NICIUN ARBITRU ROMÂN NU VA AJUNGE LA CM 2014

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a dat publicităţii lista cu cei 52 de arbitri preselecţionaţi pentru turneul final al CM 2014 din Brazilia, însă pe ea nu figurează niciun reprezentant al României. Lista cuprinde 19 arbitri din Europa, printre care se numără Howard Webb (Anglia),Viktor Kassai (Ungaria) şi Pedro Proenca (Portugalia), zece din America de Sud, câte şapte din Africa, Asia şi CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe) şi două din Oceania. Cei 52 de cavaleri ai fluierului, provenind din 46 de ţări, participă în această săptămână la un seminar care are loc la sediul FIFA de la Zurich, ocazie cu care au fost primiţi de preşedintele FIFA, Joseph Blatter. Acesta a evocat, cu această ocazie, noua tehnologie pentru linia porţii, care urmează să fie aplicată în premieră în luna decembrie, cu ocazia Campionatului Mondial al cluburilor şi care va contribui la îmbunătăţirea arbitrajelor.

ZECE MILIOANE DE EURO ÎN CINCI ANI PENTRU OŢELUL GALAŢI

Omul de afaceri Dan Adamescu va sponsoriza prin intermediul Astra Asigurări echipa de fotbal Oţelul Galaţi cu suma de zece milioane de euro în următorii cinci ani. „Contractul de sponsorizare stipulează că brandul Astra Asigurări va fi promovat pe stadionul echipei din Galaţi, pe site-ul şi publicaţiile echipei. De asemenea, brandul sponsorului va fi prezent pe tricouri (...). În schimb, Astra Asigurări va oferi susţinere financiară”, se arată într-un comunicat. Clubul Oţelul Galaţi a fost preluat pe 14 septembrie de The Nova Group, firmă controlată de omul de afaceri Dan Adamescu.

VEŞTI PROASTE PENTRU ROMÂNIA

Louis van Gaal s-a lecuit de experimente! Antrenorul naţionalei de fotbal a Olandei a încercat să remanieze masiv echipa Olandei imediat după instalarea sa ca antrenor al vicecampioanei mondiale. Acest lucru n-a fost prea inspirat, atrăgând criticile presei olandeze pentru prestaţia modestă a unora dintre jucătorii nou-veniţi. Acum, în vederea meciurilor cu Andorra şi Olanda, Van Gaal a hotărât să recheme câţiva dintre titularii de drept, precum Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay, Nigel de Jong şi Gregory van der Wiel. Toţi fac parte din lotul lărgit al Olandei pentru partidele din preliminariile World Cup 2014 contra Andorrei şi României.

MECIUL TORPEDO MOSCOVA - DINAMO MOSCOVA, SUSPENDAT

Meciul Torpedo Moscova - Dinamo Moscova, din 16-imile de finală ale Cupei Rusiei, a fost suspendat, miercuri, în min. 51, la scorul de 1-2 (Boiarinţev 50 / Rikov 18, 32). Motivul: suporterii gazdelor au aruncat în teren cu petarde şi fumingene, informează site-ul oficial al echipei pregătite de Dan Petrescu, Dinamo Moscova.

MALDINI, VAN BASTEN, TRAPATTONI ŞI ZOFF, ÎN HALL OF FAME-UL FOTBALULUI ITALIAN

O comisie compusă din zece jurnalişti sportivi şi nouă directori de publicaţii a ales 11 personalităţi care vor fi incluse în Hall of Fame-ul fotbalului italian, pe 13 decembrie, informează Gazzetta dello Sport. Cele 11 personalităţi alese sunt Paolo Maldini, Marco van Basten, Giovanni Trapattoni, Giampiero Boniperti, Luigi Agnolin, Paolo Casarin, Dino Zoff, Angelo Schiavio, Concetto Lo Bello, Valentino Mazzola şi Nereo Rocco. Hall of Fame-ul fotbalului italian a fost inaugurat în decembrie 2011, iar primele personalităţi încluse în acest muzeu au fost Michel Platini, Roberto Baggio, Marcello Lippi, Arrigo Sacchi, Adriano Galliani, Pierluigi Collina, Gigi Riva, Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari, Silvio Piola, Gaetano Scirea, Artemio Franchi, Ottorino Barassi, Vittorio Pozzo, Enzo Bearzot, Ferruccio Valcareggi, Fulvio Bernardini şi Giovanni Mauro.

