HALTEROFILA LAURA PRICOP, DOUĂ MEDALII DE BRONZ LA CM

Miercuri seară, la Campionatele Mondiale de haltere pentru cadeţi de la Kosice (Slovacia) a concurat şi constănţeanca Laura Ionela Pricop, sportivă cu dublă legitimare, LPS “Nicolae Rotaru” şi CS Farul Constanţa, antrenată de Angheluş Beşleagă. La categoria 53 kg, Pricop a obţinut două medalii de bronz, la stilul aruncat, cu 98 kg, şi la total, cu 171 kg. La stilul smuls, Pricop a ocupat locul 4, cu 73 kg.

CURSUL DE ARBITRI DE FOTBAL

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa (preşedinte Vasile Mihu) şi Comisia Judeţeană de Arbitri (preşedinte Aurel Oniţa) anunţă că au început înscrierile pentru Cursul de arbitri de fotbal, care va fi organizat pe durata anului 2012. Cursurile vor începe în data de 27 septembrie 2012, ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta între 14 şi 25 de ani, se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoane de contact: Cosmin Stoian (0721.235.541) şi Fernando Costache (0723.780.820).

CUPA IAŞI LA GIMNASTICĂ AEROBICĂ

Sportivii de la CSS 1 Constanţa (antrenori Cristiana Spînu şi Nicoleta Copoiu, coregraf Voichiţa Mihalache) au cucerit şase medalii la Cupa Iaşi la gimnastică aerobică, întrecere la care au participat şapte cluburi din ţară. Rezultatele obţinute de sportivii constănţeni au fost următoarele - la juniori III (9-11 ani): locul 2 la perechi - Alice Măgean şi Dragoş Darie, locul 3 la trio - Ştefan Olaru, David Grigore şi Alexandru Mitran, locul 3 la grup - Măgean, Ebru Gheneghez, Darie, Olaru, Grigore şi Mitran; la juniori II (12-14 ani): locul 2 la perechi - Ioana Gorgovan şi Cristian Vlădean, locul 3 la trio - Gorgovan, Catinca Tîrziu şi Andreea Caşter, locul 6 la trio - Andra Colidiuc, Cosmina Stoicuţ şi Diana Buha, locul 2 la grup - Colidiuc, Stoicuţ, Gorgovan, Buha, Tîrziu şi Caşter, locul 4 la individual masculin - Cristian Vlădean. Sportivii de la CSS 1 se pregătesc acum pentru participarea la Campionatele Naţionale şi Cupa Farul, întreceri programate la sfârşitul săptămânii viitoare, la Constanţa.

TURNEU PRELIMINAR PENTRU GRUPELE LC

Vicecampioana României la handbal feminin, U. Jolidon Cluj, va organiza la finele acestei săptămâni turneul preliminar de calificare în Grupa a 2-a a Ligii Campionilor, alături de formaţiile Gyor ETO, Krim Ljubliana şi Podravka Koprivnica. La turneul de la Cluj-Napoca vor participa formaţiile U. Jolidon Cluj, Muratpasa (Turcia), Rostov-Don (vicecampioana Rusiei) şi RK Zajecar (campioana Serbiei). Programul partidelor - sâmbătă: U. Jolidon Cluj - Muratpasa (ora 17.20), Rostov-Don - RK Zajecar (ora 19.30). Învingătoarele vor juca duminică (ora 17.30) pentru singurul loc calificant în Grupa a 2-a a Ligii Campionilor, iar învinsele de sâmbătă vor evolua pentru locul 3 (ora 19.30). Echipa de pe locul 4 la turneul preliminar de la Cluj-Napoca va continua în turul secund al Cupei Cupelor, iar cele de pe locurile 2-3 în turul al treilea al aceleiaşi competiţii.

CÎRSTEA ŞI NICULESCU, ÎN SEMIFINALE LA GUANGZHOU

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 3, s-a calificat, ieri, în semifinalele turneului de la Guangzhou (China), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Cîrstea a învins-o, în sferturile de finală, cu 6-4, 6-3, pe sportiva franceză Alize Cornet, a opta favorită şi poziţia 48 WTA. Cîrstea o va întâlni în semifinale pe câştigătoarea meciului dintre jucătoarea chineză Shuai Peng, cap de serie nr. 7, şi britanica Laura Robson. Pentru calificarea în această fază a competiţiei, Cîrstea va primi 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 10.200 de dolari. Cadanţu, eliminată din proba de dublu la turneul de la Seul. Tot la Guangzhou, perechea Monica Niculescu / Jarmila Gajdosova (România / Australia), cap de serie nr. 1, s-a calificat, ieri, în semifinale. Niculescu şi Gajdosova au trecut, în sferturi, de cuplul Zi Yan / Ling Zhang (China / Hong Kong), scor 6-1, 6-4. În schimb, perechea Alexandra Cadanţu / Varvara Lepchenko (România / SUA) a ratat, ieri, calificarea în semifinalele turneului de la Seul, dotat cu premii în valoare de 500.000 de dolari, fiind învinsă, cu 7-6 (5), 6-3, de cuplul Natalie Grandin / Vladimira Uhlirova (Africa de Sud / Cehia), cap de serie nr. 3. Cadanţu şi Lepchenko vor primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.589 de dolari.

