SELMA CADÎR, ÎN FINALĂ LA CURTEA DE ARGEŞ

Tenismenii constănţenii au ajuns la un pas de trofeu la Curtea de Argeş în turneul din cadrul circuitului FRT rezervat juniorilor sub 12 ani. În întrecerea fetelor, Selma Cadîr (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lenuţa Ivancu, cap de serie nr. 1) s-a calificat în finala competiţiei, după ce a trecut în penultimul act, de o altă constănţeancă, Ioana Mihu (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu), cu 2-6, 6-3, 6-3. Cadîr se va lupta pentru trofeu cu a doua favorită a întrecerii, Andreea Prisăcariu (Club Politehnica Bucureşti).

O JUNIOARĂ ROMÂNCĂ ÎN SFERTURI DE FINALĂ LA US OPEN

Perechea formată din Ilka Csoregi (România) şi Jelena Ostapenko (Letonia) s-a calificat în sferturi de finală la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Csoregi şi Ostapenko au învins, în optimile de finală, cu 7-6, 6-4, cuplul brazilian Beatriz Haddad Maia şi Laura Pigossi, cap de serie nr. 6. În sferturile de finală, cele două vor întâlni perechea Anna Danilina (Kazahstan) şi Elizaveta Kulişkova (Rusia), cap de serie nr. 1, care a trecut, cu 1-6, 7-5, 10-3, de cuplul Veronika Kudermetova (Rusia) şi Christina Makarova (SUA).

RODDICK ŞI-A ÎNCHEIAT CARIERA

Tenismanul american Andy Roddick şi-a încheiat cariera după înfrângerea suferită în faţa argentinianului Juan Martin Del Potro, cu 6-7, 7-6, 6-2, 6-4, în optimile de finală de la US Open. Roddick, câştigător la US Open în 2003, anunţase săptămâna trecută că acesta va fi ultimul turneu la care va participa ca jucător. Americanul a fost ovaţionat de spectatorii prezenţi la meci şi a încheiat întâlnirea cu Del Potro cu lacrimi în ochi, la fel ca şi soţia sa, manechinul Brooklyn Decker. La această ultimă partidă au asistat şi părinţii americanului. La finalul întâlnirii, Roddick le-a mulţumit spectatorilor şi a declarat că a avut mari emoţii în acest ultim meci. „Este pentru prima dată în viaţa mea când nu ştiu ce să spun. Sunt emoţionat şi copleşit, nu ştiu exact ce simt. Înaintea finalului meciului mi-au trecut prin faţa ochilor milioane de imagini, partide din întreaga mea carieră. Vă mulţumesc vouă, suporterilor care mi-aţi fost mereu aproape, deşi câteodată comportamentul meu nu a fost la cel mai înalt nivel. Îi mulţumesc mamei mele care a fost mereu prezentă la antrenamente, îi mulţumesc şi soţiei pentru susţinere. Acest meci a reprezentat o întoarcere la copilărie, a fost ca la început când jucam în parc. Mi-a plăcut”, a spus Roddick. În vârstă de 30 de ani, americanul se retrage din circuitul profesionist după 12 ani de carieră în care a câştigat 32 de titluri, dintre care unul de Grand Slam (US Open în 2003), şi Cupa Davis cu echipa Statelor Unite ale Americii în 2007.

TENISMANUL DAVID SAVIC, SUSPENDAT PE VIAŢĂ

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a confirmat, ieri, suspendarea pe viaţă a tenismanului sârb David Savic, în vârstă de 27 de ani, implicat în trucarea unor meciuri. Sârbul, care a ajuns până pe poziţia 363 în clasamentul mondial în 2009, a făcut apel la TAS după ce Tennis Integrity Unit, comitet creat de Federaţia Internaţională de Tenis, ATP şi WTA, l-a suspendat pe viaţă. În schimb, TAS a decis să anuleze amenda de 100.000 de dolari primită de Savic.

CITY’US TÎRGU MUREŞ JOACĂ ÎN UEFA FUTSAL CUP

Campioana României la futsal, City’us Tîrgu Mureş, a debutat săptămâna aceasta în competiţia campioanelor continentale, UEFA Futsal Cup, faza Main Round. În grupa de la Pardubice (Cehia), formaţia antrenată de Endre Kacso a înregistrat o victorie şi o înfrângere în primele două jocuri din grupă. Mureşenii au învins în prima partidă campioana Bosniei, Leotar Trebinje, cu 3-1, prin golurile marcate de Florin Matei (2) şi Mimi Stoica. Meciul al doilea s-a încheiat cu un eşec, 3-6 cu Energya Lvov (campioana Ucrainei), golurile românilor fiind înscrise de Florin Matei (2) şi Cosmin Gherman. Astăzi, City’us Tîrgu Mureş va juca împotriva gazdelor de la ERA Pack Chrudim (campioana Cehiei), care au trecut cu 3-2 de ucraineni şi cu 4-0 de bosniaci. Primele două clasate în cele şase grupe vor obţine calificarea pentru faza următoare, Elite Round. Pentru a se califica mai departe, City’us trebuie să câştige acest ultim joc la minimum două goluri diferenţă.