MOURINHO VREA SĂ ANTRENEZ ŞI LA 70 DE ANI

Tehnicianul formaţiei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat că îl înţelege “perfect” pe colegul său Alex Ferguson, care continuă să antreneze deşi are 70 de ani, şi că probabil şi el va continua să stea pe bancă atunci când va avea această vârstă, din “dragoste” pentru fotbal, informează Marca. „Îl înţeleg perfect pe Alex care îşi continuă munca şi cred că şi eu voi face la fel. Iubesc mult fotbalul şi îmi place să fiu antrenor. Încă sunt tânăr, voi împlini 50 de ani şi am toată viaţa înainte”, a declarat Mourinho. Tehnicianul crede că 50 de ani reprezintă o cifră care “din punct de vedere psihologic poate avea un impact negativ asupra multora pentru că realizează că lumea se mişcă foarte repede şi viaţa este foarte scurtă”. „Este un număr care mă face să privesc în urmă, dar şi înainte. Sunt o persoană fericită pentru că eu cred că ceea ce am reuşit este incredibil. Dar privesc înainte şi mă văd mai bun ca niciodată, mai puternic ca oricând, cu mai multă experienţă şi cred că sunt la începutul carierei mele profesioniste”, a declarat Mourinho.

MANCHESTER CITY, ELIMINATĂ ÎN 16-IMILE CUPEI LIGII ANGLIEI

Formaţia Manchester City, cu portarul Costel Pantilimon integralist, a fost eliminată în 16-imile de finală ale Cupei Ligii Angliei, de Aston Villa, scor 4-2, după prelungiri. Pentru City au marcat Balotelli (min. 27) şi Kolarov (min. 64), în timp ce pentru Villa au înscris Barry (min. 59-autogol), Agbonlahor (min. 70 şi 113) şi N’Zogbia (min. 96). Tot în 16-imi, Chelsea Londra a învins pe Wolwerhampton (D2), scor 6-0, prin golurile marcate de Cahill (min. 4), Bertrand (min. 8), Juan Mata (min. 17), Romeu (min. 53-pen.), Fernando Torres (min. 58) şi Moses (min. 71).

JOHN BOND, FOST ANTRENOR LA MANCHESTER CITY, A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul antrenor al echipei Manchester City, John Bond, în funcţie din 1980 până în 1983, a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, a anunţat, ieri, clubul din prima ligă engleză. Bond a reuşit să ducă Manchester City în finala Cupei Angliei în 1981, pierdută în faţa formaţiei Tottenham. John Bond a mai antrenat echipele Norwich, Swansea şi Birmingham, după ce a disputat peste 400 de meciuri ca fundaş la West Ham United timp de 16 sezoane.

RECORD PENTRU PIZARRO ÎN BUNDESLIGA

Atacantul peruan al formaţiei Bayern Munchen, Claudio Pizarro, a intrat, marţi seară, pe teren, în min. 79 al meciului cu VfL Wolfsburg, scor 3-0, din etapa a 5-a a campionatului Germaniei, devenind jucătorul străin cu cele mai multe partide disputate în Bundesliga, 337. Pizarro i-a depăşit pe brazilianul Ze Roberto şi gruzinul Levan Koviashvili, ambii cu câte 336 de meciuri. Peruanul, care la 34 de ani se află la al 13-lea sezonul în Germania, deţine şi recordul golurilor marcate de un jucător străin (160) în Bundesliga.

