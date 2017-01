PRIMUL AMICAL PENTRU HCM ÎN SLOVENIA

Aflată într-un stagiu de pregătire în Slovenia, la Gradec, campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, va disputa astăzi o primă partidă partidă de verificare. Astfel, echipa pregătită de macedoneanul Zvonko Sundovski va întâlni, de la ora 18.30, campioana Sloveniei, Gorenje Velenje, meciul urmând să aibă loc în oraşul Velenje.

HALEP, ÎN TURUL SECUND LA MONTREAL

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 48 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Montreal (Canada), dotat cu premii în valoare totală de 2.168.400 de dolari. Constănţeanca a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-4, 6-3, după o oră şi 18 minute de joc, pe Michelle Larcher de Brito (Portugalia), jucătoare venită din calificări şi poziţia 123 în ierarhia mondială. În turul secund, Halep o va întâlni pe Samantha Stosur (Australia), cap de serie nr. 4 şi locul 5 WTA, care a fost direct acceptată în faza secundă. Pentru calificarea în turul al doilea la Montreal, Halep va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 11.500 de dolari. În schimb, Sorana Cîrstea, nr. 38 WTA, a fost învinsă în primul tur la Montreal, după 43 de minute de joc, fără a câştiga vreun ghem, scor 6-0, 6-0, de sportiva din Kazahstan, Sesil Karatantcheva (locul 105 WTA).

SÂMBĂTĂ, VOLEI PE PLAJĂ LA “ARENA BEACH CVM” DIN MAMAIA

Sâmbătă, de la ora 10.00, este programată a treia etapă a Cupei “Public Bet” la volei pe plajă, competiţie găzduită de terenurile de la “Arena Beach CVM” din Mamaia, zona Cazino. Întrecerea se adresează tuturor pasionaţilor acestui sport. Nu se percepe taxă de înscriere, iar premiile sunt în valoare totală de 13.000 de lei. Fiecare participant va primi câte un tricou, o şapcă şi o minge. Echipele sunt formate din câte doi jucători şi ele pot fi masculine, feminine sau mixte. Există o singură secţiune de concurs, la care participă toate echipele înscrise. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0744.426.743. Cotidianul Telegraf este partener media al acestui eveniment.

TRICOLORII, ANALIZAŢI DE SELECŢIONERUL SLOVENIEI

Selecţionerul Sloveniei, Slavisa Stojanovici, a declarat, ieri, că naţionala României, pe care echipa sa o va întâlni în 15 august, într-un meci amical, de la ora 21.45, pe stadionul Stozice din Ljubljana, este un adversar de calitate, care a fost ales special pentru a pregăti partidele cu Elveţia şi Norvegia din preliminariile CM 2014. „O victorie cu România ar fi un semn bun pentru noi. Aşa cum procedăm cu orice adversar, am pus echipa României sub microscop, dar în acelaşi timp pregătim la fel de bine jocurile cu Elveţia şi Norvegia din preliminariile Campionatului Mondial din 2014. Vrem să jucăm împotriva României aşa cum am face-o dacă acest meci ar fi oficial, vrem să facem un joc foarte bun care să ne dea moral pentru campania de calificare. Echipa României nu este un adversar accesibil, românii formează o echipă de bună calitate. Am ales în mod special să jucăm cu România, deoarece în primele două partide din preliminarii vom întâlni două naţionale foarte tari şi vrem să facem ultimele retuşuri în compania unui adversar similar. Vrem să câştigăm, deşi România chiar este o echipă de calitate”, a spus Stojanovici.