NADAL AR PUTEA REVENI LA ANTRENAMENTE ÎN OCTOMBRIE

Medicii spanioli au eliminat o posibilă intervenţie chirurgicală la genunchiul stâng al tenismanului Rafael Nadal, care ar putea reveni la antrenamente din luna octombrie, a anunţat doctorul federaţiei spaniole Angel Ruiz-Cotorro. Acesta a precizat că Nadal, 26 de ani, va fi supus unui tratament pe bază de kinetoterapie, hidroterapie şi laser. „Credem că în două luni tendonul va reveni la o stare normală. Şi într-o lună, dacă testele sunt concludente şi progresele reale, el ar putea relua antrenamentele pe teren”, a declarat medicul iberic. Nadal nu a mai jucat de la turneul de la Wimbledon, când a fost eliminat în turul 2 de cehul Lukas Rosol. El suferă de o ruptură parţială a tendonului de la genunchiul stâng. Spaniolul a ratat JO 2012 şi US Open, unde anul trecut jucase finala.

SUEDEZUL JONAS JACOBSSON, A 17-A MEDALIE DE AUR LA JP

Suedezul Jonas Jacobsson, sportivul cel mai medaliat din istoria Jocurilor Paralimpice, a cucerit la actuala ediţie, de la Londra, a 17-a medalie de aur din cariera sa, adjudecându-şi proba puşcă 3 poziţii, la categoria SH1, în cadrul concursului de tir. Sportivul în vârstă de 47 de ani a cucerit 30 de medalii la 9 ediţii ale Jocurilor Paralimpice, de la prima sa participare, la Arnhem (Olanda), în 1980. În acest an, Jacobsson a trebuit să se mulţumească... doar cu 4 medalii de argint, până la acest al 17-lea titlu, de la puşcă-50 m, cu 100,9p.

HALTEROFIL BRAZILIAN DE LA JP, SUSPENDAT NOUĂ LUNI PENTRU DOPAJ

Halterofilul brazilian Bruno Pinheiro Carra a fost suspendat nouă luni, după ce a fost depistat pozitiv, înaintea debutului său la Jocurile Paralimpice de la Londra, a anunţat ieri Comitetul Paralimpic Internaţional. El a fost supus unor teste pe 24 august, iar rezultatele au arătat prezenţa unor diuretice interzise, astfel că a fost suspendat pe 31 august, înaintea intrării în competiţie. Carra a declarat că a luat capsule de ceai verde, care au conţinut un diuretic considerat drept produs mascant în lista produselor interzise ale Agenţiei Mondiale Antidoping. Suspendarea sa intră în vigoare pe 28 august, data la care a fost anunţat, sportivul fiind nevoit să plătească şi o amendă de 560 de euro.

HAMILTON LA MERCEDES DIN 2013

Viitorul pilotului englez Lewis Hamilton, în prezent la McLaren, pare tot mai aproape de scuderia Mercedes. Hamilton şi Mercedes au ajuns deja la o înţelegere şi un acord ar putea fi anunţat foarte curând. La finele acestui sezon, Michael Schumacher va pleca şi va fi înlocuit de campionul mondial din 2008. Mutarea pare veridică, pentru că în ultimii ani Hamilton nu a trăit o perioadă fastă la McLaren. La MP al Belgiei, Hamilton nu a beneficiat de un eleron nou, aşa cum a făcut Jenson Buttton, şi a postat telemetria maşinii sale pe Twitter, pentru a arăta diferenţele de performanţă dintre maşini. Singura incertitudine este dacă Michael Schumacher se va retrage, germanul negând până acum o asemenea intenţie. Hamilton, 27 de ani, negociază şi cu Ferrari, pentru că McLaren pare că nu mai poate plăti salariul de 15 milioane dolari al lui Lewis din 2013, când va trebui să achite pentru prima oară motoarele de la Mercedes.

BOXER GERMAN DEPISTAT POZITIV CU TESTOSTERON

Pugilistul german de origine kazahă Konstantin Airich a fost depistat pozitiv cu testosteron, după înfrângerea în meciul de la categoria grea în faţa cubanezului Odlanier Solis, suferită pe 19 mai, în Texas, a anunţat promotorul Ahmed Oner. Anunţat de Comisia de Box din Texas, promotorul a spus că a anulat programul pugilistului său, care avea programată o luptă în Germania, pe 14 septembrie. „Până la finalul anului vom face o solicitare de clemenţă pentru ca el să poată urca în ring anul viitor”, a declarat Oner, subliniind că pugilistul său trebuie să-şi „hrănească familia”. Airich, în vârstă de 33 de ani, a pierdut la puncte titlul IBF intercontinental la categoria grea în faţa lui Solis, campion olimpic în 2004, la Atena. Aceasta era a şasea înfrângere a carierei sale, care mai cuprinde 23 de victorii şi o remiză.