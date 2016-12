START ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

Rezultatele înregistrate sâmbătă, în prima etapă din Divizia A1 la volei feminin: Ştiinţa Bacău - CSM Bucureşti 3:0 (25:13, 25:21, 25:21); CSU Medicina Tg. Mureş - CSM Lugoj 3:0 (25:16, 25:16, 25:20); CS Volei Alba-Blaj - SCM U. Craiova 3:1 (25:13, 25:21, 21:25, 25:15); Unic Piatra Neamţ - Argeş Volei Piteşti 3:0 (25:14, 25:15, 25:16). Partida U. Cluj - CSM Sibiu se joacă astăzi, de la ora 16.30, iar meciul Dinamo Bucureşti - CV 2004 Tomis Constanţa a fost amânat pentru 17 octombrie.

ROMÂNIA A CÂŞTIGAT TROFEUL CARPAŢI

Naţionala de handbal feminin a României a câştigat, duminică, la Oradea, Trofeul Carpaţi, după ce a învins în meciul decisiv reprezentativa Ungariei, scor 26-20. Principalele marcatoare ale României au fost Geiger şi Curea, ambele cu câte 6 goluri, în timp ce portarul Talida Tolnai a încheiat cu 16 intervenţii reuşite. Lotul A al României a acumulat trei victorii din trei partide, iar cu şase puncte a câştigat a 45 ediţie a Trofeului Carpaţi. Pe locul secund s-a clasat Ungaria, urmată în clasament de Ucraina şi România B. Rezultate: România A - România B 37-25, Ungaria - Ucraina 30-25, România A - Ucraina 31-22, Ungaria - România B 32-30, România B - Ucraina 20-27 şi România A - Ungaria 26-20.

BOGDAN DINU VA BOXA, PE 3 NOIEMBRIE, LA MONTREAL

Pugilistul Bogdan Dinu va boxa împotriva canadianului Eric Martel-Bahoeli, pe 3 noiembrie, într-un meci din cadrul galei de la Montreal în care cap de afiş este Lucian Bute. Cei doi sportivi se vor înfrunta la categoria grea. Dinu are în palmares şapte victorii în tot atâtea meciuri, iar Martel-Bahoeli a înregistrat până acum şapte victorii şi două înfrângeri. În gala ce se va desfăşura la Centre Bell din Montreal, Lucian Bute va boxa contra rusului Denis Grachev, pentru titlul NABF la categoria semigrea.

BEGU, ÎN ULTIMUL TUR AL CALIFICĂRILOR LA LINZ

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, principala favorită şi locul 38 WTA, a acces în ultimul tur al calificărilor din cadrul turneului de la Linz (Austria), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Begu a învins-o, în turul secund al calificărilor, cu 6-1, 5-7, 6-4, după o oră şi 55 de minute, pe Stefanie Voegele (Elveţia), poziţia 129 în ierarhia mondială. În ultimul tur al calificărilor, Begu o va întâlni pe Mallory Burdette (SUA), locul 160 WTA. Pentru accederea în ultimul tur al calificărilor, Begu va primi 10 puncte WTA şi un cec în valoare de 860 de dolari.

COPIL, ÎNVINS ÎN CALIFICĂRI LA SHANGHAI

Tenismanul Marius Copil a ratat, ieri, accederea pe tabloul principal al turneului de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 3.531.600 de dolari, fiind învins de germanul Philipp Petzschner în turul al doilea al calificărilor. Petzschner s-a impus cu 6-0, 7-6, după o oră şi 17 minute de joc. În primul tur, Copil îl eliminase pe al doilea favorit al calificărilor, australianul Matthew Ebden.

KENYANUL KANGOGO A CÂŞTIGAT MARATONUL DE LA BUCUREŞTI

Kenyanul Felix Kangogo a câştigat a cincea ediţie a Maratonului Internaţional Bucureşti, competiţie care s-a desfăşurat ieri, în Capitală. Kangogo a terminat cursa în două ore, 15 minute şi 19 secunde. La feminin, pe primul loc s-a clasat sportiva etiopiană Almaz Nagede Fekade, cu timpul 2:38,09. La competiţia care a inclus cursa individuală de maraton, cea de ştafetă, semimaratonul, cursa scaunelor cu rotile, cursa populară şi cursa copiilor au participat aproximativ 7.000 de alergători din 40 de ţări. Dintre aceştia, aproximativ 1.000 au concurat la individual la maraton şi circa 2.000 la cursa populară. Kangogo şi Fekade au obţinut câte un premiu de 3.000 de euro. Valoarea totală a premiilor în bani este de 30.000 de euro, acestora adăugându-li-se şi premii în obiecte de la sponsori.

