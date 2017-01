MERCEDES SE RETRAGE DIN FORMULA 1!

Deşi existau zvonuri de ceva timp, fanii Formulei 1 au sperat că nu sunt adevărate şi că Mercedes nu va părăsi “Marele Circ”! Dar zilele acestea a venit confirmarea - Mercedes se va retrage oficial din Formula 1 la finalul sezonului 2013. “Săgeţile argintii” vor continua să alerge în F1, dar sub sigla AMG, partenerul de tradiţie al Mercedes. Motivele retragerii sunt evidente - criza de rezultate, în ciuda victoriei din GP-ul Chinei şi a ascensiunii echipei din ultimul timp, faptul că Mercedes nu va face parte din viitorul consiliu de administraţie al F1 (au fost aleşi reprezentanţii Red Bull, Ferrari şi McLaren!), Acordul Concorde - la care Mercedes n-a aderat niciodată pe deplin! - dar şi… obligativitatea folosirii motoarelor V6 turbo din sezonul 2014 - regula care a “cimentat” decizia firmei Daimler-Mercedes a de a părăsi F1.

DAN PETRESCU VA ANTRENA FORMAŢIA DINAMO MOSCOVA

Antrenorul Dan Petrescu va semna un contract valabil pe trei sezoane cu gruparea rusă Dinamo Moscova, a anunţat, vineri, pe site-ul oficial, clubul moscovit, românul urmând să-i succeadă lui Serghei Silkin, care a demisionat în urma rezultatelor slabe ale formaţiei. În vârstă de 44 de ani, Dan Petrescu îşi va începe de luni munca la noua sa echipă. La meciul cu Terek Groznîi, echipa va fi condusă în continuare de interimarul Dmitri Kohlov. În urma întâlnirii Comitetului Director al clubului rus, noul preşedinte este Ghenadi Soloviov, în locul lui Iuri Isaev, care a demsionat. După disputarea a patru etape, Dinamo Moscova ocupă ultimul loc în clasamentul primei ligi ruse, după ce a înregistrat tot atâtea înfrângeri. Antrenorul Dan Petrescu a demisionat de la conducerea tehnică a echipei Kuban Krasnodar, la care evoluează şi atacanţii Gigel Bucur şi Daniel Niculae. Pe 29 decembrie 2009, Dan Petrescu a semnat un contract pe cinci ani cu Kuban Krasnodar, care evolua atunci în liga a doua. El a reuşit promovarea echipei după primul sezon, iar anul trecut a fost foarte aproape de a termina cu formaţia Kuban pe un loc care să-i asigure participarea în UEFA Europa League. Dinamo Moscova este cea de-a şasea echipă din cariera de antrenor a lui Dan Petrescu, după Sportul Studenţesc Bucureşti, Rapid Bucureşti, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni şi Kuban Krasnodar.

ARBITRI STRĂINI LA ANUMITE PARTIDE DIN LIGA 1 LA FOTBAL

Comitetul de urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a aprobat, vineri, ca la anumite jocuri din cadrul Ligii 1 să fie aduse brigăzi din străinătate, informează site-ul oficial al federaţiei. Astfel, FC Vaslui a solicitat brigăzi străine la meciurile cu Steaua, Rapid, CFR Cluj şi Dinamo, în timp ce Rapid a cerut arbitri străini doar la meciul cu Steaua, programat pe stadionul “Giuleşti”. La rândul său, Steaua a cerut brigăzi străine la meciurile pe care le va disputa pe teren propriu cu FC Vaslui, Rapid, CFR Cluj, Dinamo, Petrolul Ploieşti şi Pandurii Tg. Jiu. Potrivit FRF, toate celelalte 15 cluburi din Liga I “şi-au exprimat încrederea în Comisia Centrală a Arbitrilor condusă de Alexandru Deaconu şi în arbitrii români, refuzând să solicite brigăzi de arbitri din străinătate pentru ediţia de campionat 2012-2013”. Primul meci la care va fi adusă o brigadă străină va fi în etapa a 6-a, când FC Vaslui va întâlni, pe teren propriu, pe Steaua.

GEORGIAN PĂUN, LA FC BRAŞOV

Georgian Păun, fostul fotbalist al echipei Dinamo Bucureşti, a semnat, vineri, un contract pe trei ani cu FC Braşov, informează site-ul oficial al clubului braşovean. După ce a fost împrumutat ultimele trei luni ale sezonului trecut la ŢSKA Sofia, Păun şi-a reziliat zilele trecute contractul cu Dinamo, iar vineri a participat la primul său antrenament condus de Ionuţ Badea. Georgian Păun s-a declarat încântat de venirea la FC Braşov. „Sunt fericit că am ajuns la FC Braşov, o echipă serioasă, cu jucători valoroşi şi cu un antrenor foarte bun. Am o poftă mare de fotbal şi voi da totul pentru a demonstra că nu am avut şansa să arăt ce pot. Ard de nerăbdare să debutez în tricoul noii mele formaţii pentru care sper să marchez cât mai multe goluri şi sper ca alături de coechipieri să reuşim rezultate dintre cele mai bune”, a afirmat Păun.

