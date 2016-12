PRIMA ETAPĂ ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

În prima etapă a sezonului 2012/2013 a Ligii Naţionale de handbal feminin, s-au consemnat rezultatele: România Tineret - HC Dunărea Brăila 22-31, ASC Corona Braşov - Jolidon Cluj 40-27, CSM Ploieşti - SCM Craiova 25-25, Danubius Galaţi - CSM Bucureşti 22-28, HCM Baia Mare - HCM Roman 24-19. Partida HC Zalău - Oltchim Rm. Vîlcea va avea miercuri, de la ora 18.00.

HC ODORHEI, DEBUT CU DREPTUL ÎN CUPA EHF

În primul tur al Cupei EHF la handbal masculin, formaţia HC Odorhei s-a impus, în deplasare, scor 30-28, în faţa echipei European University Cyprus. Cel mai bun jucător al echipei pregătite de Vlad Caba a fost gruzinul Vladimir Rusia. Partida retur va avea loc pe 15 septembrie, de la ora 18.00, la Odorheiu Secuiesc. Echipa calificată va juca în turul secund cu campioana Turciei, Besiktas JK (13-14 octombrie turul şi 20-21 octombrie returul).

CITY’US TÎRGU MUREŞ, ELIMINATĂ DIN UEFA FUTSAL CUP

Campioana României la futsal, City’us Tîrgu Mureş, a ratat calificarea în faza Elite Round din competiţia campioanelor continentale, UEFA Futsal Cup. Săptămâna trecută, în grupa de la Pardubice (Cehia) din faza Main Round, formaţia antrenată de Endre Kacso a terminat pe locul 3, la golaverajul înregistrat în meciurile directe cu primele două clasate, Energya Lvov (campioana Ucrainei) şi ERA Pack Chrudim (campioana Cehiei), ambele reuşind calificarea mai departe. Cele trei echipe au acumulat câte 6 puncte în clasamentul final. În ultimul meci din grupă, pe care trebuia să-l câştige la minimum două goluri diferenţă, City’us Tîrgu Mureş s-a impus în faţa gazdelor doar cu 5-4, golurile românilor fiind marcate de Florin Matei (3), Mimi Stoica şi Cosmin Gherman.

ANDY MURRAY S-A CALIFICAT ÎN FINALA US OPEN

Tenismanul britanic Andy Murray, cap de serie nr. 3, s-a calificat, sâmbătă, pentru a doua oară în finala turneului US Open şi pentru a cincea oară în ultimul act al unui Grand Slam, învingându-l în semifinale, cu 5-7, 6-2, 6-1, 7-6, pe cehul Tomas Berdych, al şaselea favorit. Britanicul în vârstă de 25 de ani, finalist la US Open şi în 2008, îl va întâlni în ultimul meci de la ediţia din acest an a turneului pe câştigătorul celei de-a doua semifinale, dintre sârbul Novak Djokovici (nr. 2) şi spaniolul David Ferrer (nr. 4). Andy Murray nu a câştigat până în prezent niciun turneu de Grand Slam.

REGGIE MILLER ŞI DON NELSON, INCLUŞI ÎN HALL OF FAME

Fosta vedetă a echipei Indiana Pacers, Reggie Miller, şi fostul antrenor Don Nelson au fost incluşi, la Springfield, în Hall of Fame-ul (Pantheonul Gloriei) baschetului. Miller, în vârstă de 47 de ani, a reuşit 25.279 de puncte în 17 ani de carieră, ocupând locul 14 în clasamentul celor mai buni marcatori din istorie. Printre cele mai cunoscute performanţe ale sale se numără cea din 1995, de la un meci cu New York din semifinalele Conferinţei de Est a NBA, când singur a recuperat o diferenţă de şase puncte şi a răsturnat situaţia, reuşind opt puncte în ultimele 18 secunde de joc şi aducând astfel victoria echipei Indiana Pacers (107-105). Totuşi, Miller nu a câştigat niciodată trofeul NBA, singura sa finală având ca rezultat un eşec în faţa formaţiei Los Angeles Lakers, în 2000. În ceea ce-l priveşte pe Don Nelson (72 de ani), acesta a fost desemnat de trei ori antrenorul anului în NBA (1983, 1985, 1992). Ca jucător, el a câştigat de cinci ori titlul în NBA, cu echipa Boston Celtics (1966, 1968–1969, 1974, 1976).

