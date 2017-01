PROGRAMUL SPORTIVILOR ROMÂNI LA LONDRA

Programul sportivilor români care vor concura astăzi la Jocurile Olimpice de la Londra, se prezintă astfel - ora 11.38, CANOE (Eton Dorney) - C 2-1.000 m, finala: Victor Mihalachi şi Alexandru Dumitrescu; KAIAC (Eton Dorney) - K 4 1.000 m (masculin), finala (ora 11.48): Ionel Gavrilă, Ştefan Vasile, Toni Ioneticu şi Traian Neagu; ora 21.30, ATLETISM (Olympic Park - Olympic Stadium): Mirela Lavric - 800 m (feminin), semifinale.

CANOTORUL IOSIF CHIRILĂ, LOCUL 3 ÎN FINALA B

Sportivul Iosif Chirilă s-a clasat, ieri, pe locul 3 în finala B a probei de canoe simplu pe distanţa de 1.000 m de la Jocurile Olimpice de la Londra. Marţi, în calificări, canoistul român a câştigat seria a treia, dar în cea de-a doua semifinală s-a clasat doar pe locul 5, astfel că a ratat calificarea în finala A.

MORARIU, MULŢUMIT DE CELE NOUĂ MEDALII CUCERITE

Octavian Morariu, preşedintele COSR, s-a declarat mulţumit de cele nouă medalii cucerite de sportivii români la Jocurile Olimpice de la Londra şi aşteaptă o nouă bucurie în finalele de azi, programate la C2 1000 m şi K4 băieţi 1000 m. „Sunt foarte fericit pentru aceste rezultate de la gimnastica feminină. Vreau să felicit sportivele pentru rezultatele obţinute, să le mulţumesc pentru efortul depus şi tenacitatea lor. S-au obţinut trei medalii, una de aur, una de argint şi una de bronz, care întregesc bilanţul echipei României, ducând numărul medaliilor la un total de nouă. Număr cu care mă declar până acum mulţumit şi cu speranţa că finalele de la kaiac şi canoe ne vor aduce noi bucurii tuturor”, a declarat Morariu.

SEMIFINALELE ÎN TURNEUL DE HANDBAL

Astăzi sunt programate meciurile din semifinalele turneului olimpic de handbal feminin, după următorul program - ora 19.00: Norvegia - Coreea de Sud şi ora 22.30: Spania - Muntenegru. Ieri au fost stabilite şi semifinalistele din întrecerea masculină. Rezultatele din sferturi: Islanda - Ungaria 33-34 (după două reprize suplimentare de prelungiri), Spania - Franţa 22-23 şi Suedia - Danemarca 24-22. Partida Croaţia - Tunisia s-a disputat aseară, după închiderea ediţiei.

SEMIFINALISTELE LA BASCHET

În turneul olimpic feminin de baschet, sferturile de finală s-au încheiat cu victoria favoritelor: Australia - China 75-60, SUA - Canada 91-48, Turcia - Rusia 63-66, Franţa - Cehia 71-68. Semifinalele, programate astăzi, se joacă după următorul program: Australia - SUA şi Rusia - Franţa. Ieri, în turneul masculin de baschet s-au jucat, de asemenea, sferturile de finală, în primele două jocuri fiind consemnate următoarele rezultate: Rusia - Lituania 83-74 şi Franţa - Spania 59-66. Partidele Brazilia - Argentina şi SUA - Australia s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei.

SUA - SPANIA, FINALA TURNEULUI FEMININ DE POLO

Echipele Statelor Unite şi Spaniei se vor înfrunta astăzi în finala turneului feminin de polo din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra. În semifinalele de marţi seară, SUA a dispus de Australia cu scorul de 11-9, după prelungiri, în timp ce Spania a învins Ungaria cu 10-9. Australia şi Ungaria se vor înfrunta în meciul pentru locurile 3-4, care va aduce medaliile de bronz câştigătoarei. În alte meciuri de clasament se vor înfrunta Italia cu Marea Britanie (pentru locul 7) şi China cu Rusia (pentru locul 5).

UKHOV, CAMPION OLIMPIC LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME, LA UN PAS SĂ FIE DESCALIFICAT

Rusul Ivan Ukhov, care a câştigat titlul olimpic la săritura în înălţime la Londra, a declarat că a fost foarte aproape de a fi descalificat deoarece şi-a pierdut tricoul, însă a fost salvat în ultimul moment de compatriotul său Andrei Silnov, câştigătorul aurului la Beijing în 2008. Conform publicaţiei As, tricoul lui Ukhov a dispărut misterios. „Mereu ţin tricoul în geantă, dar acum nu mai era acolo. Mi-e frică să nu fie descalificat pentru că nu am echipament potrivit, dar totul a ieşit bine. Andrei mi-a dat un tricou de al lui. A fost simbolic că am câştigat aurul cu tricoul lui Andrei, cred că mi-a purtat noroc”, a afirmat Ukhov. Silnov a concurat şi la Londra, dar nu a reuşit să câştige nicio medalie. Ukhov a fost protagonistul unui episod care a făcut înconjurul lumii în 2008, când a concurat sub influenţa băuturilor alccolice la o reuniune de la Lausanne. Presa rusă a scris atunci că el era deprimat după ce nu a fost inclus în lotul pentru Jocurile Olimpice de la Beijing şi a fost părăsit de logodnică şi antrenor.

