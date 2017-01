PROGRAMUL SPORTIVILOR ROMÂNI LA LONDRA

Programul sportivilor români care vor concura în weekend la Jocurile Olimpice de la Londra se prezintă astfel - sâmbătă, 11 august, ora 11.00, ATLETISM (Olympic Park - Olympic Stadium): Marius Cocioran - 50 km marş masculin, finala; ora 15.00, LUPTE LIBERE (ExCeL - North Arena 2): preliminarii + semifinale (ora 15.30) + finala (ora 20.25): Rareş Chintoan - 120 kg; ATLETISM (Olympic Park - Olympic Stadium), ora 19.00: Claudia Ştef - 20 km marş feminin; duminică, 12 august, ora 11.00, ATLETISM (London - The Mall): Marius Ionescu - maraton (masculin). Orele de start sunt cele ale României. Duminică seară, de la ora 23.00, este programată ceremonia de închidere a ediţiei a XXX-a a Jocurilor Olimpice de vară.

LAVRIC A RATAT CALIFICAREA ÎN FINALĂ LA 800 M

Mirela Lavric a ratat calificarea în finala probei de 800 m din cadrul concursului de atletism de la Jocurile Olimpice de la Londra. Vineri, Lavric a luat startul în seria a doua a semifinalelor şi a încheiat pe locul 7. În finala de sâmbătă s-au calificat primele două sportive din cele trei serii semifinale, plus cei mai buni doi timpi.

CAIACIŞTII ROMÂNI AU RATAT FINALA PROBEI DE SPRINT

Echipajul masculin de kaiac dublu al României a ratat, vineri, calificarea în finala probei de 200 m la Jocurile Olimpice de la Londra. Ionuţ Mitrea şi Bogdan Mada au luat un prim-start fals în prima semifinală, apoi au încheiat cursa pe locul 5, ultimul. În finala A s-au calificat primele patru echipaje din fiecare dintre cele două semifinale. În calificări, Mitrea şi Mada au ocupat locul 5 în prima serie.

SUA AU LUAT TITLUL OLIMPIC LA FOTBAL

Echipa feminină de fotbal a SUA şi-a apărat titlul olimpic cucerit în urmă cu patru ani la Beijing, luându-şi, totodată, revanşa în faţa Japoniei pentru înfrângerea din finala World Cup: SUA - Japonia 2-1 (Lloyd 8, 54 / Nagasato 63). Ierarhia finală în turneul feminin de fotbal: 1. SUA, 2.Japonia, 3. Canada.

S-AU DECIS FINALISTELE LA BASCHET

Finala turneului feminin de baschet şi-o vor disputa SUA şi Franţa, care s-au impus clar în meciurile semifinale: Australia - SUA 73-86 şi Rusia - Franţa 64-81. Cele două finale vor avea loc sâmbătă: Australia - Rusia (ora 18.00, pentru bronz) şi SUA - Franţa (ora 22.00, pentru aur).

GERMANIA, CAMPIOANĂ OLIMPICĂ LA VOLEI PE PLAJĂ LA MASCULIN

Echipa masculină a Germaniei, formată din Julius Brink şi Jonas Reckermann, a câştigat medalia olimpică de aur la volei pe plajă. Brink şi Reckermann au învins, joi seară, în finală, cu 2-1 (23-21, 16-21, 16-14), formaţia Braziliei, formată din Emanuel Rego şi Alison Cerutti. Medalia de bronz a fost cucerită de Letonia (Martins Plavins şi Janis Smedins).

SUA, CAMPIOANĂ OLIMPICĂ LA POLO FEMININ

Echipa feminină a Statelor Unite ale Americii a obţinut, vineri, medalia de aur la polo, după ce a învins Spania, în finală, cu 8-5. Medalia de bronz a fost cucerită de Australia, care a trecut în finala mică, cu 13-11, după prelungiri, de Ungaria. Americancele au câştigat prima medalie olimpică de aur la polo feminin, după ce au luat argintul în 2000 şi 2008 şi bronzul în 2004. Australia se află la a doua medalie de bronz consecutivă, după ce a cucerit aurul în 2000, la Sydney, la prima apariţie a variantei feminine a acestui sport în programul olimpic.

VICTORIE ŞI RECORD MONDIAL PENTRU SUA LA 4X100 M FEMININ

Ştafeta feminină de 4x100 m a SUA a câştigat medalia de aur şi a stabilit un record mondial în această probă, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Londra, cu timpul de 40 de secunde şi 82 de sutimi. Sportivele americane Tianna Madison, Allyson Felix, Bianca Knight şi Carmelita Jeter au devansat Jamaica (41,41), campioană mondială în 2009 şi Ucraina (42,04), pentru a depăşi recordul Germaniei de Est (41,37) care data din 1985, unul dintre cele mai vechi recorduri din atletism.

