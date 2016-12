LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor din etapa a 5-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Unirea Slobozia - Sportul Studenţesc Bucureşti, CS Buftea - Delta Tulcea, Dinamo II Bucureşti - FC Botoşani, Dunărea Galaţi - Rapid CFR Suceava; duminică, ora 13.00: CF Brăila - Săgeata Năvodari (în direct la Dolce Sport 2). FC Farul Constanţa stă. Vineri s-a disputat întâlnirea Chindia Tîrgovişte - CS Otopeni, scor 0-0. Clasament: 1. CS Otopeni 13p (golaveraj: 10-3), 2. Sportul Studenţesc 12p (golaveraj: 9-2), 3. Delta Tulcea 9p (6-5), 4. SĂGEATA NĂVODARI 8p (11-4), 5. FC Botoşani 6p (6-3), 6. CF Brăila 4p (6-4), 7. Suceava 3p (4-4), 8. FC FARUL CONSTANŢA 3p (4-6), 9. Slobozia 2p (6-6), 10. Chindia 2p (3-6), 11. ACS Buftea 0p (3-9), 12. Galaţi 0p (1-7), 13. Dinamo II 0p (0-8). Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: CSM Rm. Vîlcea - Voinţa Sibiu, Luceafărul Oradea - FC Maramureş, Damila Măciuca - FC Bihor Oradea, Unirea Alba Iulia - CS Mioveni; duminică, ora 11.00: ALRO Slatina - UTA, Corona Braşov - ACS Poli Timişoara. FCM Tg. Mureş şi FC Argeş Piteşti stau. Clasament: 1. CS Corona Braşov 10p, 2. Damila Măciuca 9p (golaveraj: 5-0), 3. FCM Tg. Mureş 9p (8-4).

ROMÂNIA, LOCUL 5 LA TURNEUL DE FOTBAL AL JURNALIŞTILOR DE LA BANSKO

Echipa de fotbal a jurnaliştilor români a obţinut locul 5 la turneul “Nikolai Kolev-Michmana”, disputat în perioada 24-27 septembrie, la Bansko (Bulgaria). România a învins formaţiile Serbiei (scor 6-3) şi Macedoniei (6-2) şi a piedut în faţa Moldovei (5-0), Bulgariei (2-1), Muntenegrului (4-1) şi Bosniei-Herţegovina (4-3). Trofeul fair-play a fost cucerit de România prin Adi Dobre (Evenimentul Zilei), Iulian Anghel (Adevărul) - căpitanul echipei şi Mihai Toma (Libertatea), în timp ce golgheterul echipei tricolore a fost Romeo Chiriac (Mediafax), cu 5 goluri. Trofeul a fost câştigat de formaţia Bulgariei, care l-a avut în componenţă pe fostul internaţional Svetoslav Petrov. Echipa gazdă a fost urmată pe podium de Moldova şi Muntenegru. Preşedintele Asociaţiei Presei Sportive, Dumitru Graur, şi-a manifestat intenţia pentru organizarea în România a următoarei ediţii a competiţiei dedicate jurnaliştilor din Balcani. De asemenea, în perioada turneului au avut loc conferinţe având ca temă combaterea violenţei în fotbal şi stoparea pariurilor “negre”.

GRUPELE CM 2014 SE STABILESC PE 6 DECEMBRIE 2013

Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Campionatului Mondial de fotbal ediţia 2014, din Brazilia, va avea loc pe 6 decembrie 2013, în oraşul brazilian Costa de Sauipe, a confirmat Comitetul Executiv al FIFA, reunit joi la Zurich. Cu această ocazie a fost aprobat şi orarul jocurilor CM din Brazilia, al cărui meci de deschidere urmează să aibă loc pe 12 iunie, la Sao Paulo, de la ora locală 17.00 (23.00 ora României). Partidele din faza grupelor se vor disputa la orele locale 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 şi 21.00 (orele 19, 23, 24, 1 şi 3 la Bucureşti, cu excepţia partidelor de la Cuiaba şi Manaus, pentru care diferenţa de fus orar faţă de România este de 7 ore). Semifinalele se vor disputa la ora locală 17.00, în timp ce finala va avea loc pe 13 iulie 2014, pe celebrul stadion Maracana din Rio de Janeiro, de la ora locală 16.00 (22.00 la Bucureşti). Conform FIFA, orele au fost convenite pe baza mai multor criterii, precum repartiţia echitabilă între echipe, care vor avea perioade de pauză egale în cadrul aceleiaşi grupe, căldura din acea perioadă în oraşele-gazdă, contractele cu posturile de televiziune care vor difuza meciurile la nivel mondial şi deplasarea suporterilor. Forul internaţional al fotbalului a stabilit ca între 19 şi 25 mai 2014 să nu se dispute nicio competiţie la nivel internaţional - cu excepţia finalei Ligii Campionilor - pentru ca fotbaliştii să aibă cel puţin o săptămână de pauză înainte de a se prezenta la echipele lor naţionale.

