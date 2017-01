ESTHERA PETRE A RATAT FINALĂ OLIMPICĂ LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME

Sportiva Esthera Petre a ratat, ieri, accederea în finala probei de săritura în înălţime din cadrul competiţiei de atletism de la Jocurile Olimpice de la Londra, ocupând locul 20 în calificări. Petre a sărit 1,85 mi din prima încercare, rezultat cu care a ocupat locul 11 în grupa A. În finală s-au calificat primele 12 sportive.

MEDALIAŢII OLIMPICI ROMÂNI PRIMESC MARŢI CÂTE O MAŞINĂ

Sportivii români medaliaţi la Jocurile Olimpice de la Londra vor primi autoturismele oferite de Renault România, unul dintre principalii sponsori ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), în cadrul Galei de Premiere organizată de COSR şi Renault România. La evenimentul care va avea loc marţi 14 august, de la ora 18.00, pe esplanada din faţa sediului COSR, alături de medaliaţi vor fi prezenţi conducătorii COSR şi numeroşi şefi de federaţii sportive naţionale. În comunicatul COSR se menţionează că toţi medaliaţii olimpici români vor putea pleca acasă cu autoturismele de la acest eveniment!

AMERICANCELE MAY ŞI WALSH, CAMPIOANE OLIMPICE LA VOLEI PE PLAJĂ

Sportivele americane Misty May şi Kerri Walsh au devenit campioane olimpice la volei pe plajă, după ce le-au învins în finală pe compatrioatele lor April Ross şi Jennifer Kessy, scor 2-0 (21-16, 21-16). Acesta este al treilea titlu consecutiv pentru May şi Walsh, în vârstă de 35, respectiv 34 de ani. Medalia de bronz a revenit braziliencelor Juliana Silva şi Larissa Franca, învingătoare în faţa chinezoaicelor Xue Chen şi Zhang Xi, scor 2-1 (11-21, 21-19, 15-12).

CAMPIOANA OLIMPICĂ LA POLO, ELIMINATĂ DE ITALIA

Echipele Italiei şi Serbiei se vor întâlni în semifinalele turneului masculin de polo pe apă, la Jocurile Olimpice de la Londra, într-o reeditare a finalei Campionatului Mondial de anul trecut, când peninsularii au cucerit aurul. În sferturi de finală, Italia a învins neaşteptat Ungaria, câştigătoarea ultimelor trei titluri olimpice, cu scorul de 11-9. Medaliaţi cu bronz la Beijing, în 2008, sârbii au ajuns în penultimul act graţie unui ultim sfert de vis contra Australiei, adjudecat cu 5-0, care le-a adus o victorie finală cu 11-8. Celelalte două semifinaliste sunt Muntenegru (11-9 cu Spania) şi Croaţia (8-2 cu SUA).

REZULTATE SCONTATE LA BASCHET

În ultimele două sferturi de finală din turneul masculin de baschet de la JO s-au înregistrat rezultatele: Brazilia - Argentina 77-82; SUA - Australia 119-86. Programul semifinalelor care vor avea loc astăzi - ora 19.00: Spania - Rusia, ora 23.00: Argentina - SUA.

CANADA A LUAT BRONZ LA FOTBAL

Echipa feminină de fotbal a Canadei a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra: Canada - Franţa 1-0 (Matheson 90+2). A fost un meci dominat clar de... franţuzoaice (25 de şuturi spre poarta canadiană, din care două bare!), dar în care s-au impus canadiencele care au fructificat unica ocazie clară de gol avută, în prelungirile celor 90 de minute de joc!

UCRAINA, PRIVATĂ DE ŞASE MEDALII LA JO?

Premierul Ucrainei, Mikola Azarov, a declarat, ieri, că deciziile injuste ale arbitrilor au privat ţara sa de la încă şase medalii la Jocurile Olimpice de la Londra. „Sincer vorbind, deciziile arbitrilor sunt injuste. Ne-au privat de şase medalii”, a spus şeful guvernului din Ucraina, citat de agenţia Interfax. Ucrainenii sperau să aibă o prestaţie mai bună decât la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, atunci când au cucerit 27 de medalii, dintre care şapte de aur. Până în acest moment, Ucraina se află pe locul 19 în clasamentul pe naţiuni de la Londra, cu zece medalii (trei de aur, una de argint şi şase de bronz).

