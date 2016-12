LIGA A II-A LA FOTBAL

La finalul acestei săptămâni sunt programate meciurile etapei a 6-a din Liga a II-a la fotbal - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Rapid CFR Suceava - FC Farul Constanţa, Sportul Studenţesc Bucureşti - CF Brăila, FC Botoşani - ACS Buftea (în direct la Dolce Sport 2); ora 13.00: CS Otopeni - Unirea Slobozia (în direct la Dolce Sport 2); duminică, ora 11.00: Delta Tulcea - Chindia Tîrgovişte (în direct la Dolce Sport 2). Săgeata Năvodari, Dinamo II Bucureşti şi Dunărea Galaţi stau. Clasament: 1. Sportul Studenţesc Bucureşti 15p (golaveraj: 11-2), 2. CS Otopeni 13p (9-3), 3. SĂGEATA NĂVODARI 11p (14-6), 4. FC Botoşani 9p (8-4), 5. Delta Tulcea 9p (7-7), 6. CF Brăila 4p (8-7), 7. Rapid CFR Suceava 3p (4-5), 8. FC FARUL CONSTANŢA 3p (4-6), 9. ACS Buftea 3p (5-10), 10. Galaţi 3p (2-7), 11. Unirea Slobozia 2p (6-9), 12. Chindia Tîrgovişte 2p (3-6), 13. Dinamo II Bucureşti 0p (1-10). Seria a 2-a - sâmbătă, ora 11.00: Voinţa Sibiu - FC Argeş Piteşti, FC Maramureş - CSM Rm. Vîlcea, CS Mioveni - Corona Braşov; ora 15.00: FC Bihor Oradea - Luceafărul Oradea (în direct la Digi Sport 1); ora 16.00: ACS Poli Timişoara - FC Olt; duminică, ora 11.30: UTA - Damila Măciuca (în direct la Digi Sport 1). FCM Tg. Mureş şi Unirea Alba Iulia stau. Clasament: 1. Damila Măciuca 12p (golaveraj: 8-0), 2. CS Corona Braşov 11p (8-4), 3. FCM Tg. Mureş 9p (8-4), 4. Unirea Alba Iulia 9p (8-9).

ACADEMIA HAGI 1999, REMIZĂ ÎN BULGARIA

Echipa de juniori născuţi în anul 1999 a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a disputat, la Varna, un meci de verificare împotriva echipei similare a clubului Cerno More Varna. Întâlnirea la egalitate, scor 1-1 (1-1). Academia Hagi a deschis scorul prin Gabriel Iordan, în min. 19, însă gazdele au restabilit egalitatea în min. 30. Antrenorul Nicolae Roşca a utilizat următorii jucători: Murariu - Mişilaricu, Acasandrei, Suflaru, Apetrei - Gheorghe, Măţan, Crînganu - Ene, G. Iordan, Dumitraşcu. Au mai jucat: Fl. Iordan, Ştefan, Zanfir, Burcea, Apostolache. Academia Hagi 1999 va mai susţine în această lună un meci de verificare în Bulgaria. Pe 17 octombrie, la Razgrad, Academia Hagi 1999 va întâlni formaţia locală Ludogorets, într-un meci programat de la ora 17.00. Echipa de seniori a clubului Ludogorets este campioana en titre a Bulgariei.

