Rezultatele partidelor din etapa a 4-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, vineri: FC Botoşani - FC Farul Constanţa 1-0, Delta Tulcea - Dinamo II Bucureşti 2-0; sâmbătă: Sportul Studenţesc Bucureşti - Chindia Tîrgovişte 2-1, CS Otopeni - CS Buftea 3-2, Săgeata Năvodari - Unirea Slobozia 4-4. CF Brăila, Dunărea Galaţi şi Rapid CFR Suceava au stat. Clasament: 1. CS Otopeni 12p (golaveraj: 10-3), 2. Sportul Studenţesc 12p (golaveraj: 9-2), 3. Delta Tulcea 9p (6-5), 4. SĂGEATA NĂVODARI 8p (11-4), 5. FC Botoşani 6p (6-3), 6. CF Brăila 4p (6-4), 7. Suceava 3p (4-4), 8. FC FARUL CONSTANŢA 3p (4-6), 9. Slobozia 2p (6-6), 10. Chindia 1p (3-6), 11. ACS Buftea 0p (3-9), 12. Galaţi 0p (1-7), 13. Dinamo II 0p (0-8). Seria a II-a - vineri: UTA - Corona Braşov 0-1; sâmbătă: FCM Tg. Mureş - FC Argeş Piteşti 1-0, Voinţa Sibiu - Luceafărul Oradea 1-0, FC Maramureş - Damila Măciuca 0-1, ACS Poli Timişoara - Unirea Alba Iulia 4-1; duminică: FC Bihor Oradea - ALRO Slatina 1-2. CSM Rm. Vîlcea şi CS Mioveni au stat. Clasament: 1. CS Corona Braşov 10p, 2. Damila Măciuca 9p (golaveraj: 5-0), 3. FCM Tg. Mureş 9p (8-4).

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa (preşedinte Vasile Mihu) şi Comisia Judeţeană de Arbitri (preşedinte Aurel Oniţa) anunţă că au început înscrierile pentru Cursul de arbitri de fotbal, care va fi organizat pe durata anului 2012. Cursurile vor începe în data de 27 septembrie 2012, ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta între 14 şi 25 de ani, se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoane de contact: Cosmin Stoian (0721.235.541) şi Fernando Costache (0723.780.820).

Operaţia pe cord la care Emeric Ienei a fost supus, ieri, la Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu”din Cluj-Napoca, s-a încheiat după aproape şapte ore, intervenţia chirurgicală finalizându-se cu succes. Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937. Ienei a fost antrenorul care a câştigat alături de Steaua Cupa Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecţionerul României la turneul final al Cupei Mondiale din 1990 şi al Campionatului European din 2000.

Fotbalistul Bogdan Stancu a înscris unicul gol al echipei Orduspor în meciul jucat sâmbătă, în deplasare, cu Istanbul Buyukşehir Belediyespor, scor 1-1, din etapa a 5-a a campionatului Turciei, românul aflându-se la a doua reuşită din acest sezon. Stancu, integralist la formaţia din Ordu, a marcat în min. 62. Pentru Istanbul BBSK a înscris Webo, în min. 60. Echipa gazdă a rămas în inferioritate numerică în min. 21, când a fost eliminat Erkem Ekşioglu. Stancu a înscris un gol pentru Orduspor şi lunea trecută, în meciul de pe teren propriu cu Kayserispor, scor 3-2, din etapa a 4-a.

Formaţia Dinamo Moscova, antrenată de Dan Petrescu, a învins. sâmbătă, pe teren propriu, cu 3-2 (Jantscher 29, Kuranyi 78, Kokorin 83 / Jakubko 25, Breznanik 90+2), echipa Amkar Perm, într-un meci din etapa a 9-a a campionatului Rusiei, obţinând astfel a doua victorie în acest sezon. La Dinamo Moscova, Adrian Ropotan a jucat primele 45 de minute. Oaspeţii au rămas în inferioritate numerică în min. 37, când a fost eliminat Cherenchikov. Echipa din Moscova a urcat de pe ultimul loc pe poziţia 14 în clasamentul campionatului rus, având şase puncte.