PESTE DOUĂ MILIOANE DE BILETE VÂNDUTE PENTRU JOCURILE PARALIMPICE

Aproximativ 2,1 milioane de bilete au fost vândute pentru Jocurile Paralimpice de la Londra, care vor avea loc între 29 august şi 9 septembrie 2012, au anunţat organizatorii, care s-au felicitat că au reuşit să doboare recordul precedent stabilit la Beijing. Peste 600.000 de bilete şi-au găsit cumpărătorii doar în cursul lunii trecute, ceea ce a permis depăşirea numărului de tichete vândute la ediţia precedentă a Jocurilor Paralimpice, din 2008 (1,8 milioane). În total, pentru competiţia de la Londra s-au pus în vânzare 2,5 milioane de bilete, preţurile acestora fiind însă net inferioare celor de la JO 2012, începând de la 5 lire (6,30 euro) pentru cei mai tineri şi persoanele în vârstă şi 10 lire (12,60 euro) pentru ceilalţi. Organizatorii JO au fost foarte criticaţi la începutul competiţiei din cauza locurilor goale din tribune, la anumite probe, în ciuda unei cereri puternice, nesatisfăcută, din partea publicului local, lucru care a condus la repunerea în vânzare a mii de bilete. Aproximativ 4.200 de sportivi din 165 de ţări urmează să participe la Jocurile Paralimpice, care vor debuta la 17 zile după ceremonia de închidere a JO 2012. România va fi reprezentată la JP de şase sportivi: atletul Florin Cojoc, campion european la săritura în lungime, cicliştii Eduard Novak (campion mondial pe velodrom şi pe şosea) şi Imre Torok, înotătorii Samuel Ciorap (17 ani) şi Naomi Ciorap (15 ani) şi jucătorul de tenis de masă Dacian Makszin.

CASA AFRICII A FOST ÎNCHISĂ PENTRU CĂ NU AU FOST PLĂTIŢI FURNIZORII

Casa Africii, vitrina continentului negru la JO de la Londra, a fost închisă miercuri din cauză că nu au fost plătiţi furnizorii, au anunţat organizatorii, care nu au precizat dacă situl se va mai deschide până la finalul Jocurilor, duminică. Casa Africii este instalată în grădinile de la Kensington, în centrul Londrei, unde dispun de standuri 20 de ţări. „Furnizorii structurilor şi serviciilor de securitate nu sunt plătiţi de către firma franceză Pixcom. Nefiind plătiţi, ei au venit să-şi recupereze materialul în această dimineaţă. Pentru moment, există un statu quo, discuţiile continuă”, a declarat unul dintre organizatori, care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Pixcom a confirmat închiderea sitului, menţionând că face eforturi pentru remedierea situaţiei. Este pentru prima dată în istoria JO când Africa a deschis o casă în timpul Jocurilor, alături de case naţionale ale altor ţări, spaţiu de primire în timpul JO a manifestărilor culturale, gastronomice şi sportive, a VIP-urilor, sportivilor, unor patroni de firme şi suporterilor. Din cauza mijloacelor financiare insuficiente pentru a-şi deschide fiecare propria casă, ţările africane s-au asociat în acest proiect iniţiat de Asociaţia Comitetelor Naţionale Olimpice din Africa (ACNOA).

CICLISTUL BELGIAN GIJS VAN HOECKE, EXCLUS DE LA JO

Ciclistul belgian Gijs van Hoecke, fotografiat în stare de ebrietate de presa engleză în noaptea de marţi spre miercuri, a fost exclus de la Jocurile Olimpice de Comitetul Olimpic Belgian (COIB) şi s-a întors în ţară. Gijs van Hoecke, în vârstă de 20 de ani, s-a clasat pe locul 15 în proba de ciclism pe pistă omnium din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra. El nu mai participa la nicio competiţie la JO. „Ceea ce s-a întâmplat este regretabil. Îmi pare rău. Nu era momentul potrivit. Cu toate acestea, după doi ani de muncă simţeam nevoia să mă relaxez. Ar fi trebuit să fac asta acasă şi nu la Londra. Dar nu am petrecut în satul olimpic şi nu am deranjat alţi sportivi. Ceea ce am făcut dăunează imaginii ciclismului pe velodrom. Voi accepta orice fel de sancţiune”, a declarat Van Hoecke pentru site-ul televiziunii publice din Belgia, RTBF.