PIŢURCĂ A RENUNŢAT LA NICOLIŢĂ, FLORESCU ŞI DANIEL NICULAE

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Victor Piţurcă, a renunţat la convocarea jucătorilor Bănel Nicoliţă, George Florescu şi Daniel Niculae, păstrând 11 “stranieri” în lotul pentru meciurile cu Turcia şi Olanda din preliminariile CM 2014, informează site-ul oficial al FRF. Jucătorii români care activează la cluburi din străinătate păstraţi în lotul pentru meciurile cu Turcia şi Olanda sunt următorii: Costel Pantilimon (Manchester City), Gabriel Tamaş (West Bromwich Albion), Dorin Goian (Spezia Calcio), Paul Papp (AC Chievo), Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk), Răzvan Cociş (FC Rostov), Costin Lazăr (PAOK Salonic), Gabriel Torje (Granada), Bogdan Stancu (Orduspor), Ciprian Marica (Schalke ’04 Gelsenkirchen) şi Adrian Mutu (AC Ajaccio). Au fost revocate convocările trimise anterior la AS Saint-Etienne (Bănel Nicoliţă), Arsenal Kiev (George Florescu) şi FC Kuban Krasnodar (Daniel Niculae). Jucătorii care vor fi convocaţi de la cluburile din Liga 1, precum şi o parte dintre “stranieri” se vor prezenta duminică în cantonamentul de la Centrul de Fotbal al FRF de la Mogoşoaia. Lotul va fi definitivat duminică seară, după jocul Steaua - CFR Cluj. Reunirea lotului este prevăzută pentru luni, la ora 12.00, la Mogoşoaia. La ora 12.30, selecţionerul Victor Piţurcă va susţine o conferinţă de presă. Antrenamentul de la ora 18.00 va fi deschis presei. Echipa naţională a României va întâlni Turcia, vineri, 12 octombrie, de la ora 20.30, pe Stadionul Sukru Saracoglu din Istanbul şi Olanda, marţi, 16 octombrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională din Bucureşti, în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2014.

LOTUL OLANDEI PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

Selecţionerul Louis van Gaal a anunţat, vineri, lotul de jucători pentru meciurile cu reprezentativele Andorrei şi României, din preliminariile Cupei Mondiale din 2014, printre fotbaliştii convocaţi numărându-se vedetele Huntelaar, Van Persie, Van der Vaart şi Kuyt, informează federaţia olandeză. Cei 20 de jucători convocaţi sunt următorii: Stekelenburg (AS Roma), Vorm (Swansea City), Vermeer (Ajax Amsterdam) - portari; Heitinga (Everton), Janmaat (Feyenoord Rotterdam), Martins (Feyenoord), Viergever (AZ Alkmaar), Vlaar (Aston Villa), Van Rhijn (Ajax), Emanuelson (AC Milan) - fundaşi; N. De Jong (AC Milan), Strootman (PSV Eindhoven), Van der Vaart (Hamburger SV), Afellay (Schalke ’04) - mijlocaşi; Huntelaar (Schalke ’04), Lens (PSV), Narsingh (PSV), Van Persie (Manchester United), Kuyt (Fenerbahce) şi Schaken (Feyenoord) - atacanţi. Van Gaal a renunţat la jucătorii Anita, Clasie, Douglas, Dost, L. De Jong, S. De Jong, Maher, Robben, Sneijder, Van der Wiel şi Willems, care au figurat în lotul lărgit de 30 de fotbalişti. Vineri, 12 octombrie, de la ora 21.30, Olanda întâlneşte Andorra, la Rotterdam, iar marţi, 16 octombrie, de la ora 21.00, batavii joacă pe Arena Naţională din Bucureşti, cu România, în Grupa D a preliminariilor CM din 2014.

