ROMÂNIA A COBORÂT ŞASE LOCURI ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională a României a coborât şase locuri se află pe poziţia 57, cu 542 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna august, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele tricolorilor în grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014 ocupă următoarele poziţii: Olanda - locul 8 (1.044p), Turcia - locul 35 (678p), Ungaria - locul 37 (663p), Estonia - locul 55 (572p), Andorra - locul 199 (15p). Pe primul loc se menţine campioana mondială şi europeană Spania, cu 1.617p, urmată de Germania - 1.437p şi de Anglia - 1274p.

GOIAN, SUSPENDAT O ETAPĂ ÎN SERIE B

Fundaşul Dorin Goian, eliminat la meciul pe care echipa sa, Spezia, l-a terminat la egalitate, 1-1 în deplasare cu Hellas Verona, a fost suspendat pentru o etapă în Serie B. Goian a început jocul ca titular, dar a primit un cartonaş roşu în minutul 68 după un fault dur în careu, în urma căruia echipa sa a fost penalizată cu lovitură de pedeapsă. Spezia juca deja în inferioritate numerică din minutul 47, după eliminarea lui Porcari. Spezia a deschis scorul prin Di Gennaro, în minutul 41, din penalty, gazdele reuşind egalarea prin Gomez Taleb, în minutul 69, din penalty-ul comis de Goian.

DEL PIERO VA JUCA ÎN AUSTRALIA

Atacantul Alessandro Del Piero, care nu şi-a mai prelungit înţelegerea cu echipa Juventus Torino, a semnat ieri un contract pe doi ani cu formaţia australiană Sydney FC. „Mă aşteaptă o aventură splendidă şi incitantă. Nu puteam găsi o echipă mai bună pentru mine şi sunt fericit. Vreau să mulţumesc tuturor echipelor care s-au interesat de mine în această vară şi în special celor din Italia. A fost o vară lungă, am analizat toate variantele şi am decis să merg unde îmi va fi mai bine. Este o perioadă de mari schimbări, dar voi continua să susţin formaţia la care am jucat 19 ani”, a afirmat Del Piero. Clubul din Sydney a fost fondat în 2004, a câştigat până acum de două ori campionatul naţional, în 2006 şi 2010, şi l-a avut în rândurile sale pe fostul golgeter al lui Manchester United, Dwight Yorke. În vârstă de 37 de ani, Del Piero, de 91 de ori internaţional italian, şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Juventus, cu care a câştigat campionatul Italiei de şase ori şi Liga Campionilor în 1996.

JURADO A FOST ÎMPRUMUTAT LA SPARTAK MOSCOVA

Mijlocaşul spaniol Jose Manuel Jurado a fost împrumutat pentru un sezon de Schalke 04 la Spartak Moscova. Jurado, în vârstă de 26 de ani, a venit la Schalke în 2010, de la Atletico Madrid, pentru 13 milioane de euro. El este sub contract cu gruparea germană până în iunie 2014. Vineri, Schalke a anunţat venirea mijlocaşului olandez Ibrahim Afellay, împrumutat un sezon de la FC Barcelona.

OWEN A SEMNAT CU STOKE CITY

Atacantul Michael Owen, fost internaţional englez, a semnat un contract pe un sezon cu Stoke City. Owen, care a fost legitimat în sezonul trecut la Manchester United, a marcat 221 de goluri în 473 de meciuri disputate în Premier League. Potrivit presei engleze, atacantul de 32 de ani ar fi semnat un contract conform căruia va fi plătit în funcţie de numărul de meciuri jucate.

KLASNICI VA JUCA LA FSV MAINZ

Atacantul croat Ivan Klasnici, al cărui contract cu Bolton nu a fost prelungit, a semnat o înţelegere pe un sezon cu FSV Mainz. Contractul a fost oficializat luni, după vizita medicală. Klasnici, în vârstă de 32 de ani, a evoluat multă vreme în Germania, la St. Pauli (1997-2001) şi Werder Bremen (2001-2008). După Germania, el a jucat la FC Nantes şi Bolton Wanderers.

CASILLAS ŞI XAVI, LAUREAŢI AI PREMIULUI PRINŢUL DE ASTURIA

Fotbaliştii spaniol Iker Casillas (Real Madrid) şi Xavi Hernandez (FC Barcelona) au câştigat Premiul Prinţul de Asturia pentru Sport în 2012. Ei au fost propuşi pentru acest premiu de preşedintele FIFA, Joseph Blatter, şi au obţinut 11 voturi, învingând în finală Comitetul Internaţional Paralimpic, care a primit şase voturi. „Juriul a considerat că aceşti jucători simbolizează valorile prieteniei şi colegialităţii, mai presus de rivalitatea dintre echipele lor. Comportamentul lor sportiv este un model pentru tineri. Iker şi Xavi au o prietenie strânsă de când au câştigat Mondialul under-20 din Nigeria, în 1999, şi trecerea timpului a consolidat această prietenie mai presus de înfruntări şi pasiuni”, a anunţat fosta jucătoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario. Ceremonia de acordare a premiilor va avea loc la Oviedo, pe 26 octombrie. În 2011, premiul a revenit atletului etiopian Haile Gebrselassie, cvadruplu campion mondial şi dublu campion olimpic în proba de 10.000 m. În 2010, premiul a fost câştigat de reprezentativa de fotbal a Spaniei, campioană mondială în Africa de Sud. În 2009 premiul a revenit atletei Elena Isinbaieva, iar în 2008 a fost câştigat de tenismanul Rafael Nadal. În 2007, premiul Prinţul de Asturia pentru Sport a revenit septuplului campion mondial de Formula 1, fostul pilot german Michael Schumacher, în 2006 a fost obţinut de reprezentativa de baschet a Spaniei, campioană mondială în acel an, iar în 2005 de pilotul spaniol de Formula 1 Fernando Alonso. Fundaţia Prinţul de Asturia, patronată de Felipe de Bourbon, moştenitorul tronului Spaniei, oferă în fiecare an opt premii de câte 50.000 de euro.