CSM ORADEA, ÎNVINSĂ LA DEBUTUL ÎN LIGA CAMPIONILOR

Campioana României la polo, CSM Oradea, a fost învinsă pe teren propriu, de formaţia ungară Szeged Beton, scor 9-14 (0-3, 2-4, 3-4, 4-3), în meciul de debut din grupa D a Ligii Campionilor, desfăşurat sâmbătă. Pentru orădeni au marcat Ghiban, Chioveanu, Matei şi Popoviciu, fiecare câte două goluri, Dunca un gol. În celălalt meci din grupă: Spandau Berlin - Partizan Belgrad 10-13. În prima rundă a grupei, jucată săptămâna trecută, Szeged a învins pe Spandau cu 8 la 5, în timp ce Partizan şi Galatasaray au terminat la egalitate, 5 la 5. CSM Oradea a stat în prima etapă, în care ar fi avut ca adversară echipa Vitebsk Region, care s-a retras din competiţie. Obiectivul campioanei României este trecerea de faza grupelor, care ar însemna o clasare în primele patru locuri.

AZARENKA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA BEIJING

Jucătoarea belarusă de tenis Viktoria Azarenka a câştigat turneul WTA de la Beijing, după ce a învins-o în finală pe rusoaica Maria Şarapova, cu 6-3, 6-1. Acesta este al 13-lea titlu din cariera numărului 1 mondial, al cincilea în acest an după Sydney, Openul Australiei, Doha şi Indian Wells. Şarapova a disputat în capitala chineză a opta finală a anului, ea pierzând cinci, dintre care trei contra Victoriei Azarenka. Proba de dublu a fost câştigată de perechea rusă Ekaterina Makarova şi Elena Vesnina, care a învins cuplul Nuria Llagostera (Spania) şi Sania Mirza (India), cu 7-5, 7-5.

DJOKOVIC S-A IMPUS PENTRU A TREIA OARĂ LA BEIJING

Tenismanul sârb Novak Djokovic a câştigat, ieri, pentru a treia oară turneul ATP de la Beijing, învingându-l în finală pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, cu 7-6, 6-2. Djokovic s-a mai impus la Beijing în 2009 şi 2010. La dublu, finala a fost câştigată de fraţii americani Bom şi Mike Bryan, cu 6-3, 6-2, în faţa perechii Carlos Berlocq (Argentina) şi Denis Istomin (Uzbekistan).

KEI NISHIKORI A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA TOKYO

Tenismanul japonez Kei Nishikori, numărul 17 mondial, a câştigat duminică turneul ATP de la Tokyo, dotat cu premii în valoare totală de 1,28 milioane de dolari. Nishikori l-a învins în finală, cu 7-6, 3-6, 6-0, pe canadianul Milos Raonic, locul 15 ATP. La dublu, finala a fost câştigată de perechea Alexander Peya (Austria) şi Bruno Soares (Brazilia, cap de serie nr. 4) în faţa cuplului Leander Paes (India) şi Radek Stepanek (Cehia, nr.1), cu 6-3, 7-6.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL CELOR PATRU NAŢIUNI LA RUGBY

Sâmbătă a luat sfârşit Turneul celor Patru Naţiuni la rugby, competiţie câştigată de Noua Zeelandă, formaţie care înregistrat şase victorii în tot atâtea meciuri şi a strâns 26 de puncte. Au urmat în clasament Australia 12p (trei victorii şi trei înfrângeri), Africa de Sud 12p (două victorii, un egal şi trei înfrângeri) şi Argentina, care s-a aflat la prima sa participare în competiţia reprezentativelor majore din emisfera sudică şi a acumulat 4p (un egal şi cinci înfrângeri). În ultima etapă, Noua Zeelandă a învins Africa de Sud cu 32-16, iar Australia a dispus cu 25-18, în deplasare, de Argentina.

PROCES INTENTAT ÎN SUA, ÎN CAZUL CHAUNCEY HARDY

Avocatul Rick Altschuler a declarat pentru presa americană că a intentat un proces la un tribunal din New Haven, solicitând daune de peste 210 milioane de dolari în cazul baschetbalistului Chauncey Hardy, care a murit în România în urmă cu un an. Acesta a precizat că a solicitat daune de peste 210 milioane de dolari de la părţile date în judecată, între care se numără bărbatul care i-a dat lui Hardy loviturile în urma cărora baschetbalistul a murit, Federaţia Română de Baschet, un spital din România şi doi medici. Potrivit New Haven Register, Rick Altschuler a intentat proces în Statele Unite deoarece câţiva avocaţi români l-au avertizat că nu se va face dreptate în România pentru un baschetbalist american de culoare. În România, pe 11 septembrie, instanţa supremă a decis definitiv ca dosarul lui Ionuţ Tănăsoaia, agresorul baschetbalistului american Chauncey Hardy, să fie rejudecat de Tribunalul Giurgiu, decizia de condamnare la cinci ani de închisoare fiind astfel desfiinţată. Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au admis atât recursul formulat de Ionuţ Tănăsoaia împotriva deciziei Curţii de Apel Bucureşti de condamnare la cinci ani de închisaore cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte, cât şi contestaţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care au cerut o pedeapsă mai mare.