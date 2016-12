HORIA TECĂU A REVENIT ÎN ECHIPA ROMÂNIEI DE CUPA DAVIS

Tenismanul Horia Tecău a declarat că a decis să revină în echipa de Cupa Davis, pentru ţara sa şi pentru suporteri, urmând să joace la dublu, după patru ani, cu Florin Mergea, în disputa cu Finlanda, programată la finalul săptămânii, la Cluj-Napoca, în barajul pentru menţinerea în Grupa I a Zonei Euro-Africane. “Cupa Davis a fost întotdeauna ceva deosebit pentru mine. M-am întors pentru România şi pentru fani şi vreau să le spun să ne fie alături la meciurile de la Cluj-Napoca, să ne susţină de la un capăt la altul, să-i facă pe finlandezi să le tremure rachetele în mână. Avem nevoie de ei în sală”, a spus constănţeanul.

VICTOR HĂNESCU A REVENIT ÎN TOP 100 ATP

Tenismanul Victor Hănescu a urcat cinci locuri, până pe 97, cu 548 puncte, revenind astfel în topul 100 al clasamentului ATP dat publicităţii ieri, în care câştigătorul de la US Open, britanicul Andy Murray, ocupă acum locul trei. Şi Adrian Ungur a înregistrat tot o urcare, de opt locuri, şi se află pe poziţia 102, cu 531p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău se află pe locul 6, cu 6.330p, în coborâre o poziţie, la egalitate cu partenerul său, suedezul Robert Lindstedt. Elveţianul Roger Federer se menţine pe primul loc în clasamentul ATP de simplu, urmat de finalistul de la US Open, sârbul Novak Djokovici, şi de câştigătorul de la Flushing Meadows, britanicvul Andy Murray.

DOUĂ ROMÂNCE, ÎN TURUL SECUND LA TAŞKENT

Jucătoarea Irina-Camelia Begu s-a calificat, ieri, în turul doi al turneului de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Românca a trecut în runda inaugurală de sportiva uzbecă Akgul Amanmuradova, cu 6-4, 6-3, după o oră şi 17 minute de joc. În turul doi, Begu va juca în compania jucătoare franceze Alize Cornet, a treia favorită a competiţiei. Şi Alexandra Cadanţu a trecut de runda inaugurală, după ce a depăşit-o pe rusoaica Ekaterina Bîşkova, cu 3-6, 6-4, 7-5, după două ore şi 35 de minute de joc. În turul doi, Alexandra Cadanţu o va întâlni pe sportiva Sabina Şaripova, din Uzbekistan, beneficiara unui wild-card. Prin accederea în turul doi, Begu şi Cadanţu şi-au asigurat 30 de puncte WTA şi un cec de 2.950 de dolari. În schimb, Monica Niculescu, principala favorită, a fost eliminată în primul tur, fiind învinsă de sportiva italiană Karin Knapp, scor 2-6, 6-3, 7-5, după două ore şi 43 de minute de joc. Pentru prezenţa la Taşkent, Niculescu va primi un punct WTA şi 1.725 de dolari.

ANDY MURRAY A CÂŞTIGAT US OPEN

Tenismenul Andy Murray a câştigat US Open, primul său titlu de Grand Slam, după ce l-a învins pe sârbul Novak Djokovici, devenind primul britanic care se impune la un astfel de turneu după 76 de ani. Scoţianul de 25 de ani s-a impus, cu 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2, în faţa nr. 2 mondial, fiind primul sportiv ce reuşeşte să câştige în acelaşi an titlul la JO şi la US Open. Ultima victorie a unui britanic la un Grand Slam data din 1936, de la Fred Perry la US Open. După patru finale de Grand Slam pierdute, ultima la Wimbledon în iulie, Murray a reuşit să se impună în faţa lui Djokovici în patru ore şi 45 de minute de joc.

ROMÂNIA, ÎN PRIMELE 10 LOCURI LA OLIMPIADA DE ŞAH

A 40-a ediţie a Olimpiadei de şah s-a încheiat duminică, la Istanbul, după 15 zile de concurs. Echipele naţionale ale României au avut comportări foarte bune, clasându-se atât la masculin cât şi la feminin între primele 10 ţări ale lumii. Reprezentativa feminină a României, în componenţa Cristina Foişor, Irina Bulmaga, Luminiţa Cosma, Alina L\'Ami şi Mihaela Sandu, s-a clasat pe un excelent loc 5, din 127 de ţări participante. Fetele noastre au obţinut opt victorii şi trei înfrângeri.Titlul mondial a fost câştigat de către Rusia. În competiţia masculină, România s-a clasat pe locul 8 din 150 de naţiuni prezente. Mircea Pîrligras, Constantin Lupulescu, Mihail Marin, Levente Vajda şi Vladislav Nevednichy au obţinut 8 victorii şi trei înfrângeri. Competiţia a fost câştigată de Armenia.