USAIN BOLT, ÎN RĂZBOI CU CARL LEWIS

Atletul Usain Bolt, dublu campion olimpic la Londra şi medaliat cu aur de trei ori la Beijing, a declarat că nu mai are niciun respect faţă de legendarul sportiv american Carl Lewis, fiind iritat de insinuările acestuia privind probitatea sportivă a jamaicanilor. După ce şi-a exprimat admiraţia faţă de americanul Jesse Owens, cvadruplu campion olimpic în 1936, Bolt a devenit sobru, la conferinţa de presă prilejuită de câştigarea de către el a probei de 200 m de la Londra: „Acum vreau să spun altceva. Carl Lewis, nu am niciun respect pentru el. Lucrurile pe care le-a spus despre sprinteri. Este degradant pentru un sportiv să spună aşa ceva despre alţi sportivi. Cred că el caută doar atenţie, pentru că nimeni nu mai vorbeşte despre el. Pentru mine a fost trist când am auzit ceea ce a spus, a fost supărător. Am pierdut orice respect pentru el”. Bolt a fost însă şi protagonistul unui moment amuzant. „Insist. Dacă nu le spuneţi oamenilor din ţara voastră, la televizor, la radio şi în ziare, că sunt o legendă vie, nu voi mai da niciodată un interviu”, le-a spus Bolt jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă.

ATLETUL HASSAN HIRT, DEPISTAT POZITIV

Atletul francez Hassan Hirt, eliminat miercuri în seriile probei de 5.000 m de la Jocurile Olimpice, a fost depistat pozitiv cu EPO, pe 3 august. Sportivul a fost suspendat de Federaţia Franceză de Atletism şi exclus imediat din delegaţia Franţei de la JO. „Controlul a fost efectuat pe 3 august, la Rouen. Am primit un raport joi după-amiază, în care se menţionează că Hirt a fost depistat pozitiv cu EPO”, a afirmat o sursa din cadrul anchetei. Atletul în vârstă de 32 de ani a reuşit baremul pentru JO la o reuniune desfăşurată la Paris, pe 6 iulie.

SPORTIVII DIN AUSTRIA, “TURIŞTI OLIMPICI” LA LONDRA

Austria nu a reuşit să cucerească nici măcar o medalie la Jocurile Olimpice de vară, pentru prima oară în ultima jumătate de secol! Ministrul austriac al Sportului, Norbert Darabos, a precizat că legislaţia în domeniu va fi revizuită, iar noua lege pentru promovarea sportului trebuie să asigure faptul că „Austria nu va mai produce turişti olimpici”, respectiv sportivi mediocri, fără şanse de a urca pe podium la Jocurile Olimpice. Austria a trimis o delegaţie compusă din 70 de sportivi la JO 2012, care au concurat la 21 de discipline, însă, pentru prima oară de la JO din 1964, desfăşurată la Tokyo, aceştia nu au reuşit să cucerească nicio medalie. „Trebuie să schimbăm structurile la timp pentru a putea câştiga medalii la Rio de Janeiro, în 2016, altfel vom fi din nou la acelaşi nivel cu Luxemburgul. Nici ei nu au câştigat nimic la Londra”, a precizat Darabos. Ţară montană, Austria se descurcă mult mai bine la sporturile de iarnă, reprezentanţii săi întorcându-se acasă cu 16 medalii, între care patru de aur, de la JO care au avut loc în 2010 la Vancouver (Canada).

HAMILTON A PIERDUT TITLUL OLIMPIC DIN 2004

O decizie întârziată, dar totuşi logică, a fost luată de CIO în legătură cu proba de contratimp individual desfăşurată la Jocurile Olimpice de la Atena 2004. Ciclistul american Tyler Hamilton, câştigătorul cursei, a fost deposedat de medalia de aur ca urmare a analizei ulterioare a eşantioanelor de sânge, care au relevat dopajul. Măsura a fost luată în interiorul termenului de prescriere de opt ani, care s-ar fi consumat pe 29 august. Hamilton, presimţind acest deznodământ, a predat medalia încă de anul trecut federaţiei americane de ciclism. Câştigator al probei a fost declarat rusul Viaceslav Ekimov, americanul Bobby Julich a luat argintul, iar australianul Michael Rogers va primi medalia de bronz.