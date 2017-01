SÂMBĂTĂ, VOLEI PE PLAJĂ LA “ARENA BEACH CVM” DIN MAMAIA

Sâmbătă, de la ora 10.00, este programată a patra etapă a Cupei “Public Bet” la volei pe plajă, competiţie găzduită de terenurile de la “Arena Beach CVM” din Mamaia, zona Cazino. Întrecerea se adresează tuturor pasionaţilor acestui sport. Nu se percepe taxă de înscriere, iar premiile sunt în valoare totală de 13.000 de lei. Fiecare participant va primi câte un tricou, o şapcă şi o minge. Echipele sunt formate din câte doi jucători şi ele pot fi masculine, feminine sau mixte. Există o singură secţiune de concurs, la care participă toate echipele înscrise. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0744.426.743. Cotidianul Telegraf este partener media al acestui eveniment.

CÎRSTEA, VICTORIE ÎN PRIMUL TUR LA CINCINNATI

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat în turul al doilea al turneului de tenis de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2,17 milioane de dolari. Cîrstea a trecut în runda inaugurală de Yanina Wickmayer (Belgia), locul 30 WTA, cu 6-7, 6-2, 6-3. În turul secund, Cîrstea o va întâlni pe sportiva chineză Na Li, locul 9 WTA. Pentru accederea în turul al doilea, Cîrstea va primi 11.300 de dolari şi un 70 de puncte WTA.

HĂNESCU, ÎN TURUL AL TREILEA LA CORDENONS

Tenismanul Victor Hănescu s-a calificat în turul al treilea al turneului challenger de la Cordenons (Italia), dotat cu premii în valoare de 85.000 de euro. După ce, în primul tur, Hănescu a trecut de chilianul Nicolas Massu, beneficiarul unui wild-card, cu 7-6, 6-4, în turul secund jucătorul nostru a dispus, cu 6-4, 4-6, 6-4, de brazilianul Rogerio Dutra Silva, cap de serie nr. 8. În schimb, Adrian Ungur, al şaselea favorit, a fost eliminat, din primul tur, de spaniolul Albert Montanes, cu 6-3, 2-6, 7-6.

VICTORIE PENTRU BASCHETBALIŞTII TRICOLORI

Ieri, în Sala Transilvania din Sibiu, echipa naţională de baschet masculin a României a susţinut, împotriva reprezentativei Olandei, prima partidă din campania de calificare la Eurobasket Slovenia 2013. Baschetbaliştii tricolori s-au impus 90-84 (45-45). România face parte din Grupa D a preliminariilor, alături de Olanda, Georgia, Bosnia & Herţegovina şi Letonia. În următorul meci, România va înfrunta, sâmbătă, 18 august, în deplasare, Georgia.

PUTIN S-A ÎNTÂLNIT CU MEDALIAŢII DE LA LONDRA

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a felicitat, ieri, pe sportivii şi antrenorii participanţi la Jocurile Olimpice de la Londra pentru rezultatele obţinute. „În numele tuturor suporterilor ruşi vă mulţumesc pentru performanţa şi succesul de la Jocurile Olimpice. Această performanţă a umplut de mândrie inimile milioanelor de fani. Chiar dacă am terminat pe locul patru în clasamentul pe medalii, am câştigat cu zece medalii mai mult ca la Beijing. Este un succes incontestabil”, a spus Putin, care a primit medaliaţii la Kremlin. La Londra, delegaţia rusă a strâns 82 de medalii, 24 de aur, 26 de argint şi 32 de bronz. După ceremonie, toţi medaliaţii au plecat cu o maşină de lux, Audi A8 pentru campionii olimpic, Audi A7 pentru medaliaţii cu argint şi Audi A6 pentru bronz.

NADAL NU VA PARTICIPA LA US OPEN

Tensimanul spaniol Rafael Nadal, nr. 3 ATP, a anunţat, ieri, pe contul său de Twitter, că nu va participa la US Open, deoarece este incomplet refăcut după accidentarea care l-a privat şi de participarea la Jocurile Olimpice de a Londra. „Trebuie să anunţ că nu mă găsesc într-o condiţie suficientă pentru a juca, astfel că trebuie să renunţ la US Open. Le mulţumesc fanilor pentru susţinerea acordată”, a scris Nadal pe reţeaua de socializare. Nadal nu mai jucat în niciun tuneu după ce a fost eliminat, pe 29 iunie, în turul al doilea al turneului de la Wimbledon. Nadal a acuzat problemele la genunchi şi a renunţat la JO de la Londra şi la turneul de la Cincinatti. US Open, ultimul turneu de Grand Slam din acest an, va începe pe 27 august. Nadal a câştigat această competiţie în 2010 şi a fost finalist anul trecut, fiind învins de sârbul Novak Djokovic. Spaniolul a participat neîntrerupt la US Open din 2003.

A MURIT SVETOZAR GLIGORIC, LEGENDAR JUCĂTOR DE ŞAH

Unul dintre cei mai buni jucători de şah din lume în anii 1950-1960, Svetozar Gligoric, a murit la Belgrad, la vârsta de 89 de ani, ca urmare a unui atac cerebral, a anunţat federaţia sârbă. Gligoric, care deţinea titlul de mare maestru internaţional, a câştigat medalie de aur la Olimpiada de şah în 1958, dar şi mai multe titluri de campion al Europei. El a fost campion al fostei Iugoslavii de 12 ori. În afara carierei de jucător, Gligoric este autorul mai multor cărţi despre jocul de şah, între care şi cea despre “meciul secolului” între rusul Boris Spassky şi americanul Bobby Fischer disputat în 1972 la Reykjavik, în Islanda.