RED BULL, NEMULŢUMITĂ DE MOTOARELE RENAULT

Oficialii Red Bull i-au somat pe cei de la Renault să rezove problemele de fiabilitate ale motoarelor pe care le furnizează, după ce campionul mondial Sebastian Vettel a abandonat pentru a doua oară în acest sezon din cauza unei defecţiuni a alternatorului. Duminică, Vettel a abandonat cu câteva tururi înainte de finalul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, în momentul în care se lupta pentru locul 6, după ce echipa sa i-a cerut să oprească urgent monopostul deoarece alternatorul produs de Magneti Marelli cu care este echipat motorul Renault s-a supraîncălzit. Germanul înregistrase o problemă asemănătoare şi în şedinţa a treia a calificărilor de la Monza, care a avut loc sâmbătă. Mai mult, în urmă cu aproape trei luni, campionul mondial en-titre a tras pe dreapta în turul 34 al cursei de la Valencia, când conducea plutonul, tot din cauza alternatorului. Atunci, el şi Romain Grosjean de la Lotus-Renault au abandonat din acelaşi motiv. Belgianul Jerome d\'Ambrosio, tot de la Lotus-Reanult, a fost şi el aproape să abandoneze duminică din acelaşi motiv.

SEBASTIAN COE VA CANDIDA LA PREŞEDINŢIA COMITETULUI OLIMPIC BRITANIC

Preşedintele Comitetului de Organizare al Jocurilor Olimpice de la Londra, Sebastian Coe, va fi candidat la preşedinţia Comitetului Olimpic Britanic (BOA), a anunţat fostul atlet luni seară. Potrivit mai multor surse ale BOA, niciun alt aspirant nu şi-a prezentat încă o candidatură pentru a-i succeda actualului preşedinte, Colin Moynihan, care va părăsi postul în octombrie. Aceleaşi surse subliniază că este puţin probabil să apară un alt candidat înainte de 24 septembrie, data de închidere a candidaturilor. Coe, 55 de ani, medaliat cu aur la 1.500 m la Jocurile Olimpice de la Moscova şi Los Angeles (1980 şi 1984), a fost preşedintele candidaturii londoneze la organizarea JO, înainte de a prelua conducerea comitetului de organizare. Într-un interviu acordat Times pe 25 iulie, el a arătat, de asemenea, că este candidat la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Atletism (IAAF) când acest post va fi eliberat, în 2015, de către senegalezul Lamine Diack.

NADEZHDA OSTAPCHUK A FOST DOPATĂ DE ANTRENORUL EI

Alexander Yefimov, antrenorul atletei bieloruse Nadezhda Ostapchuk, deposedată de medalia de aur la aruncarea greutăţii la JO de la Londra, a fost suspendat pentru patru ani după ce a mărturisit că a dopat-o pe sportivă fără ca aceasta să ştie. „Antrenorul Yefimov a mărturisit că a adăugat metenolon, un produs interzis, în mâncarea sportivei deoarece era îngrijorat de rezultatele mediocre înainte de JO. Yekimov a precizat că a făcut acest lucru în timpul cantonamentului din Belarus, fără ca Ostapchuk să ştie, cu câteva zile înainte de competiţie”, a declarat Alexander Vanhadlo, de la Agenţia Antidoping din Belarus. Ostapchuk, în vârstă de 31 de ani, nu a fost suspendată decât un an, deoarece agenţia a luat în considerare faptul că nu ştia ceea ce a făcut antrenorul ei. Ea reuşise marea supriză la JO 2012, aruncând 21,36 m şi impunându-se în faţa favoritei Valerie Adams (Noua Zeelandă, 20,70 m) şi a rusoaicei Evgeniia Kolodko (20,48 m). Ostapchuk a participat la Londra pentru a treia oară la JO. Ea a încheiat pe locul patru la Atena în 2004 şi a obţinut bronzul la Beijing în 2008.