MECIUL TURCIA - ROMÂNIA SE VA DISPUTA CONFORM PROGRAMĂRII

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, pe site-ul oficial, că partida cu Turcia, programată săptămâna viitoare la Istanbul, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014, se va disputa conform programării iniţiale, în ciuda tensiunilor de la graniţa turco-siriană. FRF a trimis, joi, o scrisoare la FIFA, solicitând, pe baza tensiunilor de la graniţa turco-siriană, lămuriri cu privire la disputarea jocului Turcia - România, programat pe 12 octombrie, pe Stadionul Sukru Saracoglu din Istanbul. „Ţinând cont de toate aspectele care derivă din deplasarea echipei noastre naţionale şi a suporterilor români la Istanbul, inserate în scrisorile noastre, răspunsul FIFA a sosit în cursul dimineţii zilei de azi, 5 octombrie. Forul fotbalistic mondial monitorizează situaţia din toate ţările unde se vor disputa meciuri în cadrul preliminariilor CM 2014. FIFA consideră că nu există motive de a prevedea o dezvoltare negativă a situaţiei amintite, drept care meciul se va desfăşura conform programării”, se arată în comunicatul FRF. Partida Turcia - România va avea loc, pe 12 octombrie, de la ora 20.30, pe Stadionul Şukru Saracoglu din Istanbul, iar meciul România - Olanda va avea loc, pe 16 octombrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională din Bucureşti. Ambele întâlniri contează pentru Grupa D, zona Europa, a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014.

LOTUL TURCIEI PENTRU MECIURILE CU ROMÂNIA ŞI UNGARIA

Selecţionerul Turciei, Abdullah Avcı, a anunţat, vineri, lotul de jucători în vederea partidelor cu România, din 12 octombrie, de la Istanbul, şi cu Ungaria, din 16 octombrie, de la Budapesta, în preliminariile CM din 2014. Lotul convocat este următorul - portari: Volkan Demirel, Cenk Gonen, Mert Gunok; fundaşi: Bekir Irtegun, Egemen Korkmaz, Gokhan Gonul, Hasan Ali Kaldırım, Hakan Balta, Semih Kaya, Omer Toprak; mijlocaşi: Caner Erkin, Mehmet Topal, Aydın Yilmaz, Emre Colak, Hamit Altıntop, Selcuk Inan, Arda Turan, Emre Belozoglu, Nuri Şahin, Sercan Sararer, Mehmet Ekici; atacanţi: Burak Yılmaz, Umut Bulut, Mevlut Erdinc, Tunay Torun. Naţionalele Turciei şi României se vor întâlni pe 12 octombrie, la Istanbul, în Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014, zona Europa. Turcia va juca împotriva Ungariei pe 16 octombrie, în deplasare.

LOTUL SELECŢIONATEI U19 PENTRU TURNEUL DIN SCOŢIA

Echipa naţională de fotbal Under 19 a României va participa, în perioada 9-14 octombrie, la miniturneul de calificare la CE 2012-2013, care va avea loc în Scoţia, din grupa tricolorilor, a noua a preliminariilor, făcând parte, pe lângă naţionala ţării gazdă, echipele Elveţiei şi Armeniei, informează FRF. Lotul pregătit de Adrian Văsâi (antrenor principal) şi Ştefan Iovan (antrenor coordonator) este următorul: portari - George Şerban (Viitorul Constanţa) şi Eduard Pap (SC Marcel Baban), fundaşi - Mihai Bălaşa (Viitorul Constanţa), Ioan Neag (Petrolul Ploieşti), Eduard Schuller (Unirea Alba Iulia), Bogdan Ţîru (Viitorul Constanţa), Florin Aniţoiu (ACS Poli Timişoara), Alexandru Dan (FCM Tg. Mureş), mijlocaşi - Cristian Puşcaş (Steaua Bucureşti), Rareş Enceanu (FC Braşov), Iulian Roşu (Steaua Bucureşti), Ovidiu Bic (FC Bihor), Bogdan Mitache (Viitorul Constanţa), atacanţi - Mihai Voduţ (Chindia Tîrgovişte), Steliano Filip (Dinamo Bucureşti), Denis Lemac (Dinamo Bucureşti), Darius Buia (Dinamo Bucureşti), Claudiu Bumba (AS Roma). Programul meciurilor este următorul - marţi, 9 octombrie, ora 21.30: Scoţia - Armenia şi Elveţia - România; joi, 11 octombrie, ora 21.30: Scoţia - România şi Armenia - Elveţia; duminică, 14 octombrie, ora 15.00: România - Armenia; ora 17.00: Elveţia - Scoţia. În această fază preliminară sunt 12 grupe a câte patru echipe. Se califică la turul de elită din primăvara anului viitor primele două clasate în fiecare grupă, plus cel mai bun loc 3, luându-se în calcul doar punctele din jocurile cu primele două formaţii din grupa respectivă. În primăvara anului 2013, cele 25 de echipe calificate, impreuna cu primele trei naţionale care au cel mai bun coeficient la aceasta categorie, vor fi împărţite în şapte grupe a câte patru echipe, de unde se vor califica la turneul final al Campionatului European U19, ediţia 2012-2013, cele şapte câştigătoare de grupă. Faza finală va avea loc în perioada 20 iulie - 1 august 2013, în Lituania, echipa ţării gazdă fiind calificată automat.

