ÎNSCRIERI LA CUPA “FRIENDS”, EDIŢIA A 4-A

Pe 1 şi 2 septembrie vor avea loc primele meciuri din cadrul ediţiei 2012-2013 a Cupei “Friends” la fotbal pe teren redus. Ajunsă la ediţia a 4-a, competiţia va fi găzduită tot de terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Cupa “Friends” este inclusă în Liga “Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, şi va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La competiţie pot participa jucători care nu evoluează în Liga 1, Liga a II-a şi Liga a III-a la fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

VICTORIE PENTRU ŞAHTIOR ÎN CAMPIONATUL UCRAINEI

Echipa Şahtior Doneţk, pregătită de Mircea Lucescu, a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 5-1, formaţia Cernomoreţ Odesa, într-un meci din etapa a 6-a a campionatului ucrainean. Pentru Şahtior au marcat Mkhitarian (min. 3, 83, 86), Teixeira (min. 64) şi Willian (min. 80), iar pentru Cernomoreţ a înscris Didenko (min. 90+3). La Şahtior, Răzvan Raţ a fost integralist şi a primit un cartonaş galben în min. 78. Lucian Burdujan a fost titular şi a evoluat pentru Cernomoreţ Odesa până în min. 83.

JUVENTUS TORINO A CÂŞTIGAT TROFEUL “LUIGI BERLUSCONI”

Echipa Juventus Torino a câştigat a 22-a a ediţie a Trofeului “Luigi Berlusconi”, după ce a învins, duminică seară, cu scorul de 3-2, formaţia AC Milan, într-un meci disputat pe stadionul “San Siro”. Pentru AC Milan a marcat Robinho (min. 9 şi 77-pen.). Golurile echipei Juventus au fost înscrise de Marchisio (min. 13), Vidal (min. 42) şi Matri (min. 64).

PROSINECKI A DEMISIONAT DE LA STEAUA ROŞIE BELGRAD

Antrenorul Robert Prosinecki a anunţat, ieri, că demisionează de la conducerea tehnică a echipei Steaua Roşie Belgrad, cu doar trei zile înainte de prima manşă a play-off-ului UEFA Europa League, cu Girondins Bordeaux. „Aceasta este decizia mea. Nu mai pot continua. Nu mai pot să antrenez echipa din cauza presiunilor”, a spus fostul internaţional croat, fără să ofere detalii. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani se afla la conducerea echipei Steaua Roşie Belgrad din decembrie 2010. Demisia lui Prosinecki vine la o zi după ce Steaua Roşie Belgrad a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Rad Belgrad, în etapa a doua a campionatului Serbiei. Joi, Steaua Roşie va juca împotriva formaţiei Girondins Bordeaux, în UEL. „Îmi pare rău de jucători, pentru că ei vor juca împotriva celor de la Bordeaux şi ştiu că au nevoie de timp pentru a obţine un rezultat bun. Vom vedea ce va fi, această echipă merită un rezultat bun”, a declarat Prosinecki. Potrivit presei locale, succesorul lui Prosinecki ar putea fi Aleksandar Jankovic, antrenorul echipei de tineret a Serbiei.

PEPE, INTERNAT PENTRU 24 DE ORE

Fotbalistul echipei Real Madrid, Pepe, a fost internat pentru 24 de ore după ce s-a lovit la cap, duminică seară, în timpul meciului de pe teren propriu cu Valencia, scor 1-1, din prima etapă a campionatului Spaniei, informează site-ul oficial al clubului madrilen. Fundaşului de la Real i s-a făcut o tomografie în urma căreia s-a constatat că nu are probleme cerebrale, dar medicii au decis ca el să rămână 24 de ore în spital, sub observaţie. Pepe s-a rănit la cap la o ciocnire cu portarul Iker Casillas, la finalul primei reprize a partidei de duminică.

GOURCUFF VA FI INDISPONIBIL ÎNTRE ŞASE SĂPTĂMÂNI ŞI TREI LUNI

Mijlocaşul formaţiei Olympique Lyon, Yoann Gourcuff, va fi indisponibil între şase săptămâni şi trei luni, după ce a suferit o entorsă la genunchiul drept cu leziune a ligamentului lateral intern, a anunţat site-ul grupării franceze. „Durata indisponibilităţii sale este estimată între şase săptămâni şi trei luni, în funcţie de evoluţia accidentării”, a anunţat sursa citată. Gourcuff s-a accidentat la meciul cu Troyes, scor 4-1, din etapa a doua a campionatului Franţei, el fiind înlocuit în min. 12.

ZECE ANI DE SUSPENDARE PENTRU UN FOTBALIST MALTEZ

Fotbalistul maltez Kevin Sammut, în vârstă de 31 de ani, a fost suspendat pentru zece ani de UEFA, deoarece a încălcat regulile şi principiile din regulamentul disciplinar, el fiind implicat într-un caz de manipulare a unui meci, informează uefa.com. Meciul vizat este cel dintre Norvegia şi Malta, scor 4-0, disputat la Oslo, pe 2 iunie 2007, în Grupa C de calificare la EURO 2008. Trei dintre cele patru goluri ale Norvegiei au fost marcate în ultimul sfert de oră al jocului, Sammut fiind înlocuit la pauză. Sammut poate face apel la această decizie în termen de trei zile.Alţi doi jucătorim vizaţi, Kenneth Scicluna şi Stephen Wellman nu au primit nicio suspendare. După ce a aflat sancţiunea, Sammut a convocat o conferinţă de presă în care a afirmat că suspendare este “extrem de nedreaptă”. „Mi s-a spus că era mai bine dacă demascam şi alţi jucători, poate primeam o reducere a pedepsei, dar nu ştiu nimic, nu am făcut nimic. Cum să pot dezvălui ceva dacă eu nu am făcut nimic?”, a spus Sammut, legitimat la FC Valletta. Preşedintele Federaţiei Malteze, Norman Darmanin, s-a declarat convins că “Ţmai sunt jucători implicaţi” în acest meci, care a generat 200.000 de euro la pariuri. „Cel care a făcut denunţul a asigurat că au existat patru jucători implicaţi. Personal, cred că nu se poate manipula un meci doar cu un jucător”, a spus Darmanin.

SEDIUL CLUBULUI INDEPENDIENTE BUENOS AIRES, INCENDIAT

Persoane necunoscute, presupuşi suporteri, au incendiat, ieri dimineaţă, sediul clubului Independiente din Buenos Aires, a doua zi după eşecul din meciul cu Racing Club, un poliţist fiind rănit în timp ce încerca să stingă incendiul, a anunţat gruparea argentiniană. „La ora locală 4.00, mai multe persoane au aruncat benzină şi au dat foc clădirii, iar un poliţist a suferit arsuri la braţ şi gât în timp ce încerca să stingă incendiul”, a spus vicepreşedintele lui Independiente, Claudio Keblaitis. Independiente a pierdut, scor 0-2, duminică seară, duelul cu marea rivală din capitală Racing Club. Racing este pe primul loc, cu şapte puncte după trei etape, iar Independiente ocupă locul 16, cu numai două puncte.