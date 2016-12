FINAL ÎN ETAPA A 2-A A TACULUI DE AUR

Duminică seară, la Centrul de Distracţii Lake View de pe Bd-ul Mamaia, s-a încheiat etapa a 2-a a turneului Tacul de Aur la biliard, cea mai puternică întrecere de acest gen din ţară. În ultimul act s-au întâlnit Babken Melkonyan şi Ciprian Gândac, primul câştigând, cu 11-10, după un duel extrem de spectaculos. Premiile de etapă, impozabile, au fost în valoare totală de 2.500 de euro, fiind premiaţi primii 16 clasaţi: locul 1 - 1.000 de euro, locul 2 - 500 de euro, locul 3 - 300 de euro, locul 4 - 100 de euro, locurile 5-16 - câte 50 de euro.

TECĂU ŞI LINDSTEDT, ELIMINAŢI ÎN OPTIMI LA US OPEN

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 3, a fost eliminată în optimile de finală de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Aseară, Tecău şi Lindstedt au pierdut, cu 1-6, 6-3, 4-6, confruntarea cu austriacul Julian Knowle şi slovacul Filip Polasek, după o oră şi 46 de minute de joc. În turul secund, Tecău şi Lindstedt au trecut de cuplul francez Benoit Paire şi Edouard Roger-Vasselin, cu 6-7, 6-4, 6-3, după două ore şi şapte minute de joc.

SPORTIVI CONSTĂNŢENI LA BALCANIADA DE YACHTING

Localitatea grecească Galaxidi găzduieşte, în perioada 2-8 septembrie, ediţia a 45-a a Campionatului Balcanic de yachting, competiţie la care participă sportivi din România, Albania, Bulgaria, Cipru, Muntenegru, Serbia, Turcia si Grecia. Întrecerea are loc la clasele Optimist masculin, Optimist feminin, Laser, Laser Radial feminin, Laser 4,7, FINN seniori, FINN juniori, 470 masculin, 470 feminin, 470 juniori, 420, RS:X masculin, RS:X feminin şi RS:X juniori. Din lotul naţional de yachting al României fac parte şi următorii sportivi constănţeni - clasa Optimist masculin: Vlad Ion şi Cosmin Băraru (ambii de la Electrica Constanţa); clasa Optimist feminin: Roxana Cacenco (Electrica Constanţa) şi Ioana Theodora Lavru (Ştiinţa Constanţa); clasa Laser 4,7: Mihai Chiron (Ştiinţa Constanţa); clasa Laser STD: Eduard Guţă (Electrica Constanţa); clasa Laser RDL: Mădălina Emandi (Ştiinţa Constanţa); clasa FINN juniori: Răzvan Gălăţeanu (Ştiinţa Constanţa).

EDUARD NOVAK, MEDALIE DE AUR LA JOCURILE PARALIMPICE

Eduard Carol Novak a câştigat medalia de aur în cursa de urmărire din cadrul concursului de ciclism de la Jocurile Paralimpice de la Londra. Novak a fost urmat de cehul Jiri Jezek şi de britanicul Jody Cundy. Eduard Novak, în vârstă de 36 de ani, este vicecampion olimpic în 2008 la Beijing, în proba de contratimp şi dublu campion mondial atât pe şosea, cât şi la contratimp, iar la Londra a purtat pentru a doua oară în carieră drapelul României la ceremonia de deschidere.

MERGEA ŞI MARX AU CÂŞTIGAT LA COMO

Perechea formată din Florin Mergea şi Philipp Marx (Germania), cap de serie nr. 1, a câştigat, sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului challenger de la Como (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro. Mergea şi Marx au învins, în finală, cu 6-4, 4-6, 10-4, după o oră şi 44 de minute, cuplul Colin Ebelthite / Jaroslav Pospisil (Australia / Cehia), cap de serie nr. 3. Pentru succesul obţinut la Como, Mergea şi Marx vor primi un cec în valoare de 1.900 de euro şi 80 de puncte ATP în clasamentul de dublu.

ROMÂNIA, A CINCEA ÎNFRÂNGERE ÎN PRELIMINARIILE CE DE BASCHET MASCULIN

Naţionala de baschet masculin a României a pierdut, ieri, la Sibiu, partida cu reprezentativa Georgiei, scor 74-91 (39-47), a şasea din Grupa D a preliminariilor CE din 2013. Pentru România au marcat: Mandache 22 puncte, Paul 14p, Andrei 11p, Nicoară 10p, Moldoveanu 7p, Silvăşan 4p, Baciu 3p şi Drăguşin 3p. Ultimele două meciuri din Grupa D ale României sunt programate pe 8 septembrie, în deplasare, cu Bosnia, respectiv pe teren propriu, pe 11 septembrie, cu Letonia. După şase meciuri, România ocupă locul 5, ultimul, cu şapte puncte. Primele două clasate, plus alte patru echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament în cele şase grupe, vor obţine calificarea la turneul final al CE din 2013, din Slovenia.

CLIJSTERS, ELIMINATĂ ŞI LA DUBLU-MIXT

Kim Clijsters şi-a încheiat cariera de jucătoare de tenis, după ce a fost învinsă, sâmbătă, în meciul pe care l-a disputat alături de americanul Bob Bryan pe tabloul de dublu-mixt al US Open împotriva perechii Bruno Soares / Ekaterina Makarova (Brazilia/Rusia), scor 6-2, 3-6, 12-10. Partida de sâmbătă s-a disputat în turul al doilea al competiţiei de dublu-mixt. Belgianca în vârstă de 29 de ani anunţase de mai mult timp că US Open va fi ultimul ei turneu din carieră. Clijsters a pierdut, miercuri, cu 6-7 (4/7), 6-7 (5/7), meciul disputat cu britanica în vârstă de 18 ani Laura Robson (89 WTA), în turul secund al US Open, iar joi a fost eliminată şi de pe tabloul de dublu. Clijsters şi conaţionala ei Kirsten Flipkens au fost învinse, în primul tur, cu 6-3, 6-4, de perechea Chia-Jung Chuang / Shuai Zhang (Taiwan / China). „Este o onoare pentru mine că am putut face parte din acest sport, din acest stil de viaţă. Atât de multe visuri au devenit realitate. Viaţa continuă, dar tenisul va face parte mereu din viaţa mea. Am câştigat multe lucruri frumoase şi am legat multe prietenii, iar acum eu şi familia mea avem în faţă un nou capitol care se deschide”, a declarat Clijsters, de trei ori învingătoare la US Open şi o dată la Australian Open, la simplu, s-a retras prima dată în mai 2007 pentru a se căsători şi pentru a face un copil. După ce a realizat tot ce şi-a propus, jucătoarea belgiană s-a întors pe terenul de tenis la 10 august 2009. În total, în cariera ei, Clijsters a câştigat 41 de turnee de simplu şi 11 de dublu, acumulând 24,4 milioane de dolari din tenis. Clijsters a ocupat locul 1 WTA în 2003, 2006 şi 2011. Clijsters spune că după retragere se va dedica mai mult familiei şi în special fiicei sale Jade, în ă de 4 ani şi se va ocupa de sprijinirea tinerilor jucători de tenis.