PLATINI AVERTIZEAZĂ CLUBURILE ROMÂNEŞTI ÎN PRIVINŢA MANIFESTĂRILOR RASISTE

Preşedintele UEFA, Michel Platini, i-a trimis o scrisoare preşedintelui FRF, Mircea Sandu, în care avertizează cluburile din România că riscă sancţiuni severe în cazul în care manifestările rasiste se vor repeta la meciurile de fotbal. „Am fost informaţi cu privire la serioase incidente de sorginte rasistă, care au avut loc în timpul jocului (n.r.: Steaua - Rapid), multe dintre ele prin intermediul bannerelor şi scandărilor care se refereau în cel mai inuman mod la comunităţile rome. Reiese că, în ultimii ani, multe meciuri dintre cele două echipe au fost marcate de incidente rasiste, numai că interacţiunea pe care am observat-o se află dincolo de orice rivalitate rezonabilă din sportul nostru. Pericolele unor asemenea acte sunt multiple. Ţara dumneavoastră va dori să evite deteriorarea reputaţiei sale, care ar putea reieşi din imaginea României ca nefăcând parte din comunitatea fotbalului european şi din faptul că UEFA ar fi forţată să ia cele mai severe măsuri împotriva cluburilor româneşti dacă acestea vor etala asemenea practici în competiţiile noastre”, se menţioneză în scrisoarea semnată de Michel Platini. FRF susţine că din adresa preşedintelui UEFA reies în mod evident preocuparea şi îngrijorarea forului continental faţă de actele rasiste petrecute la unele meciuri din cadrul Ligii I, precum şi monitorizarea României şi pericolele la care este expus fotbalul românesc atât din punctul de vedere al echipelor naţionale, cât şi din cel al echipelor de club, în cazul în care asemenea acte vor continua.

TERRY NU ESTE RASIST

Argumentele lui John Terry în cazul insultelor adresate lui Anton Ferdinand nu au fost credibile, a explicat Federaţia Engleză de Fotbal în motivarea deciziei de suspendare a jucătorului echipei Chelsea Londra, FA menţionând totodată că fostul căpitan al naţionalei Angliei nu este rasist. Terry l-a insultat pe fotbalistul echipei Queens Park Rangers în timpul unui meci din campionatul Angliei, care a avut loc în octombrie 2011, adresându-i cuvântul negru asociat cu termeni cu conotaţii sexuale, a scris Comisia de Disciplină a FA, în raportul pe care l-a dat publicităţii vineri. „Cuvintele pronunţate au fost cu intenţia de a insulta”, a considerat comisia, care a respins acuzaţia de rasism în cazul lui Terry, pe baza a numeroase mărturii, inclusiv de la fotbalişti de culoare. „Toate persoanele implicate în procedura disciplinară şi judiciară au ajuns la concluzia că Terry nu este rasist”, se mai arată în raport.