APARTAMENT PENTRU UN CAMPION OLIMPIC

Un dezvoltator imobiliar din Coreea de Sud a anunţat, ieri, că i-a oferit un apartament de lux gimnastului Yang Hak-Seon, campion olimpic în proba de sărituri la Jocurile Olimpice de la Londra. Yang Hak-Seon, primul campion olimpic din Coreea de Sud la gimnastică, este şi campion mondial la sărituri. El este primul asiatic după 1988 care câştigă aurul olimpic în proba de sărituri, dominată în ultima perioadă de europeni. Gimnastul sud-coreean a declarat, după câştigarea medaliei de aur, că îşi doreşte ca banii pe care-i va primi să-i investească într-un apartament pentru părinţii săi care în acest moment locuiesc într-o fostă seră. SM Group Woobang, cu sediul în Gwangju, i-a oferit sportivului un apartament nou de 116 metri pătraţi în valoare de 164.000 de euro. În finala de la sărituri a participat şi gimnastul român Flavius Koczi, care s-a clasat pe locul 7.

HOŢII AU FURAT ECHIPAMENTUL VIITORULUI CAMPION OLIMPIC!

Atletul rus Ivan Ukhov, campion olimpic marţi seară în proba de săritură în înălţime, a rămas fără echipamentul de concurs şi a fost nevoit să împrumute tricoul unui coechipier pentru a continua să sară în finala olimpică! „Cum fac de obicei după fiecare încercare, mi-am introdus echipamentul în rucsac, iar după câteva minute am constatat că a dispărut. Mi-a fost teamă că voi fi descalificat, pentru că nu avam echipamentul regulamentar”, a declarat Ukhov, care a efectuat ultimele sărituri cu un tricou al compatriotului său Andrei Silnov, campion olimpic în 2008, la Beijing. Nu este prima oară când sportivii sunt prădaţi în timpul JO de la Londra. Ciclistului britanic Bradley Wiggins i s-a furat şortul în timp ce făcea duş după ce devenise campion olimpic la contratimp individual.

CHRIS HOY, CEL MAI TITRAT SPORTIV BRITANIC DIN ISTORIA JO

Britanicul Chris Hoy, deţinătorul titlului, a câştigat proba de keirin de la Jocurile Olimpice de la Londra, marţi, pe velodromul olimpic, aducând al şaptelea titlu pentru Marea Britanie, din zece posibile, la ciclism pe pistă. El a fost urmat de germanul Maximilian Levy, iar bronzul le-a revenit neo-zeelandezului Simon van Velthooven şi olandezului Teun Mulder, care au încheiat pe aceeaşi linie şi nu au putut fi departajaţi, în ciuda unei lungi examinări a finişului. Hoy, în vârstă de 36 de ani, a reuşit să câştige a doua medalie de aur la Londra, după cea de la viteză pe echipe, a şasea în total în cariera sa. Scoţianul a devenit cel mai titrat sportiv britanic la JO, depăşindu-l pe canotorul Steve Redgrave (cinci medalii de aur). El are şi un argint în palmares (viteză pe echipe, Sydney 2000).

HALTEROFILUL MATTHIAS STEINER, RĂNIT ÎN TIMPUL CONCURSULUI

Halterofilul german Mattihas Steiner, deţinătorul titlului olimpic la categoria +105 kg, a fost rănit marţi, în timpul concursului de la Londra, câştigat de iranianul Behdad Salimikordasiabi. Steiner şi-a pierdut echilibrul şi a căzut în timp ce încerca să ridice 196 kg la a doua sa încercare la stilul smuls, iar haltera l-a rănit la gât în cădere. Personalul medical s-a grăbit să-l ajute pe german, care s-a ridicat şi a reuşit să ajungă pe propriile picioare la vestiare. El nu a mai revenit însă pentru a treia încercare, iar oficialii au anunţat că sportivul s-a retras din competiţie, urmând să se deplaseze la spital pentru radiografii.

PREMIERĂ NEDORITĂ PENTRU BOXERII AMERICANI

Ultima şansă a reprezentanţilor Statelor Unite de a mai cucerit o medalie în turneul olimpic de box masculin s-a spulberat marţi seară, când Errol Spence a fost eliminat în sferturile de finală ale categoriei 69 kg, fiind învins la puncte de rusul Andrei Zamkovoi. În urma acestei înfrângeri, boxul american, care deţine un număr record de 108 medalii cucerite la Jocurile Olimpice, pleacă acasă fără ca niciunul dintre reprezentanţii săi să urce pe podium la Londra, o premieră în istoria participărilor olimpice ale SUA.