TURNEUL CELOR PATRU NAŢIUNI LA RUGBY

Sâmbătă a avut loc etapa a treia a Turneului celor Patru Naţiuni la rugby, competiţia reprezentativelor majore din emisfera sudică, în care a fost inclusă din acest an şi Argentina. Iată rezultatele înregistrate: Noua Zeelandă - Argentina 21-5 şi Australia - Africa de Sud 26-19. Clasament: 1. Noua Zeelandă 12p; 2. Africa de Sud 7p; 3. Australia 4p; 4. Argentina 2p. Etapa următoare programează pe 15 septembrie meciurile Noua Zeelandă - Africa de Sud şi Australia - Argentina.

ARMSTRONG NU VA FI ACCEPTAT LA MARATONUL DE LA CHICAGO

Ciclistul Lance Armstrong, radiat pe viaţă din sport de către Agenţia Americană Antidoping (USADA), nu va fi acceptat la startul maratonului de la Chicago, din 7 octombrie, au anunţat organizatorii competiţiei. „Radierea pe viaţă de către USADA presupune şi interdicţia de participare la cursele organizate sub egida federaţiei de atletism din SUA, drept urmare şi maratonul de la Chicago”, se arată într-un comunicat semnat de directorul competiţiei, Carey Pinkowski. Purtătorul de cuvânt al lui Armstrong, Mark Fabiani, a declarat că organizatorii cursei l-au avertizat pe sportiv. Lance Armstrong, care de când a fost radiat pe viaţă a participat la o competiţie VTT de amatori, a concurat la maratonul de la New York în 2006 şi 2007 şi la cel de la Boston în 2008.

VITALI KLITSCHKO RĂMÂNE CAMPION MONDIAL WBC

Pugilistul ucrainean Vitali Klitschko şi-a păstrat titlul WBC la categoria grea, învingându-l fără probleme sâmbătă, la Moscova, pe germanul Manuel Charr, prin KO tehnic în repriza a patra. Arbitrul a decis să oprească meciul cu 56 de secunde înainte de finalul rundei a patra, deoarece Charr sângera abundent la arcada dreaptă. „Am fost puţin dezamăgit, pentru că doream să câştig printr-un KO adevărat, nu tehnic. Eram pregătit să boxez în continuare, la fel şi Charr, dar a fost decizia medicului şi a arbitrului, astfel că nu am mai avut ce face”, a declarat Klitschko, al cărui palmares include 45 de victorii şi doar două înfrângeri. În vârstă de 41 de ani, el a început o carieră politică în Ucraina.

ANDRE WARD ŞI-A PĂSTRAT TITLURILE WBA ŞI WBC LA SUPERMIJLOCIE

Pugilistul american Andre Ward şi-a păstrat titlurile WBA şi WBC la categoria supermijlocie, învingându-l sâmbătă, la Oakland, pe compatriotul său Chad Dawson prin KO tehnic în repriza a 10-a. Ward, care în decembrie 2011 a câştigat turneul Super Six, are acum în palmares 26 de victorii, dintre care 14 înainte de limită, iar Dawson a înregistrat a doua înfrângere din carieră, din 35 de meciuri. Pugilistul din Hartsville deţine centura WBC la categoria semigrea şi a fost nevoit să piardă în greutate pentru a-l înfrunta pe Ward la supermijlocie.

RECORD MONDIAL LA 110 METRI GARDURI

Sprinterul american Aries Merritt a realizat vineri seară, în cadrul reuniunii atletice din seria Diamond League de la Bruxelles, ultima din acest an, un record mondial în proba de 110 m garduri. Merritt a parcurs distanţa în 12 secunde şi 8 zecimi, doborând cu şapte sutimi de secundă vechea performanţă, deţinută de cubanezul Dayron Robles încă din 12 iunie 2008. Aries Merritt, 27 de ani, este deţinătorul titlului olimpic de la Londra. Aceasta a fost cea de-a opta cursă, din cele 13 alergate, în care sprinterul american a coborât sub 13 secunde.