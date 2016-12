ETAPA A 5-A ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Astăzi, de la ora 17.00, va avea loc etapa a 5-a din Liga a III-a la fotbal. Iată partidele programate în Seria a 2-a: Eolica 2010 Dobrogea Baia - Victoria Chirnogi (se joacă la Constanţa, pe terenul ITC din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”); Dunărea Călăraşi - CSM Focşani; ACS Titu - Rapid II Bucureşti; Rapid Feteşti - Sportul Studenţesc II Bucureşti; Metaloglobus Bucureşti - CSM Rîmnicu Sărat; Gloria Buzău - Viitorul Axintele. Juventus Bucureşti stă. Clasament: 1. Axintele 10p (golaveraj 14-2); 2. Rapid II 7p (10-5); 3. Rîmnicu Sărat 7p (10-7); 4. Focşani 7p (4-3); ... 10. Baia 4p (5-7).

ACADEMIA HAGI A ÎNVINS CAMPIOANA BULGARIEI

Echipa de Juniori C a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998) a susţinut, ieri, un meci de verificare contra campioanei Bulgariei la această categorie de vârstă, Cerno More Varna. Întâlnirea s-a disputat la Kavarna (Bulgaria) şi s-a încheiat cu victoria constănţenilor, scor 2-1 (0-0). Pentru formaţia pregătită de Cristi Şchiopu au înscris Ianis Hagi (min.48 - penalty) şi Virgil Ghiţă (min.55), în vreme ce golul bulgarilor s-a marcat în min.45. S-au jucat 2 reprize x 35 minute. Au evoluat - Academia Hagi 1998 (antrenor Cristi Şchiopu, director coordonator Marius Codescu): Dur - Bozoancă (45 Peltea) - Căpuşă (36 Rusu), Ghiţă, Kilyen, Vlădescu - Manole (36 Casap), Trancă (36 Iani), Dumitrescu (36 I. Hagi) - Cârnaţ (45 Moldoveanu), Coman (45 Anghel), Ciobanu (45 L. Gheorghe).

ETAPA A 5-A ÎN CUPA “FRIENDS” LA MINIFOTBAL

La sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian) are loc etapa a 5-a contând pentru Cupa “Friends” la minifotbal, competiţie inclusă în Campionatul Naţional de minifotbal. Iată meciurile: sâmbătă: Tiki Taka - Auto Garage (ora 16.00); Cetăţenii - Store (17.00); FBT & Valea Dacilor - Tomis Juniors (18.00); Poarta 6 - Flamengo Boys (19.00); Arsenal Inel II - Crazy Team (20.00); Expert Media Team - Macul Roşu (21.00); duminică: Victoria Cumpăna - Excelsior (13.00); Cariocas - Triumf (14.00); Palas - Black Sea (15.00); Dorally Mall - Km 4-5 (16.00); CFR - Juventus (17.00); Tomis Nord - Detectors (18.00); Soveja - Club Auto Tomis (19.00); Blue Team - Easy (20.00).

AGUIRREGARAY, CONVOCAT LA NAŢIONALA URUGUAYULUI

Mijlocaşul echipei CFR Cluj, Matias Aguirregaray, a fost convocat în lotul lărgit al naţionalei Uruguayului pentru meciurile cu Argentina şi Bolivia din preliminariile sud-americane ale CM 2014. Pe lista celor 30 de jucători convocaţi de selecţionerul Oscar Washington Tabarez se mai află, printre alţii, portarul Fernando Muslera (Galatasaray Istanbul), fundaşii Diego Lugano (Paris Saint-Germain), Diego Godin (Atletico Madrid), Sebastian Coates (FC Liverpool), Andres Scotti (Nacional Montevideo), Martin Caceres (Juventus Torino) şi Maximiliano Pereira (Benfica Lisabona), mijlocaşii Alvaro Gonzalez (Lazio Roma), Egidio Arevalo Rios (US Palermo), Diego Perez (Bologna), Walter Gargano, Alvaro Pereira (ambii Internazionale Milano), Cristian Rodriguez (Atletico Madrid) şi Nicolas Lodeiro (Botafogo), atacanţii Luis Suarez (FC Liverpool), Edinson Cavani (SSC Napoli), Diego Forlan (Internacional Porto Alegre), Sebastian Abreu (Figueirense), Abel Hernandez (US Palermo) şi Sebastian Fernandez (Malaga). Uruguay va întâlni Argentina pe 12 octombrie, la Mendoza, iar patru zile mai târziu va juca împotriva Boliviei, în La Paz.

