SĂGEATA NĂVODARI, AMICAL LA CHIAJNA

Aflata în a doua săptămână fără meci oficial în Liga a II-a la fotbal, formaţia Săgeata Năvodari îşi continua antrenamentele pe stadionul “Flacăra”. Echipa antrenată de Aurel Şunda va susţine, vineri, 12 octombrie, de la ora 20.00, în deplasare, o partidă de verificare cu formaţia din prima ligă Concordia Chiajna. Următorul meci din campionat pentru Săgeata Năvodari este programat sâmbătă, 20 octombrie, în deplasare, cu liderul clasamentului Seriei 1 a eşalonului secund, Sportul Studenţesc Bucureşti.

FC BARCELONA - REAL MADRID 2-2

FC Barcelona a terminat la egalitate, duminică seară, pe teren propriu, scor 2-2 (Messi 31, 61 / Cr. Ronaldo 23, 66), cu formaţia Real Madrid, într-un meci din etapa a 7-a a campionatului spaniol. Au evoluat - FC Barcelona (antrenor Tito Vilanova): Victor Valdes - Dani Alves (28 Montoya), Mascherano, Adriano, Jordi Alba - Xavi, Busquets, Fabregas (62 Alexis Sanchez) - Pedro Rodriguez, Messi, Iniesta; Real Madrid (antrenor Jose Mourinho): Casillas - Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo - Khedira, Xabi Alonso - Di Maria (87 Essien), Ozil (80 Kaka), Cr. Ronaldo - Benzema (62 Higuain).

MESSI ŞI CRISTIANO RONALDO SUNT FANTASTICI

Tehnicianul formaţiei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat, duminică seară, după remiza din El Clasico cu FC Barcelona, scor 2-2, că portughezul Cristiano Ronaldo şi argentinianul Lionel Messi sunt doi jucători fantastici. „Am făcut un meci mare. Mi-a plăcut şi arbitrul, chiar dacă, la un moment dat, a comis o greşeală importantă. Ozil a făcut un meci mare. A terminat extenuat deoarece nu a fost nevoit să muncească atât de mult în acest sezon. În ceea ce priveşte problema Balonului de Aur, apreciez că ar trebui să fie interzis să se spună cine este cel mai bun jucător din lume. Evident, mi-ar plăcea ca acesta să fie Cristiano, deoarece face parte din echipa care a câştigat cel mai puternic campionat din lume. Dar Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi sunt jucători fantastici”, a declarat Mourinho. De cealaltă parte, antrenorul FC Barcelona, Tito Vilanova, a apreciat că portughezul Cristiano Ronaldo are marele dezavantaj de face parte din aceeaşi generaţie cu Lionel Messi. „Mi-a plăcut modul în care am încercat să conducem meciul, ne-am comportat bine şi în apărare. Dar, eu am spus mereu că un meci trebuie câştigat, iar noi nu am câştigat. Însă am văzut un meci bun de fotbal, care putea fi câştigat de oricare dintre cele două echipe. Messi şi Ronaldo sunt jucători foarte buni, din aceeaşi generaţie, chiar dacă Messi este puţin mai tânăr. Fără îndoială că dacă Leo era din altă generaţie, Ronaldo ar fi fost mult mai recunoscut. Dar, din fericire, sau nefericire pentru el, ei sunt din aceeaşi generaţie”, a afirmat Vilanova.

ACCIDENTAREA LUI CRISTIANO RONALDO NU ESTE GRAVĂ

Clubul Real Madrid a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că atacantul Cristiano Ronaldo, care a acuzat probleme la umăr după meciul cu FC Barcelona, scor 2-2, este apt pentru meciurile din perioada următoare, astfel că el se va alătura lotului Portugaliei. „Cristiano Ronaldo se va alătura astăzi (n.r. - ieri) lotului Portugaliei. Atacantul formaţiei Real Madrid, care s-a accidentat la umărul stâng la meciul cu FC Barcelona, a fost examinat la el acasă, în această dimineaţă, de medicii echipei, care au spus că accidentarea nu este gravă şi că jucătorul nu mai are nevoie de efectuarea altor teste, la spital. Real Madrid a informat deja federaţia portugheză că Ronaldo se va alătura lotului naţional la Obidos”, se arată într-un comunicat al clubului madrilen, în care se menţionează că fotbalistul va fi ţinut sub observaţie la echipa naţională şi nu va avea probleme în privinţa disputării meciului de vineri cu Rusia. Cristiano Ronaldo, care a marcat golurile echipei sale în meciul cu Barcelona, de pe “Camp Nou”, a căzut pe umăr, la o acţiune de joc în min. 64.

