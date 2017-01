ÎNSCRIERI LA CUPA “FRIENDS”, EDIŢIA A 4-A

Pe 1 şi 2 septembrie 2012 vor avea loc primele meciuri din cadrul ediţiei 2012-2013 a Cupei “Friends” la fotbal pe teren redus. Ajunsă la ediţia a 4-a, competiţia va fi găzduită tot de terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Cupa “Friends” este inclusă în Liga “Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, şi va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La competiţie pot participa jucători care nu evoluează în Liga 1, Liga a II-a şi Liga a III-a la fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

SUEDEZUL JONAS ERIKSSON VA ARBITRA MECIUL FC BASEL - CFR CLUJ

Arbitrul suedez Jonas Eriksson va conduce la centru meciul FC Basel - CFR Cluj, programat marţi, de la ora 21.45, pe stadionul “St. Jakob-Park” din Basel, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor. Eriksson va fi ajutat la cele două linii de compatrioţii săi Mathias Klasenius şi Daniel Warnmark, asistenţi adiţionali vor fi Martin Strombergsson şi Tobias Mattsson, iar arbitru de rezervă Stefan Wittberg. Jonas Eriksson a mai arbitrat, în septembrie 2010, un meci al echipei CFR Cluj, pierdut de clujeni, cu 1-2, în grupele Ligii Campionilor, în faţa formaţiei AS Roma. De asemenea, Eriksson a mai condus la centru partida România - Bosnia & Herţegovina, scor 3-0, în iunie 2011, în preliminariile EURO 2012, iar în august 2010 a arbitrat meciul Steaua Bucureşti - Grasshopper Zurich, scor 1-0, în manşa tur a play-off-ului UEFA Europa League.

MARICA A MARCAT DOUĂ GOLURI PENTRU SCHALKE

Atacantul Ciprian Marica a marcat două goluri pentru Schalke ’04 Gelsenkirchen, în meciul câştigat, ieri, în deplasare, cu scorul de 5-0, în faţa formaţiei Saarbrucken, în primul tur al Cupei Germaniei. Marica a fost titular şi a evoluat tot meciul, marcând în min. 64 şi 71. Pentru Schalke au mai înscris K. Papadopoulos (min. 23) şi Draxler (în min. 25 şi 57).

30 DE MILIOANE DE LIRE STERLINE PENTRU MESSI

Gary Cook, fost director executiv la Manchester City, a dezvăluit că, în 2009, când la gruparea engleză a sosit şeicul Mansour, s-a făcut, din greşeală, o ofertă de 30 de milioane de lire sterline pentru Lionel Messi, informează As. O problemă de comunicare între oficialii clubului a dus la această situaţie, susţine Cook, în cartea „The Manchester City Years”. Oficiali ai clubului aflaţi la Manchester, Londra şi Abu Dhabi au discutat despre planurile lui Mansour prin telefon, conversaţia fiind prost înţeleasă. „Un director a făcut un comentariu de genul: situaţia devine cam gravă (‘it’s all getting messy). Însă, cumva, prin telefoane, s-a tradus: luaţi-l pe Messi (get Messi). Nu are rost să vă spun că oferta a fost respinsă”, a spus Cook.

OLINGA, CEL MAI TÂNĂR MARCATOR DIN ISTORIA CAMPIONATULUI SPANIEI

Fotbalistul echipei Malaga, Fabrice Olinga, în vârstă de 16 ani şi 98 de zile, a devenit, sâmbătă, cel mai tânăr marcator din istoria campionatului Spaniei, el înscriind în meciul din deplasare cu Celta Vigo, scor 1-0, informează presa spaniolă. Jucătorul camerunez a intrat pe teren în min. 58 al partidei din prima etapă a campionatului spaniol şi a marcat în min. 85. Anterior, recordul îi aparţinea fotbalistului Iker Muniain (Athletic Bilbao), care a înscris un gol în campionat la vârsta de 16 ani şi 289 de zile, în 2009.

PESTE 36.000 DE LIRE STERLINE PE ZI CÂŞTIGATE DE BECKHAM DIN PUBLICITATE

Fotbalistul englez al echipei LA Galaxy, David Beckham, a câştigat în 2011 suma de 13,3 milioane de lire sterline din contracte de publicitate, cu 1,7 milioane mai mult decât în 2010, informează cotidianul The Sun. Beckham, în vârstă de 37 de ani, a obţinut astfel peste 36.000 de lire sterline pe zi pentru a fi imaginea unor branduri ca Armani, adidas, Samsung sau Coca-Cola. Compania sa, Footwork Productions, care manageriază drepturile de imagine ale fotbalistului, a încasat 15,2 milioane de lire sterline anul trecut, sumă din care lui Beckham i-au revenit 13,3 milioane. În 2010, contractele de sponsorizare ale lui David Beckham au fost în valoare de 14,9 milioane de lire sterline, din care 11,6 milioane i-au revenit jucătorului. În plus, Beckham are la Los Angeles Galaxy un salariu anual de 2,5 milioane de lire sterline.