FIFA STABILEŞTE ORAŞELE GAZDĂ ALE CM 2018

Rusia a predat la FIFA rapoartele tehnice cu analiza celor 13 oraşe care concurează la găzduirea meciurilor de la Campionatul Mondial din 2018, înaintea deciziei de a fi alese 11 dintre acestea. Moscova, care a prezentat două stadioane, precum şi alte zece oraşe vor fi desemnate sâmbătă drept gazde pentru cele 64 de meciuri ale turneului, operaţiunea fiind transmisă în direct de o televiziune rusească. Ministrul sportului din Rusia, Vitali Mutko, a declarat luna aceasta că Rostov pe Don, Kaliningrad, Saransk, Volgograd şi Iaroslav au „anumite probleme”, identificate în cadrul unui tur de inspecţie. Alte oraşe-candidate sunt Ekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Nijni Novgorod, Sankt Petersburg, Samara şi Soci. Cei 25 membri ai Comitetului Executiv al FIFA vor alege oraşele-gazdă din 2018, după o reuniune de două zile care a debutat joi.

REAL MADRID S-A “DISTRAT” ÎN AMICALUL CU MILLONARIOS BOGOTA

Echipa spaniolă Real Madrid a învins miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 8-0 (5-0), formaţia columbiană Millonarios Bogota, într-un meci de gală disputat pe Santiago Bernabeu în onoarea fostului jucător al celor două grupări, Alfredo Di Stefano. Golurile învingătorilor au fost marcate de Kaka 3, Callejon 2, Morata 2 şi Benzema. Argentinianul Alfredo Di Stefano, în vârstă de 86 de ani, a jucat pentru Millonarios Bogota în perioada 1949-1953, iar la Real Madrid a evoluat între 1953 şi 1964. El a şi antrenat Real Madrid, în două rânduri: 1982-1984 şi 1990-1991.

TOTTI, LOCUL 3 ÎN CLASAMENTUL CELOR MAI BUNI MARCATORI DIN CAMPIONATUL ITALIEI

Fotbalistul echipei AS Roma, Francesco Totti, a înscris al 216-lea său gol în Serie A, în meciul de pe teren propriu cu Sampdoria Genova, scor 1-1. Totti, care joacă de la începutul carierei (anul 1992) la AS Roma şi a împlinit ieri 36 de ani, a urcat pe locul trei în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria campionatului Italiei, egalându-i pe Jose Altafini (a jucat între 1958 şi 1976 la AC Milan, Napoli şi Juventus) şi Giuseppe Meazza (1929-1947, Inter, AC Milan, Juventus). Prima poziţie este ocupată de Silvio Piola (1929-1954, Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara), cu 290 de goluri, iar pe locul doi se află Gunnar Nordahl (1948-1958, AC Milan, AS Roma), cu 225 de goluri.

COLUMBIANUL BEDOYA, ELIMINAT DE 41 DE ORI ÎN CARIERĂ!

Fotbalistul columbian al echipei Santa Fe, Gerardo Bedoya, a primit o suspendare de 15 partide deoarece a lovit un adversar cu piciorul în cap, sâmbăta trecută, gest ce i-a atras a 41-a eliminare din carieră. Bedoya, în vârstă de 36 de ani, l-a lovit iniţial cu cotul pe Jhonny Ramirez, la derby-ul cu Millonarios. Când adversarul său era la sol, Bedoya l-a lovit cu piciorul, rănindu-l la frunte. Columbianul a fost suspendat 15 meciuri, dar şi amendat cu 1.222.850 de pesos (aproximativ 530 de euro).

FC SANTOS A CÂŞTIGAT SUPERCUPA AMERICII DE SUD

Echipa braziliană FC Santos a câştigat Supercupa Americii de Sud, după ce a învins miercuri pe teren propriu, scor 2-0 (Neymar 27, Bruno Rodrigo 60), formaţia chiliană Universidad de Chile, în manşa retur. În meciul tur, la Santiago, scorul a fost egal 0-0. Supercupa Americii de Sud se dispută anual între câştigătoarea Copei Libertadores (FC Santos în 2011) şi învingătoarea din Copa Sudamericana (Universidad de Chile în 2011).