DANI ALVES VA FI INDISPONIBIL TREI SĂPTĂMÂNI

Fundaşul formaţiei FC Barcelona, Dani Alves, accidentat în meciul cu Real Madrid, scor 2-2, din campionatului Spaniei, va fi indisponibil trei săptămâni, a anunţat site-ul oficial al grupării catalane. Brazilianul a suferit o accidentare la piciorul stâng, fiind înlocuit cu Montoya, în min. 28. Dani Alves va rata meciurile naţionalei Braziliei cu Irakul şi Japonia, din 11, respectiv 16 octombrie.

INTER MILANO - AC MILAN 1-0

Formaţia Internazionale Milano a învins, duminică seară, în deplasare, cu 1-0 (Walter Samuel 3), echipa AC Milan, în derby-ul etapei a 7-a a campionatului Italiei. Inter a evoluat cu un jucător mai puţin, după ce Nagatomo a fost eliminat, în min. 48. Au evoluat - AC Milan (antrenor Massimiliano Allegri): Abbiati - Bonera (51 Abate), Mexes, Yepes, De Sciglio (57 Robinho) - Montolivo, N. de Jong - Emanuelson, Boateng, El Shaarawy (71 Pazzini) - Bojan; Internazionale Milano (antrenor Andrea Stramaccioni): Handanovic - Ranocchia, Samuel, Juan Jesus - Zanetti, Gargano, Cambiassso, Nagatomo - Coutinho (46 Guarin) - D. Milito (71 Palacio), Cassano (52 A. Pereira). Tehnicianul formaţiei AC Milan, Massimiliano Allegri, a declarat că echipa sa a jucat bine în meciul cu Inter, subliniind însă că brigada de arbitri a comis multe greşeli. Într-un alt meci al etapei, Napoli a învins Udinese, scor 2-1 (Hamsik 30, Pandev 45+1 / Pinzi 43). În clasament conduce Juventus Torino, cu 19 puncte, urmată de Napoli, tot cu atâtea puncte, şi de Lazio şi Inter Milano, ambele cu câte 15 puncte. AC Milan ocupă locul 12, cu 7 puncte.

PRANDELLI I-A CONVOCAT PE VERRATTI ŞI EL SHAARAWY

Selecţionerul Italiei, Cesare Prandelli, a convocat, duminică, doi jucători în vârstă de 19 ani, Marco Verratti (Paris Saint-Germain) şi Stephan El Shaarawy (AC Milan), pentru meciurile din preliminariile CM de fotbal din 2014, cu Armenia (vineri, 12 octombrie, la Erevan) şi cu Danemarca (marţi, 16 octombrie, la Milano). În schimb, Prandelli nu l-a convocat pe Antonio Cassano, dar i-a chemat la lot pe Domenico Criscito, care fusese implicat într-o anchetă a justiţiei în cadrul scandalului “Calcioscommesse”, şi pe Alberto Gilardino. Lotul convocat este următorul - portari: Buffon (Juventus Torino), De Sanctis (Napoli), Sirigu (PSG), Viviano (Fiorentina); fundaşi: Abate (AC Milan), Balzaretti (AS Roma), Barzagli (Juventus Torino), Bonucci (Juventus Torino), Chiellini (Juventus Torino), Criscito (Zenit Sankt Petersburg), Maggio (Napoli), Ogbonna (Torino), Ranocchia (Inter Milano); mijlocaşi: Candreva (Lazio Roma), De Rossi (AS Roma), Diamanti (Bologna), Giaccherini (Juventus Torino), Marchisio (Juventus Torino), Montolivo (AC Milan), Pirlo (Juventus Torino), Verratti (PSG); atacanţi: Balotelli (Manchester City), Destro (AS Roma), El Shaarawy (AC Milan), Gilardino (Bologna), Giovinco (Juventus Torino), Osvaldo (AS Roma).