BONDREA, SUSPENDAT DOUĂ ETAPE

Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) l-a suspendat, pentru două etape, pe antrenorul echipei CS Turnu Severin, Marian Bondrea, care a fost trimis în tribună la meciul cu formaţia Concordia Chiajna, scor 0-1, din etapa a 3-a a Ligii I la fotbal, informează site-ul oficial al LPF. De asemenea, Bondrea a primit o penalitate financiară de 320 de lei. Fundaşul echipei CS Turnu Severin, Siviu Bălace, a fost suspendat o etapă şi a primit o penalitate financiară de 740 de lei în urma cartonaşului roşu primit în meciul din etapa a 3-a. Fundaşul formaţiei Oţelul Galaţi, Zoran Ljubinkovic, a fost şi el suspendat pentru o etapă şi a primit o penalitate financiară de 740 de lei pentru eliminarea din meciul cu Petrolul Ploieşti, scor 1-2. Echipele FC Braşov şi Dinamo Bucureşti au primit o penalitate financiară de 5.000 lei fiecare în urma incidentelor create de suporteri la meciul direct, încheiat la egalitate, scor 2-2.

ARADUL VA AVEA UN STADION MODERN

Reprezentanţii municipalităţii au anunţat că Aradul va avea un stadion ultramodern, prin transformarea stadionului municipal “Francisc Neumann” (actualul stadion UTA). Noul stadion va avea o capacitate de 17.500 de locuri şi va fi realizat la standardele UEFA, având o valoare de circa 10 milioane de euro. Lucrările se vor încheia în 2015. Tribunele vor fi integral acoperite, vor fi 15 puncte de acces în stadion, iar sub peluza sud va fi amenajat un mini-hotel destinat cazării pe termen scurt a echipei oaspete şi a personalului auxiliar.

LIGA MOL PORNEŞTE LA DRUM CU ŞAPTE ECHIPE

Noul sezon al Ligii Mol la hochei pe gheaţă va debuta pe 7 septembrie, cu participarea a şapte echipe, două din România, patru din Ungaria şi una din Slovacia. HSC Miercurea Ciuc şi ASC Corona Braşov vor reprezenta România, Ungaria va participa cu Dab.Docler Dunaujvaros, Ujpesti TE Budapesta, Ferencvaros-ESMTK Budapesta şi Miskolci Jegesmedvek, iar Ice Tigers Nove Zamky va fi prima echipă din Slovacia care evoluează în competiţie. HC Csikszereda a câştigat prima ediţie a competiţiei, în 2009, după care s-a desfiinţat, Vasas Budapesta s-a impus în 2010, HSC Miercurea Ciuc a câştigat în 2011, iar Dab.Docler în 2012.

SUAREZ ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU LIVERPOOL

Atacantul uruguayan Luis Suarez şi-a prelungit contractul cu FC Liverpool, care expira în 2016, a anunţat gruparea engleză, fără a preciza durata noului angajament. Suarez, în vârstă de 25 de ani, a marcat 21 de goluri în 52 de meciuri pentru Liverpool, iar în această lună a participat cu naţionala ţării sale la Jocurile Olimpice de la Londra. Presa britanică susţine că uruguayanul va încasa circa 150.000 de euro pe săptămână, la fel ca emblematicul căpitan al “Cormoranilor”, Steven Gerrard.

JORDAN STRÂNGE FONDURI PENTRU CAMPANIA LUI OBAMA

Fostul jucător de baschet Michael Jordan va participa la un meci amical care are drept scop strângerea de fonduri pentru campania electorală a preşedintelui american Barack Obama, el însuşi un mare fan al baschetului. Staff-ul de campanie al lui Obama a făcut apel la susţinătorii preşedintelui să participe la o loterie pentru a putea evolua alături de Michael Jordan, de starul formaţiei New York Knicks, Carmelo Anthony, de fostul pivot de la Knicks, Patrick Ewing, sau de fostul jucător al echipei Miami Heat, Alonzo Mourning. Pentru trei dolari, câştigătorul acestei loterii va putea participa la o altă tragere la sorţi, care permite obţinerea unui loc la dineul de după meciul de la New York, la care vor fi prezenţi Obama şi Jordan. Obama a anunţat că a primit, în luna iulie, donaţii de 75 de milioane de dolari pentru finanţarea campaniei sale la alegerile prezidenţiale din 6 noiembrie. Dar, pentru a treia lună consecutiv, el a fost depăşit la acest capitol de adversarul său, republicanul Mitt Romney, care a strâns peste o sută de milioane de dolari în aceeaşi perioadă.