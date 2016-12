O CARTE-EVENIMENT: „CANOTAJUL CONSTĂNŢEAN ÎN CENTRE OLIMPICE”

Sâmbătă, cu începere de la ora 12.00, la Centrul Olimpic Năvodari va fi lansată cartea „Canotajul constănţean în centre olimpice”, scrisă de Virgil Ştefănescu. Vor participa, printre alţii, Elisabeta Lipă (multiplă campioană olimpică, actualmente preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj), campioanele olimpice Ioana Badea şi Doina Ispas, Elena Frîncu, Claudiu Daniel Teliceanu, Mihai Orzan, preşedinţi de cluburi constănţene şi antrenori care şi-au dedicat viaţa canotajului constănţean.

PRIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ

Duminică va avea loc prima etapă a Diviziei A la handbal femini, după programul - Seria A: ACS Şc. 181 SSP Bucureşti - CS Universitar Ştiinţa Bucureşti, Rapid CFR Bucureşti - Spartac Bucureşti, Ştiinţa Bacău - HCF Piatra Neamţ, Univ. Târgovşte - ACS Bowling Bobowling Sf. Gheorghe, Nova Giurgiu - HC Activ CSO Plopeni, HM Buzău - LPS Iaşi. Meciul CSU Neptun Constanţa - CSM Unirea Slobozia va avea loc miercuri, de la ora 16.30. În Liga Naţională va promova câştigătoarea seriei.

HC ODORHEI, APROAPE DE TURUL SECUND ÎN CUPA EHF

HC Odorhei va disputa, sâmbătă, de la ora 18.00, pe teren propriu, manşa secundă a primului tur din Cupa EHF la handbal masculin, împotriva echipei cipriote European University Cyprus. În partida tur, desfăşurată în Cipru, HC Odorhei a învins cu 30-28. Echipa calificată în turul secund va întâlni, pe 13-14 octombrie - turul şi 20-21 octombrie - returul, formaţia Besiktas JK.

TADICI A ANUNŢAT LOTUL PENTRU TROFEUL CARPAŢI

Noul selecţioner al naţionalei de handbal feminin a României, Gheorghe Tadici, a anunţat, vineri, lotul cu care va aborda ediţia din acest an a Trofeului Carpaţi (5-7 octombrie). „Acesta nu este un lot definitiv, se constituie pentru etapa de pregătire dintre 25 septembrie - 7 octombrie, care are şi un caracter de selecţie. Jucătoarele vor fi folosite 16-16, vor trece de la o echipă la alta şi urmărim potenţialul şi posibilităţile fiecăreia. Ne interesează o restructurare, dar deocamdată ponderată. În vederile noastre se află şi jucătoare cu probleme de sănătate, de exemplu Cristina Neagu, care săptămâna viitoare face controlul final în SUA şi vom şti când începe pregătirea, Vizitiu, care îşi încheie recuperarea în 10-15 octombrie, Zamfir sau Cartoş“, a declarat Tadici. Lotul României este următorul - portari: Tolnai, Ungureanu, Smedescu, Nechita, Mureşan; Extreme stânga: Curea, Dincă, Hotea, Iuganu; Extreme dreapta: Nechita, Trif, Burghel, Pârvuţ; Pivoţi: Manea, Pintea, Agrigoroae, Apetrei; Linia de 9 metri: Meiroşu, Druţu, Vădineanu, Geiger, Briscan, Tăcălie, Băbeanu, Marin, Apipie, Chiper, Buceschi, Perianu, Varga, Mihalschi, Tiron. La ediţia din acest an a Trofeului Carpaţi, alături de cele două echipe ale României vor mai participa Ungaria şi Ucraina. Între 23-26 noiembrie, echipa României va susţine două meciuri de verificare, cu Germania, la Dortmund. România va participa în perioada 2-17 decembrie la CE din Serbia, unde face parte din grupa D, alături de Muntenegru, Rusia şi Islanda.

BEGU S-A CALIFICAT ÎN FINALA TURNEULUI DE LA TAŞKENT

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 87 WTA, s-a calificat, vineri, în finala turneului de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Românca a învins-o în semifinale pe jucătoarea poloneză Urszula Radwanska, cap de serie nr. 2 şi locul 40 WTA, cu 6-3, 6-3 după o oră şi 18 minute de joc. În finală, Begu o va întâlni pe Donna Vekici (numărul 183 WTA), sportivă din Croaţia, venită din calificări, care a trecut în semifinale de Eva Birnerova, din Cehia, cu 6-1, 3-6, 6-1. Pentru prezenţa în finală, Begu va primi 200 de puncte WTA şi un cec de 19.000 de dolari.