BLASZCZYKOWSKI NU VA JUCA ÎN MECIUL CU ANGLIA

Atacantul polonez al formaţiei Borussia Dortmund, Jakub Blaszczykowski, accidentat la gleznă, nu va evolua în meciul cu Anglia, programat pe 16 octombrie, la Varşovia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2014. „Primele analize arată că ar trebuie să fac o pauză de patru până la şase săptămâni. Nicio şansă să mă duc la naţională”, a declarat căpitanul Poloniei. Selecţionat de 57 de ori în echipa naţională, Blaszczykowski, în vârstă de 26 de ani, s-a accidentat la meciul din campionatul Germaniei, cu Hannover ‘96. Polonia ocupă locul 3 în Grupa H, cu patru puncte, la fel ca Muntenegru şi Anglia, care au însă un golaveraj superior.

GERETS VA ANTRENA CAMPIOANA QATARULUI

Campioana Qatarului, Lekhwiya, a anunţat, ieri, că şi-a asigurat serviciile belgianului Eric Gerets, fost selecţioner al Marocului, care îl va înlocui pe algerianul Djamel Belmadi. „Lekhwiya a semnat un contract cu Gerets ca antrenor pentru următoarea perioadă. Gerets a ajuns, luni, la Doha şi va prelua echipa de mâine. Detaliile vor fi prezentate într-o conferinţă de presă marţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al clubului, Adnane Al-Ali. Conform presei, Gerets ar urma să semneze un contract pe trei ani. Tehnicianul în vârstă de 58 de ani a fost demis din funcţia de selecţioner al Marocului în septembrie, din cauza rezultatelor slabe în preliminariile CAN-2013. Gerets a mai antrenat echipele PSV Eindhoven (1999-2002), FC Kaiserslautern (2002-2004) şi Olympique Marseille (2007-2009).

KALADZE, VICEPREMIER ŞI MINISTRU PENTRU INFRASTRUCTURĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN GEORGIA

Kakha Kaladze, fostul fundaş al echipei AC Milan, a fost desemnat vicepremier şi ministru pentru Infrastructură şi Dezvoltare Regională în cabinetul câştigătorului alegerilor din Georgia, Bidzina Ivanişvili. Miliardarul Bidzina Ivanişvili, care urmează să devină premier al acestei foste republici sovietice din Caucaz în urma victoriei înregistrate de coaliţia pe care o conduce în alegerile legislative la 1 octombrie, a anunţat ieri componenţa Guvernului său, din care va face parte şi Kaladze. Fostul fotbalist a fost ales deputat în Parlamentul Georgiei, după alegerile legislative câştigate de coaliţia de opoziţie Visul Georgian, candidând în circumscripţia din oraşul său natal Samtredia, din vestul Georgiei. Coaliţia Visul Georgian a lui Ivanişvili a câştigat alegerile legislative din Georgia şi ar putea dispune de 83 de mandate de parlamentari, faţă de 67 de câte ar putea avea partidul aflat la putere al preşedintelui Mihail Saakaşvili, potrivit ultimelor rezultate parţiale. În vârstă de 34 de ani, Kaladze s-a retras din activitate în urmă cu patru luni, după ce a jucat două sezoane la Genoa. El a evolua la AC Milan între 2001 şi 2012. De asemenea, Kaladze a fost de 83 de ori internaţional georgian.

ALEXANDER HLEB REVINE ÎN NAŢIONALA BELARUSULUI

Mijlocaşul formaţiei BATE Borisov, Alexander Hleb, revine în echipa Belarusului pentru meciurile din preliminariile CM 2014 cu Spania, de vineri, şi Georgia, din 16 octombrie, a anunţat selecţionerul Georgi Kondratiev. Hleb, care a jucat la Arsenal şi FC Barcelona, ar fi trebuit să revină în septembrie, la meciurile cu Georgia şi Franţa, dar s-a accidentat şi nu a mai putut juca. Belarus ocupă locul 4 în Grupa I, nereuşind să câştige vreun punct în două meciuri.