CHELSEA ÎL VREA PE FALCAO

Chelsea Londra vrea să-l achiziţioneze pe atacantul columbian al formaţiei Atletico Madrid, Radamel Falcao, patronul grupării de pe Stamford Bridge, Roman Abramovici, dându-şi acordul pentru oferirea sumei de 45 de milioane de lire sterline în vederea achiziţionării jucătorului. „Patronul vrea ca totul să se rezolve cât mai repede pentru ca un alt club să poate face altă ofertă până în ianuarie, când se redeschide perioada de transferuri”, a declarat pentru cotidianul The Sun o sursă din cadrul clubului Chelsea. Falcao, în vârstă de 26 de ani, a marcat 115 goluri în trei ani de când este în Europa, el reuşind şi un hattrick în Supercupa Europei cu Chelsea, din august. Atletico Madrid l-a achiziţionat pe Falcao de la FC Porto, vara trecută, pentru 32 de milioane de lire sterline.

GALATASARAY VREA SĂ-L TRANSFERE PE KAKA

Preşedintele clubului Galatasaray Istanbul, Unsal Aysal, a declarat că în cazul în care echipa turcă va trece de grupele Ligii Campionilor, atunci se va încerca transferul brazilianului Kaka de la Real Madrid. „El s-ar putea integra bine în echipa noastră. Mi-ar plăcea să-l văd cu tricoul echipei Galatasaray”, a declarat Unsal Aysal. Galatasaray, adversara echipei CFR Cluj în grupele Ligii Campionilor, ocupă primul loc în clasamentul campionatului turc, cu 13 puncte, obţinând în primele cinci etape patru victorii şi o remiză.

VIDIC VA LIPSI DOUĂ LUNI

Fundaşul sârb al echipei Manchester United, Nemanja Vidic, va lipsi două luni de pe teren din cauza unei accidentări la genunchi. „Nemanja Vidic a fost operat la meniscul genunchiului drept şi va lipsi de pe teren aproximativ două luni”, se arată în comunicatul clubului Manchester United. În decembrie 2011, căpitanul lui Manchester United a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate de la genunchi, într-un meci cu FC Basel din grupele Ligii Campionilor. Vidici, în vârstă de 30 de ani, a fost operat şi a revenit pe gazon în această vară.

INCIDENTUL ZIDANE - MATERAZZI, IMORTALIZAT ÎN MARMURĂ

Sculptorul algerian Adel Abdessemed s-a inspirat din faimoasa lovitură cu capul dată de Zinedine Zidane lui Marco Materazzi, în finala CM 2006, pentru a realiza o statuie în prezent expusă la Paris. Statuia de 5 metri este expusă la centrul Georges Pompidou, după ce a fost expusă şi în galeria David Zwirner de la New York.

MILLIONARIOS BOGOTA VREA SĂ RENUNŢE LA TITLURILE DIN 1987 ŞI 1988

Clubul Millionarios Bogota intenţionează să renunţe la titlurile naţionale cucerite în 1987 şi 1988, când fotbalul columbian era controlat de traficanţii de droguri. Preşedintele grupării, Felipe Gaitan, a afirmat că iniţiativa se află în stadiile preliminare ale discuţiilor. Clubul Millionarios are în palmares 13 titluri naţionale, cele mai multe din Columbia, la egalitate cu America de Cali. Traficanţii de droguri, crima organizată şi spălarea de bani au afectat mult fotbalul columbian în anii ‘80, astfel că şi alte cluburi s-au gândit la acţiuni similare.

REAL MADRID A INAUGURAT O ŞCOALĂ SPORTIVĂ ÎN BOLIVIA

Directorul de relaţii instituţionale al Real Madrid, Emilio Butragueno, a anunţat cu prilejul inaugurării uneia dintre cele şase şcoli sportive înfiinţate în Bolivia că gruparea madrilenă va deschide asemenea şcoli în toată ţările din America de Sud. Butragueno a fost prezent la inagurarea şcolii din oraşul El Alto, situat la 4.000 m altitudine. Fostul fotbalist a reamintit că Fundaţia Real Madrid a înfiinţat de 15 ani un număr de 200 şcoli în 62 de ţări, la care 33.000 de băieţi şi fete primesc educaţie sportivă şi morală. Cele şase şcoli din Bolivia vor oferi educaţie unui număr de 1.250 de copii şi adolescenţi cu vârste între 6 şi 17 ani.