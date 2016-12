A ÎNCEPUT ETAPA A 2-A LA TACUL DE AUR

Vineri, la Centrul de Distracţii Lake View de pe bulevardul Mamaia, a început a doua etapă a turneului Tacul de Aur la biliard, cea mai puternică întrecere de acest gen din ţară. Etapa din acest weekend a adunat la startul 29 de concurenţi. Singura absenţă este cea a câştigătorului din 2011, Ioan Ladanyi, dar în schimb, aprecierea de care se bucură această competiţie a făcut ca în această etapă să participe concurenţi din toate colţurile ţării: Bucureşti, Iaşi, Craiova, Slobozia, Tecuci sau Sf. Gheorghe. Dacă vineri şi sâmbătă se desfăşoară cele mai multe partide, duminică vor evolua doar cei mai buni patru jucători. Apoi, de la ora 20.30, în direct la Neptun TV, va avea loc şi mult aşteptata finală. Premiile de etapă sunt în valoare totală de 2.500 de euro şi se premiază primii 16 clasaţi: locul 1 - 1.000 de euro, locul 2 - 500 de euro, locul 3 - 300 de euro, locul 4 - 100 de euro, locurile 5-16 - câte 50 euro. Sistem de eliminare: piramidă dublă, spargere alternativă, primul la şapte (în finală: primul la 11). Premiile sunt impozabile.

TECĂU ŞI LINDSTEDT, ÎN TURUL SECUND LA US OPENs

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 3, a acces în turul al doilea la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Cei doi au trecut în runda inaugurală de cuplul italo-argentinian Daniele Bracciali şi Horacio Zeballos, cu 7-6, 6-4, după o oră şi 27 de minute. În turul secund, Tecău şi Lindstedt vor întâlni cuplul francez Benoit Paire şi Edouard Roger-Vasselin, care a trecut de perechea spaniolă Ruben Ramirez Hidalgo şi Albert Ramos, cu 6-1, 6-3.

EDUARD NOVAK, LOCUL 7 LA CICLISM PE PISTĂ LA JOCURILE PARALIMPICE

Eduard Novak a ocupat locul 7 în proba de ciclism pe pistă 1 km din cadrul Jocurilor Paralimpice de la Londra, în timp ce un alt reprezentant al României, Imre Torok, s-a clasat al 17-lea. Medalia de aur, în competiţia unde au concurat 22 de rutieri, a revenit spaniolului Alfonso Cabello. El a fost urmat de britanicul Jon-Allan Butterworth şi de chinezul Liu Xinyang.

BEGU, ELIMINATĂ DE LA US OPEN

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu a fost eliminată în turul al doilea la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Românca a fost învinsă de Silvia Soler-Espinosa, din Spania, cu 4-6, 6-7, după o oră şi 40 de minute. Pentru prezenţa în turul secund la US Open, Begu va încasa un cec în valoare de 37.000 de dolari şi 100 WTA. În urma eliminării Irinei Begu, România nu mai are niciun reprezentant la simplu, la US Open. Nici la dublu feminin nu mai avem reprezentante, după ce şi perechea formată din Sorana Cîrstea şi Alberta Brianti (România) a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 6-1, 6-1, după 58 de minute, de cuplul Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza (SUA / India), cap de serie nr. 13.

RODDICK SE RETRAGE DUPĂ US OPEN

Tenismanul american Andy Roddick a anunţat, la New York, joi, când a împlinit 30 de ani, că se va retrage din activitatea competiţională după turneul US Open. „Am decis că acest turneu va fi ultimul pentru mine. Nu ştiu dacă voi mai fi la fel de sănătos şi aşa determinat să continui să joc anul viitor. Nu vreau doar să fiu în circuit, nu vreau să dau dovadă de lipsă de respect faţă de acest sport. M-am gândit de mult timp, nu doar de câteva zile”, a declarat Roddick, fost număr 1 mondial şi fost câştigător la US Open în 2003, singurul său trofeu de Grand Slam din carieră. Între 2001 şi 2012, americanul a triumfat în 32 de turnee în circuitul ATP, a disputat trei finale la Wimbledon, toate pierdute în faţa lui Roger Federer, şi două la US Open, una câştigată şi cealaltă pierdută, tot în faţa jucătorului elveţian. Roddick a fost component de bază al echipei SUA de Cupa Davis, competiţie pe care a câştigat-o în 2007. Roddick este căsătorit cu fotomodelul american Brooklyn Decker şi deţine o fundaţie care sprijină copiii cu diverse probleme.