FC PORTO A DISPUS DE SPORTING CU 2-0

În prima ligă din Portugalia, FC Porto a câştigat cu 2-0 în faţa lui Sporting Lisabona, graţie golurilor înscrise de Martinez şi Rodriguez, ultimul din penalty. Echipa din Capitală a evoluat cu un om mai puţin în ultimele 20 de minute, Rojo fiind eliminat pentru două cartonaşe galbene. După acest succes, Porto a egalat-o pe Benfica Lisabona în fruntea clasamentului, fiecare având câte 14 puncte.

ARONICA A AMENINŢAT CU MOARTEA UN JURNALIST

Fundaşul echipei Napoli, Salvatore Aronica, a ameninţat cu moartea un jurnalist, după meciul de duminică seară cu Udinese, scor 2-1, din etapa a 7-a a campionatului Italiei. Potrivit Gazzetta dello Sport, Aronica a strigat de mai multe ori „Te omor!” către Antonio Corrado, jurnalist de la o televiziune locală, în zona mixtă, la finalul meciului de pe stadionul San Paolo din Napoli. Apoi, Aronica l-a şi lovit pe jurnalist. Jucătorul în vârstă de 34 de ani, aflat la al cincilea sezon la Napoli, şi-a cerut scuze ulterior. Oficialii clubului Napoli nu au comentat incidentul.

ASHLEY COLE A INSULTAT FEDERAŢIA ENGLEZĂ

Fundaşul echipei Chelsea, Ashley Cole, face obiectul unei proceduri disciplinare pentru ”conduită necorespunzătoare”, deoarece a insultat Federaţia Engleză de Fotbal (FA) pe Twitter. Cole a calificat FA drept o „grămadă de idioţi”, după ce vineri a fost publicat un raport privind cazul John Terry - Anton Ferdinand, în care rolul său era criticat. Federaţia menţiona „evoluţia declaraţiilor” făcute de Cole în apărarea coechipierului său John Terry, acuzat de jucătorul Anton Ferdinand (Queens Park Rangers) că i-a adresat insulte rasiste la un meci de campionat, în octombrie 2011. „Hahahahaa, bine jucat FA, am minţit nu-i aşa, grămadă de idioţi”, a fost reacţia lui Cole pe Twitter. Internaţionalul englez şi-a cerut apoi scuze, spunând că a postat acel mesaj la nervi.

GIORGOS SARRIS, NOUL PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI ELENE DE FOTBAL

Medicul Giorgos Sarris, în vârstă de 54 de ani, a fost ales, ieri, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Elene de Fotbal (EPO), informează site-ul oficial al UEFA. „Alegerea mea înseamnă un viitor mai bun. Le mulţumesc celor care m-au votat. Am un program, o idee pentru a îmbunătăţi fotbalul din Grecia”, a declarat Sarris, care a fost preşedintele clubului din Chios din 2003, iar în octombrie 2008 a fost ales în consiliul Federaţiei Elene de Fotbal.

FOSTUL FOTBALIST DIETER MULLER A IEŞIT DIN COMĂ

Fostul internaţional german Dieter Muller, care în urmă cu patru zile a suferit un infarct şi a intrat în comă, şi-a revenit şi refacerea sa decurge bine, a declarat pentru cotidianul Bild soţia acestuia. „Se simte bine, după ce a păţit”, a spus soţia lui Muller. Fostul fotbalist, în vârstă de 58 de ani, a intrat în comă săptămâna trecută, după ce a suferit un infarct. Muller este o legendă a grupării FC Koln, pentru care a marcat 231 de goluri în Bundesliga, între 1973 şi 1981, fiind golgheter în 1977 şi 1978. După un sezon la VfB Stuttgart (1981-82), Muller a plecat la Girondins Bordeaux, devenind campion al Franţei de două ori, în 1984 şi 1985. Trecut pe la FC Zurich şi Sarrbrucken, Muller şi-a încheiat cariera în 1989, la Offenbach.