Fotbalistul echipei Chelsea Londra, John Terry, în vârstă de 31 de ani, şi-a anunţat duminică retragerea din naţionala Angliei, informează bbc.co.uk. „Simt că federaţia, continuând procedurile împotriva mea în condiţiile în care am fost găsit nevinovat de justiţie, a făcut de neconceput poziţia mea faţă de echipa naţională. Voi încerca acum să obţin performanţe cu Chelsea, la nivel naţional şi european”, a declarat Terry. Selecţionat de 78 de ori în naţionala ţării sale, în perioada 2003-2012, Terry va fi audiat, astăzi, la federaţia engleză, într-un caz de rasism, pentru care a fost deja achitat de justiţie. Terry a fost achitat, în iulie, de justiţia britanică, în cadrul unui proces de cinci zile privind unele insulte rasiste presupuse a fi fost adresate de fotbalist unui adversar. Jucătorul în vârstă de 31 de ani a fost acuzat că l-a insultat pe un jucător de culoare al echipei Queens Park Rangers, Anton Ferdinand, fratele lui Rio Ferdinand de la Manchester United, în timpul unui meci din campionatul Angliei, care a avut loc în 23 octombrie 2011. Acest caz a dus la pierderea banderolei de căpitan al naţionalei pe care a purtat-o Terry şi apoi la demisia selecţionerului Fabio Capello, care nu a fost de acord cu decizia luată în cazul jucătorului său.

Meciul Cagliari - AS Roma, programat iniţial ieri, de la ora 16.00, în campionatul Italiei, a fost amânat din motive de securitate. Decizia a fost luată de prefectul din Cagliari, sâmbătă noaptea, după ce conducătorii clubului local au decis să permită accesul spectatorilor în stadion, deşi aceştia aveau interdicţie. Noul stadion al echipei Cagliari se află în renovare şi nu îndeplineşte normele de risc pentru suporteri. Fostul stadion al sarzilor, Sant’Elia, a fost închis în luna martie.

Fundaşul brazilian al echipei Chelsea, David Luiz, a semnat un nou contract cu gruparea londoneză, valabil cinci ani. „Chelsea este un club mare şi îmi doresc să mai câştig trofee aici. Vreau să joc o lungă perioadă la cel mai înalt nivel, ceea ce înseamnă să joc pentru Chelsea. Îmi place totul la club, în special fanii, care m-au susţinut puternic”, a declarat brazilianul. David Luiz este legitimat la Chelsea din ianuarie 2011, el fiind transferat de la Benfica, în schimbul sumei de 24 de milioane de euro.

Fostul antrenor al echipei FC Barcelona, Josep Guardiola, a declarat că este fericit împreună cu familia sa, la New York, şi că nu va reveni în fotbal foarte curând. „Am spus că nu voi antrena o echipă în acest an”, a spus Guardiola, prezent în Mexic pentru o gală organizată în scopuri caritabile. În ultima perioadă au apărut numeroase speculaţii privind viitorul tehnicianului catalan, numele său fiind menţionat în special în legătură cu AC Milan, unde situaţia lui Massimiliano Allegri nu este foarte bună, sau cu Manchester United, ca posibil succesor al lui Alex Ferguson. Guardiola, în vârstă de 41 de ani, a mai precizat că va petrece un an întreg la New York, unde merg la şcoală cei trei copii ai săi. Luna trecută, au fost menţionate ca posibile destinaţii ale lui Guardiola echipa Bayern Munchen şi naţionala Braziliei.

Un spectator a suferit un infarct la finalul meciului Levante - Real Sociedad, scor 2-1, disputat ieri, la Valencia, în etapa a 5-a a campionatului Spaniei. Spectatorul respectiv a fost transportat la spitalul clinic din Valencia, după ce i s-a acordat primul ajutor la stadion, el fiind văzut şi de medicul echipei Levante, Rafael Plaza. Oficialii de la Levante încă nu cunosc identitatea bărbatului respectiv şi nici dacă este abonat al clubului, ei precizând doar că spectatorul respectiv are peste 70 de ani şi a venit la meci însoţit de nepotul său.