MECIUL CU SAN MARINO

Atacantul Wayne Rooney va fi căpitanul echipei naţionale a Angliei la meciul cu San Marino, care va avea loc, astăzi, pe Stadionul Wembley din Londra, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014. Selecţionerul Roy Hodgson l-a ales pe atacantul formaţiei Manchester United, în absenţa celor doi căpitani de drept ai naţionalei Angliei, Steven Gerrard (suspendat) şi Frank Lampard (accidentat). Rooney a mai purtat o singură dată banderola de căpitan la prima reprezentativă, într-un meci amical cu Brazilia, disputat în 2009, la Doha.

SOŢIA LUI ROONEY, ÎNSĂRCINATĂ CU AL DOILEA COPIL

Fotbalistul echipei Manchester United, Wayne Rooney, şi soţia sa Coleen vor deveni din nou părinţi, în mai 2013, a anunţat tânăra în vârstă de 26 de ani. „Câţiva oameni au ghicit, astfel că vestea este cunoscută!! Eu, Wayne şi Kai suntem încântaţi de faptul că vom avea un nou membru al familiei, prin luna mai. Este devreme, dar suntem extraordinar de încântaţi! În plus, voiam ca vestea să vină mai întâi de la noi!”, a postat Coleen Rooney pe Twitter. Wayne şi Coleen Rooney mai au un băieţel, Kai, care va împlini trei ani luna viitoare.

STOICIKOV, ANCHETAT DE POLIŢIA AMERICANĂ

Fostul fotbalist bulgar Hristo Stoicikov este cercetat de poliţia din Chicago după ce a fost acuzat că a agresat un ziarist. Conform ziarului bulgar Trud, poliţiştii din Chicago au primit o plângere în acest sens din partea lui Svetlozar Momcilov, proprietarul ziarului Bulgaria Now, cu sediul în Statele Unite. Momcilov susţine că a fost lovit de Stoicikov în timpul unei petreceri organizate de clubul de fotbal Chicago Fire, cu ocazia împlinirii a 15 ani de existenţă, luni, la Muzeul de istorie din Chicago, în momentul în care jurnalistul i-a solicitat un interviu fostului căpitan şi selecţioner al Bulgariei. Stoicikov, care antrenează în prezent echipa bulgară Litex Loveci, a jucat la Chicago Fire între 2000 şi 2002.

BRAZILIANUL VIOLA A FOST ELIBERAT

Fostul fotbalist brazilian Viola, campion mondial în 1994, care a fost arestat în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Santana de Parnaiba, pentru deţinere de armă de foc, pentru că s-a opus autorităţilor şi pentru că şi-a ameninţat soţia, a fost eliberat. „Nu am omorât pe nimeni, nu am jefuit pe nimeni, nu am violat pe nimeni. Toată lumea a fost amabilă cu mine. Dumnezeu este drept şi adevărul va ieşi la suprafaţă”, a declarat Viola după ce a fost eliberat, în cursul zilei de miercuri. El a menţionat că este epuizat, deoarece nu a mâncat şi nu a băut în ultimele zile.

MASCOTA CM 2014, VANDALIZATĂ ÎN BRAZILIA

Un model gonflabil al mascotei Campionatului Mondial de fotbal din 2014, mamiferul pe cale de dispariţie tatu-bola, a fost vandalizat în capitala Braziliei, la mai puţin de o săptămână după un incident asemănător. Mascota gonflabilă, înaltă de şapte metri, a fost mutată de pe amplasamentul din Espladana dos Ministerios din Brasilia, un enorm bulevard flancat de clădiri publice, după ce tineri necunoscuţi au atacat-o cu cuţitele. Săptămâna trecută, un alt model al mascotei a fost deteriorat după ce a fost atacat de manifestanţi în cursul unei demonstraţii care a avut loc la Porto Alegre. Modele ale mascotei au fost plasate în mai multe oraşe braziliene, printre care şi Sao Paulo. Mascota Mondialului brazilian a fost dezvăluită în urmă cu o lună, iar numele său - Amijubi, Fuleco sau Zuzeco - va fi decis în urma unui vot public. Tatu-bola este o specie pe cale de dispariţie în Brazilia, unde trăieşte mai ales în regiunea aridă din nord-estul ţării, iar habitatul său este ameninţat cu distrugerea. Micul mamifer se rulează ca un arici şi devine rotund ca o minge atunci când este nevoit să se apere de atacatori, de aici provenind şi particula “bola” (minge, în portugheză).

FIFA VREA SĂ LIMITEZE NUMĂRUL LOCURILOR GOALE LA CM 2014

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) s-a angajat să limiteze numărul locurilor goale pe stadioanele care vor găzdui meciuri de la CM de fotbal 2014, din Brazilia. „Locurile goale sunt o vastă problemă. Vom pune la punct noi iniţiative şi noi mijloace de revânzare a biletelor”, a declarat directorul de marketing al FIFA, Thierry Weil, la o conferinţă intitulată „Lideri în fotbal” şi organizată pe stadionul Stamford Bridge din Londra. „Vor fi mereu oameni care nu vor veni la stadion, se răzgândesc în ultimul minut, dintr-un motiv sau altul. Dar noi vom face totul pentru a reduce numărul acestora la minimum”, a spus el. Site-ul internet de vânzare de tichete va fi modificat, pentru ca acestea să poată fi redistribuite până în ziua meciului. În legătură cu biletele rezervate sponsorilor, aceasta fiind una dintre problemele care duc la locurile goale, Weil a declarat că firmele în cauză vor trebui să furnizeze o listă de persoane invitate cu două sau trei zile avans. „Biletele nu vor fi eliberate decât în ziua meciului, astfel încât să poată fi reatribuite”, a spus el.