BLOHIN A DEMISIONAT DE LA NAŢIONALA UCRAINEI

Tehnicianul Oleg Blohin, care a fost numit, marţi, în funcţia de antrenor principal al echipei Dinamo Kiev, după demiterea lui Iuri Semin, a renunţat la conducerea tehnică a naţionalei Ucrainei, informează L’Equipe. Iniţial, Blohin, în vârstă de 59 de ani, ar fi trebuit să rămână la conducerea naţionalei Ucrainei pentru meciurile cu Moldova (12 octombrie) şi Muntenegru (16 octombrie) din preliminariile Cupei Mondiale din 2014, însă în cele din urmă el şi-a prezentat demisia, vineri, în faţa preşedintelui federaţiei ucrainene, Anatoli Konkov. Câştigător al Balonului de Aur în 1975, Blohin a semnat un contract pe patru ani cu Dinamo Kiev. Blohin a câştigat cu Dinamo Kiev opt titluri de campion naţional, cinci Cupe al URSS-ului şi o Cupă a Cupelor. Tehnicianul Iuri Semin a fost demis, luni, din funcţia de antrenor principal al echipei Dinamo Kiev, după ce formaţia a fost eliminată din 16-imile de finală ale Cupei Ucrainei de Şahtior Doneţk. În campionat, după disputarea a nouă etape, Dinamo Kiev se află pe locul 3, la şase puncte de liderul Şahtior Doneţk.

AMENINŢĂRI LA ADRESA LUI HULK

Poliţia rusă a descoperit o bombă artizanală într-o geantă, la centrul de antrenament al echipei Zenit Sankt Petersburg, lângă aceasta aflându-se o fotografie a atacantului brazilian Hulk, a anunţat presa internaţională. Fotografia lui Hulk era însoţită de mesajul: “Hulk, afară!”, iar geanta cu bomba a fost lăsată la centrul de antrenament în cursul zilei de joi. „Nu negăm, dar nu avem mai multe comentarii de făcut”, a declarat un purtător de cuvânt al clubului. Ameninţarea vine pe fondul tensiunilor între jucători la Zenit, după Igor Denisov şi Alexander Kerzhakov au fost trimişi la echipa a doua, deoarece şi-au manifestat nemulţumirile referitoare la salariul lui Hulk şi Axel Witsel. Între timp, Kerzhakov a fost reprimit la echipă. Hulk şi Axel Witsel au fost achiziţionaţi la începutul lunii septembrie prin intermediul sponsorului Gazprom, care a cheltuit aproape 100 de milioane de euro.

TERRY, SUSPENDAT PENTRU INSULTE RASISTE

Fundaşul echipei Chelsea Londra, John Terry, anchetat de federaţia engleză într-un caz privind insulte rasiste la adresa lui Anton Ferdinand, a fost suspendat pentru patru meciuri şi amendat cu 220.000 de lire sterline (277.000 de euro), de către o comisie independentă a FA. Fotbalistul poate face apel în termen de 14 zile. Pe 13 iulie, un tribunal din Londra l-a achitat pe John Terry, judecătorul Howard Riddle estimând că nu există suficiente elemente ce ar arăta că fotbalistul englez este rasist. Acest caz a dus la pierderea banderolei de căpitan al naţionalei pe care a purtat-o Terry şi apoi la demisia selecţionerului Fabio Capello, care nu a fost de acord cu decizia luată în cazul jucătorului său. Pe 23 septembrie, Terry şi-a anunţat retragerea din naţionala Angliei.

CLUBUL LEEDS UNITED, CUMPĂRAT DE INVESTITORI ARABI

Gulf Finance House, un grup de investiţii din Zona Golfului, a anunţat că filiala sa GFH Capital Limited a încheiat un acord exclusiv pentru achiziţionarea clubului englez Leeds United (liga a doua). „În virtutea unei clauze de confidenţialitate, niciun alt detaliu privind condiţiile comerciale ale tranzacţiei nu poate fi dat publicităţii”, a anunţat grupul într-un comunicat publicat pe site-ul burselor din Bahrain şi Kuwait. O sursă apropiată negocierilor a declarat că valoarea tranzacţiei s-ar ridica la circa 50 de milioane de lire sterline (n.r. - circa 75 de milioane de euro). „Dar există o problemă. Stadionul lui Leeds, Elland Road, şi terenurile de antrenament sunt ipotecate şi le revine actualilor proprietari sarcina de a regla această chestiune”, a precizat sursa citată. Un alt grup de investitori arabi din Golf a încercat să cumpere gruparea Leeds în 2003, dar afacerea nu s-a concretizat. Fondat în 1919, clubul Leeds United are în palmares trei titluri ale Angliei, în 1969, 1974 şi 1992, două trofee ale Cupei Oraşelor Tîrguri (Cupa UEFA), în 1968 şi 1971, un trofeu al Cupei Angliei, în 1972, şi unul al Cupei Ligii, în 1968. Din 2004, Leeds United a evoluat numai în ligile a doua şi a treia ale campionatului englez.