MOROŞANU ŞI CĂTINAŞ VOR LUPTA ÎN K-1 FINAL 16 DE LA TOKYO

Luptătorii români Cătălin Moroşanu şi Raul Cătinaş şi-au aflat adversarii din piramida celui mai prestigios turneu de arte marţiale din lume, K-1 Final 16, care va avea loc pe 14 octombrie, la Tokyo. Moroşanu, supranumit “Moartea din Carpaţi” (1,80 m şi 105 kg), îl va înfrunta pe polonezo-australianul Paul Slowinski (31 de ani, 1,90 m, 110 kg). Cătinaş (1,82 m, 107 kg) se va duela tot cu un australian, Ben Edwards (1,90 m, 108 kg), considerat numărul 1 în Oceania. Acesta e campionul K-1 Oceania din 2010, iar anul trecut a participat la gala Superkombat de la Oradea, unde a pierdut in semifinale cu cehul Roman Kleibl. Şase câştigători ai piramidelor Superkombat, promoţie condusă de Eduard Irimia şi care a devenit partener exclusiv al K-1 la nivel global, se află pe fight-cardul evenimentului: Moroşanu, Cătinaş, Serghei Lascenko, Ismael Londt (toţi în priramidă), Benjamin Adegbuyi şi Pavel Juravlev (în super-fight-uri). Daniel Ghiţă nu va mai participa la K-1 Final 16, japonezii renunţând la sportivul român din cauza unor conflicte cu managementul acestuia, care semnase un contract cu o promoţie concurentă. Câştigătorii de pe 14 octombrie se vor califica pentru marea finală K-1 de pe 26 decembrie de la New York, acolo unde marele învingător al piramidei de 8 va încasa un cec în valoare de un milion de dolari.

O INDIANCĂ SE VA ÎMBOGĂŢI DIN BADMINTON

Jucătoarea indiană de badminton Saina Nehwal a semnat un contract pe trei ani, în valoare de 7,4 milioane de dolari (5,7 milioane de euro), cu o societate de sponsorizare, devenind personalitatea sportivă cel mai bină plătită din ţara sa, exceptând cricketul. Nehwal, în vârstă de 22 de ani, a câştigat medalia de aur la Jocurile Commonwealth 2010, iar anul acesta a obţinut medalia de bronz la JO de la Londra. „Saina a plasat India pe harta badmintonului şi a schimbat percepţia oamenilor faţă de acest sport”, a declarat Arun Panday, preşedintele societăţii Rhiti Sports. La Londra, India a câştigat două medalii de argint şi patru de bronz, cel mai bun bilanţ din istoria olimpică indiană.

MAYWEATHER, AMENDAT CU 113.000 DE DOLARI

Pugilistul Floyd Mayweather, care nu s-a prezentat pentru o depoziţie în cadrul procesului de calomnie intentat de Manny Pacquiao în 2011, a fost condamnat la plata a peste 100.000 de dolari. Judecătorul Larry Hicks a decis ca Mayweather să plătească 113.000 de dolari avocaţilor lui Pacquiao şi 774 de dolari constând în cheltuieli de judecată, deoarece „a decis intenţionat să nu meargă la tribunal pentru depoziţie”. Americanul fusese chemat pentru a da o declaraţie sub jurământ în cadrul procedurii judiciare deschise în 2009 de Pacquiao, după ce Mayweather şi staful său au insinuat că filipinezul se dopează. Potrivit Forbes, Mayweather a fost în 2011 cel mai bine plătit sportiv din lume, cu venituri de aproximativ 85 de milioane de dolari.

BOXERUL CESAR CHAVEZ JR., DEPISTAT POZITIV LA MARIJUANA

Boxerul mexican Cesar Chavez Jr. a fost depistat pozitiv la marijuana în urma controlului antidoping efectuat după meciul pierdut la puncte în faţa argentinianului Sergio “Maravilla” Martinez, căruia i-a cedat cu această ocazie centura de campion mondial la categoria mijlocie, versiunea WBC. În vârstă de 26 ani, Chavez se află la cel de-al doilea său test antidoping pozitiv şi al treilea caz ce are legătură cu substanţele interzise sau alcoolul. În noiembrie 2009, la meciul cu americanul Troy Rowland, el a fost depistat dopat cu furosemid, un diuretic utilizat pentru scăderea în greutate, dar şi pentru mascarea consumului de steroizi, fiind suspendat atunci şase luni şi amendat cu 10.000 de dolari (10% din bursa pe care a primit-o). Anul acesta, în ianuarie, Chavez a fost arestat în Los Angeles pentru conducere sub influenţa alcoolului, scăpând de închisoare în urma unui acord cu procuratura din Los Angeles, care a acceptat ca boxerul să primească o condamnare de trei ani de libertate condiţionată. Comisia sportivă a statului Nevada poate decide acum retragerea completă a bursei de trei milioane dolari pe care Chavez a primit-o la meciul cu Martinez, mexicanul riscând totodată o suspendare pe un an sau anularea licenţei sale de boxer.