GERALDO ALVES, CONTRACT PE DOI ANI CU PETROLUL

Fotbalistul portughez Geraldo Alves a semnat, vineri, un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu Petrolul Ploieşti, a anunţat, pe site-ul oficial, gruparea prahoveană. Geraldo Alves va intra, de luni, în programul de pregătire al “galben-albaştrilor”. „Este un jucător foarte bun, cu experienţă, de care aveam mare nevoie, mai ales după plecarea lui Szukala. Anul trecut a fost unul dintre cei mai buni şi mai constanţi fundaşi din ţară. Mă bucur că a acceptat să vină la noi şi vreau să mulţumesc conducerii pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a-l aduce aici”, a declarat antrenorul formaţiei ploieştene, Mircea Rednic. În vârstă de 31 de ani, Geraldo Alves şi-a început cariera la Benfica Lisabona, acolo unde a evoluat între 1999 şi 2001, iar mai apoi a jucat pentru Beira Mar (2002), Gil Vicente (2002-2003), Pacos Fereira (2003-2007), AEK Atena (2007-2010) şi Steaua Bucureşti (2010-2012).

PORTARUL SAMIR HANDANOVIC RATEAZĂ “DUBLA” CU FC VASLUI

Portarul echipei Internazionale Milano, Samir Handanovic, a fost supus unei intervenţii chirurgicale de menisc, vineri, la Pavia, şi va rata dubla manşă cu FC Vaslui, din play-off-ul UEFA Europa League, informează La Repubblica. Slovenul va lipsi de pe teren între 15 şi 20 de zile. Operaţia a fost necesară din cauza problemelor pe care Handanovic le-a avut în ultimele zile la genunchiul drept, fiind vorba de o accidentare suferită de portar la naţionala Sloveniei, când a fost convocat pentru meciul amical cu România. Samir Handanovic nu a putut evolua în meciul cu echipa României, disputat miercuri seară, câştigat de sloveni, cu 4-3, el acuzând dureri de la un antrenament. Poarta Sloveniei a fost apărată miercuri de Jasmin Handanovic (NK Maribor). Internazionale Milano va întâlni echipa FC Vaslui, joia viitoare, la Piatra Neamţ, în prima manşă a play-off-ului UEL, returul fiind programat pe 30 august, în Italia.

ROBIN VAN PERSIE A SEMNAT CU MANCHESTER UNITED

Atacantul olandez Robin van Persie a semnat, vineri, un contract valabil pentru patru sezoane cu vicecampioana Angliei, Manchester United, fostul jucător al echipei Arsenal Londra urmând să fie apt pentru partida cu Everton, din prima etapă a Premier League. “Robin van Persie a efectuat testele medicale, a acceptat termenii şi a semnat un contract valabil cu Manchester United până în iunie 2016”, a anunţat gruparea condusă de Sir Alex Ferguson. Managerul scoţian s-a arătat încântat de transferul lui Ferguson. „Robin este un atacant de clasă mondială, care şi-a dovedit eficacitatea în Anglia, dar şi în fotbalul european. Talentul său nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru fanii noştri, după ce a înscris goluri împotriva noastră în câteva lupte clasice, pe vremea când evolua pentru fostul său club. Deplasarea, finalizarea şi restul calităţilor sale sunt incredibile”, a spus Ferguson. La rândul său Robin van Persie a afirmat că este onorat pentru că a semnat cu Manchester United. “Sunt onorat că am semnat pentru Manchester United. Sunt nerăbdător să calc pe urmele atâtor mari atacanţi, aducându-mi experienţa şi ajutându-mi echipa să câştige cele mai importante trofee. Abia aştept să debutez”, a completat Van Persie. Manchester United a plătit suma de 24 de milioane de lire sterline (28 de milioane de euro) pentru acest transfer.

ALVARO PEREIRA, DORIT DE INTER MILANO

Clubul Internazionale Milano, la care evoluează Cristian Chivu, şi-a manifestat interesul pentru achiziţionarea fostului fundaş stânga al echipei CFR Cluj Alavaro Pereira, acum la FC Porto, a scris, vineri, presa italiană. Pentru transferul jucătorului uruguayan, Inter ar fi oferit o sumă totală de 12 milioane de euro, iar fotbalistul ar urma să semneze un contract pe patru ani. FC Porto trebuie să decidă în scurt timp dacă acceptă propunerea italienilor, pentru că Inter îl doreşte de la gruparea portugheză şi pe mijlocaşul brazilian Fernando. De transferul lui Pereira este interesat şi clubul CFR Cluj, care mai deţine o cotă de 20 la sută din drepturile federative ale jucătorului în vârstă de 26 de ani.

SIMAO SABROSA, LA ESPANYOL BARCELONA

Fotbalistul portughez Simao Sabrosa va evolua în următoarele două sezoane la echipa Espanyol Barcelona, a anunţat clubul spaniol, vineri, precizând că toate părţile s-au înţeles şi că jucătorul mai trebuie să efectueze vizita medicală. Mijlocaşul în vârstă de 32 de ani revine în peninsula iberică după ce a jucat timp de un sezon şi jumătate în Turcia, la Beşiktaş Istanbul. Simao se alătură altor noi achiziţii din această vară ale echipei Espanol, Sergio Tejera, Wakaso, Joan Capdevila şi Diego Colotto. Espanyol Barcelona începe sezonul în Spania, sâmbătă, cu un meci în deplasare, cu Real Mallorca.