ANDRE SANTOS A RĂMAS PENTRU UN AN FĂRĂ PERMIS AUTO

Internaţionalul brazilian al echipei Arsenal Londra, Andre Santos, va trebui să plătească o amendă de 3.600 de lire sterline şi are permisul de conducere suspendat pentru 12 luni, conform unei decizii a justiţiei engleze. Potrivit The Sun, fotbalistul în vârstă de 29 de ani a condus periculos, cu o viteză de aproximativ 233 de kilometri pe oră, în dimineaţa zilei de 17 august, pe o autostradă din Hertfordshire. El nu a oprit când a fost urmărit de poliţie şi a schimbat de mai multe ori benzile, în condiţiile în care autostrada era aglomerată. În cele din urmă, Santos a oprit şi a fost reţinut de poliţişti, în apropierea bazei de pregătire a echipei Arsenal. Andre Santos, care deţine mai multe maşini puternice, a pledat vinovat pentru conducere periculoasă. Brazilianul a fost transferat de Arsenal anul trecut, de la Fenerbahce, în schimbul sumei de 5,5 milioane de lire sterline.

ŢSKA SOFIA AR PUTEA FI EXCLUSĂ ŞI DIN CAMPIONATUL BULGARIEI

Echipa ŢSKA Sofia, confruntată cu mari probleme financiare, riscă excluderea din prima ligă a campionatului Bulgariei, în cazul în care UEFA o va suspenda din competiţiile europene. Miercuri, UEFA le-a acordat bulgarilor ca termen-limită pentru plata datoriilor sfârşitul lunii septembrie, în caz contrar fosta echipă a lui Florentin Petre şi Ianis Zicu urmând să fie exclusă pe o perioadă de trei ani din competiţiile continentale. „Totul este clar. ŢSKA nu va obţine licenţa (pentru a evolua în prima ligă bulgară) dacă nu va îndeplini criteriile UEFA pentru obţinerea licenţei. Nu mai au cum să scape, aşa cum au făcut-o înainte”, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Bulgare de Fotbal (BFU), Atanas Furnadjiev. Presa bulgară precizează că datoriile clubului se ridică la aproximativ 80 milioane leva (52,53 milioane dolari). Cu 31 de titluri de campioană a Bulgariei în palmares, ŢSKA Sofia a primit interdicţia de a participa la Liga Campionilor 2008-2009 din cauza datoriilor, iar acum riscă să fie retrogradată din prima ligă, pentru prima oară în istoria sa de 64 ani.

BRANDAO A FOST ACHITAT ÎNTR-UN CAZ DE VIOL

Fostul atacant brazilian al echipei Olympique Marseille, Brandao, care evoluează tot în Franţa, dar la Saint-Etienne, a fost achitat într-un presupus caz de viol ce ar fi avut loc în martie 2011. Reclamanta are la dispoziţie zece zile pentru a face apel la această decizie. Judecătorul care s-a ocupat de acest caz a apreciat că au existat „incoerenţe şi contradicţii” în versiunea reclamantei pentru a motiva decizia sa. Brandao, în vârstă de 32 de ani, a fost inculpat pentru viol pe 9 martie 2011, după plângerea unei femei în vârstă de 24 de ani, care le-a spus anchetatorilor că fotbalistul a abuzat de ea în maşina sa, când se îndreptau spre casa ei, după plecarea dintr-un club de noapte, în Aix-en-Provence. Jucătorul, care a fost confruntat cu reclamanta în octombrie 2011, a negat că ar fi constrâns-o pe aceasta, avocaţii lui evocând un raport sexual „nu doar consimţit, dar şi dorit de partenera sa”. După ce a fost pus sub acuzare, Brandao a fost eliberat sub control judiciar, şi a fost împrumutat de Olympique Marseiile, unde juca din 2009, în Brazilia. Revenit la OM în ianuarie 2012, atacantul brazilian a semnat pentru două sezoane cu AS Saint-Etienne, în august.