SUSPENDAREA LUI CONTE, REDUSĂ DE LA ZECE LA PATRU LUNI

Suspendarea antrenorului echipei Juventus Torino, Antonio Conte, în scandalul meciurilor trucate “Calcioscommesse”, a fost redusă de la zece la patru luni, urmând să se încheie pe 8 decembrie, a anunţat, vineri, Tribunalul de Arbitraj Sportiv Italian. Conte fusese suspendat până în iunie 2013, sancţiune confirmată în august, la primul apel, pentru că nu a denunţat fapte de corupţie la meciul echipei Siena, pe care o antrena, cu Albinoleffe, disputat pe 29 mai 2011. Conte a negat tot timpul că ar fi fost la curent cu manipularea acestui meci pentru pariuri. Conte urmează să revină pe banca tehnică în etapa a 16-a a campionatului Italiei, la Palermo.

UN AN FĂRĂ FOTBAL PE STADIONUL HAMPDEN PARK

Stadionul echipei naţionale a Scoţiei, Hampden Park, va fi închis pentru un an competiţiilor fotbalistice, arena urmând să fie dotată temporar cu o pistă de atletism în vederea Jocurilor Commonwealth-ului din 2014, găzduite de oraşul Glasgow. Pe Hampden Park îşi mai dispută meciurile de pe teren propriu echipa de amatori Queen’s Park şi tot aici se desfăşoară fazele finale ale Cupei Scoţiei şi Cupei Ligii. Meciurile de fotbal nu se vor mai disputa pe acest stadion începând cu luna noiembrie 2013. Pentru a instala pista de atletism, capacitatea stadionului va fi redusă de la 52.063 la 44.000 de locuri, dar după Jocuri arena îşi va recăpăta locurile pierdute. A 20-a ediţia a Jocurilor Commonwealth-ului se va desfăşura în perioada 24 iulie - 3 august 2014. Fotbalul va reveni pe Hampden Park la finalul anului 2014.

FOSTUL FOTBALIST DIETER MULLER ESTE ÎN COMĂ

Fostul internaţional german Dieter Muller este în comă, după ce a suferit un infarct, a anunţat, vineri, cotidianul Bild. Muller, în vârstă de 58 de ani, a leşinat la locuinţa sa din Maintal, iar soţia lui a reuşit să-l resusciteze înainte de sosirea ambulanţei. „Am fost chemaţi de soţia lui. Sperăm că va câştiga lupta în care este implicat”, a declarat Thorsten Siegmund, purtătorul de cuvânt al clubului Offenbach, unde Dieter Muller este preşedinte. Dieter Muller este o legendă a grupării FC Koln, pentru care a marcat 231 de goluri în Budnesliga, între 1973 şi 1981, fiind golgeter în 1977 şi 1978. După un sezon la VfB Stuttgart (1981-82), Dieter Muller a plecat la Girondins de Bordeaux, devenind campion al Franţei de două ori (în 1984 şi 1985). Trecut pe la FC Zurich şi Saarbrucken, Dieter Muller şi-a încheiat cariera în 1989 la Offenbach.

ALEX, DE LA FENERBAHCE LA PALMEIRAS

Mijlocaşul Alex de Souza, care şi-a reziliat săptămâna aceasta contractul cu Fenerbahce Istanbul, ar putea evolua la echipa Palmeiras, a declarat directorul sportiv al clubului brazilian, Cesar Sampaio. El a precizat că a discutat deja cu jucătorul, care a promis că se va aşeza la masa negocierilor peste două săptămâni, când va ajunge în Brazilia, după ce îşi va încheia conturile în Turcia. Alex a mai jucat la Palmeiras între 1997 şi 2000. Căpitanul lui Fener a anunţat că şi-a reziliat contractul cu clubul turc luni, la scurt timp după ce a fost exclus din lot, decizia venind după înfrângerea din meciul cu Kasimpaşa, scor 0-2, în etapa a 6-a a campionatului Turciei. Alex de Souza a fost înlocuit de antrenorul Aykut Kocaman la finalul primei reprize. Fotbalistul, care a urmărit repriza a doua de la peluză, ar fi râs atunci când adversarii au înscris. La finalul jocului, preşedintele clubului, Aziz Yildirim, a convocat o şedinţă în vestiar cu jucătorii şi staful tehnic, la care, conform presei, în timp ce ceilalţi fotbalişti îl ascultau cu seriozitate pe oficial, brazilianul a avut o atitudine nepăsătoare. Alex (35 de ani) era legitimat la Fenerbahce din 2004. El a câştigat cu echipa din Istanbul de trei ori campionatul Turciei, o dată Cupa Turciei şi de două ori Supercupa.

UN SPECTATOR LA MECIUL DINAMO ZAGREB - PSG POATE DEVENI MILIONAR

Un spectator de la meciul din Liga Campionilor dintre Dinamo Zagreb şi Paris Saint-Germain, programat pe 24 octombrie, va părăsi arena mai bogat cu un milion de kune (134.000 de euro), dacă în stadion vor fi cel puţin 25.000 de persoane. Jucătorii de la Dinamo Zagreb au promis această primă, pentru a încerca să umple tribunele. În septembrie, când Dinamo Zagreb a pierdut cu FC Porto, scor 0-2, doar câteva mii de persoaner au venit pe stadionul Maksimir, cu o capacitate de 40.000 de locuri. Pentru a evita o astfel de situaţie, mijlocaşul echipei Dinamo, Mateo Kovacic, a avut ideea ca, împreună cu ceilalţi jucători, să ofere această sumă unui fan ce va fi ales prin tragere la sorţi. Însă premiul de 134.000 de euro va fi oferit doar dacă la stadion merg cel puţin 25.000 de persoane, a anunţat clubul pe site-ul oficial. Dacă numărul suporterilor nu depăşeşte 15.000, prima scade la 20.000 de euro, şi apoi la 650 de euro în cazul prezenţei a doar 5.000 de spectatori. „Dragi suporteri, suntem trişti că nu mai veniţi la stadion, dar acum cred că veţi veni”, a spus Kovacic, în vârstă de 18 ani, într-un mesaj video înregistrat în vestiar şi postat pe Facebook.

ACCES INTERZIS PE STADION PENTRU OPT FANI AI FORMAŢIEI BORUSSIA DORTMUND

Campioana Germaniei, Borussia Dortmund, a anunţat, vineri, că a interzis accesul pe stadion pentru opt suporteri locali aparţinând unei “organizaţii de extremă dreapta interzisă”. Potrivit clubului, persoanele vizate aparţin unei organizaţii neo-naziste interzisă de ministrul de Interne în august. Aceşti fani s-ar fi remarcat la 1 septembrie, cu ocazia deplasării echipei de tineret a Borussiei la Erfurt. Interdicţia de a intra în stadion vizează Signal Iduna-Park din Dortmund, unde măsurile de securitate vor fi sporite, în special în tribuna sud, pentru a răspunde rapid acţiunilor extremiştilor.

TREI FOTBALIŞTI BRITANICI, IMPLICAŢI ÎN MANIPULAREA UNOR CURSE DE CAI

Trei fotbalişti din Marea Britanie sunt acuzaţi de încălcarea regulamentelor şi de implicarea în pariuri suspicioase de către Autoritatea britanică a curselor de cai (BHA). Este vorba despre atacantul Michael Chopra (Ipswich Town), mijlocaşul James Coppinger (Nottingham Forest) şi Mark Wilson (fost la Manchester United şi Doncaster Rovers), care au fost acuzaţi alături de jocheul Andrew Heffernan şi alte cinci persoane. Se pare că Chopra şi Wilson i-ar fi oferit mită jocheului Heffernan pentru a influenţa rezultatul unor curse. Cele nouă persoane sunt acuzate că au participat la o conspiraţie pentru practici frauduloase şi de corupţie. BHA susţine că o serie de curse disputate între noiembrie 2010 şi martie 2011 au fost manipulate în favoarea fotbaliştilor care pariau.